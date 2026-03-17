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ईरान का दांव: मिडल ईस्ट में शुरू हुआ एक ऐसा टकराव, जैसा पहले कभी नहीं देखा

वर्तमान युद्ध एक ऐसा क्षण है जो मध्य पूर्व को हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि वापसी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं.

US Iran War Geopolitics
सोमवार, 16 मार्च, 2026 को साउथ कोरिया के सियोल में U.S. एम्बेसी के पास एक प्रोटेस्टर डोनाल्ड ट्रंप की कई देशों से होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए वॉरशिप भेजने की मांग के खिलाफ एक साइन पकड़े हुए. (AP)
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By Vivek Mishra

Published : March 17, 2026 at 9:27 PM IST

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ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल का सैन्य अभियान पिछले युद्धों की याद दिलाने लगा है. फिर भी, कुछ ऐसे अंतर हैं जो मौजूदा युद्ध को पूरी तरह से एक अलग स्तर पर खड़ा करते हैं. समानता की बात करें तो, ईरान-इराक युद्ध और खाड़ी युद्धों में अमेरिकी हस्तक्षेप के साथ इसके कई पहलू मेल खाते हैं. लेकिन इस बार, ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का पैमाना अभूतपूर्व है.

पिछले साल, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 'बंकर-बस्टर' बमों का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, तो इरादा महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करके तुरंत बाहर निकलने का था. तब यह धारणा थी कि देश ईरान के साथ किसी पेचीदा स्थिति या लंबे क्षेत्रीय युद्ध में नहीं फंसना चाहता. आखिर, यह प्रशासन इस वादे के साथ सत्ता में आया था कि उसके कार्यकाल में कोई नया युद्ध शुरू नहीं होगा. लेकिन, अब यह दावा ताश के पत्तों की तरह ढह गया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर सैन्य हमला करने और उसके सैन्य ठिकानों व मुख्य केंद्रों को निशाना बनाने का फैसला कर लिया है.

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शनिवार, 14 मार्च, 2026 को ईरान के तेहरान शहर के एनकेलाब-ए-इस्लामी या इस्लामिक क्रांति चौक पर सरकार के समर्थन में एक कैंपेन के दौरान अपने देश का झंडा लहराती एक महिला ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई का पोस्टर दिखाती हुई. (AP)

वर्तमान युद्ध निश्चित रूप से एक ऐसा क्षण है जो मध्य पूर्व को हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि अब वापसी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं. सबसे पहली बात यह कि ईरान पर हमलों की तीव्रता अतीत की तुलना में काफी अलग है. साथ ही, यह युद्ध मुख्य रूप से एक 'सोचा-समझा चुनाव' माना जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी पक्ष अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है. इसके अलावा, इस क्षेत्र में इज़राइल के लक्ष्य अमेरिका से थोड़े अलग हैं, जो युद्ध रोकने के विचार पर सहमति बनाना और भी मुश्किल बना देते हैं.

एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि ईरान के 'प्रॉक्सी' (समर्थित गुटों) के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करना एक अलग बात थी, लेकिन क्षेत्र के सबसे बड़े देशों में से एक, ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध छेड़ना बिल्कुल अलग बात है. ट्रंप प्रशासन को शायद इस विचार ने लुभाया कि ईरान इस समय अपने सबसे कमजोर दौर में है और हमला करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके सभी प्रॉक्सी घुटनों पर थे और उनकी क्षमताएं लगभग खत्म हो चुकी थीं.

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सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर लाइबेरिया के झंडे वाला टैंकर शेनलॉन्ग स्वेजमैक्स, जो होर्मुज स्ट्रेट को पार करके पहुंचा. गुरुवार, 12 मार्च, 2026 को भारत के मुंबई में मुंबई पोर्ट पर देखा गया. (AP)

लेकिन, ईरान पर हमले ने एक प्राचीन सभ्यता वाले राष्ट्र के अस्तित्व की जड़ों को झकझोर दिया है. जिससे न केवल संप्रभुता के उल्लंघन बल्कि अपमान का बदला लेने की इच्छा भी पैदा हुई है. आंतरिक रूप से, ऐसी भावनाएं देश को बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुट करने के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से तब जब देश के धार्मिक नेता की हत्या हो चुकी हो.

