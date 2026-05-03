ETV Bharat / opinion

समुद्री सुरक्षा, व्यापार और विश्वास: वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का रणनीतिक महत्व

वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ( AP )

नई दिल्ली: भारत और वियतनाम के बीच संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने के एक दशक बाद, 5 से 7 मई तक राष्ट्रपति तो लाम (To Lam) की पहली राजकीय यात्रा इस बात का संकेत है कि रिश्ते अब ज्यादा परिचालन चरण (Operational Phase) में जा रहे हैं. दक्षिण चीन सागर में तनाव बना हुआ है और ग्लोबल कंपनियां चीन से दूर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ऐसे में नई दिल्ली और हनोई एक-दूसरे को समुद्री सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए भरोसेमंद साझेदार मानते हैं. नई दिल्ली में होने वाली बैठकों में रणनीतिक और व्यापारिक हितों का यह मेल दिखने की उम्मीद है. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति लाम के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा जिसमें वियतनाम सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन शामिल होगा. इस साल अप्रैल में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद तो लाम का यह पहला भारत दौरा होगा. मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे." बयान में आगे लिखा है, "भारत और वियतनाम के बीच ऐतिहासिक और सभ्यता से जुड़े रिश्ते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में और गहरे हुए हैं. राष्ट्रपति तो लाम का दौरा ऐसे खास मौके पर हो रहा है जब दोनों देश 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे होने पर सहमति जता रहे हैं. नेताओं के बीच बातचीत से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को नई रफ्तार मिलने और भारत और वियतनाम के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है." वियतनाम दक्षिण चीन सागर के विवाद में सबसे ज्यादा सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले देशों में से एक है, जो समुद्री दावों, ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज और नौपरिवहन की स्वतंत्रता को लेकर चीन के लगातार दबाव का सामना कर रहा है. भारत, हालांकि दावेदार देश नहीं है, लेकिन उसने हमेशा नौपरिवहन और विशिष्ट हवाई क्षेत्र से गुजरने (Overflight) की आजादी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) का सम्मान करने, और बिना दबाव के विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है. चीन के आपत्ति के बावजूद, भारत की ONGC कंपनी दक्षिण चीन सागर में वियतनामी ब्लॉक में तेल की खोज में लंबे समय से शामिल है. इस मामले में, राष्ट्रपति लाम का दौरा नई दिल्ली और हनोई के बीच नियमों पर आधारित व्यवस्था के पक्ष में एक शांत लेकिन मजबूत समुद्री समन्वय को मजबूत करता है. वियतनाम भारत को एक भरोसेमंद, गैर-हस्तक्षेपकारी सुरक्षा भागीदार मानता है, जिस पर बड़ी ताकतों के बीच दुश्मनी की भू-राजनीतिक अड़चनें नहीं है. वहीं, भारत वियतनाम को एक अहम समुद्री भागीदार मानता है जो दक्षिण-पूर्व एशिया में उसकी रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करता है. भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग का महत्व? भारत-वियतनाम के बीच रक्षा संबंध सद्भावना से व्यावहारिक क्षमता निर्माण और परिचालन सहयोग तक लगातार बढ़े हैं. यह सहयोग 2009 के रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) और 2015 के रक्षा सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण से गाइड होता है. जून 2022 में, दोनों पक्ष '2030 के लिए भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज' पर भी सहमत हुए और परस्पर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर एक MoU पर दस्तखत किया. दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में बातचीत भी बढ़ी है और सेनाओं के बीच क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग भी हुई है. दोनों पक्षों ने नवंबर 2025 में आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर करके भारत और वियतनाम के बीच रक्षा उद्योग में सहयोग को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए हैं. जुलाई 2023 में, भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट युद्धपोत INS किरपान गिफ्ट किया था. इससे पहले, भारतीय कंपनी L&T ने 100 मिलियन डॉलर के बाइलेटरल लाइन ऑफ क्रेडिट (द्विपक्षीय ऋण व्यवस्था) के तहत 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स जून 2022 में वियतनाम को सौंपे थे. जुलाई 2024 में भारत के EXIM बैंक और वियतनाम के वित्त मंत्रालय के बीच 120 मिलियन डॉलर और 180 मिलियन डॉलर के दो और लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और अभी उन पर काम चल रहा है. दोनों देशों की सेनाएं समुद्री और शांति अभ्यास के दौरान भी एक-दूसरे से बातचीत करती हैं. भारत-वियतनाम शांति अभ्यास VINBAX का पिछला (6वां) संस्करण नवंबर-दिसंबर 2025 में वियतनाम में हुआ था. दोनों तरफ की नौसेनाएं एक-दूसरे के पोर्ट पर नियमित ऑपरेशनल टर्नअराउंड (OTRs) भी करती हैं. राष्ट्रपति तो लाम के दौरे के दौरान जिन खास बातों पर आगे बढ़ा जा सकता है, उनमें सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं. भारत वियतनामी पनडुब्बी, फाइटर पायलट्स और साइबर स्पेशलिस्ट्स को ट्रेनिंग देता है. वियतनाम भारतीय नौसेना की मदद से ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाता है, जो खासकर किलो-क्लास सबमरीन (रूसी निर्मित डीजल-इलेक्ट्रिक संचालित पनडुब्बियां) के परिचालन से जुड़े हैं. अपतटीय गश्ती पोत (OPV), ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम, जिस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है, स्वदेशी रडार और सर्विलांस सिस्टम पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है. दोनों देशों को समुद्र में ग्रे-जोन टैक्टिक्स की चिंता है, इसलिए व्हाइट-शिपिंग डेटा, कोस्टल रडार चेन और जानकारी साझा करने में सहयोग अधिक जरूरी होता जा रहा है.