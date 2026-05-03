मिसाइल से घातक है प्रोपेगेंडा! सोशल मीडिया बना अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध का असली मैदान
अमेरिका, ईरान और इजरायल युद्ध ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ सूचना का जरिया नहीं, बल्कि एक घातक सैन्य हथियार है.
Published : May 3, 2026 at 4:43 PM IST
सादिया अज़ीम
8 अप्रैल, 2026 को पूर्वी दुनिया के एक बड़े हिस्से की आंखें सोशल मीडिया पर एक खौफनाक संदेश के साथ खुलीं. यह संदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से आया था. उन्होंने इसे 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट किया था, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे वे अक्सर अपने सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक बयानों के लिए इस्तेमाल करते हैं. संदेश में लिखा था: "आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी, जो फिर कभी वापस नहीं लौट पाएगी."
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह बयान ईरान के लिए तय की गई रात 8 बजे की समय-सीमा (डेडलाइन) से पहले जारी किया था. उसी दिन बाद में, जब समय-सीमा समाप्त होने में दो घंटे से भी कम का वक्त बचा था, उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की. लेकिन तब तक वह वाक्य हर जगह फैल चुका था. उसने वही काम किया जिसके लिए युद्ध की भाषा बनी है: 'केवल शक्ति का वर्णन करना ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन करना.'
दूसरी तरफ से भी इसी तरह का एक संदेश आया. उस धमकी से पहले 'X' पर किए गए एक पोस्ट में, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दावा किया कि ईरान की रक्षा के लिए 14 मिलियन (1.4 करोड़) से अधिक ईरानियों ने अपना बलिदान देने के लिए पंजीकरण कराया है. यह दावा अपने आप में युद्धकालीन बयानबाजी (प्रोपेगेंडा) का हिस्सा था: 'एक ऐसा संदेश जिसका उद्देश्य न केवल दुश्मन को जवाब देना था, बल्कि अपने समर्थकों, इतिहास और सोशल मीडिया फीड को भी प्रभावित करना था.'
सोशल मीडिया स्ट्रीम को 'फीड' कहने के पीछे एक ठोस कारण है- यह दिमागों को 'खुराक' देती है. फीड अब प्रोपेगेंडा के सबसे घातक हथियारों में से एक बन गई है, जो समर्थकों को जोड़ती है, दुश्मनों को उकसाती है और वास्तविक समय (रियल टाइम) में युद्ध के अलग-अलग संस्करण (वर्जन) पेश करती है.
लेकिन, युद्ध का यह सूचनात्मक पहलू शायद ही कभी स्क्रीन तक सीमित रहता है. भारत और अन्य जगहों पर, यह जल्द ही गरमागरम टेलीविजन बहसों, सार्वजनिक चर्चाओं और राजनीतिक 'वॉटअबाउटरी' (तर्क-वितर्क) में बदल जाता है. जहां तमाशा, गुस्सा और बार-बार दोहराई जाने वाली बातें प्रोपेगेंडा को 'आम समझ' बना देती हैं. इस प्रकार, तेल, भू-राजनीति और इस युद्ध की अनिश्चितता से जुड़ी आशंकाएं जल्द ही स्थानीय राजनीति और रोजमर्रा की चिंताओं का हिस्सा बन गईं.
आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा सबक यही है: मिसाइलें बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को नष्ट कर सकती हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा 'अर्थ' को ही बदल देता है. यह न केवल झूठ फैलाने का काम करता है, बल्कि डर पैदा करने, भावनाओं को कट्टर बनाने, ध्यान भटकाने और बातचीत के नजरिए को बदलने का काम भी करता है. इससे पहले कि तथ्य सामने आ सकें, यह लोगों के मन में अपनी छाप छोड़ देता है.
इतिहासकार तो बहुत बाद में अभिलेखागार जुटाते हैं, लेकिन जनता घटनाओं का अपना ही एक संस्करण पहले ही तैयार कर लेती है. यही कारण है कि प्रोपेगेंडा को 'असली' लड़ाई के आसपास का महज एक नाटक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता. यह अपने आप में एक हथियार है. एक ऐसा सुनियोजित हस्तक्षेप जो यह तय करता है कि जनता क्या महसूस करती है, वह किससे डरती है और वह किस बात को पहले से ही सच मान लेती है.
वर्तमान अमेरिका-ईरान युद्ध ने इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह युद्ध के मैदान की सफलता और घरेलू समर्थन को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए एआई का इस्तेमाल 'दुष्प्रचार के हथियार' के रूप में कर रहा है.
'वायर्ड' (WIRED) ने दिखाया कि कैसे 'X' युद्ध से जुड़ी नकली और एआई-निर्मित सामग्री से भर गया था, जबकि ग्रोक (Grok) जैसे एआई टूल्स फुटेज की पुष्टि करने में संघर्ष करते दिखे और कभी-कभी उन्होंने खुद ही भ्रामक सामग्री पेश कर दी.
