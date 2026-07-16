ETV Bharat / opinion

वायनाड में बार-बार क्यों आ रही है भूस्खलन? कल्लाडी में टनल पोर्टल के पास 7 जुलाई की घटना के चिंताजनक मायने

केरल के वायनाड में टनल प्रोजेक्ट के पास आए भूस्खलन ने विकास और पर्यावरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Wayanad Landslide 2026
केरल के वायनाड में मेप्पाडी टनल प्रोजेक्ट के पास कल्लाडी में लैंडस्लाइड के बाद मलबे में फंसी बस. यह तस्वीर मंगलवार, 7 जुलाई, 2026 की है. (PTI)
author img

By C P Rajendran

Published : July 16, 2026 at 4:59 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

वायनाड की संवेदनशील पहाड़ियां एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार 7 जुलाई को भारी बारिश के बाद आए एक और विनाशकारी भूस्खलन ने आठ लोगों की जान ले ली और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.

इस घटना को बेहद हैरान करने वाला और चिंताजनक बनाने वाली बात इसकी सटीक लोकेशन है. यह भूस्खलन मेप्पाडी पंचायत के कल्लाडी में निर्माणाधीन टनल के प्रवेश द्वार के पास हुआ है, जो चूरलमाला के बिल्कुल करीब है.

यह वही इलाका है जो 2024 में आए एक भयानक और बेहद बड़े भूस्खलन का केंद्र था. यह क्षेत्र अतीत में भी ऐसी कई आपदाओं का गवाह रहा है, जिसने भारत के सबसे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में मानवीय गतिविधियों और छेड़छाड़ के बढ़ते असर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

2,000 करोड़ रुपये की यह सुरंग परियोजना शुरू से ही विवादों में रही है. इसका उद्देश्य पड़ोसी जिले कोझिकोड के अनाकम्पोयिल और वायनाड के मेप्पाडी के बीच 8 किलोमीटर लंबी जुड़वां सुरंग संपर्क मार्ग बनाना है.

पर्यावरणविदों और भूविज्ञानियों (जियोलॉजिस्ट) ने लगातार इसे बड़ी आपदा का बुलावा बताया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि पश्चिमी घाट की कमजोर मिट्टी और भारी बारिश के मिजाज को देखते हुए, यह इलाका जमीन के नीचे इतनी बड़ी खुदाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इन लगातार विरोधों के बावजूद, प्रशासन ने पर्यावरण की सुरक्षा को नजरअंदाज कर कनेक्टिविटी और विकास को प्राथमिकता दी और प्रोजेक्ट के काम में तेजी ला दी.

इसी साल अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को "राष्ट्रीय महत्व" का बताते हुए मंजूरी दे दी और इसके पर्यावरण पर होने वाले भारी नुकसान से आंखें मूंद लीं. चाहे हिमालय हो, ग्रेट निकोबार हो या केरल, अब विवादित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हरी झंडी देने के लिए अधिकारियों का यह एक चिंताजनक तरीका बन गया है. अक्सर ऐसा लंबी अवधि की पर्यावरणीय सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की जान-माल की कीमत पर किया जा रहा है.

Wayanad Landslide 2026
9 जुलाई, 2026 को वायनाड ज़िले में बन रहे अनक्कमपोयिल-कल्लाडी-मेप्पाडी ट्विन टनल प्रोजेक्ट में हुए लैंडस्लाइड की जगह पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था. (PTI)

कल्लाडी में हुए इस भूस्खलन को भड़काने में टनल बोरिंग (सुरंग की खुदाई) की क्या भूमिका थी, इसकी पुष्टि एक विस्तृत भू-आकृतिक जांच के बाद ही हो पाएगी. फिर भी, आसपास के परिस्थितिजन्य सबूत इस ओर गहरा इशारा करते हैं. यह आपदा प्रशासन की कई गलतियों के मेल का नतीजा लगती है, जिसमें खुदाई करने वाली कंपनी की वह लापरवाही भी शामिल है जिसके तहत उन्होंने खोदे गए मलबे को ठीक से नहीं हटाया- इस मलबे ने ढलान से बहने वाले कीचड़ और पत्थरों की मात्रा को काफी बढ़ा दिया होगा.

खबरों के मुताबिक, सुरक्षा कैमरों (सीसीटीवी) के दृश्यों से पता चलता है कि जिस पहाड़ी ढलान पर बोरिंग की जा रही थी, वहां से बर्फबारी के तूफान (एवलांच) की तरह मलबा बेहद डरावनी रफ्तार और ताकत के साथ नीचे की ओर बहा. इससे यह साफ संकेत मिलता है कि बोरिंग की प्रक्रिया ने पहाड़ी ढलान के ऊपरी हिस्सों को अस्थिर करने और उस भूवैज्ञानिक ढांचे को कमजोर करने का काम किया होगा, जिसने अब तक इस पहाड़ को थामकर रखा था.

वायनाड में बार-बार आने वाले विनाशकारी भूस्खलन के सिलसिले को एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए था, जिससे इस क्षेत्र के संवेदनशील पर्यावरण पर सुरंग परियोजना के प्रभाव की बारीकी से समीक्षा की जाती. इसके बावजूद, यह बेहद चिंताजनक है कि इस प्रोजेक्ट को बिना किसी विस्तृत भूवैज्ञानिक और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन के ही मंजूरी दे दी गई.

