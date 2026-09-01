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डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के बीच जारी ट्रेड वॉर का क्या है 1812 का ऐतिहासिक कनेक्शन?

ट्रंप की कनाडा से 'जंग' के पीछे 200 साल पुराना इतिहास: जानिए ओंटारियो झील विवाद और अमेरिका-कनाडा के बीच बढ़ते तनाव की पूरी इनसाइड स्टोरी.

US Canada trade war
2025 में ओटावा में पार्लियामेंट हिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा की संप्रभुता को दी गई धमकियों के जवाब में लोग रैली करते हुए. (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 4:00 PM IST

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नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के खिलाफ टैरिफ की जंग सिर्फ टैक्स लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार इतिहास से जुड़े हैं. इसके पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक वजह है. याद करें, तो अमेरिका ने ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी को उखाड़ फेंककर अपनी यात्रा शुरू की थी. उस समय "बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं" (No Taxation Without Representation) का मशहूर नारा 'बोस्टन टी पार्टी' आंदोलन की गूंज बना था.

अगर तत्कालीन ब्रिटिश राजा जॉर्ज तृतीय ने इन अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटिश संसद में सीटें दे दी होतीं, तो आज इतिहास की कहानी कुछ और ही होती. लेकिन, जब उन 13 उपनिवेशों ने बगावत कर आपस में एक संघ बनाया और बाद में वे एकजुट होकर संयुक्त राज्य अमेरिका बने, तब उनके उत्तर में स्थित जो इलाके आज कनाडा कहलाते हैं, वे ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार बने रहे.

उनकी अपनी सेनाएं इतनी बड़ी नहीं थीं कि वे ऐसा कोई बड़ा अभियान चला सकें, और वे सिर्फ अपने इलाके पर नियंत्रण रखने में ही दिलचस्पी रखते थे. आजादी के बाद, सिर्फ एक ही मौका ऐसा आया जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ और कनाडा का भविष्य दांव पर लगा था. और, वह था 1812 का साल.

यह अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 1812 से 1815 तक लड़ा गया एक सैन्य संघर्ष था. यह युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने यूरोप के साथ अमेरिकी व्यापार पर रोक लगा दी थी और अमेरिकी नाविकों को जबरन अपनी रॉयल नेवी (ब्रिटिश नौसेना) में भर्ती कर रहा था. साल 1812 में, कुछ अमेरिकी राजनेताओं के बीच यह भावना बहुत मजबूत थी कि कनाडा पर कब्जा कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसे ब्रिटिश सेना के एक ठिकाने के रूप में देखा जाता था.

उस समय के अमेरिकी युद्ध सचिव, विलियम यूस्टिस ने बेहद आक्रामक अंदाज में दावा किया था, "हम बिना सैनिकों के भी कनाडाई इलाकों को जीत सकते हैं. हमें बस उस प्रांत में अपने अधिकारी भेजने होंगे और वहां के लोग... हमारे झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे." उस समय अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हेनरी क्ले ने पूरे भरोसे के साथ कहा था,"...मॉन्ट्रियल और अपर कनाडा को आपके कदमों में लाकर झुकाने के लिए अकेले केंटकी की स्थानीय सेना ही काफी है."

'और स्वतंत्रता की घोषणा' (Declaration of Independence) लिखने वाले थॉमस जेफरसन ने लिखा था, "इस साल क्यूबेक के आस-पास के इलाकों तक कनाडा पर कब्जा करना महज मार्च करने जैसा आसान होगा, और इससे हमें अगले साल हैलिफ़ैक्स पर हमला करने और अमेरिकी महाद्वीप से इंग्लैंड को पूरी तरह बाहर निकालने का अनुभव मिल जाएगा."

इस युद्ध में कुछ बेहद कड़वे पल भी आए. अमेरिकी सेनाओं ने टोरंटो- जिसे तब यॉर्क कहा जाता था- को जलाकर राख कर दिया, और जवाब में अंग्रेजों ने व्हाइट हाउस सहित पूरे वाशिंगटन को आग के हवाले कर दिया. यह युद्ध 1814 में गेन्ट की संधि पर हस्ताक्षर होने और 1815 में इसे मंजूरी मिलने के बाद समाप्त हुआ. ट्रंप भी 19वीं सदी की शुरुआत के इन अमेरिकी राजनेताओं जैसी ही सोच रखते हैं, लेकिन वे इस मामले में करीब 200 साल देर से आए हैं.

मैनिटोबा के प्रीमियर (मुख्यमंत्री) वैब किन्यू ने ट्रंप के इस गुस्से और नखरे को आज के आधुनिक अंदाज में बयां करते हुए कहा- "आप जानते हैं कि जब कोई रॉक बैंड वाकई पुराना और अप्रचलित हो जाता है, और आप उन्हें किसी कसीनो में लगभग 50 साल पुराना कोई गाना बजाते हुए देखते हैं? मुझे लगता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के ठीक उसी पड़ाव पर हैं."

