वेनेजुएला में अमेरिकी दखल और रूसी तेल पर दबाव: भारत के तेल आयात पर क्या होगा असर?

वेनेजुएला के तेल पर US का कंट्रोल और रूसी क्रूड पर टैरिफ की धमकियां भारत की फ्यूल सप्लाई और एक्सपोर्ट इकॉनमी को कैसे प्रभावित करेगी.

Venezuela Crisis
अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हिरासत में. यह तस्वीर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की है. (@realDonaldTrump/truthsocial via PTI Photo)
ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 3:05 PM IST

9 Min Read
नई दिल्ली: अमेरिका के नेतृत्व वाले एक ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को नाटकीय ढंग से हटाए जाने और वाशिंगटन की इस घोषणा ने कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र की कमान संभालेंगी, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल मचा दी है.

दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक, भारत के लिए यह कदम एक बेहद नाजुक समय पर आया है. इसी दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रियायती रूसी तेल की निरंतर खरीद को लेकर भारतीय निर्यात पर टैरिफ (शुल्क) बढ़ाने की धमकी दी है. वित्त वर्ष 2025-26 में, अमेरिका से भारत का कच्चा तेल आयात लगभग 92 प्रतिशत बढ़ गया, हालांकि रूस अभी भी सबसे बड़ा व्यक्तिगत आपूर्तिकर्ता बना हुआ है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच 178.1 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया. जिसमें से 60 मिलियन टन रूस से और 13 मिलियन टन अमेरिका से आया. 2024 की इसी अवधि के दौरान, भारत ने 165 मिलियन टन तेल आयात किया था, जिसमें रूस से 62.4 मिलियन टन और अमेरिका से केवल 7.1 मिलियन टन तेल शामिल था.

भारत का आयात मिश्रण घरेलू मुद्रास्फीति (inflation), रिफाइनरी संचालन, विदेशी मुद्रा की स्थिति और भू-राजनीतिक स्वायत्तता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. अमेरिका का बदलता रुख-जिसमें रूस से तेल आयात को दंडात्मक शुल्क से जोड़ना और वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण की कोशिश करना शामिल है, नई दिल्ली के लिए रणनीतिक चुनौतियां पैदा कर रहा है.

Venezuela Crisis
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य 5 जनवरी, 2026 को कोलकाता में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के विरोध में एक विरोध मार्च में हिस्सा लेते हुए. (PTI)

एयर फोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उन्हें "एक बहुत अच्छा व्यक्ति" और "बढ़िया इंसान" बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि यदि आवश्यक हुआ तो अमेरिका भारत पर बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकता है. ट्रंप ने कहा, "उन्हें (मोदी) पता था कि मैं खुश नहीं था. मुझे खुश करना जरूरी था. वे ट्रेड करते हैं, और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं और यह उनके लिए बहुत बुरा होगा."

यह टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम संसद (कांग्रेस) में एक विधेयक को मंजूरी दिलाने का दबाव बना रहे हैं. इस विधेयक के तहत उन देशों पर भारी 'सेकेंडरी टैरिफ' लगाने का प्रस्ताव है जो रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं, बशर्ते मॉस्को अगले 50 दिनों के भीतर यूक्रेन में युद्धविराम के लिए सहमत न हो जाए.

टैरिफ का यह गठजोड़ सीधे तौर पर अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है. ऊंचे टैरिफ भारतीय निर्यातकों के मुनाफे को कम करते हैं, निर्यात क्षेत्रों में नौकरियों के नुकसान का जोखिम पैदा करते हैं और भारत के सबसे बड़े पश्चिमी व्यापारिक भागीदार के साथ उसके समग्र व्यापार को सिकोड़ सकते हैं.

यह दृष्टिकोण एक गहरे बदलाव का संकेत भी देता है. अमेरिका ऊर्जा स्रोतों के चुनाव, विशेष रूप से रूसी कच्चे तेल के आयात को केवल एक व्यावसायिक व्यापार के रूप में नहीं, बल्कि भू-राजनीति और विदेश नीति के परिणामों से जुड़े रणनीतिक मुद्दे के रूप में देख रहा है.

Venezuela Crisis
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और दूसरे संगठनों के सदस्य 4 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हमलों के विरोध में प्लेकार्ड पकड़े हुए. (PTI)

भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन लगभग 50 लाख बैरल (bpd) कच्चे तेल की आवश्यकता होती है. यूक्रेन युद्ध से पहले, इस आपूर्ति में पश्चिम एशिया का दबदबा था. हालांकि, 2022 के बाद रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति तेजी से बढ़ी क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच इसे भारी छूट पर पेश किया गया था. इसने भारत को अपने कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद की.

रूसी क्रूड ऑयल, हालांकि भारी था और इसके लिए खास रिफाइनरी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत थी, भारतीय रिफाइनर के लिए एक प्रैक्टिकल आर्थिक विकल्प बन गया. डिस्काउंट का मतलब अक्सर रिफाइनिंग के बाद सस्ता घरेलू फ्यूल होता था, जिसका सीधा फायदा कंज्यूमर को होता है.

कुछ US सहयोगियों के उलट, भारत ने ऐतिहासिक रूप से अपनी एनर्जी पार्टनरशिप में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पीछा किया है. नई दिल्ली का तर्क है कि एनर्जी सिक्योरिटी एक टॉप प्रायोरिटी है, 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोगों की तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी को पावर देने के लिए यह जरूरी है. US टैरिफ की धमकियों का जवाब देते हुए भारतीय ऑफिशियल बयानों में, नई दिल्ली ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि मार्केट डायनामिक्स, न कि जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट उसके तेल इंपोर्ट के फैसलों को चलाते हैं.

