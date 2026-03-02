ईरान पर अमेरिका-इजराइल का हमला, जंग और विरोध का जारी रहेगा सिलसिला
ईरान इस इलाके में पूरी तरह दबदबा बनाने की अमेरिकी-इजराइल और पश्चिमी देशों की चाहत में सबसे बड़ी रुकावट रहा है.
अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान के खिलाफ बिना किसी उकसावे के जंग और हमला शुरू कर दिया है. इस जंग में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ मारे गए. ईरान के खिलाफ इस जंग की शुरूआत में ही यह सबकुछ हो गया. इस युद्ध के दौरान 150 से ज्यादा स्कूली लड़कियों समेत कई लोग मारे गए.
अमेरिका और इजराइल का मिला-जुला ऑपरेशन, जिसमें लाखों डॉलर के खतरनाक हथियारों और कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ईरानी लीडरशिप को टारगेट कर रहा है, जिसका मकसद राज बदलना है. ईरान ने जवाब में तेल से भरपूर खाड़ी इलाके में अमेरिकी बेस और इजराइल पर बमबारी की है. यह जंग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है.
इसमें लोगों की जानें जा रही हैं. तबाही और बेवजह तबाही इस साम्राज्य के रणनीतिक मकसद और दुनिया पर कब्जा करने की उसकी चाहत को दिखाती है. दुनिया भर के देश सीजफायर और बढ़ते तनाव को खत्म करने की अपील कर रहे हैं.
अमेरिका के हमले का बहाना ईरान की शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता है. लेकिन, असली वजह यह है कि मिडिल ईस्ट ग्लोबल ऑयल इकॉनमी के केंद्र में है. मध्य पूर्व में इसका एकमात्र विरोध ईरान की तरफ से है. तेल पर कंट्रोल अमेरिका को चीन, भारत, ASEAN और यहां तक कि यूरोप की तेल पर निर्भर इकॉनमी को यूएस ग्लोबल हेजेमोनिक कंट्रोल के लिए दबाने में मदद करेगा. हाल ही में, अमेरिका ने दूसरों, खासकर चीन के बढ़ने की वजह से अपनी तुलना में गिरावट को पहचाना है.
बेशक, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे ये देश अपने फायदे बचा सकते हैं. लेकिन अभी के लिए, अमेरिका प्रभुत्व ( Hegemonic Control) के लिए युद्ध को प्राथमिकता देता है. इजराइल इसका सबसे उपयोगी जरिया है.
अभी का अमेरिका-इजराइल का मिला-जुला ऑपरेशन 4 जून, 2025 से ईरान के साथ बारह दिन की लड़ाई के बाद हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जीत और ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने का ऐलान किया था. ईरान ने 400 से ज्यादा इजराइली साइट्स को टारगेट किया था. लेकिन साफ है कि इससे न तो अमेरिका तेल और न ही इजराइल और ताकतवर अमेरिकी यहूदी लॉबी खुश हुई, जो मिडिल ईस्ट के तेल संपत्ति पर फिर से नियंत्रण पाना चाहते हैं.
ईरान लगातार हथियार या परमाणु हथियार न बनाने पर राजी रहा है और उसने अमेरिका के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA, जुलाई 2016) जैसे एग्रीमेंट साइन किए हैं. ट्रंप मई 2018 में इससे पीछे हट गए और फिर से कड़े बैन लगा दिए. सरकार बदलने की एक और कोशिश तब हुई जब सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.
अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी करेंसी के क्रैश की साजिश रची थी, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. इसके अलावा, अमेरिका ने सरकार के खिलाफ़ प्रदर्शनों को समर्थन करने के लिए चुपके से ईरान में हजारों स्टारलिंक टर्मिनल भेजे, जैसा कि नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के चेयरमैन ने कांग्रेस की सुनवाई में माना.
फिर से, ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच हाल की बातचीत से पता चलता है कि एक आखिरी समझौता हो रहा था, और ईरान अन्य के मुकाबले जितना हो सके उतना देने को तैयार था.