Wayanad Landslide 2026
9 जुलाई, 2026 को वायनाड ज़िले में बन रहे अनक्कमपोयिल-कल्लाडी-मेप्पाडी ट्विन टनल प्रोजेक्ट में हुए लैंडस्लाइड की जगह पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था. (PTI)

बदलते जलवायु और बारिश के मिजाज को देखते हुए- जिसमें अब मानसून के दौरान कम समय में बहुत भारी और अनिश्चित बारिश होती है. वायनाड जैसे क्षेत्रों में भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए, पश्चिमी घाट के ऐसे संवेदनशील इलाकों में चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए कड़े नियम और मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय लागू होने चाहिए. इसके विपरीत, हम नियमों की अनदेखी का एक ऐसा तरीका देख रहे हैं जहां लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा के मुकाबले काम की रफ्तार और आर्थिक फायदों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है.

सुरंग का निर्माण पहाड़ी ढलानों को बहुत गहरे और अक्सर कभी न सुधरने वाले तरीकों से नुकसान पहुंचाता है. खुदाई की प्रक्रिया ही चट्टान और मिट्टी के ढांचे को कमजोर कर देती है, जिससे वहां नई दरारें और फ्रैक्चर बन जाते हैं जो पहले नहीं थे. वायनाड के मौसम के हिसाब से होने वाली भारी बारिश के दौरान, पानी इन नई बनी दरारों से रिसकर ढलानों में काफी गहराई तक चला जाता है और भूस्खलन की वजह बनता है.

जैसे ही सुरंग प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को पार करती है, वैसे ही पानी का दबाव तेजी से बढ़ जाता है, मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है. इसके ऊपर की नींव खिसकने लगती है. ये "दरारें" सिर्फ ऊपरी सतह के मामूली निशान नहीं हैं. बल्कि ये जमीन के भीतर गहराई में मौजूद उस अस्थिरता का बाहरी रूप हैं, जो आगे चलकर भयानक भूस्खलन का कारण बन सकती हैं.

Wayanad Landslide 2026
9 जुलाई, 2026 को वायनाड ज़िले में बन रहे अनक्कमपोयिल-कल्लाडी-मेप्पाडी ट्विन टनल प्रोजेक्ट में हुए लैंडस्लाइड की जगह पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था. (PTI)

यह 8.17 किलोमीटर लंबी सुरंग पश्चिमी घाट के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों और अत्यधिक जोखिम वाले पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है, जो अपनी जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व के लिए दुनिया भर में जाना जाता है.

कई विशेषज्ञों ने इस बात की ओर इशारा किया है कि पर्यावरण मंजूरी देते समय जल विज्ञान, भूजल स्रोतों और स्थानीय भूस्खलन के खतरों पर किए जाने वाले जरूरी शुरुआती अध्ययन या तो अधूरे थे या पूरी तरह से गायब थे. अंतिम मंजूरी देने से पहले सूक्ष्म स्तर पर एक विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि निर्माण की रफ्तार ने इस जरूरी जांच-परख को पहले ही पीछे छोड़ दिया है.

यह कोई अकेली घटना नहीं है. एक और स्पष्ट उदाहरण मुंबई-पुणे हाईवे पर दूसरी सुरंग के निकास द्वार के पास हुआ भूस्खलन है. इसके लिए मुख्य रूप से पहाड़ी के संकुचन चरण के दौरान आई अस्थिरता को जिम्मेदार माना गया था, जो भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से और ज्यादा बिगड़ गई.

सुरंग के प्रवेश द्वार, जिन्हें "पोर्टल्स" कहा जाता है, विशेष रूप से संवेदनशील बिंदु होते हैं क्योंकि खुदाई से नीचे की मिट्टी और चट्टानें हट जाती हैं- इस प्रक्रिया को 'अनलोडिंग' कहते हैं. यह ढलान के भीतर प्राकृतिक दबाव के संतुलन को पूरी तरह बदल देता है, 'शियर स्ट्रेंथ' (दबाव झेलने की चट्टान की क्षमता) को कम करता है. भूजल के प्रवाह के पैटर्न को अस्थिर कर देता है. इसका परिणाम यह होता है कि पहाड़ी ढहने के कगार पर पहुंच जाती है और फिर उसे सिर्फ एक भारी बारिश के झटके की जरूरत होती है.

Wayanad Landslide 2026
केरल के वायनाड जिले में दो दिन पहले एक टनल रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर लैंडस्लाइड में मारे गए 25 साल के मजदूर अनमोल डोडराई के अंतिम संस्कार के दौरान लोग मोमबत्तियां जलाते हुए. झारखंड के खूंटी जिले के जरिया में उनके पैतृक गांव में गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को उनका अंतिम संस्कार किया गया. (PTI)

वायनाड के मामले में, 7 जुलाई को कल्लाडी पोर्टल के पास हुई घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि यह एक चिंताजनक सिलसिले का हिस्सा है. इस आपदा को देखते हुए अधिकारियों को तुरंत सुरंग के सभी कामों को तब तक रोक देना चाहिए, जब तक कि एक विस्तृत और स्वतंत्र जांच न हो जाए.

वायनाड के लोगों की जिंदगी और खुद पश्चिमी घाट का अस्तित्व दांव पर लगा है. किसी भी कीमत पर विकास करना असल में विकास नहीं है- यह धीरे-धीरे सामने आने वाली एक तबाही है, और वायनाड की पहाड़ियां अब हमसे उसी इकलौती भाषा में बात कर रही हैं जो उनके पास बची है: भूस्खलन.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए फैक्ट्स और राय लेखक के हैं और ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

वायनाड भूस्खलन 2026
केरल टनल प्रोजेक्ट विवाद
KERALA WAYANAD TUNNEL PROJECT
WAYANAD NEWS UPDATES
WAYANAD LANDSLIDE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.