ईरान और अमेरिका दोनों ने खुद को ऐसी स्थिति में फंसा लिया है जहां से पीछे हटना बेहद कठिन होगा. युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान द्वारा रखी गई तीन शर्तें यह समझने का मौका देती हैं कि यह युद्ध उम्मीद से ज्यादा लंबा क्यों खिंच सकता है. न तो अमेरिका और न ही इजराइल ईरान की इन शर्तों-अधिकारों की मान्यता, हर्जाना और भविष्य में हमलों के खिलाफ गारंटी- पर सहमत होने वाले हैं. ईरान के लिए ये शर्तें उसकी आखिरी सीमा और भविष्य के संकटों से बचने का एकमात्र सुरक्षा कवच हैं.

ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को भेदने और क्षेत्र में अमेरिका के अन्य सहयोगियों व साझेदारों, जिसमें यूएई जैसे आर्थिक केंद्र भी शामिल हैं, पर हमला करने की क्षमता ने एक ऐसी अभूतपूर्व चुनौती पेश की है जिसका सामना क्षेत्र के देशों और दुनिया को करना होगा. इसके साथ ही, हॉर्मुज जलडमरूमध्य में नाकेबंदी का मंडराता खतरा इस चुनौती को और गंभीर बना देता है.

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सोमवार, 16 मार्च, 2026 को साउथ कोरिया के सियोल में एक आदमी U.S. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पकड़े हुए है. (AP)

ईरान के प्रति गलत अनुमानों से भरी अमेरिका की 'ग्रैंड स्ट्रेटेजी' अब एक निर्णायक मोड़ पर है. एक तरफ, अमेरिका के पास इस ईरानी दलदल से बाहर निकलने की रणनीतिक गहराई है, और दूसरी तरफ, ईरान के पास इस टकराव से गरिमा के साथ बाहर निकलने का एक ऐतिहासिक क्षण है. इन परिस्थितियों ने एक ऐसी पेचीदा स्थिति पैदा कर दी है जहां दोनों पक्षों के लिए अपनी साख बचाते हुए पीछे हटना मुश्किल हो गया है.

इसके ऊपर, खाड़ी देशों (GCC) की एकजुटता और व्यापक मुस्लिम जगत के तालमेल की परवाह किए बिना क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों पर ईरान के निरंतर हमलों की रणनीति ने क्षेत्रीय संबंधों और अमेरिका की अपनी रणनीतिक स्थिति को संभालने में नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. खुद डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि अमेरिका के अनुमान से परे था कि दीवार से सटाए जाने पर ईरान क्षेत्रीय और खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर देगा.

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शुक्रवार, 13 मार्च, 2026 को ईरान के तेहरान में एक सबवे स्टेशन के कॉरिडोर में ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीर के पास से गुज़रते लोग. (AP)

इसके अलावा, हॉर्मुज जलडरूमध्य का बंद होना एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में पहले नहीं सोचा गया था. भारत के नजरिए से यह एक अभूतपूर्व स्थिति है, न केवल ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, बल्कि मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के मामले में भी. यदि ऊर्जा के लिए रूस पर भारत की निर्भरता कठिन संबंधों और रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करने की एक परीक्षा थी, तो ईरान पर अमेरिकी युद्ध के इस दौर ने उस संतुलन को और भी कड़े इम्तिहान के घेरे में ला खड़ा किया है.

यह तथ्य कि भारत, हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के प्रयासों में ईरान के साथ प्रभावी संवाद बनाए रखने में सफल रहा है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ-साथ घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. यदि यह युद्ध लंबे समय तक चलता है, तो भारत में एलपीजी संकट गहराने की आशंका है. अस्तित्व के संकट से जूझ रहे ईरान के साथ, बिना किसी का पक्ष लिए संतुलित जुड़ाव बनाए रखने की भारत की यह क्षमता रणनीतिक संतुलन का एक ऐसा रूप है, जिसकी परीक्षा पहले शायद ही कभी हुई हो.

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रविवार, 15 मार्च, 2026 को ईरान के तेहरान में U.S.-इज़राइली हमले में शुक्रवार को पास के एक पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में क्षतिग्रस्त हुई एक रिहायशी इमारत से वॉलंटियर मलबा साफ़ कर रहे थे. (AP)

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ETV Bharat के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)

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