कितना नाजुक है अमेरिका-चीन के बीच आर्थिक समझौता, समझें
लंबे समय बाद अमेरिका और चीन के बीच बुसान में आर्थिक समझौता तो हुआ, लेकिन यह काफी नाजुक है.
Published : November 9, 2025 at 2:06 PM IST
हैदराबाद: जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के शी जिनपिंग 30 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान में मिले, तो दुनिया को उम्मीद थी कि कोई बड़ा धमाका होगा, लेकिन इसके बजाय दोनों के बीच एक नाज़ुक पीस एग्रीमेंट हुआ.
इस समझौते के तहत वाशिंगटन चीनी वस्तुओं पर शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती करने पर सहमत हुआ, जिससे तथाकथित 'फेंटेनल-संबधी' शुल्क 20 फीसदी से घटकर 10 पर्सेंट हो गया. बदले में, चीन ने अमेरिका से और अधिक कृषि प्रोडक्ट, खासकर सोयाबीन खरीदने और एक और साल तक दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों का निर्यात जारी रखने का वादा किया.
इस समझौते के पीछे जरूरी मकसद
दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों और सेमिकंडेक्टर मैटेरियल के लिए अमेरिका की चीन पर निर्भरता. ये खनिज चिप्स, क्लीन एनर्जी सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं और चीन ग्लोबल सप्लाई के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करता है. उसे सहयोगी दिखते हुए अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने का समय मिला. ट्रंप के लिए, इसने राजनीतिक लाभ और घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव से राहत प्रदान की.
फेंटेनाइल टैरिफ से लेकर आर्थिक झटकों तक
बुसान समझौता ट्रंप 2.0 के तहत महीनों तक चले बढ़ते टकराव के बाद हुआ है. व्हाइट हाउस लौटने के तुरंत बाद ट्रंप ने 4 फरवरी को फेंटेनाइल पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध को फिर से शुरू कर दिया, और एक महीने बाद इसे दोगुना करके 20 प्रतिशत कर दिया. उन्होंने दावा किया कि चीन प्रीकर्सर केमिकल के निर्यात को रोकने में विफल रहा है. यह टैरिफ अन्य पारस्परिक और कंटरी-स्पेसिफिक टैरिफ के ऊपर लगाया गया, जिससे चीनी वस्तुओं पर कुल अमेरिकी टैरिफ 145 प्रतिशत तक पहुंच गया - जो आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा है.
बीजिंग ने किया पलटवार
चीन ने अमेरिकी आयातों पर टैरिफ बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया, जिसमें कृषि और ऊर्जा निर्यात - चिकन, सोयाबीन, गेहूं, पोर्क और मक्का - शामिल थी. साथ ही माइक्रोन और बोइंग को अपनी ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया. चीन ने दुर्लभ-पृथ्वी और गैलियम पर निर्यात नियंत्रण भी बढ़ा दिया, अमेरिकी कृषि फर्मों के लाइसेंस निलंबित कर दिए और वाशिंगटन पर आर्थिक धौंस का आरोप लगाया.
इस प्रतिशोधात्मक वृद्धि ने सप्लाई चैन को हिलाकर रख दिया और ऐपल से लेकर सीमेंस तक के निर्माताओं को अपना प्रोडक्शन भारत, वियतनाम और मेक्सिको में शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा. फिर भी, अमेरिकी टैरिफ का झटका चीन के प्रभुत्व को कम करने में विफल रहा.
अमेरिका को चीनी निर्यात मई 2025 में 28.8 अरब डॉलर से बढ़कर सितंबर में 34.3 अरब डॉलर हो गया, जिससे साबित होता है कि अमेरिकी उपभोक्ता अभी भी कम लागत वाले चीनी सामानों पर निर्भर हैं. इस बीच, भारत भी इसका शिकार हुआ. इसी अवधि में अमेरिका को उसका निर्यात 37 प्रतिशत गिर गया, क्योंकि कम टैरिफ वाले सप्लायर्स ने अपना मार्केट शेयर हथिया लिया.
