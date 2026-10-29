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एक एड जिसने विवेक रामास्वामी के जीतने की संभावना पर लगा दिया ग्रहण !

नई दिल्ली : चुनाव से ठीक पहले भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं. विवाद उनकी ओर से जारी एक एड की वजह से हुआ है. इस एड में उन्होंने एक महिला की अपील को हाइलाइट किया. लेकिन उनका यह तरीका रिपब्लिकन्स को पसंद नहीं आया.

ये वही रामास्वामी हैं जिन्होंने 2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राइमरी उम्मीदवार के रूप में सुर्खियां बटोरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए थे. पर अब खुद ही अपने बुने जाल में बुरी तरह फंस गए हैं. तीन नवंबर के चुनाव में ओहियो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे रामास्वामी ने एक विज्ञापन जारी किया है.

अखबार ने रामास्वामी के खिलाफ रुख अपनाते हुए एक्टन का समर्थन करने का फैसला किया है.अखबार ने स्पष्ट किया कि उनका यह फैसला केवल विज्ञापनों की वजह से नहीं लिया गया है. उन्होंने अपने नए रुख के बारे में कहा, "हमने अपनी समर्थन नीति अपने पाठकों की सेवा के लिए बनाई थी. हम इसे चुप रहने का बहाना नहीं बनने दे सकते, खासकर तब जब हमें लगता है कि ओहियो के सामने इतने अहम फैसले का मौका है."यानी प्लेन डीलर का मानना ​​है कि यह रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट के बीच होने वाली कोई आम चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि रामास्वामी और एक्टन के बीच के इस मुकाबले में कुछ कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दांव पर लगा है. ओपिनियन पोल बताते हैं कि अब इन दोनों के बीच की टक्कर बराबरी की नहीं रह गई है, बल्कि अब यह डेमोक्रेट की ओर झुकाव वाला रुझान दिखा रही है.

रामास्वामी के खिलाफ लोगों के मूड में आए बदलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वेन्यू (कार्यक्रम स्थल) के मालिक उनके प्रचार कार्यक्रमों के लिए जगह देने से इनकार कर रहे हैं. इसके अलावा, सबसे ज्यादा प्रसार वाला स्थानीय अखबार प्लेन डीलर, जिसने पहले चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार का समर्थन न करने की नीति अपनाई थी, उसने अब अपनी तटस्थता छोड़ दी है.

राज्य के एक पूर्व गवर्नर और रिपब्लिकन, बॉब टैफ्ट, रामास्वामी द्वारा एक्टन के खिलाफ किए गए इस हमले से बेहद नाराज थे. उन्होंने कहा कि यह "मानवीय शालीनता की सभी हदें पार कर देता है." एक साथी रिपब्लिकन की ओर से यह एक तीखी फटकार है.केवल दो रिपब्लिकनों ने इस विज्ञापन का समर्थन किया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने. जबकि इस विज्ञापन ने रूढ़िवादी रिपब्लिकनों को भी नाराज कर दिया था. ट्रंप ने इस विज्ञापन को "बहुत प्रभावशाली" बताया, वहीं वेंस रामास्वामी की आलोचना करने वाले रिपब्लिकनों से "बेहद खफा" थे. ट्रंप के समर्थन के बावजूद रामास्वामी की चुनावी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है.

अदालत ने एक्टन और उनके भाई को उनकी मां की कस्टडी से हटा दिया था. 1978 में, जब एक्टन 12 साल की थीं, तब से ही उनके अपनी मां के साथ रिश्ते खराब हो गए थे. इसलिए, एक्टन की मां को अपनी ही बेटी के खिलाफ बोलने के लिए सामने लाना, रिपब्लिकन समर्थकों को भी पसंद नहीं आया.ओहियो के मौजूदा रिपब्लिकन गवर्नर, माइक डीवाइन ने इस विज्ञापन को "बेहद परेशान करने वाला" बताया, हालांकि वे अभी भी रामास्वामी का समर्थन कर रहे हैं.

इस विज्ञापन में उनकी डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी एमी एक्टन की मां डोना आर्थर को दिखाया गया है. इसमें वे अपनी बेटी को झूठी बताती हैं और ओहियो के लोगों से अपील करती हैं कि वे उसे वोट न दें. इस विज्ञापन ने ओहियो में लोगों की भावनाओं को बुरी तरह आहत किया है. ओहियो मूल रूप से रिपब्लिकन स्टेट है. रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और मीडिया, सभी का मानना ​​है कि इस विज्ञापन ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं. असल में, एमी एक्टन खुद अपने सौतेले पिता द्वारा किए गए बाल शोषण का शिकार रही थीं. उनके सौतेले पिता पर कानूनी आरोप लगे थे, लेकिन वे भाग गए और 2004 में अपनी मौत तक एक भगोड़े के रूप में ही रहे.

