यूएस मिड टर्म इलेक्शन 2026 : परिणाम चाहे जो भी हो ट्रंप बदलेंगे नहीं
भारत को अमेरिका के साथ नई स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा. ट्रंप पर चुनाव का कोई असर होगा, दिखता तो नहीं है.
By Vivek Mishra
Published : October 29, 2026 at 4:02 PM IST
तीन नवंबर को अमेरिकी मतदाताओं के वोट डालने से कुछ दिन पहले, डेमोक्रेट्स के हाउस (प्रतिनिधि सभा) जीतने की संभावना अधिक लग रही है, और सीनेट में भी उन्हें मामूली बढ़त हासिल हो सकती है. यह स्थिति 2024 के उस नतीजे से बिल्कुल अलग होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस लौटे थे और दोनों सदनों पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण था.
इंडिपेंडेंट डेटा फोरकास्टर डिसीजन डेस्क HQ के अनुसार, डेमोक्रेट्स के हाउस जीतने (लगभग 238 सीटों के साथ) की संभावना 79 फीसदी है, जबकि सीनेट जीतने की संभावना 57 फीसदी है. मौजूदा आंकड़ों के आधार पर तीन स्थितियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है. सबसे अधिक संभावना डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत की है. दूसरी संभावना एक स्प्लिट वर्डिक्ट की है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट तो रहे, लेकिन वे हाउस हार जाएं. तीसरी और कम संभावना वाली स्थिति यह है कि दोनों सदनों पर पूरी तरह से रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण हो जाए.
देश का माहौल इस बदलाव की व्याख्या करता है. रॉयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षण में ट्रंप की अनुमोदन रेटिंग गिरकर 31 फीसदी हो गई है. यह उनके दोनों कार्यकालों में सबसे कम है. डेमोक्रेट्स आम कांग्रेस चुनावों में 47 फीसदी से 35 फीसदी की बढ़त बनाए हुए हैं. सीनेट में अभी भी कड़ी टक्कर है. रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं, इसलिए डेमोक्रेट्स को इस चुनाव चक्र में चार सीटों का शुद्ध लाभ चाहिए, जहां कई मुकाबले रिपब्लिकन-झुकाव वाले राज्यों में हैं.
रीडिस्ट्रीब्यूशन की जंग - इस चुनाव चक्र की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उन क्षेत्रों में डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धा है जहां ट्रंप ने 2024 में आसानी से जीत हासिल की थी.
आयोवा, ओहियो और टेक्सास में सीनेट की दौड़ - यहां ट्रंप ने दोहरे अंकों के अंतर से जीत हासिल की थी, पर अब कांटे की टक्कर मानी जा रही है. अलास्का अब डेमोक्रेटिक की ओर झुक रहा है. पारंपरिक रूप से पर्पल स्टेट, अगर कुछ हुआ है तो, रिपब्लिकन से और दूर हो गए हैं. इसके अलावा उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया और मिशिगन जैसे राज्यों में, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन से आगे हैं.
दूसरा मुद्दा जो निर्णायक होगा, वह है दोनों पक्षों के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन में कटौती. ट्रंप के आग्रह पर, रिपब्लिकन पार्टी ने दशक के मध्य में टेक्सास (पांच सीटें), फ्लोरिडा (चार), ओहियो (दो) और उत्तरी कैरोलिना, टेनेसी, लुइसियाना और अलबामा में चुनावी नक्शे में बदलाव किया. डेमोक्रेट्स ने कैलिफोर्निया में प्रस्ताव 50 (पांच सीटें) लाकर जवाब दिया और यूटा में अदालत द्वारा तय की गई एक सीट हासिल की, लेकिन वर्जीनिया का जनमत संग्रह रद्द कर दिया गया और मिसौरी के नए नक्शे का इस साल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. रिपब्लिकन पार्टी को मिली कुल बढ़त उनके लिए एक वास्तविक सुरक्षा कवच साबित हो सकती है.
