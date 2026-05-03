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मिसाइल से घातक है प्रोपेगेंडा! सोशल मीडिया बना अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध का असली मैदान

शनिवार, 2 मई, 2026 को ईरान के तेहरान शहर के एक चौक पर एक पब्लिक बस एक बिलबोर्ड के पास से गुज़र रही है, जिस पर होर्मुज जलडमरूमध्य और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिले हुए होंठ दिखाए गए हैं. ( AP )