चिप वॉर जो उल्टा पड़ गया
अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जितनी तीव्र या विडंबनापूर्ण रही है, उतनी कहीं नहीं रही. 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को Nvidia के A100 और H100 AI चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. Nvidia ने इसका जवाब कम कैपेबलिटी वाले वर्जन- H20 - बनाकर दिया, जिसे चीनी कंपनियों ने उत्सुकता से अपनाया. H20 चिप्स को एक साथ मिलाकर, उन्होंने हाई-लेवल अमेरिकी चिप्स के लगभग बराबर परफोर्मेंस दी.
ट्रंप की वापसी ने उस कारोबार को बंद कर दिया. 'चीन को कोई भी चिप नहीं भेजी जाएगी' यह घोषणा करते हुए, उन्होंने H20 के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दियास लेकिन जब वाशिंगटन शिपमेंट रोक रहा था, तब हुआवेई और अन्य चीनी कंपनियों ने चुपचाप इसमें शामिल हो गईं. जब Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने खोए हुए राजस्व की भरपाई के लिए सीमित बिक्री की पैरवी की, तो ट्रंप नरम पड़ गए - लेकिन बीजिंग को अब उनकी जरूरत नहीं रही.
चीनी रेगुलेशन ने स्थानीय कंपनियों को Nvidia चिप्स खरीदना पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया. चीन के उदय को रोकने के लिए लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और अमेरिकी कंपनियों को उनके सबसे बड़े बाजार से अलग कर दिया.
व्यापार से परे प्रतिद्वंद्विता
2024 में दोनों दिग्गजों के बीच कुल व्यापार 582 अरब डॉलर तक पहुंच गया. चीन को अमेरिका का निर्यात 143 अरब डॉलर था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम और सोयाबीन का प्रमुख योगदान था, जबकि आयात 439 अरब डॉलर था. इसमें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रभुत्व था. वर्षों तक टैरिफ लगाने के बावजूद, ये फ्लो जारी रहे—यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं.
बुसान युद्धविराम उस प्रतिद्वंद्विता का केवल लताजा अध्याय है जो बहुत पहले टैरिफ से आगे निकल गई थी. संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के राज्य-सहायता प्राप्त पूंजीवाद, बौद्धिक संपदा चोरी और जबरन तकनीकी हस्तांतरण को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए खतरे के रूप में देखता है. चीन अमेरिका के निर्यात नियंत्रणों, निवेश प्रतिबंधों और हिंद-प्रशांत गठबंधनों को अपने उत्थान को रोकने के प्रयास के रूप में देखता है. यह टकराव अब व्यापार, टेक्नोलॉजी, वित्त और डिजिटल संप्रभुता तक फैल गया है—जो 21वीं सदी की शक्ति के स्तंभ हैं.
बुसान राहत की सांस, सफलता नहीं
बुसान समझौता शॉर्ट टर्म राहत तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है. टैरिफ में कटौती और कुछ कृषि व्यापार को पुनर्जीवित करने से गुस्सा शांत हो सकता है फिर भी वास्तविक विवाद—टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सब्सिडी और सरकारी उद्यमों को लेकर—अछूते ही रहेंगे. दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 'प्रबंधित प्रतिद्वंद्विता' के दौर में प्रवेश कर चुकी हैं.
चीन के लिए यह युद्धविराम अगले अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले अपने सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए एक साल का समय देता है. अमेरिका के लिए, यह दुर्लभ-पृथ्वी और चिप सप्लाई में तत्काल संकट से बचाता है, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे नहीं हट रहा है. टैरिफ युद्ध भले ही रुक जाए, फिर भी तकनीकी युद्ध जारी है—चिप दर चिप, एल्गोरिथम दर एल्गोरिथम, फैक्टरी दर फैक्टरी.
बुसान समझौता बाजारों को शांत कर सकता है, लेकिन यह एक गहरी सच्चाई को रेखांकित करता है. अमेरिका अब खुद को अलग-थलग किए बिना चीन को अलग-थलग नहीं कर सकता. वैश्वीकरण के कारण तीन दशक पहले दोनों देशों के भाग्य एक-दूसरे से जुड़े थे, लेकिन अब वाशिंगटन और बीजिंग इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं - जिसकी कीमत भारत से लेकर यूरोप तक, शेष विश्व को भी चुकानी पड़ेगी.
