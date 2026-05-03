समुद्री सुरक्षा, व्यापार और विश्वास: वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का रणनीतिक महत्व
वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 5 से 7 मई तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे. उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा.
Published : May 3, 2026 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली: भारत और वियतनाम के बीच संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने के एक दशक बाद, 5 से 7 मई तक राष्ट्रपति तो लाम (To Lam) की पहली राजकीय यात्रा इस बात का संकेत है कि रिश्ते अब ज्यादा परिचालन चरण (Operational Phase) में जा रहे हैं.
दक्षिण चीन सागर में तनाव बना हुआ है और ग्लोबल कंपनियां चीन से दूर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ऐसे में नई दिल्ली और हनोई एक-दूसरे को समुद्री सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए भरोसेमंद साझेदार मानते हैं. नई दिल्ली में होने वाली बैठकों में रणनीतिक और व्यापारिक हितों का यह मेल दिखने की उम्मीद है.
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति लाम के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा जिसमें वियतनाम सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन शामिल होगा. इस साल अप्रैल में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद तो लाम का यह पहला भारत दौरा होगा. मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे."
बयान में आगे लिखा है, "भारत और वियतनाम के बीच ऐतिहासिक और सभ्यता से जुड़े रिश्ते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में और गहरे हुए हैं. राष्ट्रपति तो लाम का दौरा ऐसे खास मौके पर हो रहा है जब दोनों देश 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे होने पर सहमति जता रहे हैं. नेताओं के बीच बातचीत से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को नई रफ्तार मिलने और भारत और वियतनाम के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है."
वियतनाम दक्षिण चीन सागर के विवाद में सबसे ज्यादा सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले देशों में से एक है, जो समुद्री दावों, ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज और नौपरिवहन की स्वतंत्रता को लेकर चीन के लगातार दबाव का सामना कर रहा है. भारत, हालांकि दावेदार देश नहीं है, लेकिन उसने हमेशा नौपरिवहन और विशिष्ट हवाई क्षेत्र से गुजरने (Overflight) की आजादी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) का सम्मान करने, और बिना दबाव के विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है.
चीन के आपत्ति के बावजूद, भारत की ONGC कंपनी दक्षिण चीन सागर में वियतनामी ब्लॉक में तेल की खोज में लंबे समय से शामिल है. इस मामले में, राष्ट्रपति लाम का दौरा नई दिल्ली और हनोई के बीच नियमों पर आधारित व्यवस्था के पक्ष में एक शांत लेकिन मजबूत समुद्री समन्वय को मजबूत करता है.
वियतनाम भारत को एक भरोसेमंद, गैर-हस्तक्षेपकारी सुरक्षा भागीदार मानता है, जिस पर बड़ी ताकतों के बीच दुश्मनी की भू-राजनीतिक अड़चनें नहीं है. वहीं, भारत वियतनाम को एक अहम समुद्री भागीदार मानता है जो दक्षिण-पूर्व एशिया में उसकी रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करता है.
भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग का महत्व?
भारत-वियतनाम के बीच रक्षा संबंध सद्भावना से व्यावहारिक क्षमता निर्माण और परिचालन सहयोग तक लगातार बढ़े हैं. यह सहयोग 2009 के रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) और 2015 के रक्षा सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण से गाइड होता है. जून 2022 में, दोनों पक्ष '2030 के लिए भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज' पर भी सहमत हुए और परस्पर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर एक MoU पर दस्तखत किया.
दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में बातचीत भी बढ़ी है और सेनाओं के बीच क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग भी हुई है. दोनों पक्षों ने नवंबर 2025 में आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर करके भारत और वियतनाम के बीच रक्षा उद्योग में सहयोग को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए हैं.
