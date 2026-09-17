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रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नया दौर, जानें कैसे स्टार्टअप्स और MSMEs की ताकत बढ़ाएंगी DRDO की पहलें

मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में DRDO भवन में 'विमर्श 2026' के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ. ( IANS )

हाल के वर्षों में भारत के रक्षा विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) आधार का काफी विस्तार हुआ है, लेकिन जटिल रक्षा उत्पादन पर अभी भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अपेक्षाकृत सीमित संख्या में बड़ी कंपनियों का ही दबदबा है.

इसलिए, DRDO की सुविधाओं तक पहुंच मिलने से विकास की लागत कम हो सकती है, उत्पाद विकास का समय छोटा हो सकता है और छोटी फर्मों को यह साबित करने का मौका मिल सकता है कि उनकी तकनीकें सैन्य मानकों पर खरी उतरती हैं. इससे उन कंपनियों की संख्या में काफी इजाफा हो सकता है जो प्रोटोटाइप विकसित करने के स्तर से आगे बढ़कर वास्तविक रक्षा उत्पादन करने में सक्षम हैं.

उदाहरण के लिए, डीआरडीओ (DRDO) की टेस्टिंग फैसिलिटीज तक विशेष पहुंच देने का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है. उन्नत रक्षा तकनीकों के लिए महंगे टेस्टिंग और वैलिडेशन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जिसे छोटी कंपनियां अक्सर स्वतंत्र रूप से स्थापित करने का खर्च नहीं उठा सकती हैं.

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से लेकर प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने तक, भारत के रक्षा उद्योग के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक तकनीक के विकास और बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर उसे अपनाने के बीच की खाई रही है. DRDO द्वारा उन्नत तकनीक विकसित किए जाने के बावजूद, उसे भरोसेमंद और बड़े पैमाने पर उत्पादन योग्य क्षमता में बदलने के लिए औद्योगिक क्षमता, विशेष परीक्षण, कुशल जनशक्ति और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है. अधिक जानकारी के लिए आप रक्षा क्षेत्र के इस विषय पर आगे अध्ययन कर सकते हैं.

भारत के रक्षा उद्योग के सामने पारंपरिक रूप से सबसे बड़ी बाधाओं में से एक तकनीक के विकास और बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर उसे अपनाने के बीच का अंतर रहा है. DRDO भले ही कोई मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सेंसर या कोई दूसरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विकसित कर ले, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को भरोसेमंद, किफायती और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता में बदलने के लिए औद्योगिक क्षमता, खास टेस्टिंग, कुशल मैनपावर और लगातार निवेश की ज़रूरत होती है.

इसका बड़ा उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण को बड़े पैमाने पर केवल प्लेटफॉर्म और उत्पादन-आधारित मॉडल से हटाकर एक एकीकृत अनुसंधान-से-उत्पादन इकोसिस्टम में बदलना है.

'विमर्श 2026' की पहलों का महत्व केवल डीआरडीओ की तकनीकों तक पहुंच को आसान बनाने से कहीं बढ़कर है. अगर समग्र रूप से देखा जाए, तो ये पहलें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), डीप-टेक स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और स्थापित निर्माताओं को देश के मुख्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान के करीब लाकर भारत के रक्षा-औद्योगिक ढांचे को फिर से व्यवस्थित करने का एक प्रयास हैं.

सिंह ने आगे कहा, "साल 2047 तक, हमें महत्वपूर्ण तकनीकों में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करनी होगी, हमारे हथियारों और प्रणालियों में स्वदेशी सामान की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, रक्षा निर्यात में कई गुना बढ़ोतरी करनी होगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की उपस्थिति को बेहद मजबूत करना होगा."

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'विकसित भारत' का लक्ष्य केवल एक आर्थिक रूप से मजबूत देश बनाना नहीं है, बल्कि इसे तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर, सामाजिक रूप से समावेशी, पर्यावरण के अनुकूल और रणनीतिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित बनाना भी है.

बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "DRDO के पास ज्ञान और तकनीक है, उद्योग जगत के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है, स्टार्टअप्स अपने साथ नयापन और फुर्ती लेकर आते हैं, और युवाओं के पास एक नए भारत का सपना है. जब ये चारों ताकतें एक साथ मिलेंगी और आगे बढ़ेंगी, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा."

मंत्रालय ने आगे बताया, "DRDO ने घरेलू रक्षा उद्यमों की मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी को मापने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ 'सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेटिंग' (SAMAR) वर्जन 2.0 के लिए एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए."

मंत्रालय ने कहा, "उद्योग जगत तक पहुंच बढ़ाने और जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) और लघु उद्योग भारती (LUB) के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों का भी औपचारिक रूप से आदान-प्रदान किया गया."

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अत्याधुनिक प्रणालियों के व्यावसायिक उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए, रक्षा मंत्री की उपस्थिति में 13 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के नौ लाइसेंसिंग समझौते' (LAToTs) सौंपे गए.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)- उद्योग समन्वय बैठक 'विमर्श 2026' (VIMARSH 2026) में जिन पहलों की शुरुआत की, वे इसी कमी को पूरा करने के लिए तैयार की गई हैं. डीप-टेक कंपनियों को सीधे फंडिंग और इंक्यूबेशन सपोर्ट देने से लेकर, DRDO की टेस्टिंग फैसिलिटीज तक विशेष पहुंच देने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और लाइसेंस प्राप्त उद्योगों के साथ सॉफ्टवेयर सोर्स कोड साझा करने तक- इन सभी उपायों का उद्देश्य रिसर्च लैब और प्रोडक्शन लाइन के बीच की दूरी को कम करना है.

मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में DRDO-इंडस्ट्री सिनर्जी मीट 'विमर्श 2026' के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक दीप जलाते हुए, जबकि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उन्हें देख रहे हैं. (IANS/X/@SpokespersonMoD)

हालांकि बड़ी रक्षा कंपनियां हथियार और वाहन बनाने में लगातार सक्षम हो रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र की दीर्घकालिक मजबूती सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), स्टार्टअप्स और विशिष्ट प्रौद्योगिकी फर्मों के एक बहुत बड़े नेटवर्क पर निर्भर करेगी. यही नेटवर्क महत्वपूर्ण पुर्जे, उप-प्रणालियां, सॉफ्टवेयर और विशेष तकनीकें सप्लाई करने की क्षमता रखता है.

नई दिल्लीः रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का भारत का प्रयास अब एक अधिक चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहा है. अब, स्वदेशी तकनीकों को बड़े पैमाने पर हथियारों, प्रणालियों और पुर्जों में बदलने के लिए एक मजबूत औद्योगिक ढांचा तैयार किया जा रहा है.

यह नया ढांचा इसी आधार को व्यापक बनाने का प्रयास करता है. सीधे तौर पर फंडिंग, इनक्यूबेशन सहायता और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच मिलने से उभरती हुई रक्षा कंपनियों के सामने आने वाली तीन बड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है: पूंजी की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी और तकनीकी मार्गदर्शन की कमी.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - AI, स्वायत्त प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, क्वांटम तकनीकों या उन्नत सेंसरों पर काम करने वाले किसी 'डीप-टेक स्टार्टअप' के लिए, सशस्त्र बलों तक उत्पाद पहुंचने से पहले आवश्यक शुरुआती निवेश काफी अधिक हो सकता है. पारंपरिक वाणिज्यिक बाजारों के विपरीत, रक्षा खरीद में लंबी विकास, परीक्षण, प्रमाणन और स्वीकृति की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं.

