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बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप: शांति की कीमत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा काफी अहम है. समझा जाता है कि इससे ईरान मुद्दे पर भी शांति का मार्ग निकलेगा.

US President Donald Trump shakes hands with Chinese President Xi Jinping in Beijing
बीजिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए (AFP)
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By Vivek Mishra

Published : May 14, 2026 at 3:52 PM IST

6 Min Read
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चीन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दो दिन की मीटिंग कई मायनों में अहम है. सबसे पहले, यह इस उम्मीद से कहीं ज्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप बढ़ते और कभी न खत्म होने वाले ईरान युद्ध के दलदल में फंस गए थे; फिर भी, यह बात कि वह शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं, यह बताती है कि घरेलू महंगाई और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता को लेकर उनकी गहरी चिंता है.

युद्ध की वजह से बढ़ते खर्च के बीच, जिसकी वजह से उन्हें अपने घरेलू वादों से पीछे हटना पड़ा है, ट्रंप की अनुमोदन रेटिंग बहुत गिर गई है, और यह डोनाल्ड ट्रंप के शी जिनपिंग से बातचीत करने की इच्छा के पीछे एक और कारण हो सकता है.

ट्रंप एक उच्च-शक्तिशाली बिजनेस डेलीगेशन के साथ चीन गए हैं. वे नौ साल में चीन जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ताकि चीन के साथ एक बड़ी इकोनॉमिक सौदा कर सकें. इस सौदे के मुख्य हिस्सों में चीन के साथ व्यापार घाटा को ठीक करना, अमेरिका-चीन व्यापार में 30 प्रतिशत की कमी के कारण ट्रेड वैल्यू में गिरावट, सेमीकंडक्टर और जरूरी प्रौद्योगिकी निर्यात, और ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्र में दूसरे मुद्दे शामिल हैं.

अमेरिका में, खासकर स्टील, ऑटोमोबाइल और कुछ टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर के निर्माता, अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी डील को लेकर सावधान हैं, जिससे चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश करने की इजाजत मिल जाएगी.

इन वार्ताओं में अमेरिकी पक्ष की ओर से प्रमुख मुद्दे व्यापार पुनर्संतुलन, द्विपक्षीय घाटे में कमी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिबंध और शायद सबसे अधिक दबाव ईरान की युद्ध अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में चीन की भूमिका पर केंद्रित होने की संभावना है.

US President Donald Trump (R) and China's President Xi Jinping (L) greet children waving Chinese and US national flags and flowers during a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing
बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ़ द पीपल में एक वेलकम सेरेमनी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (दाएं) और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (बाएं) चीन और अमेरिका के झंडे और फूल लहराते बच्चों का स्वागत करते हुए. (AFP)

अगर इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ा जाए, तो ये बाकी दुनिया के लिए एक मौका बन सकते हैं.अमेरिका-चीन मीटिंग को सही ठहराने के लिए जो सबसे खास थ्योरी चल रही हैं, उनमें से एक है दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच एक बड़ी डील की उम्मीद.

यह थ्योरी सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन करीब से देखने पर इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला और अब ईरान में ट्रंप के कदमों ने चीन की इकॉनमी पर काफी असर डाला है और बीजिंग को अपनी तेल सप्लाई में बदलाव करने के लिए मजबूर किया है.

यह बात कि दोनों नेताओं के बीच मीटिंग से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रेजरी ने कई चीनी कंपनियों पर बैन लगा दिया था, इससे यह भी पता चलता है कि ट्रंप उम्मीद के मुताबिक मजबूत स्थिति से बातचीत में शामिल होना चाहते हैं. ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से पिछले कुछ महीनों में ईरान को चीन के समर्थन की अमेरिका ने गहराई से जांच की है, और ट्रंप प्रशासन को चीन के इरादों के बारे में अच्छी तरह पता है.

