ईरान पर अमेरिका-इजराइल का हमला, जंग और विरोध का जारी रहेगा सिलसिला

By Anuradha Chenoy

अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान के खिलाफ बिना किसी उकसावे के जंग और हमला शुरू कर दिया है. इस जंग में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ मारे गए. ईरान के खिलाफ इस जंग की शुरूआत में ही यह सबकुछ हो गया. इस युद्ध के दौरान 150 से ज्यादा स्कूली लड़कियों समेत कई लोग मारे गए. अमेरिका और इजराइल का मिला-जुला ऑपरेशन, जिसमें लाखों डॉलर के खतरनाक हथियारों और कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ईरानी लीडरशिप को टारगेट कर रहा है, जिसका मकसद राज बदलना है. ईरान ने जवाब में तेल से भरपूर खाड़ी इलाके में अमेरिकी बेस और इजराइल पर बमबारी की है. यह जंग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है. इसमें लोगों की जानें जा रही हैं. तबाही और बेवजह तबाही इस साम्राज्य के रणनीतिक मकसद और दुनिया पर कब्जा करने की उसकी चाहत को दिखाती है. दुनिया भर के देश सीजफायर और बढ़ते तनाव को खत्म करने की अपील कर रहे हैं. शिया मुस्लिम महिलाओं ने श्रीनगर में ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया (ANI) अमेरिका के हमले का बहाना ईरान की शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता है. लेकिन, असली वजह यह है कि मिडिल ईस्ट ग्लोबल ऑयल इकॉनमी के केंद्र में है. मध्य पूर्व में इसका एकमात्र विरोध ईरान की तरफ से है. तेल पर कंट्रोल अमेरिका को चीन, भारत, ASEAN और यहां तक ​​कि यूरोप की तेल पर निर्भर इकॉनमी को यूएस ग्लोबल हेजेमोनिक कंट्रोल के लिए दबाने में मदद करेगा. हाल ही में, अमेरिका ने दूसरों, खासकर चीन के बढ़ने की वजह से अपनी तुलना में गिरावट को पहचाना है. बेशक, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे ये देश अपने फायदे बचा सकते हैं. लेकिन अभी के लिए, अमेरिका प्रभुत्व ( Hegemonic Control) के लिए युद्ध को प्राथमिकता देता है. इजराइल इसका सबसे उपयोगी जरिया है. अभी का अमेरिका-इजराइल का मिला-जुला ऑपरेशन 4 जून, 2025 से ईरान के साथ बारह दिन की लड़ाई के बाद हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जीत और ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने का ऐलान किया था. ईरान ने 400 से ज्यादा इजराइली साइट्स को टारगेट किया था. लेकिन साफ है कि इससे न तो अमेरिका तेल और न ही इजराइल और ताकतवर अमेरिकी यहूदी लॉबी खुश हुई, जो मिडिल ईस्ट के तेल संपत्ति पर फिर से नियंत्रण पाना चाहते हैं. ईरान लगातार हथियार या परमाणु हथियार न बनाने पर राजी रहा है और उसने अमेरिका के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA, जुलाई 2016) जैसे एग्रीमेंट साइन किए हैं. ट्रंप मई 2018 में इससे पीछे हट गए और फिर से कड़े बैन लगा दिए. सरकार बदलने की एक और कोशिश तब हुई जब सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी करेंसी के क्रैश की साजिश रची थी, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. इसके अलावा, अमेरिका ने सरकार के खिलाफ़ प्रदर्शनों को समर्थन करने के लिए चुपके से ईरान में हजारों स्टारलिंक टर्मिनल भेजे, जैसा कि नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के चेयरमैन ने कांग्रेस की सुनवाई में माना. फिर से, ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच हाल की बातचीत से पता चलता है कि एक आखिरी समझौता हो रहा था, और ईरान अन्य के मुकाबले जितना हो सके उतना देने को तैयार था.