विश्लेषक मारवान बिशारा ने कहा, तो साफ है, अमेरिका का हमला, इसलिए नहीं था कि बातचीत में कोई रुकावट आई थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि बातचीत में कोई सफलता मिली थी." (अल जज़ीरा, 1 मार्च, 2026). असली मकसद ईरान का अपने तेल संसाधनों के लिए अमेरिकी-इजराइली आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के आगे पूरी तरह झुकना और इस इलाके में इजराइली रणनीतिक दबदबे को न मानना है.
सभी पक्ष अपने रणनीतिक मकसद को पाने के लिए वही कर रहे हैं जिसका उन्होंने वादा किया था. इजराइल का सिंगल-पॉइंट एजेंडा वेस्ट एशियन इलाके पर दबदबा बनाना, अपने दबदबे वाले क्षेत्रीय कंट्रोल को बढ़ाना, अपनी सीमाओं को बढ़ाना, और इस इलाके में सबसे अहम असर डालने वाला और राजनीतिक और इकोनॉमिक फैसले लेने वाला बनना है.
अमेरिका का मकसद एक-ध्रुवीय दबदबा फिर से हासिल करना है जो वह चीन और दूसरों के उभरने से एक मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम में खो रहा है. ऐसा करने का तरीका तेल और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC+) को कंट्रोल करना है. पश्चिमी एशिया में इसे हासिल करने के लिए इजराइल उसका जरिया है.
ईरान, अमेरिका-इजराइल और पश्चिमी देशों की इस इलाके में पूरी तरह दबदबा बनाने की चाहत में सबसे बड़ी और लगातार रुकावट रहा है. सबसे पहले, जब उनके लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति मोसादेघ ने पश्चिमी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, तो 1953 में एक तख्तापलट के बाद उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि 'ईरान के शाह' के साथ अमेरिकी-समर्थक लॉबी को बिठा दिया गया था.
फिर, 1979 की ईरानी क्रांति के बाद, जब जुल्म करने वाले और अमेरिकी-समर्थक शाह पहलवी को हटा दिया गया और उनकी जगह अयातुल्ला के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति आई. तब से, ईरान ने विचारधारा के हिसाब से जायोनी इजराइली शासन और अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध किया.
ईरान भी इस इलाके में एक अनोखी चीज है. इसे पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा विरोध माना जाता है क्योंकि सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, ओमान जैसी दूसरी तेल से अमीर सुन्नी राजशाही ईरान को एक इलाके का दुश्मन, शिया राज वाली अपनी सुन्नी बादशाहत के लिए खतरा मानती हैं. अमेरिका ने उनमें से कई को अब्राहम समझौते पर साइन करने के लिए राजी कर लिया है जो इजराइल को पहचान देता है. ईरान इसका विरोध करता है.
चीन और रूस ईरान का साथ देते हैं और उसे जरूरी रक्षा और एंटी-मिसाइल तकनीक दी हैं. लेकिन साफ है कि यह उस देश के लिए काफी नहीं है जिस पर चार दशकों से ज्यादा समय से बैन है, ताकि वह सबसे बड़ी सुपरपावर और उसके मुख्य साथी से लड़ सके, जिसके पास अनगिनत संसाधन और सैन्य क्षमताएं हैं.
रणनीतिक नियंत्रण के लिए अमेरिकी-इजराइली प्लान किसी भी ऐसे राज का सिर काट देता है जो आर्थिक या रणनीतिक आजादी के नाम पर सिर उठाता है. इसलिए, हमने इराक में तबाही और युद्ध, लीबिया, सीरिया, लेबनान में राज में बदलाव और इस दबदबे को चुनौती देने वाले किसी भी नॉन-स्टेट ग्रुप का असल में सफाया देखा है.
अमेरिका को जंग और दबदबे की लत लगी हुई है. इसकी मिलिट्री-इंडस्ट्रियल और AI टेक्नोलॉजी इसकी रीढ़ हैं. इस जंग ने दुनिया भर में विरोध और जंग-विरोधी प्रदर्शन पैदा किए हैं, जो जारी रहेंगे. हालांकि, शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून की वापसी के लिए ये अभी काफी नहीं हैं. सिर्फ सरकार बदलना और अमेरिकी साम्राज्य को फिर से बनाना ही इसे पक्का करेगा. तब तक, जंग और विरोध का यह सिलसिला चलता रहेगा.