Fact-checkers ने इस पूरे तरीके को बहुत स्पष्टता के साथ उजागर किया है: एआई (AI) द्वारा बनाई गई ऐसी नकली तस्वीरें जिनमें पकड़े गए सैनिकों को दिखाने का झूठा दावा किया गया, प्रभावशाली लोगों द्वारा नेताओं की मौत की अफवाहों को बढ़ावा दिया गया. इंटरनेट पर अटकलें लगाई गईं और मीम्स, हेरफेर की गई तस्वीरों और शीर्ष नेताओं द्वारा वास्तविक समय में किए गए तानों के जरिए एक निरंतर डिजिटल युद्ध लड़ा गया.
इसमें मनगढ़ंत बातें और एजेंडा सेट करने की कोशिशें बार-बार तथ्यों से आगे निकल गईं. एआई-संचालित प्रोपेगेंडा और लगातार चलती 'फीड' के इस युग में, वास्तविकता को खुद यह साबित करना पड़ता है कि वह सच है.
यही कारण है कि प्रोपेगेंडा सैन्य दृष्टि से उपयोगी हो जाता है. यह जीत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकता है, हार को छिपा सकता है, किसी घटना को अपरिहार्य बना सकता है और युद्ध के मैदान के मापनीय तथ्यों से कहीं आगे बढ़कर ताकत का प्रदर्शन कर सकता है. यह प्रतिरोध को व्यर्थ दिखाकर दुश्मन का मनोबल गिरा सकता है, और अपनी कमजोरी को एक तमाशे में तथा चोट को बलिदान में बदलकर अपने खेमे को मजबूत कर सकता है.
और इसी तरह बनाई गई धारणा इतिहास के रूप में पक्की हो जाती है: यह अभी आधिकारिक इतिहास नहीं है, बल्कि जनता का वह संस्करण है जो 'आम समझ', खाने की मेज पर होने वाली चर्चा, पक्षपातपूर्ण लोककथाओं और अंततः राजनीतिक स्मृति बन जाता है. जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सभ्यता के विनाश की बात कही, तो वे केवल एक धमकी नहीं दे रहे थे. वे एक ही झटके में इस संघर्ष के पैमाने, नैतिकता और भावनात्मक दांव को तय करने की कोशिश कर रहे थे. वह पोस्ट एक रणनीति थी जिसे एक तमाशे में बदल दिया गया था. उस बयान ने बाजार, तेल, रक्षा शेयरों और जनता की आर्थिक धारणा में भारी अस्थिरता पैदा कर दी.
अगर लगातार चलने वाली सोशल मीडिया 'फीड' के रूप में प्रोपेगेंडा अब युद्ध मशीनरी का हिस्सा है, तो सूचनात्मक बचाव भी देश की तैयारियों का हिस्सा होना चाहिए. इसे सेंसरशिप के रूप में नहीं, बल्कि विश्वसनीयता के एक सार्वजनिक ढांचे के रूप में विकसित किया जाना चाहिए. एक ऐसा लोकतंत्र जो मिसाइल हमलों के लिए तो 'अर्ली-वार्निंग सिस्टम' बनाता है, लेकिन संगठित दुष्प्रचार से निपटने के लिए जिसके पास कोई संस्थागत जवाब नहीं है.
भले ही वह सच और सार्वजनिक विश्वास को कितना ही नुकसान पहुंचाए, वह एक हाथ बांधकर असमान युद्ध लड़ रहा है. इसका मतलब खबरों से मुंह मोड़ना नहीं है, बल्कि घबराहट के बजाय सबूतों के आधार पर सोचना सीखना है.
मिसाइलें चोट पहुंचाकर घाव देती हैं; प्रोपेगेंडा मन पर छाप छोड़कर घाव देता है. यह दुश्मन को कमजोर या राक्षस के रूप में पेश करता है, अपनी खुद की हिंसा को जायज या अनिवार्य बताता है, और जो लोग किसी का पक्ष नहीं ले रहे होते, उनके मन में तथ्यों के स्पष्ट होने से पहले ही एक बनी-बनाई 'याद' बिठा देता है. पुराने युद्धों में, देश जमीन (क्षेत्र) के लिए लड़ते थे और इतिहास बाद में लिखते थे. इस युद्ध में, वे कहानी (नरेटिव) के लिए तब लड़ रहे हैं जब जमीन अभी भी जल रही है.
नोटः लेखिका पश्चिम बंगाल सरकार के डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण कार्यक्रम की मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) हैं. उनकी आगामी पुस्तक, "फॉरवर्डेड एज़ रिसीव्ड: हाउ मिसइन्फॉर्मेशन टर्न्स वायरल, वॉयलेंट, एंड ट्रू", सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना संबंधी विकारों की पड़ताल करती है.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां दिए गए तथ्य और राय ETV Bharat के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)
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