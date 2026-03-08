कैसे अमेरिका उसी दलदल में धंसता जा रहा जो उसने ईरानी सरकार को गिराने के लिए बनाया था?

ETV Bharat / opinion

खबरों के अनुसार, अमेरिका और इजरायल की योजना विभिन्न जातीय समूहों (ethnic groups) का इस्तेमाल कर ईरान को विभाजित करने की है. ये समूह लंबे समय से ईरानी शासन से नाराज हैं और सरकार को गिराने के सही मौके की तलाश में हैं. इनमें 'ईरानी कुर्द' शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और खूंखार लड़ाकों में से एक माने जाते हैं. इन्हें अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया है, और वे देश के भीतर और बाहर शासन से टकराने के लिए तैयार हैं.

अमेरिका का अनुमान यह था कि सर्वोच्च नेता की हत्या से नेतृत्व का संकट पैदा हो जाएगा. इसके परिणामस्वरूप, एक कमजोर राष्ट्र में जनविद्रोह भड़क उठेगा, जिसे अमेरिकी एजेंडे का समर्थन करने वाले विभिन्न जातीय समूह आगे बढ़ाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके विपरीत, युद्ध ने एक अलोकप्रिय शासन को लोकप्रिय बना दिया. अब, अमेरिका और इजरायल क्षेत्र में अपने सहयोगियों के माध्यम से जमीनी हमला शुरू करने की योजना बना रहे हैं.

कुर्द, जो ईरान की आबादी का 10 प्रतिशत हिस्सा हैं और इस्लामी शासन को पलटने की इच्छा रखने वाला एक असंतुष्ट समूह बना हुआ है, जमीनी हमले के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं. इन्होंने पहले सीरिया में आईएसआईएस (ISIS) को खदेड़ने के दौरान परोक्ष रूप से शासन, विशेष रूप से आईआरजीसी के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी.

कुर्दिश पेशमर्गा (डेथ स्क्वाड) ईरानी सेना के खिलाफ जमीनी लड़ाई के लिए सीमा पार करने को तैयार हैं. वे लंबे समय से इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए 'प्रॉक्सि वार' लड़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि इसके बदले में उन्हें कुछ बड़ा हासिल होगा. उनका पिछला अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है, खासकर असद शासन के पतन के बाद जब उन्होंने खुद को दरकिनार, उपेक्षित और तुर्की एवं ईरान के बीच फंसा हुआ पाया.

कुर्दों के बाद, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए अगला नंबर बलूचों का है. बलूच लोग पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, जिसे भारत से मजबूत नैतिक समर्थन मिलता रहा है. इससे पहले कि बलूच ईरान के खिलाफ किसी लड़ाई में उतरें, पाकिस्तान ने कुछ ही दिन पहले ईरान को ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है. पाकिस्तान ने इसके लिए पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई आपसी सुरक्षा संधि का हवाला दिया है.

ईरान के खिलाफ बलूचों या कुर्दों के जरिए जमीनी हमला पूरे क्षेत्र को अराजकता में झोंक सकता है, जिससे संभावित रूप से अमेरिका-अफगान युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. अफगानिस्तान संघर्ष में, अमेरिका ने दूसरे बड़े जातीय समूह, हज़ारा, को प्रशिक्षित किया और उन्हें तालिबान के खिलाफ खड़ा कर दिया. वे बीस से अधिक वर्षों तक एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, और अंत में अमेरिका की वापसी के बाद एक बेचैन शांति समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका घातक और महंगे हथियार पीछे छोड़ गया.

तालिबान को बीस साल तक एक आतंकवादी समूह माना गया और इसके लगभग सभी मुख्य नेता अमेरिका की आतंकी सूची में थे. उसी समूह के साथ, अमेरिका ने दोहा में एक सौदा किया और समझौता किया, जिससे देश उसी समूह के शासन में चला गया जिसे उन्होंने पहले आतंकी समूह घोषित किया था. तालिबान को अपने लड़ाके एक प्रमुख जातीय समूह, पश्तून से मिले थे, जो मुख्य रूप से मदरसों (धार्मिक स्कूलों) से आए थे.

