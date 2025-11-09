ETV Bharat / opinion

कितना नाजुक है अमेरिका-चीन के बीच आर्थिक समझौता, समझें

हैदराबाद: जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के शी जिनपिंग 30 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान में मिले, तो दुनिया को उम्मीद थी कि कोई बड़ा धमाका होगा, लेकिन इसके बजाय दोनों के बीच एक नाज़ुक पीस एग्रीमेंट हुआ.

इस समझौते के तहत वाशिंगटन चीनी वस्तुओं पर शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती करने पर सहमत हुआ, जिससे तथाकथित 'फेंटेनल-संबधी' शुल्क 20 फीसदी से घटकर 10 पर्सेंट हो गया. बदले में, चीन ने अमेरिका से और अधिक कृषि प्रोडक्ट, खासकर सोयाबीन खरीदने और एक और साल तक दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों का निर्यात जारी रखने का वादा किया.

इस समझौते के पीछे जरूरी मकसद

दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों और सेमिकंडेक्टर मैटेरियल के लिए अमेरिका की चीन पर निर्भरता. ये खनिज चिप्स, क्लीन एनर्जी सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं और चीन ग्लोबल सप्लाई के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करता है. उसे सहयोगी दिखते हुए अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने का समय मिला. ट्रंप के लिए, इसने राजनीतिक लाभ और घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव से राहत प्रदान की.

फेंटेनाइल टैरिफ से लेकर आर्थिक झटकों तक

बुसान समझौता ट्रंप 2.0 के तहत महीनों तक चले बढ़ते टकराव के बाद हुआ है. व्हाइट हाउस लौटने के तुरंत बाद ट्रंप ने 4 फरवरी को फेंटेनाइल पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध को फिर से शुरू कर दिया, और एक महीने बाद इसे दोगुना करके 20 प्रतिशत कर दिया. उन्होंने दावा किया कि चीन प्रीकर्सर केमिकल के निर्यात को रोकने में विफल रहा है. यह टैरिफ अन्य पारस्परिक और कंटरी-स्पेसिफिक टैरिफ के ऊपर लगाया गया, जिससे चीनी वस्तुओं पर कुल अमेरिकी टैरिफ 145 प्रतिशत तक पहुंच गया - जो आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा है.

बीजिंग ने किया पलटवार

चीन ने अमेरिकी आयातों पर टैरिफ बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया, जिसमें कृषि और ऊर्जा निर्यात - चिकन, सोयाबीन, गेहूं, पोर्क और मक्का - शामिल थी. साथ ही माइक्रोन और बोइंग को अपनी ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया. चीन ने दुर्लभ-पृथ्वी और गैलियम पर निर्यात नियंत्रण भी बढ़ा दिया, अमेरिकी कृषि फर्मों के लाइसेंस निलंबित कर दिए और वाशिंगटन पर आर्थिक धौंस का आरोप लगाया.

इस प्रतिशोधात्मक वृद्धि ने सप्लाई चैन को हिलाकर रख दिया और ऐपल से लेकर सीमेंस तक के निर्माताओं को अपना प्रोडक्शन भारत, वियतनाम और मेक्सिको में शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा. फिर भी, अमेरिकी टैरिफ का झटका चीन के प्रभुत्व को कम करने में विफल रहा.

अमेरिका को चीनी निर्यात मई 2025 में 28.8 अरब डॉलर से बढ़कर सितंबर में 34.3 अरब डॉलर हो गया, जिससे साबित होता है कि अमेरिकी उपभोक्ता अभी भी कम लागत वाले चीनी सामानों पर निर्भर हैं. इस बीच, भारत भी इसका शिकार हुआ. इसी अवधि में अमेरिका को उसका निर्यात 37 प्रतिशत गिर गया, क्योंकि कम टैरिफ वाले सप्लायर्स ने अपना मार्केट शेयर हथिया लिया.

चिप वॉर जो उल्टा पड़ गया

अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जितनी तीव्र या विडंबनापूर्ण रही है, उतनी कहीं नहीं रही. 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को Nvidia के A100 और H100 AI चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. Nvidia ने इसका जवाब कम कैपेबलिटी वाले वर्जन- H20 - बनाकर दिया, जिसे चीनी कंपनियों ने उत्सुकता से अपनाया. H20 चिप्स को एक साथ मिलाकर, उन्होंने हाई-लेवल अमेरिकी चिप्स के लगभग बराबर परफोर्मेंस दी.