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US मध्यावधि चुनाव विश्लेषण: निशाना ईरान था पर शिकार वाशिंगटन हुआ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों ने न सिर्फ कांग्रेस (संसद) के स्वरूप और संरचना को बदल दिया है, बल्कि वाशिंगटन के राजनीतिक माहौल में भी बदलाव किया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कमजोर किया है, और दुनिया भर के नेताओं को एक चेतावनी भेजी है: विदेशी युद्धों की भारी घरेलू राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है.

डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) और सीनेट दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिससे पूरे संघीय सरकार पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण खत्म हो गया है. डेमोक्रेट्स ने सात सीनेट सीटों और दो दर्जन से अधिक हाउस सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें वे निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं जहां से 2024 में ट्रंप को जोरदार समर्थन मिला था. यह परिणाम राष्ट्रपति और उनकी पार्टी के लिए एक तीखी फटकार है.

वोटरों ने क्यों की बगावत?

इसका तात्कालिक कारण जीवनयापन की बढ़ती लागत है. अमेरिकी नागरिक पेट्रोल, डीजल और किराने के सामान की ऊंची कीमतों से नाराज थे. फरवरी के अंत में ईरान के साथ शुरू हुए युद्ध ने ऊर्जा की कीमतों को और बढ़ा दिया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी और महंगी हो गई. खबरों के मुताबिक सितंबर में डीजल की कीमतें 6.50 डॉलर प्रति गैलन को पार कर गईं, जबकि जून में पेट्रोल 5 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर चला गया. महंगाई अब नवंबर 2024 की तुलना में ज्यादा है. एक आर्थिक विश्लेषण का अनुमान है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ऊर्जा की ऊंची कीमतों के कारण औसत अमेरिकी परिवार को लगभग 1,230 डॉलर का नुकसान हुआ है. ट्रंप ने "कभी समाप्त न होने वाले युद्धों" को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन विडंबना यह है कि उन्होंने खुद ईरान के खिलाफ एक युद्ध शुरू कर दिया, जिसका अंत आठ महीने बाद भी दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है. मतदाता सैद्धांतिक रूप से हर सैन्य कार्रवाई का विरोध भले न करते हों, लेकिन उन्हें वह कीमत बिल्कुल पसंद नहीं आई जो पेट्रोल पंप पर, मालभाड़े में और घरेलू बजट के रूप में चुकानी पड़ी. अमेरिकी संसद (AP) ट्रंप ने स्वीकार किया है कि पेट्रोल की कीमतों ने उनकी पार्टी के प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि वे अभी भी इस युद्ध को उचित ठहराते हैं. यह अंतर मायने रखता है. एक राष्ट्रपति यह मान सकता है कि कोई युद्ध रणनीतिक रूप से जरूरी है. फिर भी मतदाता यह फैसला कर सकते हैं कि वे इसका खर्च नहीं उठा सकते. डेमोक्रेट्स के पास क्या विकल्प हैं?

डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत ट्रंप को पद से नहीं हटाती है. वह राष्ट्रपति बने रहेंगे, उनके पास वीटो पावर बनी रहेगी, वह कार्यपालिका का संचालन करेंगे और अमेरिकी विदेश नीति का नेतृत्व करेंगे. लेकिन अब उनके काम करने की आजादी पर अंकुश लग गया है. डेमोक्रेट्स किसी भी कानून को रोक सकते हैं या उसमें संशोधन कर सकते हैं. वे संसदीय समितियों के जरिये प्रशासन की जांच कर सकते हैं. वे अधिकारियों को तलब कर सकते हैं, दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं और सार्वजनिक सुनवाई कर सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तिजोरी की चाबी उनके हाथ में है: फेडरल खर्च को कांग्रेस की मंजूरी मिलना अनिवार्य है. सीनेट शीर्ष पदों पर नियुक्तियों, राजदूतों और न्यायाधीशों को भी मंजूरी देती है. इससे डेमोक्रेट्स को प्रशासन के गठन और दिशा पर वास्तविक बढ़त मिलती है. प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की संभावना तो बनी रहती है, लेकिन पद से हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी — जो कि एक बहुत ही कठिन काम है. ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दो वर्षों के दौरान, अलोकप्रिय नीतियों के लिए एक अनुकूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था. वह बहाना अब खत्म हो चुका है. अब से, हर बड़े फैसले को कड़ी समीक्षा, बातचीत और संभावित बाधाओं का सामना करना पड़ेगा. ईरान का मुद्दा इस चुनाव से ईरान युद्ध की राजनीति भी बदल जाती है. यह जरूरी नहीं कि यह इसे खत्म ही कर दे. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस में ट्रंप की हार का इस संघर्ष पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन युद्ध से मतदाताओं की थकान साफ तौर पर दिखाई दे रही है. युद्ध ने खाड़ी के तेल और तरल प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति को बाधित कर दिया है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं. युद्ध से पहले के स्तरों की तुलना में तेल की कीमतें अभी भी करीब 40 प्रतिशत अधिक बनी हुई हैं, जो इस क्षेत्र से ऊर्जा ले जाने के निरंतर बने जोखिम को दर्शाती हैं. मिशिगन से डेमोक्रेटिक सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद जीत के बाद 4 नवंबर, 2026 को सुबह डेट्रॉइट में भाषण देते हुए. (AP) यह व्हाइट हाउस के लिए एक कठिन विकल्प पैदा करता है. युद्ध जारी रखने से आगे आर्थिक नुकसान और राजनीतिक क्षति का जोखिम है. इसे अचानक खत्म करने को हार के रूप में माना जा सकता है. एक बातचीत के जरिये इसे धीरे-धीरे खत्म करना, अगर संभव हो, अधिक आकर्षक हो सकता है. लेकिन इसके लिए कूटनीति की जरूरत होगी, न कि सिर्फ सैन्य शक्ति की. इजराइल के लिए यह परिणाम असहज करने वाला है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से ईरान के खिलाफ मजबूत अमेरिकी समर्थन की तलाश में रहे हैं. वह समर्थन पूरी तरह खत्म नहीं होगा. अमेरिकी राजनीति में इजराइल के लिए दोनों प्रमुख दलों का समर्थन अभी भी गहरा है. लेकिन कांग्रेस अब युद्ध की लागत, नागरिकों पर इसके प्रभाव, सैन्य सहायता और किसी स्पष्ट राजनीतिक अंतिम लक्ष्य (clear political endgame) की अनुपस्थिति को लेकर अधिक कड़े सवाल पूछ सकती है. दुनिया के लिए एक चेतावनी बड़ा सबक वाशिंगटन से कहीं आगे तक जाता है. सैन्य ताकत लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है, लेकिन यह आसानी से राजनीतिक परिणाम तैयार नहीं कर सकती. शासन परिवर्तन कोई मिसाइल हमला नहीं है. इसके लिए वैधता, स्थानीय सहमति और एक भरोसेमंद राजनीतिक विकल्प की जरूरत होती है. ईरान अभियान ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया है. अमेरिका और इजराइल सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान तो पहुंचा सकते थे, लेकिन वे तेहरान में वैसी सरकार स्वचालित रूप से नहीं बना सके जैसी वे चाहते थे.