मुद्दे - कीमतें, नौकरियां और ईरान के साथ युद्ध. मिडटर्म चुनावों में लोग किसे वोट देंगे, इसे प्रभावित करने वाले मुद्दों में जीवन-यापन की लागत (महंगाई) सबसे अहम है. जनवरी में डीजल की कीमत 3.48 डॉलर प्रति गैलन थी, जो अब औसतन 6 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई है. इस साल ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 80 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है. सितंबर में सालाना महंगाई दर 3.7 फीसदी तक पहुंच गई. लेबर मार्केट (रोजगार बाजार) भी कमजोर पड़ रहा है. सितंबर में अर्थव्यवस्था में केवल 29,000 नई नौकरियां जुड़ीं और बेरोजगारी दर बढ़कर 4.2 फीसदी हो गई. इस चुनाव की एक खास बात यह है कि इसमें विदेश नीति एक प्रमुख मुद्दा बन गई है.
ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब आठवें महीने में है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बार-बार आ रही रुकावटों की वजह से इसका सीधा असर ईंधन की कीमतों पर पड़ा है. लगभग दो-तिहाई अमेरिकी नागरिक इस मामले को संभालने के ट्रंप के तरीके से सहमत नहीं हैं. रूस के साथ डीजल समझौता करके कीमतों को कम करने की उनकी कोशिश राजनीतिक रूप से उल्टी पड़ गई है. कोलिन्स, लिसा मुर्कोव्स्की और थॉम टिलिस जैसे रिपब्लिकन सीनेटरों ने इस पर आपत्ति जताई है. इस तरह, यह युद्ध अब आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ का मुद्दा भी बन गया है और राष्ट्रपति की कार्यक्षमता की परीक्षा भी.मिडटर्म चुनाव में मतदाता ऐसी गलतियों को शायद ही कभी माफ करते हैं.
अहम चुनावी मुकाबले - यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के एक पोल के अनुसार टेक्सास में डेमोक्रेट जेम्स तालारिको, अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन से 48 फीसदी बनाम 46 फीसदी से आगे हैं. निर्दलीय मतदाताओं के बीच वे 60 फीसदी बनाम 32 फीसदी से आगे हैं. पैक्सटन जिन्हें ट्रंप ने रिपब्लिकन कन्वेंशन में पेश किया था, कई व्यक्तिगत और कानूनी विवादों से घिरे हुए हैं. अगर तालारिको जीतते हैं, तो यह 1994 के बाद टेक्सास में डेमोक्रेट्स की पहली राज्य-स्तरीय जीत होगी.
मिशिगन में सीनेट की खाली सीट के लिए हो रहे चुनाव में, प्रोग्रेसिव अब्दुल अल-सैयद, पूर्व रिपब्लिकन कांग्रेसमैन माइक रोजर्स से पोल में 50 फीसदी बनाम 48फीसदी से आगे हैं. मुकाबला यह तय करेगा कि क्या लेफ्ट-पॉपुलिस्ट आर्थिक एजेंडा उस राज्य में जीत दिला सकता है, जिसे ट्रंप ने 2024 में जीता था.
अलास्का में भी मुकाबला चल रहा है, जहां अक्टूबर के अधिकांश पोल में पूर्व कांग्रेसवुमन मैरी पेल्टोला, सीनेटर डैन सुलिवन से मामूली अंतर से आगे हैं. चूंकि अलास्का में रैंक-चॉइस वोटिंग (वरीयता-आधारित मतदान) प्रणाली का उपयोग होता है और देर से आने वाले एब्सेंटी बैलेट (अनुपस्थित मतदाताओं के मत) भी गिने जाते हैं, इसलिए परिणाम आने में दो सप्ताह लग सकते हैं. इस देरी के कारण सीनेट पर किसका नियंत्रण होगा, यह तय होने में लंबा समय लग सकता है.
ओहियो में एक बहुत ही दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. ट्रंप के समर्थन वाले और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के पूर्व प्रमुख विवेक रामास्वामी, गवर्नर पद की दौड़ में डेमोक्रेट एमी एक्टन से पीछे हैं. हालांकि एक अन्य सर्वे में वे मामूली बढ़त बनाए हुए हैं. प्रेडिक्शन मार्केट (अनुमान लगाने वाले बाजार) के अनुसार एक्टन के जीतने की संभावना लगभग 70 फीसदी है. हारने की स्थिति में ट्रंप के राजनीतिक दायरे में सबसे प्रमुख भारतीय-अमेरिकी को बड़ा झटका लगेगा. साथ ही, यह इस बात का संकेत होगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ब्रांड उस राज्य में भी संघर्ष कर रहा है, जिसे ट्रंप ने तीन बार जीता था.