इसी तरह, ईरानी शासन को अपने अधिकांश कैडर ईरान के दो धार्मिक केंद्रों-हौज़ा-ए-कुम (Hous-e-Qom) और हौज़ा-ए-मशहद (Hous-e-Mashad) से मिलते हैं. शासन की व्यापारिक समुदाय पर भी मजबूत पकड़ है, जो ईरान के भीतर और बाहर इन धार्मिक संस्थानों और उनकी शाखाओं को आर्थिक मदद देता रहा है.

ईरानी कुर्द प्रॉक्सी (गुट) स्थानीय इलाकों की अच्छी समझ रखते हैं और उनके पास अनुभव है कि आईआरजीसी (IRGC) और अन्य समूहों से कैसे निपटा जाए. हालांकि, यह लड़ाई कोई 'आसान खेल' नहीं होने वाली है, खासकर आयतुल्ला खामेनेई की मृत्यु के बाद. कुर्दों का युद्ध में उतरना ईरानी शासन के लिए सर्वोच्च नेता की हत्या में उनकी सीधी मिलीभगत माना जाएगा.

इस बीच, बलूच अमेरिकी समर्थन पाने के लिए और भी ज्यादा बेताब हैं क्योंकि वे लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ एक अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं. ये वही लोग हैं जिन्होंने चीन के CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) का विरोध किया और कई बार चीनी इंजीनियरों पर हमले किए. पाकिस्तान में चीन की परियोजनाओं के प्रति उनके कड़े विरोध को देखते हुए, बलूच लोग स्वाभाविक रूप से अमेरिका के लिए अच्छे विकल्प बन जाते हैं.

हालांकि, इस कदम का मतलब पाकिस्तान को नाराज करना होगा. ईरान के खिलाफ बलूच लड़ाकों का इस्तेमाल करने के बदले उन्हें कुछ वादे करने होंगे. बलूचों से कोई भी वादा करना अमेरिका के लिए 'दोधारी तलवार' जैसा होगा, क्योंकि बलूचों को दी गई कोई भी रियायत पाकिस्तान को दूर कर देगी और उसके हितों के खिलाफ जाएगी. इसके विपरीत, इजरायल को ईरान के खिलाफ जमीनी हमले में बलूच लड़ाकों का इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं होगी.

वॉशिंगटन ने जब खामेनेई को मारने की योजना बनाई थी, तब उन्हें ईरान में बिखराव, विभाजन और अराजकता की उम्मीद थी. उन्हें लगा था कि ईरान के असंतुष्ट जातीय समूह सड़कों पर उतर आएंगे, जिससे शासन के खिलाफ एक बड़ा जन-आंदोलन भड़क उठेगा. हालांकि, इसके बाद जो हुआ वह उनकी योजना में नहीं था. उन्होंने ईरान से मिलने वाली उस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी जिसका वे अब सामना कर रहे हैं.

इसके अलावा, जमीनी हमला इतना आसान नहीं होगा, यह देखते हुए कि असद शासन के पतन के बाद कुर्दों के साथ कैसा व्यवहार किया गया था. इसी तरह, जिन अफगानियों ने अमेरिका के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उन्हें तब पीछे छोड़ दिया गया जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ और वे देश छोड़ने वाली आखिरी उड़ानों से चिपके नजर आए.

अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और इजरायल के लिए जमीनी हमला करना और अपने सैनिकों को भेजना रणनीतिक रूप से सही फैसला नहीं होगा. बिना जमीनी हमले या जन-विद्रोह के, ईरान में तख्तापलट करना आसान नहीं दिखता. इजरायल अपनी मंशा को लेकर स्पष्ट है, ईरान अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वॉशिंगटन उसी दलदल में धंसता जा रहा है जो उसने ईरानी सरकार को गिराने के लिए बनाया था.

