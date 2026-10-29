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यूएस मिड टर्म इलेक्शन 2026 : परिणाम चाहे जो भी हो ट्रंप बदलेंगे नहीं

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By Vivek Mishra 10 Min Read

तीन नवंबर को अमेरिकी मतदाताओं के वोट डालने से कुछ दिन पहले, डेमोक्रेट्स के हाउस (प्रतिनिधि सभा) जीतने की संभावना अधिक लग रही है, और सीनेट में भी उन्हें मामूली बढ़त हासिल हो सकती है. यह स्थिति 2024 के उस नतीजे से बिल्कुल अलग होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस लौटे थे और दोनों सदनों पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण था.

इंडिपेंडेंट डेटा फोरकास्टर डिसीजन डेस्क HQ के अनुसार, डेमोक्रेट्स के हाउस जीतने (लगभग 238 सीटों के साथ) की संभावना 79 फीसदी है, जबकि सीनेट जीतने की संभावना 57 फीसदी है. मौजूदा आंकड़ों के आधार पर तीन स्थितियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है. सबसे अधिक संभावना डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत की है. दूसरी संभावना एक स्प्लिट वर्डिक्ट की है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट तो रहे, लेकिन वे हाउस हार जाएं. तीसरी और कम संभावना वाली स्थिति यह है कि दोनों सदनों पर पूरी तरह से रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण हो जाए.

देश का माहौल इस बदलाव की व्याख्या करता है. रॉयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षण में ट्रंप की अनुमोदन रेटिंग गिरकर 31 फीसदी हो गई है. यह उनके दोनों कार्यकालों में सबसे कम है. डेमोक्रेट्स आम कांग्रेस चुनावों में 47 फीसदी से 35 फीसदी की बढ़त बनाए हुए हैं. सीनेट में अभी भी कड़ी टक्कर है. रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं, इसलिए डेमोक्रेट्स को इस चुनाव चक्र में चार सीटों का शुद्ध लाभ चाहिए, जहां कई मुकाबले रिपब्लिकन-झुकाव वाले राज्यों में हैं. रीडिस्ट्रीब्यूशन की जंग - इस चुनाव चक्र की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उन क्षेत्रों में डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धा है जहां ट्रंप ने 2024 में आसानी से जीत हासिल की थी. आयोवा, ओहियो और टेक्सास में सीनेट की दौड़ - यहां ट्रंप ने दोहरे अंकों के अंतर से जीत हासिल की थी, पर अब कांटे की टक्कर मानी जा रही है. अलास्का अब डेमोक्रेटिक की ओर झुक रहा है. पारंपरिक रूप से पर्पल स्टेट, अगर कुछ हुआ है तो, रिपब्लिकन से और दूर हो गए हैं. इसके अलावा उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया और मिशिगन जैसे राज्यों में, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन से आगे हैं. दूसरा मुद्दा जो निर्णायक होगा, वह है दोनों पक्षों के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन में कटौती. ट्रंप के आग्रह पर, रिपब्लिकन पार्टी ने दशक के मध्य में टेक्सास (पांच सीटें), फ्लोरिडा (चार), ओहियो (दो) और उत्तरी कैरोलिना, टेनेसी, लुइसियाना और अलबामा में चुनावी नक्शे में बदलाव किया. डेमोक्रेट्स ने कैलिफोर्निया में प्रस्ताव 50 (पांच सीटें) लाकर जवाब दिया और यूटा में अदालत द्वारा तय की गई एक सीट हासिल की, लेकिन वर्जीनिया का जनमत संग्रह रद्द कर दिया गया और मिसौरी के नए नक्शे का इस साल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. रिपब्लिकन पार्टी को मिली कुल बढ़त उनके लिए एक वास्तविक सुरक्षा कवच साबित हो सकती है. मुद्दे - कीमतें, नौकरियां और ईरान के साथ युद्ध. मिडटर्म चुनावों में लोग किसे वोट देंगे, इसे प्रभावित करने वाले मुद्दों में जीवन-यापन की लागत (महंगाई) सबसे अहम है. जनवरी में डीजल की कीमत 3.48 डॉलर प्रति गैलन थी, जो अब औसतन 6 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई है. इस साल ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 80 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है. सितंबर में सालाना महंगाई दर 3.7 फीसदी तक पहुंच गई. लेबर मार्केट (रोजगार बाजार) भी कमजोर पड़ रहा है. सितंबर में अर्थव्यवस्था में केवल 29,000 नई नौकरियां जुड़ीं और बेरोजगारी दर बढ़कर 4.2 फीसदी हो गई. इस चुनाव की एक खास बात यह है कि इसमें विदेश नीति एक प्रमुख मुद्दा बन गई है. ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब आठवें महीने में है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बार-बार आ रही रुकावटों की वजह से इसका सीधा असर ईंधन की कीमतों पर पड़ा है. लगभग दो-तिहाई अमेरिकी नागरिक इस मामले को संभालने के ट्रंप के तरीके से सहमत नहीं हैं. रूस के साथ डीजल समझौता करके कीमतों को कम करने की उनकी कोशिश राजनीतिक रूप से उल्टी पड़ गई है. कोलिन्स, लिसा मुर्कोव्स्की और थॉम टिलिस जैसे रिपब्लिकन सीनेटरों ने इस पर आपत्ति जताई है. इस तरह, यह युद्ध अब आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ का मुद्दा भी बन गया है और राष्ट्रपति की कार्यक्षमता की परीक्षा भी.मिडटर्म चुनाव में मतदाता ऐसी गलतियों को शायद ही कभी माफ करते हैं. अहम चुनावी मुकाबले - यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के एक पोल के अनुसार टेक्सास में डेमोक्रेट जेम्स तालारिको, अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन से 48 फीसदी बनाम 46 फीसदी से आगे हैं. निर्दलीय मतदाताओं के बीच वे 60 फीसदी बनाम 32 फीसदी से आगे हैं. पैक्सटन जिन्हें ट्रंप ने रिपब्लिकन कन्वेंशन में पेश किया था, कई व्यक्तिगत और कानूनी विवादों से घिरे हुए हैं. अगर तालारिको जीतते हैं, तो यह 1994 के बाद टेक्सास में डेमोक्रेट्स की पहली राज्य-स्तरीय जीत होगी.