मनी, मिडटर्म मीटिंग और ग्राउंड स्ट्रैटेजी - सितंबर में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी ने डलास में अमेरिकी राजनीतिक इतिहास का पहला मध्यावधि सम्मेलन आयोजित किया. कोई उम्मीदवार न होने के कारण, यह ट्रंप केंद्रित रैली और दानदाताओं का प्रदर्शन बन गया. कई रिपब्लिकन नेता इससे दूर रहे. यह कदम पार्टी द्वारा ट्रंप के इर्द-गिर्द चुनाव को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित करके और उनके समर्थकों को उत्साहित करके मौजूदा सरकार विरोधी लहर को पलटने के प्रयास को दर्शाता है. ट्रंप की लोकप्रियता लगभग 30 प्रतिशत के आसपास होने के कारण, यह कदम उनके विरोधियों को उनके समर्थकों के साथ-साथ उत्साहित करने का जोखिम पैदा करता है. पार्टी के धन के मामले में रिपब्लिकन स्पष्ट रूप से आगे हैं, आरएनसी लगातार कर्ज में डूबी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी से अधिक धन जुटा रही है और अपने मध्यावधि चुनाव अभियान के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि जुटा चुकी है. हालांकि, यह बढ़त जितनी दिखती है उससे कहीं कम है. कई प्रमुख सीनेट चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अपने विरोधियों से अधिक धन जुटा रहे हैं, और कम मतदान वाले मध्यावधि चुनाव में सवाल यह है कि क्या रिपब्लिकन संसाधनों को जमीनी स्तर पर ऐसे लाभ में बदला जा सकता है जो महंगाई और युद्ध से निराश मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करे.
ट्रंप के बचे हुए दो साल - सबसे चिंताजनक संकेत यह है कि नतीजों से नीतियों की दिशा में शायद ही कोई बदलाव आए. ट्रंप ने कई बार इशारा किया है कि 3 नवंबर के बाद ईरान पर हमले फिर से शुरू हो सकते हैं. उन्होंने खाड़ी की ओर एक तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और 10,000 अतिरिक्त नाविकों व मरीन सैनिकों को भेजा है. ईरान पूरे क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. युद्ध जीतने या इसे खत्म करने का कोई रास्ता न मिलने पर, ऐसा लगता है कि ट्रंप ने तनाव बढ़ाने के अपने इरादे को छोड़ा नहीं है, बल्कि उसे कुछ समय के लिए टाल दिया है, चाहे नतीजे कुछ भी हों.
अभी तक ऐसा कुछ भी संकेत नहीं मिला है कि हार से ट्रंप के रुख में बदलाव आएगा. बल्कि, ट्रंप घरेलू और विदेशी नीतियों को और भी कड़ा कर लेंगे, कार्यकारी आदेशों, टैरिफ, आव्रजन प्रवर्तन और बल प्रयोग पर भरोसा करेंगे. डेमोक्रेटिक सदन ट्रंप की कार्रवाइयों के लिए नए आदेश जारी करके, बजट पर नियंत्रण, युद्ध-शक्तियों पर मतदान और संभवतः महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से लागत बढ़ा देगा. इससे ट्रंप पर कुछ हद तक लगाम लगेगी, लेकिन एक आक्रामक कार्यपालिका की दिशा में बदलाव नहीं आएगा.यदि रिपब्लिकन सीनेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, तो ट्रंप के पास न्यायाधीशों और अधिकारियों की नियुक्ति की पुष्टि करने की शक्ति बनी रहेगी, जिससे विभाजित फैसला उनके लिए सबसे अच्छा संभावित परिणाम होगा.भारत और अन्य साझेदारों के लिए सबक यह है कि 2028 तक एक अधिक आक्रामक वाशिंगटन के लिए तैयार रहें, जिसमें ऊर्जा बाजारों में निरंतर अस्थिरता और ऐसे युद्ध शामिल हैं जो रुकने से पहले बढ़ सकते हैं. मध्यावधि चुनाव एक जनमत संग्रह है जिससे ट्रंप बच नहीं सकते, लेकिन यह उनके रुख को बदलने वाला कोई नियंत्रण साबित नहीं होगा.
(डिस्क्लेमर - इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं. यहां दिए गए तथ्य और विचार ईटीवी भारत के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाते हैं.)
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