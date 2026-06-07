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पर्यावरण : खतरे में हैदराबाद का गांडीपेट, अभी नहीं चेते तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत

कोई भी शहर शायद ही कभी किसी एक आपदा से तबाह होते हैं. अक्सर, वे धीरे-धीरे उन प्राकृतिक प्रणालियों को नष्ट कर देते हैं, जो उन्हें सहारा देती हैं, जब तक कि इसके परिणाम इतने गंभीर न हो जाएं कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव हो जाए. हैदराबाद शायद अब ऐसे ही एक मोड़ पर पहुंच रहा है. 1908 में, मूसी नदी में आई बाढ़ ने विनाशकारी रूप ले लिया, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और शहर पूरी तरह से तबाह हो गया. इसके बाद ही दूरदर्शी इंजीनियरों ने उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों का निर्माण किया - ये जलाशय हैदराबाद की जल सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए बनाए गए थे. एक सदी से भी अधिक समय से, ये दोनों जलाशय चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते आ रहे हैं.लेकिन आज, हैदराबाद इस विरासत को नष्ट करने के खतरे में है.

2022 में सरकारी आदेश 111 को निरस्त करने से वह सुरक्षात्मक ढांचा समाप्त हो गया, जिसने 1996 से उस्मान सागर और हिमायत सागर के जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा की थी. 84 गांवों में फैले लगभग 1.32 लाख एकड़ क्षेत्र में फैले इस संरक्षित क्षेत्र ने एक प्राकृतिक पारिस्थितिक बफर के रूप में कार्य किया, जो जंगलों, कृषि भूमि, खुले स्थानों और भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों को संरक्षित करता था और ये क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण थे.

दांव पर महज एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि हैदराबाद की दीर्घकालिक पर्यावरणीय सुरक्षा है. बेंगलुरु एक गंभीर चेतावनी प्रस्तुत करता है. कभी अपने आपस में जुड़े हुए झीलों के जाल के लिए प्रसिद्ध इस शहर ने धीरे-धीरे अतिक्रमण, सड़कों और अनियंत्रित शहरीकरण को अपने जलग्रहण क्षेत्रों और सहायक नहरों को नष्ट करने की अनुमति दी. इसका परिणाम जल निकायों का सिकुड़ना, भूजल पुनर्भरण में कमी, बार-बार बाढ़ आना और तापमान में वृद्धि के रूप में सामने आया है. बेंगलुरु के बाहरी इलाके में जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के पास स्थित मदावरा झील इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण है. कभी एक स्वस्थ जल निकाय रही यह झील जल प्रवाह में कमी और इसके जलग्रहण क्षेत्र के आसपास बढ़ते विकास के दबाव से ग्रस्त है. शहर भर में ऐसी ही कहानियां देखने को मिलती हैं. सबक स्पष्ट है: जब झील को पोषित और संरक्षित करने वाले पारिस्थितिक तंत्र खतरे में पड़ते हैं, तो झील स्वयं ही कमजोर होने लगती है. आज हैदराबाद का गांडीपेट भी इन्हीं दबावों का सामना कर रहा है.

इसके परिणामों को अच्छी तरह समझना आवश्यक है. पहला, जल की गुणवत्ता खराब हो सकती है. जीओ 111 का उद्देश्य दोनों जलाशयों के पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करना था, ताकि उनके जलग्रहण क्षेत्रों में प्रदूषण और अत्यधिक विकास को रोका जा सके. पर्यावरण विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी है कि इन जलाशयों के आसपास बड़े पैमाने पर शहरीकरण से पेयजल स्रोतों के रूप में इनकी दीर्घकालिक उपयोगिता खतरे में पड़ सकती है.दूसरा, बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. अत्यधिक शहरीकरण से भू-भाग की वर्षा जल को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे तूफानी जल की मात्रा बढ़ जाती है और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जल निकासी प्रणालियों पर अधिक दबाव पड़ता है. जो जल पहले मिट्टी, वनस्पति और खुले स्थानों द्वारा अवशोषित किया जाता था, वह अब सतही अपवाह बन जाता है, जिससे निचले इलाकों में शहरी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है.

जलवायु संबंधी पहलू भी ध्यान देने योग्य है. ये दोनों जलाशय, आसपास के हरे-भरे परिदृश्य और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर हैदराबाद के सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी हरित-नीले गलियारे का निर्माण करते हैं. ये पारिस्थितिकी तंत्र तापमान को नियंत्रित करते हैं, भूजल को रिचार्ज करते हैं, जैव विविधता को सहारा देते हैं और वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं. इनके क्षरण से हैदराबाद का शहरी ताप-द्वीप प्रभाव और तीव्र हो जाएगा और शहर चरम मौसम के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा.

कुछ लोगों का तर्क है कि हैदराबाद अब इन जलाशयों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि अब वह कृष्णा और गोदावरी नदियों से पानी लेता है. यह तर्क एक महत्वपूर्ण वास्तविकता को नजरअंदाज करता है. जल सुरक्षा अतिरिक्त उपलब्धता और लचीलेपन पर आधारित है. सूखे, बुनियादी ढांचे की विफलता या अप्रत्याशित मांग वृद्धि के दौरान, हर उपलब्ध स्रोत मूल्यवान हो जाता है. हैदराबाद जैसे बड़े शहर के लिए उन रणनीतिक जल संसाधनों की उपेक्षा करना संभव नहीं है. जिन्होंने एक सदी से अधिक समय से इसकी सेवा की है.हाल की गर्मियों ने पहले ही आने वाले जोखिमों की झलक दिखा दी है. कई इलाकों में पानी की भारी कमी देखी गई, जिससे हजारों परिवारों को निजी पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ा. भूजल स्तर घटने और मांग बढ़ने के साथ ही टैंकरों की उपलब्धता कम हो गई और कीमतें तेजी से बढ़ीं, जिससे परिवारों और व्यवसायों पर भारी बोझ पड़ा. हर नष्ट हुआ पुनर्भरण क्षेत्र, हर प्रदूषित झील और हर क्षतिग्रस्त जलग्रहण क्षेत्र हैदराबाद की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को कमजोर करता है. इसलिए, गांडीपेट की सुरक्षा केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह एक आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता है.