साल 1812 में, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे. उस समय अमेरिका एक उभरता हुआ देश था, जबकि ब्रिटेन उस दौर की निर्विवाद महाशक्ति था. आज, ब्रिटेन किसी भी मायने में वैसी महाशक्ति नहीं रहा, और जैसा कि बहुत से लोगों का मानना है, अमेरिका भी अब एक ढलती हुई ताकत है.

इसके साथ ही, 1812 का युद्ध भले ही कनाडा को लेकर लड़ा गया था, लेकिन यह असल में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच था. आज ट्रंप द्वारा शुरू की गई टैरिफ की जंग, और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा दिया जा रहा उसका करारा जवाब, कहीं न कहीं 1812 के उसी व्यापारिक हितों के टकराव की हल्की सी याद दिलाता है.

दोनों देश इस समय एक ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं, जहां व्यापार वार्ता टूटने के बाद अमेरिका ने 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामानों पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है. इसके जवाब में, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी 20 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर 15, 25 और 50 प्रतिशत का पलटवार करते हुए टैरिफ लगा दिया है.

ट्रंप ने बार-बार कनाडा पर कब्जा करने और उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी दी है, हालांकि जानकारों का मानना है कि यह कनाडा से व्यापार में अधिक छूट पाने के लिए बनाई जा रही दबाव की रणनीति का एक हिस्सा है. फिर भी, आज के समय का अमेरिका-कनाडा व्यापार एक अलग ही कहानी बयां करता है.

उदाहरण के लिए, साल 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 715.5 अरब डॉलर का था, जिसमें कनाडा को होने वाला अमेरिकी निर्यात 333.6 अरब डॉलर और कनाडा से होने वाला अमेरिकी आयात 381.9 अरब डॉलर था. इस तरह वस्तुओं के व्यापार में कनाडा के पक्ष में 48.3 अरब डॉलर का व्यापार घाटा (ट्रेड डेफिसिट) था.

इसी तरह, साल 2025 में अमेरिका-कनाडा के बीच सेवाओं का व्यापार 156.8 अरब डॉलर का था, जिसमें कनाडा को होने वाला अमेरिकी सेवा निर्यात 92.3 अरब डॉलर और कनाडा से होने वाला अमेरिकी सेवा आयात 64.5 अरब डॉलर था. इस लिहाज से सेवाओं के व्यापार में अमेरिका के पास 27.7 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष था.

अगर वस्तुओं और सेवाओं दोनों को मिला दें, तो साल 2025 में कुल व्यापार घाटा महज 20.6 अरब डॉलर बैठता है, जो कि 30 लाख करोड़ डॉलर (30 ट्रिलियन डॉलर) की मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है. इससे ऐसा लगता है कि ट्रंप का यह टैरिफ हमला अमेरिकी व्यवसायों और उपभोक्ताओं को बचाने की कोई कोशिश नहीं है. उनके दिमाग में कहीं न कहीं कनाडा को हथियाने की वही पुरानी इच्छा छिपी है, जो कभी जेफरसन और क्ले जैसे नेताओं के मन में थी.

लेकिन आज के कनाडा की अपनी एक स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान है. वह ब्रिटिश शासन से मिली उदार रूढ़िवादिता के अपने सिद्धांतों और औपनिवेशिक काल से पहले के कनाडाई मूल निवासियों और उत्तर के इनुइट आदिवासियों के प्रति अपने सम्मान को बहुत महत्व देता है. दक्षिण में स्थित झीलें और सेंट लॉरेंस नदी प्रणाली इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं, जो कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करती हैं.

जब ट्रंप ने ओंटारियो झील (Lake Ontario) का नाम बदलकर "लेक अमेरिका" करने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, तो कार्नी ने उन्हें याद दिलाया कि ओंटारियो झील का यह नाम संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के वजूद में आने से पहले से है. ओंटारियो नाम का इतिहास इरोक्विस आदिवासियों से जुड़ा है, और माना जाता है कि इसका अर्थ "चमकती हुई झील" होता है.

शब्द की उत्पत्ति का एक अन्य स्रोत ह्यूरॉन जनजाति की वायंडोट भाषा से मिलता है, जिसका अर्थ "महान झील" है. इसका नाम बदलकर "लेक अमेरिका" करने के ट्रंप के इस जुनून को अमेरिकी महाद्वीप पर यूरोपीय लोगों के आने से पहले के मूल निवासियों के निशानों को मिटाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा सकता है.

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कनाडा निश्चित रूप से कहीं अधिक जीवंत अमेरिका की छाया में रह रहा है. ज्यादातर कनाडाई लोग हमेशा से झीलों के उस पार (अमेरिका) से आने वाली सांस्कृतिक हवाओं में रंगे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक परंपराएं और सामाजिक मानदंड बनाए हैं.

ट्रंप कनाडा पर आक्रमण करने की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वह अपने आप में एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है. यह एक ऐसा सबक है जिसे अमेरिकी लोग 1960 और 1970 के दशक में वियतनाम में मिली नाकामियों और मौजूदा युद्ध में ईरान के साथ जारी गतिरोध के बाद भी सीखने से इनकार कर रहे हैं.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं.)

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