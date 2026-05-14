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बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप: शांति की कीमत

बीजिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए ( AFP )

By Vivek Mishra 6 Min Read

चीन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दो दिन की मीटिंग कई मायनों में अहम है. सबसे पहले, यह इस उम्मीद से कहीं ज्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप बढ़ते और कभी न खत्म होने वाले ईरान युद्ध के दलदल में फंस गए थे; फिर भी, यह बात कि वह शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं, यह बताती है कि घरेलू महंगाई और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता को लेकर उनकी गहरी चिंता है. युद्ध की वजह से बढ़ते खर्च के बीच, जिसकी वजह से उन्हें अपने घरेलू वादों से पीछे हटना पड़ा है, ट्रंप की अनुमोदन रेटिंग बहुत गिर गई है, और यह डोनाल्ड ट्रंप के शी जिनपिंग से बातचीत करने की इच्छा के पीछे एक और कारण हो सकता है. ट्रंप एक उच्च-शक्तिशाली बिजनेस डेलीगेशन के साथ चीन गए हैं. वे नौ साल में चीन जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ताकि चीन के साथ एक बड़ी इकोनॉमिक सौदा कर सकें. इस सौदे के मुख्य हिस्सों में चीन के साथ व्यापार घाटा को ठीक करना, अमेरिका-चीन व्यापार में 30 प्रतिशत की कमी के कारण ट्रेड वैल्यू में गिरावट, सेमीकंडक्टर और जरूरी प्रौद्योगिकी निर्यात, और ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्र में दूसरे मुद्दे शामिल हैं. अमेरिका में, खासकर स्टील, ऑटोमोबाइल और कुछ टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर के निर्माता, अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी डील को लेकर सावधान हैं, जिससे चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश करने की इजाजत मिल जाएगी. इन वार्ताओं में अमेरिकी पक्ष की ओर से प्रमुख मुद्दे व्यापार पुनर्संतुलन, द्विपक्षीय घाटे में कमी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिबंध और शायद सबसे अधिक दबाव ईरान की युद्ध अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में चीन की भूमिका पर केंद्रित होने की संभावना है. बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ़ द पीपल में एक वेलकम सेरेमनी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (दाएं) और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (बाएं) चीन और अमेरिका के झंडे और फूल लहराते बच्चों का स्वागत करते हुए. (AFP) अगर इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ा जाए, तो ये बाकी दुनिया के लिए एक मौका बन सकते हैं.अमेरिका-चीन मीटिंग को सही ठहराने के लिए जो सबसे खास थ्योरी चल रही हैं, उनमें से एक है दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच एक बड़ी डील की उम्मीद. यह थ्योरी सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन करीब से देखने पर इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला और अब ईरान में ट्रंप के कदमों ने चीन की इकॉनमी पर काफी असर डाला है और बीजिंग को अपनी तेल सप्लाई में बदलाव करने के लिए मजबूर किया है. यह बात कि दोनों नेताओं के बीच मीटिंग से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रेजरी ने कई चीनी कंपनियों पर बैन लगा दिया था, इससे यह भी पता चलता है कि ट्रंप उम्मीद के मुताबिक मजबूत स्थिति से बातचीत में शामिल होना चाहते हैं. ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से पिछले कुछ महीनों में ईरान को चीन के समर्थन की अमेरिका ने गहराई से जांच की है, और ट्रंप प्रशासन को चीन के इरादों के बारे में अच्छी तरह पता है. वॉशिंगटन ने ईरान युद्ध में भूमिका निभाने के लिए चीन पर पहले ही निशाना साधा है, और चीन और हांगकांग दोनों जगह उन लोगों और चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी है जिन्होंने ईरानियों को सप्लाई और युद्ध के सामान तक पहुंचने में मदद की थी.