दूसरी तरफ, वेनेजुएला के तेल सेक्टर का US के नेतृत्व में टेकओवर या रीस्ट्रक्चरिंग भारतीय तेल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल फायदा ला सकता है. इससे लंबे समय से रुके हुए पेमेंट में 1 बिलियन डॉलर की रिकवरी करने और भारतीय कंपनियों द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले दक्षिण अमेरिकी देश में ऑयलफील्ड्स से क्रूड प्रोडक्शन फिर से शुरू करने में मदद मिल सकती है.

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL) और वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी की सहायक कंपनी CVP के बीच 'पेट्रोलरा इंडोवेनेजोलाना एसए' नाम का एक संयुक्त उद्यम है. यह उद्यम वेनेजुएला के 'सैन क्रिस्टोबल' क्षेत्र में तेल उत्पादन और खोज का काम करता है. इसमें OVL की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 60 प्रतिशत हिस्सा PDVSA के पास है. ओवीएल ने इस प्रोजेक्ट में लगभग 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया है.

Venezuela Crisis
CPI (ML) और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (AIPF) के सदस्य 5 जनवरी, 2026 को पटना में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए. (PTI)

इसके अलावा, अप्रैल 2008 में OVL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL), स्पेन की रेप्सोल (Repsol) और मलेशिया की पेट्रोनास (Petronas) के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ने वेनेजुएला की ओरिनोको बेल्ट में 'काराबोबो' तेल परियोजना को विकसित करने का ठेका जीता था. साथ ही, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) का PDVSA के साथ 15 साल के लिए कच्चा तेल खरीदने का समझौता भी है.

लेकिन वेनेजुएला, OVL को उसके हिस्से का लाभांश चुकाने में विफल रहा है. समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट में OVL की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले वेनेजुएला ने 2014 तक के 536 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया है. साल 2014 के बाद की अवधि के लिए भी इतनी ही राशि बकाया है, लेकिन इसका निपटारा रुक गया है क्योंकि वेनेजुएला ने उस अवधि के ऑडिट की अनुमति नहीं दी है.

एक भारतीय तेल पीएसयू (PSU) के पूर्व कार्यकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया कि ह्यूगो शावेज के सत्ता में आने से पहले वेनेजुएला में मुख्य रूप से अमेरिका की एक्सॉनमोबिल कंपनी तेल की खोज करती थी. राष्ट्रपति बनने के बाद शावेज ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया. शावेज ने अपनी नीतियों को 'साम्राज्यवाद-विरोधी' बताया और वे अमेरिकी विदेश नीति के साथ-साथ नवउदारवाद और मुक्त बाजार पूंजीवाद के कड़े विरोधी रहे.

तेल पीएसयू के पूर्व कार्यकारी ने कहा, "काराबोबो एक नई परियोजना थी जिसे अंतरराष्ट्रीय बोली (बीडिंग) के लिए रखा गया था, लेकिन विवादों के चलते मलेशिया की पेट्रोनास (Petronas) इस सौदे से बाहर हो गई." इस प्रकार वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में भारत के हित बाधित हो गए.

अगर अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल उत्पादन को सफलतापूर्वक बहाल कर पाती हैं और वैश्विक बाजार में भारी कच्चा तेल निर्यात करती हैं, तो भारत को रूस या पश्चिम एशिया के अलावा कच्चे तेल का एक और बड़ा स्रोत मिल सकता है, जिससे भारत को फायदा होगा. लेकिन इस बदलाव में समय लगेगा और यह कानूनी, राजनीतिक और तकनीकी वास्तविकताओं पर निर्भर करेगा.

भारत की रिफाइनरियां सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कुवैत जैसे पश्चिम एशियाई पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी बढ़ा सकती हैं. हालांकि, ये आपूर्तिकर्ता बाजार-आधारित कीमतें वसूलेंगे, जो संभवतः रूसी तेल पर मिल रही छूट से अधिक हो सकती हैं.

हालांकि, अमेरिका से भारत का कच्चे तेल का आयात बढ़ा है. लेकिन कुल जरूरतों के मुकाबले इसका पैमाना अभी भी छोटा है. अमेरिकी कच्चा तेल हल्का होता है, जो उन भारी ग्रेड के तेल से गुणवत्ता में अलग है जिनके लिए भारतीय रिफाइनरियां अनुकूलित हैं. अमेरिका से कच्चे तेल के व्यापार को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स में बदलाव और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता की जरूरत होगी.

तेल व्यापार को टैरिफ से जोड़ने का अमेरिकी रुख और वेनेजुएला में सामने आ रही स्थिति, इस बात में एक मोड़ लाती है कि ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति आपस में कैसे जुड़ते हैं. भारत के लिए, रूसी तेल आयात पर निर्णय अब केवल व्यावसायिक नहीं रह गए हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गतिशीलता, भू-राजनीतिक साझेदारियों और घरेलू आर्थिक स्थिरता के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं. बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में विकास को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में सावधानीपूर्वक कूटनीति, विविध सोर्सिंग और रणनीतिक आर्थिक योजना की आवश्यकता होगी.