वॉशिंगटन ने ईरान युद्ध में भूमिका निभाने के लिए चीन पर पहले ही निशाना साधा है, और चीन और हांगकांग दोनों जगह उन लोगों और चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी है जिन्होंने ईरानियों को सप्लाई और युद्ध के सामान तक पहुंचने में मदद की थी.

खास तौर पर, राज्य विभाग ने मीनट्रॉपी टेक्नोलॉजी (Hangzhou) कंपनी लिमिटेड, द अर्थ आई, और चांग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड पर सैटेलाइट इमेजरी देने का आरोप लगाया है, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान के सैन्य हमले मुमकिन हुए.

हालांकि ट्रंप ने जानबूझकर शी को दोस्त और प्रतियोगी कहने के बीच उतार-चढ़ाव किया है, लेकिन शी मीटिंग से किसी भी तरह की उम्मीदें रखने से बचने में स्थिर रहे हैं.

यह बात कि ईरान और अमेरिका के बीच थोड़ी गोलीबारी और लेबनान में इजराइल की लगातार दुश्मनी के बावजूद सीजफायर बना रहा, यह दिखाता है कि सभी तरफ से दुश्मनी खत्म करने की बहुत जरूरत है.

ट्रंप और ईरान दोनों ही इस युद्ध से बिना अपनी इज्जत गंवाए बाहर निकलना चाहते हैं, जबकि ट्रंप को मध्यावधि चुनाव, देश में बढ़ती कीमतों और युद्ध के खिलाफ मेगा बेस के अंदर बढ़ते मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है. ईरान में, आर्थिक फायदे के बजाय सभ्यता के घमंड ने तेहरान को बातचीत की टेबल पर आने से रोक दिया है.

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को रोकने में जो फायदा पाया है, वह शायद खुद तेहरान के लिए भी हैरानी की बात साबित हुआ है. इन मुश्किलों के बीच, ट्रंप चीन की सबसे बड़ा आर्थिक और भू-राजनीतिक भूमिका मानते हैं, जिसके साथ अगर कोई डील हो जाती है तो एक ही झटके में ग्लोबल टेंशन कम हो सकती है.

इससे ईरान को एक मुख्य मार्ग छोड़कर छोटा रास्ता अपनाने के लिए मना लिया जा सकता है, जो शी के साथ बातचीत का ट्रंपियन पॉइंट होने की उम्मीद है. चीन अमेरिका से और ज्यादा खरीदने के लिए भी राजी हो सकता है - जो फिर से ट्रंप की एक खास इच्छा है - और ईरान को उपकरण और खुफिया में मदद देना बंद कर सकता है. यह अलग बात है कि चीन से इनमें से कुछ भी करने की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी उसके पास यह क्षमता है.

यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन ने अपनी विक्ट्री डे परेड के दौरान ऐलान किया है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई खत्म होने वाली है, और ईरान के लिए अल्पकालिक शांति के एक प्रस्ताव पर विचार करने से, दुनिया भर में शांति का ऐसा मौका मिल सकता है जैसा पहले कभी नहीं मिला.

अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी और ताकतें इस जरूरी बात को मानने का फैसला करती हैं, तो ईरान के समझौते पर पहुंचने की संभावना पहले से कहीं ज़्यादा हो सकती है.

ट्रंप प्रशासन कूटनीति के लिए एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण लेकर आया है - जो चीन के साथ उसके रिश्तों के मामले में काफी हद तक इकोनॉमिक है.

चीन के उनके दौरे में, बीजिंग के साथ जी2 के उनके पहले के प्रस्ताव को लेकर जो शोर-शराबा हुआ था, वह काफी हद तक कम हो गया लगता है; जो बचा है वह आर्थिक उम्मीद है, जिसे ईरान के साथ वाशिंगटन की चल रही दुश्मनी के अनिश्चितता होने से झटका लगा है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच शिखर वार्ता: ग्लोबल पावर शिफ्ट में एक अहम उभार

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