इसलिए, वित्तीय और संस्थागत सहायता इन कंपनियों को वह समय और वित्तीय बैकअप प्रदान कर सकती है जो इस लंबे विकास चक्र में टिके रहने के लिए जरूरी है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें डीआरडीओ के इकोसिस्टम में लाने से वैज्ञानिकों, प्रयोगशालाओं और तकनीकी विशेषज्ञता तक उनकी पहुंच हो सकती है, जिसे हासिल करना अन्यथा काफी कठिन होता.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार, 15 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में DRDO भवन में 'विमर्श 2026' के दौरान. (IANS)

एक अधिक मजबूत रक्षा आपूर्ति ढांचे का निर्माण

इसका सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला की गहराई पर पड़ सकता है. एक आधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म का उत्पादन किसी एक कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है. एक लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत या वायु-रक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए हजारों कल-पुर्जों, उप-प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, सॉफ्टवेयर पैकेज, सेंसर, प्रणोदन तत्वों और विशिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता होती है.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इन विशिष्ट क्षेत्रों को पूरा कर सकते हैं

छोटी कंपनियों से संपूर्ण हथियार प्रणालियां विकसित करने की उम्मीद करने के बजाय, उन्हें विशिष्ट पुर्जों और उप-प्रणालियों के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में जोड़ना एक बहुत व्यापक औद्योगिक आधार तैयार कर सकता है. यह भारतीय रक्षा विनिर्माण को अधिक वितरित और लचीला बनाएगा.

इस संदर्भ में, बड़ी कंपनियों के साथ-साथ MSMEs और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर राजनाथ सिंह का जोर देना काफी महत्वपूर्ण है. यह उभरता हुआ मॉडल तेजी से एक स्तरबद्ध रक्षा-औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला जैसा दिख सकता है, जिसमें बड़ी कंपनियां 'सिस्टम इंटीग्रेटर्स' के रूप में काम करेंगी, जबकि सैकड़ों या हजारों MSMEs पुर्जे और तकनीकें प्रदान करेंगे. इससे छोटी कंपनियों के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में धीरे-धीरे और ऊपर चढ़ने के अवसर भी पैदा होंगे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में DRDO भवन में 'विमर्श 2026' के दौरान एक समझौता ज्ञापन (MoU) के आदान-प्रदान के साक्षी बने. (IANS)

नौ LAToTs व्यावसायिक उत्पादन में तेजी ला सकते हैं

13 विनिर्माण साझेदारों को नौ LAToTs सौंपना एक और महत्वपूर्ण घटक है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तभी मूल्यवान होता है जब इसका परिणाम औद्योगिक उत्पादन के रूप में सामने आए, और LAToTs, DRDO द्वारा विकसित तकनीकों को व्यावसायिक रूप से निर्मित रक्षा उत्पादों में बदलने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं.

इस व्यापक कार्यक्रम का पैमाना काफी बड़ा है. रक्षा सचिव और DRDO अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह के अनुसार, 1,100 से अधिक उद्योगों को 2,300 से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहले ही सौंपे जा चुके हैं.

यह दर्शाता है कि DRDO की भूमिका अब केवल तकनीक विकसित करने से आगे बढ़कर तेजी से एक ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने की ओर बढ़ रही है जो उन तकनीकों को आत्मसात करने में सक्षम हो.

सामर (SAMAR) 2.0 और गुणवत्ता की चुनौती

'क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया' (QCI) के साथ सामर 2.0 के लिए किया गया समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल रक्षा निर्माताओं की संख्या बढ़ा देना ही अपने आप में काफी नहीं है. भारत को ऐसी कंपनियों की जरूरत है जो लगातार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने में सक्षम हों.

बिना उचित गुणवत्ता नियंत्रण के सप्लायर्स का एक बड़ा आधार तैयार करने से उपकरणों की विश्वसनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी और रखरखाव में समस्याएं आ सकती हैं. मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी को मापने का सामर 2.0 का यह प्रयास कंपनियों को अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में कमजोरियों की पहचान करने और धीरे-धीरे अपनी क्षमताओं में सुधार करने में मदद कर सकता है.

