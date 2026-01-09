ETV Bharat / opinion

वेनेजुएला पर US की सैन्य कार्रवाई: विश्व व्यवस्था के लिए चुनौतियां... भारत की क्या है दुविधा?

वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई पर भारत ने न तो अमेरिका की आलोचना की और न ही अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन की ओर इशारा किया.

Venezuela Crisis
वेनेजुएला के काराकस में मंगलवार, 6 जनवरी, 2026 को वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पहली महिला सिलिया फ्लोरेस की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन करते लोग. (AP)
By Achal Malhotra

Published : January 9, 2026 at 2:09 PM IST

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका और राष्ट्रपति मदुरो के नेतृत्व वाले वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में बदल गया. इस कार्रवाई में राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को काराकास स्थित उनके घर से अगवा कर लिया गया और नार्को-आतंकवाद (नशीली दवाओं से जुड़ा आतंकवाद) के आरोपों में मुकदमा चलाने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया.

किसी भी मानक के अनुसार, एक संप्रभु राष्ट्र के वर्तमान राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना और उन्हें मुकदमे के लिए न्यूयॉर्क लाना अमेरिका का एक अत्यंत दुस्साहसी कृत्य था. यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन था और विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के वैश्विक मानदंडों, जैसे कि स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान और कानून के शासन का उल्लंघन था.

Venezuela Crisis
वेनेज़ुएला सरकार के समर्थक, वेनेज़ुएला के दिवंगत राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज़, वेनेज़ुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस की तस्वीर वाली गुड़िया पकड़े हुए हैं. यह रैली बुधवार, 7 जनवरी, 2026 को वेनेज़ुएला के काराकस में निकाली गयी थी. (AP)

भले ही अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले नार्को-आतंकवाद में मदुरो की संलिप्तता के सबूत हों, फिर भी उन्हें सजा दिलाने के लिए उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए था. कोई भी अकेला देश अंतरराष्ट्रीय पुलिस या न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकता और बल प्रयोग सहित एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकता.

बदकिस्मती से, झगड़े सुलझाने में ताकत का इस्तेमाल आम बात होती जा रही है. हाल के सालों में, अर्मेनिया के खिलाफ अज़रबैजान का हमला, यूक्रेन में रूस का मिलिट्री ऑपरेशन, हमास के खिलाफ इज़राइल का मिलिट्री ऑपरेशन, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर US की बमबारी इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं. अगर 'माइट इज राइट' का कॉन्सेप्ट आम हो गया, तो छोटे और मिलिट्री के हिसाब से कमज़ोर देश लगातार डर में रहेंगे.

वेनेजुएला पर US के मिलिट्री हमले पर दुनिया के नेताओं ने अलग-अलग तरह से रिएक्ट किया है. रूस, चीन, ईरान, ब्राज़ील और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों ने उम्मीद के मुताबिक इसकी बुराई की है, जबकि यूरोप में US के साथी देशों ने नरमी बरती है, भले ही उन्होंने इंटरनेशनल कानून का पालन करने की अहमियत पर ज़ोर दिया हो. यूरोपियन यूनियन ने USA पर सवाल उठाने से परहेज किया है और उनके ज़्यादातर बयान मादुरो सरकार की कथित नाजायज़ हरकतों पर ही आधारित हैं.

Venezuela Crisis
वेनेज़ुएला के सैनिक सीज़र गार्सिया की मां, रमोना पाल्मा, बुधवार, 7 जनवरी, 2026 को काराकस, वेनेज़ुएला में उनके अंतिम संस्कार के दौरान दुख मना रही हैं. गार्सिया एक अमेरिकी हमले में मारे गए थे जिसमें वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया था. (AP)

भारत की प्रतिक्रिया को काफी नरम माना गया है. यह उसी रुख के अनुरूप है जो भारत आमतौर पर ऐसी स्थितियों में अपनाता है. एक प्रेस विज्ञप्ति में, भारत ने कहा कि "वेनेजुएला के हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय हैं. हम बदलती स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं."

इसमें आगे कहा गया कि "भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करता है. हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से मुद्दों को सुलझाएं, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके."