जुलाई 2023 में, भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट युद्धपोत INS किरपान गिफ्ट किया था. इससे पहले, भारतीय कंपनी L&T ने 100 मिलियन डॉलर के बाइलेटरल लाइन ऑफ क्रेडिट (द्विपक्षीय ऋण व्यवस्था) के तहत 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स जून 2022 में वियतनाम को सौंपे थे. जुलाई 2024 में भारत के EXIM बैंक और वियतनाम के वित्त मंत्रालय के बीच 120 मिलियन डॉलर और 180 मिलियन डॉलर के दो और लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और अभी उन पर काम चल रहा है.
दोनों देशों की सेनाएं समुद्री और शांति अभ्यास के दौरान भी एक-दूसरे से बातचीत करती हैं. भारत-वियतनाम शांति अभ्यास VINBAX का पिछला (6वां) संस्करण नवंबर-दिसंबर 2025 में वियतनाम में हुआ था. दोनों तरफ की नौसेनाएं एक-दूसरे के पोर्ट पर नियमित ऑपरेशनल टर्नअराउंड (OTRs) भी करती हैं.
राष्ट्रपति तो लाम के दौरे के दौरान जिन खास बातों पर आगे बढ़ा जा सकता है, उनमें सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं. भारत वियतनामी पनडुब्बी, फाइटर पायलट्स और साइबर स्पेशलिस्ट्स को ट्रेनिंग देता है. वियतनाम भारतीय नौसेना की मदद से ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाता है, जो खासकर किलो-क्लास सबमरीन (रूसी निर्मित डीजल-इलेक्ट्रिक संचालित पनडुब्बियां) के परिचालन से जुड़े हैं.
अपतटीय गश्ती पोत (OPV), ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम, जिस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है, स्वदेशी रडार और सर्विलांस सिस्टम पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है.
दोनों देशों को समुद्र में ग्रे-जोन टैक्टिक्स की चिंता है, इसलिए व्हाइट-शिपिंग डेटा, कोस्टल रडार चेन और जानकारी साझा करने में सहयोग अधिक जरूरी होता जा रहा है.
भारत और वियतनाम के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध
वियतनाम एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते विनिर्माण केंद्र (मैन्युफैक्चरिंग हब) में से एक बनकर उभरा है और चीन से दूर ग्लोबल सप्लाई चेन विविधीकरण का एक बड़ा फायदा उठाने वाला देश है. भारत के लिए, वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान - ASEAN) बाजार का गेटवे, एक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनर, और भारतीय फार्मा, आईटी, और ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट के लिए एक विशिष्ट स्थान है.
हनोई में भारतीय दूतावास द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2025-2026 में, भारत-वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार 16 बिलियन डॉलर (साल-दर-साल 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी) को पार कर गया, जिसमें भारत का वियतनाम को एक्सपोर्ट लगभग 6.11 बिलियन डॉलर था, जबकि वियतनाम का भारत को एक्सपोर्ट लगभग 10.35 बिलियन डॉलर था.
वियतनाम को भारत से होने वाले मुख्य निर्यात में इंजीनियरिंग सामान (ऑटोमोबाइल पार्ट्स, लोहा और स्टील, मशीनरी और उपकरण), खेती का सामान (मक्का, जानवरों के चारे का सामान, मवेशियों का मांस (Bovine meat), कपास), समुद्री उत्पाद, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स और मिनरल शामिल हैं. वियतनाम से भारत के आयात में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी और मैकेनिकल यंत्र, अकार्बनिक केमिकल, प्लास्टिक, कॉपर और रबर, कॉफी और चाय, मसाले, लोहा और स्टील के सामान, जूते, कपड़े आदि शामिल हैं.
दोनों पक्ष ट्रेड और वाणिज्यिक जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं. बिज़नेस डेलीगेशन का नियमित आना-जाना, व्यापार मेला और प्रदर्शनी और व्यावसायिक बैठकों में हिस्सा लेना भी दोनों देशों के बीच ट्रेड और बिजनेस संबंधों को समर्थन करता है. इस संबंध को बढ़ाने के लिए कई जॉइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) हैं, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी पर JWG शामिल है. इसके अलावा, 2009 का ASEAN-इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (AITIGA) अभी आसियान देशों और भारत के बीच समीक्षा में है.