यह तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है जब भारतीय कंपनियों से वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग लेने की उम्मीद की जा रही हो. भारत की महत्वाकांक्षा अब केवल अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए उपकरण बनाने तक सीमित नहीं है. देश एक बड़ा रक्षा निर्यातक बनना चाहता है. इसके लिए भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को गुणवत्ता, विश्वसनीयता, ट्रैसेबिलिटी और डिलीवरी के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की आवश्यकता है.

उदयपुर स्थित थिंक टैंक 'उषानास फाउंडेशन' के संस्थापक, निदेशक और सीईओ अभिनव पंड्या के अनुसार, भारत सरकार की ओर से यह एक अच्छी पहल है कि वह अंततः इनमें से कुछ रक्षा साझेदारों को महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर तकनीकों का सोर्स कोड देने के लिए तैयार है, क्योंकि रक्षा उद्योग की आवश्यकताएं फैल रही हैं और बढ़ रही हैं.

पंड्या ने ईटीवी भारत से कहा, "कई युद्ध क्षेत्र उभर रहे हैं. इसलिए, यह वह समय है जहां न केवल खुद की रक्षा करने के लिए हथियारों की प्रणालियों और उपकरणों की आवश्यकता है, बल्कि हथियारों और गोला-बारूद के अंतरराष्ट्रीय बाजार का लाभ उठाने की भी जरूरत है जो बहुत तेजी से उभर रहा है, और इस बाजार का लाभ उठाने का यह भारत के लिए बिल्कुल सही मौका है."

नई दिल्ली में मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को DRDO भवन में 'विमर्श 2026' के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव और अन्य अधिकारी. (IANS)

इसके साथ ही, उन्होंने चिंता का एक स्वर भी व्यक्त किया. पंड्या ने कहा, "ये बहुत ही संवेदनशील तकनीकें हैं, इसलिए ये गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए. दूसरी बात यह है कि अभी के समय में अधिकांश स्टार्टअप्स मूल रूप से दूसरे देशों के अलग-अलग उत्पादों को इकट्ठा कर रहे हैं और वे उन्हें भारत में असेंबल कर रहे हैं, विशेष रूप से ड्रोन क्षेत्र में. वे चीनी पुर्जों का आयात कर रहे हैं और उन्हें भारत में असेंबल कर रहे हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत संवेदनशील है और इसका ठीक से ध्यान रखने की आवश्यकता है."

उन्होंने आगे समझाया कि इससे पार पाने के लिए भारत को स्वदेशी तकनीकी विकास की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, "इसके लिए, भारत को अपनी शिक्षा प्रणालियों में कुछ बुनियादी बदलाव करने की आवश्यकता है, और बहुत ही प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातक शिक्षा के स्तर पर अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है."

संक्षेप में कहें तो, 15 सितंबर की इन पहलों का व्यापक महत्व यह है कि आत्मनिर्भरता अब धीरे-धीरे केवल 'आयात के विकल्प' से आगे बढ़कर 'क्षमता निर्माण' की ओर बढ़ रही है.

भारत का पिछला उद्देश्य काफी हद तक घरेलू स्तर पर अधिक रक्षा उपकरणों का निर्माण करना था. अगला चरण उन तकनीकों, औद्योगिक क्षमताओं, बौद्धिक संपदा, कुशल कार्यबल और आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करना है जिनकी आवश्यकता अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों को लगातार डिजाइन और निर्मित करने के लिए है.

इसके लिए DRDO को न केवल एक सरकारी अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रयोगशाला के रूप में काम करने की आवश्यकता है, बल्कि तेजी से एक राष्ट्रीय रक्षा-प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के लिए एक मुख्य मार्गदर्शक संस्थान के रूप में भी काम करना होगा. इस बीच, उद्योग जगत को भी केवल लाइसेंस प्राप्त उत्पादन से आगे बढ़कर स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास (R&D), सह-विकास और वैश्विक स्तर के विनिर्माण की ओर बढ़ना होगा.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)

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