दूसरे शब्दों में, भारत ने न तो अमेरिका की आलोचना की और न ही अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन की ओर इशारा किया. हालांकि, संबंधित पक्षों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने की सलाह देकर, भारत ने परोक्ष रूप से एक बार फिर राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बल प्रयोग को खारिज कर दिया है.

वास्तव में, अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यातों पर दंडात्मक शुल्क (Penal Tariffs) लगाए जाने के कारण इस समय भारत और अमेरिका के संबंध एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं. इसके अलावा, अमेरिका के साथ 'मुक्त व्यापार समझौते' (FTA) पर भारत की बातचीत भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है. रणनीतिक व्यावहारिकता की मांग यह है कि भारत ऐसे किसी भी काम से बचे जिससे इस महत्वपूर्ण साझेदारी को और नुकसान पहुंच सकता हो.

यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि यदि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंध स्थिर हो जाते हैं और वेनेजुएला पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं, तो इससे भारत के लिए अपनी ऊर्जा (तेल) जरूरतों को पूरा करने का एक और रास्ता खुल सकता है. साथ ही, भारतीय तेल कंपनियां भी वेनेजुएला के बाजार में दोबारा प्रवेश की उम्मीद कर सकती हैं.

Venezuela Crisis
जम्मू में मंगलवार, 6 जनवरी, 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन करते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ता. (AP)

मेन मुद्दे पर वापस आते हैं, मामला वेनेजुएला में US मिलिट्री एक्शन के साथ खत्म नहीं होता है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारा किया है कि US वेनेजुएला को चलाएगा और वेनेजुएला के क्रूड ऑयल रिसोर्स से होने वाली कमाई से खर्च उठाएगा. क्या हम कॉलोनियलिज़्म के जमाने में लौट रहे हैं?

वेनेजुएला में US एक्शन का बताया गया कारण मादुरो का नार्को-टेररिज्म में शामिल होना है, जो US नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा है. जो दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा है. ट्रंप साफ तौर पर वेनेजुएला के बड़े ऑयल रिसोर्स पर कंट्रोल पाने में इंटरेस्टेड हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है.

वह मादुरो के चीन को चीनी करेंसी में तेल बेचने से भी खुश नहीं थे. ट्रंप को ग्लोबल इकॉनमी के डी-डॉलराइज़ेशन के आइडिया से एलर्जी है और उन्होंने BRICS मेंबर्स को बार-बार BRICS करेंसी शुरू करने या आपस में लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करने और इस तरह दुनिया के मार्केट में US डॉलर के दबदबे को चैलेंज करने के खिलाफ धमकी दी है.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने लातिन अमेरिका के कुछ पड़ोसी देशों को भी इसी तरह के परिणाम भुगतने की धमकी दी है. इसे 'मोनरो सिद्धांत' (1823) के नए स्वरूप और 'डोनरो सिद्धांत' (Donroe Doctrine) के तौर पर इसकी नई ब्रांडिंग के रूप में देखा जा रहा है. इसकी मुख्य विशेषता पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका का दबदबा कायम करना है, जिसे वह अपना विशेष प्रभाव वाला क्षेत्र मानता है.

संक्षेप में, वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप अंतरराष्ट्रीय संबंधों के उन्हीं मानदंडों का उल्लंघन है, जिनका पालन करने की उम्मीद अमेरिका बाकी दुनिया से करता है. अमेरिका ने एक खतरनाक मिसाल कायम की है, जिसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं.

Venezuela Crisis
वेनेज़ुएला के लोकल ग्रैफ़िटी आर्टिस्ट पेड्रो मार्टिन, जिन्हें मार्थी के नाम से जाना जाता है, ने वेनेज़ुएला के हटाए गए नेता निकोलस मादुरो की पेंटिंग बनायी. (AP)

भारत के दृष्टिकोण से, अमेरिका की निंदा करने सहित कोई भी कड़ा रुख अपनाने का कोई लाभ नहीं होगा. इसके विपरीत, यह पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वह अपने पुराने रुख पर कायम रहे कि "यह युद्ध का युग नहीं है" और सभी विवादों को कूटनीति और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)