राष्ट्रपति लाम के साथ आने वाले एक बड़े वियतनामी बिजनेस डेलीगेशन ने इस दौरे की आर्थिक प्राथमिकता पर जोर दिया. प्राथमिकता वाले क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर,नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और कौशल विकास, डायरेक्ट शिपिंग और कनेक्टिविटी लिंक शामिल हैं.
वियतनाम के लिए विकास सहायता भागीदार के तौर पर भारत की भूमिका?
भारत वियतनाम के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद विकास भागीदार के तौर पर उभरा है, जिसमें ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण, कौशल विकास और सामाजिक-आर्थिक पहल में सहयोग शामिल है. हर साल, लगभग 200 वियतनामी नागरिक भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) और ICCR स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत भारत में कोर्स करते हैं. वियतनामी अधिकारियों और प्रोफेशनल्स ने ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम, विदेशी राजनयिकों के लिए प्रोफेशनल कोर्स, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की फेलोशिप, और ASEAN-इंडिया मीडिया और यूथ एक्सचेंज जैसी पहलों में भी हिस्सा लिया है.
आसियान सहयोग और मेकांग गंगा सहयोग सिस्टम जैसे क्षेत्रीय ढांचे के अंदर, वियतनाम ने स्थानीय समुदाय को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ट्रेनिंग प्रोग्राम और क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स (QIPs) पर भारत के साथ साझेदारी की है. 2017 से, इन QIPs को कई वियतनामी प्रांतों में लागू किया गया है, जिससे रोजी-रोटी और सामुदायिक बुनियादी ढांचा में जमीनी स्तर पर सुधार हुआ है.
वियतनाम की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, विकास साझेदारी को टेक्निकल ट्रेनिंग, बेहतरीन कार्यप्रणाली साझा करने, रक्षा क्षमता निर्माण और विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्र में बढ़ाया गया है. इसका एक खास उदाहरण है भारत का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जरिये यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल माई सन सैंक्चुअरी (My Son Sanctuary) को संरक्षित करने और मरम्मत करने में मदद करना.
पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने कई जरूरी संस्थागत परियोजनाओं में मदद की है. इनमें हो ची मिन्ह सिटी में पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में सेंटर फॉर एक्सीलेंस शामिल है, जिसे नवंबर 2024 में बनाया गया; न्हा ट्रांग (Nha Trang) में टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, जिसे अगस्त 2024 में बनाया गया; कैन थो (Can Tho) में 1980 के दशक के कुउ लॉन्ग डेल्टा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद; दा लाट में न्यूक्लियर साइंस सेंटर; हनोई में ICT में एडवांस्ड रिसोर्स सेंटर, जिसका उद्घाटन 2011 में हुआ; और हनोई में 2017 में बनी हाई-टेक साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी.
भारत की विकास सहभागिता मानवीय सहायता और आपदा राहत तक भी बढ़ी है. सितंबर 2024 में, तूफान यागी (Typhoon Yagi) से हुई तबाही के बाद, भारत सरकार ने सद्भाव के तहत वियतनाम को 35 टन इमरजेंसी राहत सप्लाई पहुंचाई.
कुल मिलाकर, ऐसे समय में जब दक्षिण-पूर्व एशियाई देश बड़ी ताकतों के बीच होड़ को ध्यान से संतुलित कर रहे हैं, वियतनाम का भारत के साथ जुड़ाव बढ़ाने का फैसला मायने रखता है. यह भारत पर एक लंबे समय के, स्थिर साझेदार के तौर पर भरोसे का संकेत देता है जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है. इसलिए, राष्ट्रपति तो लाम का दौरा इस बात की रणनीतिक पुष्टि है कि भारत और वियतनाम समुद्री स्थिरता बनाए रखने, रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत आर्थिक संबंध बनाने के लिए एक-दूसरे को जरूरी भागीदार मानते हैं.
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