रामास्वामी ने उस विज्ञापन का बचाव करने की कोशिश की है, जिससे आम लोगों की नैतिक भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने हिंदी कमर्शियल सिनेमा का एक जाना-माना डायलॉग इस्तेमाल किया कि वे लड़ाई शुरू तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बार इसमें पड़ गए, तो इसे खत्म करके ही दम लेंगे.एक्टन टीम ने एक प्रेस बयान जारी करके कहा कि रामास्वामी एक "फर्जी अरबपति" हैं. उन्होंने अपनी दवा कंपनी एक्सियोवांट के लिए 1.4 अरब डॉलर के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए बाजार से 315 मिलियन डॉलर जुटाए थे. इस दौरान उन्होंने अपनी मां, डॉ. गीता रामास्वामी (जो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं) का इस्तेमाल करके अल्जाइमर के इलाज की दवा के क्लिनिकल ट्रायल डेटा में हेरफेर की थी, और इस मामले की जांच भी हुई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)

एमी एक्टन (AP)

वह इन सबको झूठ बताकर खारिज कर देते हैं और एक्टन के खिलाफ दिए गए अपने विज्ञापन को एक जवाबी कदम बताते हैं. लेकिन वह इन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझ पाते.रामास्वामी के विज्ञापन में एक्टन की निजी जिंदगी और उनके बचपन के दर्दनाक अनुभवों का जिक्र था. वहीं, रामास्वामी के बिजनेस वेंचर और उसमें उनकी मां की कथित भूमिका को लेकर एक्टन के आरोप सार्वजनिक दायरे में थे - भले ही उनकी मां को लेकर लगाया गया आरोप गलत ही क्यों न हो.

रामास्वामी ने, चाहे सही हो या गलत, खुद को रिपब्लिकन पार्टी के एक्सट्रीम राइट (कट्टर दक्षिणपंथी) खेमे में स्थापित किया है. वह न तो एक उदार रिपब्लिकन हैं और न ही पारंपरिक रूढ़िवादी रिपब्लिकन. उन्होंने खुद को एक ऐसे आक्रामक रिपब्लिकन के रूप में पेश किया है जो किसी भी हद तक जा सकता है और सीधे टकराव में विश्वास रखता है. हालांकि राजनीति में उन्होंने अभी तक कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया है.शायद अनजाने में ही रामास्वामी ने खुद को ट्रंप की शैली में ढाल लिया है. एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बिजनेस टाइकून भी है और कट्टर दक्षिणपंथी राजनेता भी. इस रास्ते पर कई खतरे और मुश्किलें हैं, और ऐसा लगता है कि रामास्वामी कहीं लड़खड़ा गए हैं. वैसे अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह अपनी रणनीति में कोई सुधार कर पाते हैं या नहीं.

वह जितना चाहें उतना एंटी-लिबरल (उदारवाद-विरोधी) हो सकते हैं, और एक कट्टर मार्केट इकोनॉमिस्ट (बाजार अर्थशास्त्री) की तरह बात कर सकते हैं. लेकिन उन्हें अमेरिकी समाज की भावनाओं और संवेदनशीलता का ध्यान रखना होगा. हो सकता है कि अमेरिकी दक्षिणपंथी कई मामलों में रूखे और असंवेदनशील हों, लेकिन वे कुछ बुनियादी शिष्टाचारों का पालन जरूर करते हैं. ये नियम कहीं लिखे नहीं हैं, लेकिन हर कोई इन्हें जानता है और इनका पालन करता है. यह उस समाज की संस्कृति या लोकाचार का हिस्सा है. अपने अनियंत्रित आक्रामक रवैये में, रामास्वामी ने मर्यादा की सीमाएं तोड़ दीं. एक और अहम बात यह भी है कि वह भारतीय मूल के हैं, और उन्हें मिडिल अमेरिका (मध्य अमेरिका) के उन बहुसंख्यक रूढ़िवादी श्वेत मतदाताओं को जीतना है, जो बाइबिल पढ़ते हैं और चर्च जाते हैं.हो सकता है कि रामास्वामी ने फ्री मार्केट (मुक्त बाजार) से जुड़ी अपनी दलीलें सही रखी हों, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक रूढ़िवादी अमेरिका के उन अनकहे नियमों को नहीं समझा है. अगर रामास्वामी को यह लगता है कि वह भी वैसा ही कर सकते हैं जैसा ट्रंप करते हैं, या वैसी ही बातें बोल सकते हैं जैसी ट्रंप बोलते हैं, तो यह उनकी भारी भूल होगी.

रामास्वामी एक इनसाइडर-आउटसाइडर (भीतर के होकर भी बाहरी) वाली स्थिति में हैं. एक ऐसी बात जो अमेरिका के सभी अल्पसंख्यक समूहों जैसे अश्वेतों, कैथोलिकों, लैटिनो, भारतीयों, चीनियों और कोरियाई लोगों के सामने अक्सर रखी जाती है. ओहायो में रामास्वामी के आपत्तिजनक विज्ञापन को हर तरफ से मिली-जुली नापसंदगी का सामना करना पड़ा है, और इसके पीछे यही एक बड़ा कारण है.चुनाव-पूर्व कई सर्वेक्षणों में एक्टन आगे चल रही हैं. फॉक्स न्यूज के एक सर्वे के अनुसार, एक्टन 50 प्रतिशत के साथ रामास्वामी (48 प्रतिशत) से आगे हैं. रामास्वामी के नकारात्मक विज्ञापन ने उनके चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है. कई रिपब्लिकन तो इस विज्ञापन और इसे जारी करने वाले व्यक्ति से खुद को दूर भी कर रहे हैं. रामास्वामी ने घोषणा की थी कि वे पूरे राज्य में इस विवादित विज्ञापन को दिखाने के लिए 4 मिलियन डॉलर खर्च करेंगे, ऐसा लगता है कि यह उनके लिए राजनीतिक आत्मघाती कदम साबित हुआ है.

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