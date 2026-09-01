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डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के बीच जारी ट्रेड वॉर का क्या है 1812 का ऐतिहासिक कनेक्शन?

2025 में ओटावा में पार्लियामेंट हिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा की संप्रभुता को दी गई धमकियों के जवाब में लोग रैली करते हुए. ( AP )

नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के खिलाफ टैरिफ की जंग सिर्फ टैक्स लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार इतिहास से जुड़े हैं. इसके पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक वजह है. याद करें, तो अमेरिका ने ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी को उखाड़ फेंककर अपनी यात्रा शुरू की थी. उस समय "बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं" (No Taxation Without Representation) का मशहूर नारा 'बोस्टन टी पार्टी' आंदोलन की गूंज बना था.

अगर तत्कालीन ब्रिटिश राजा जॉर्ज तृतीय ने इन अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटिश संसद में सीटें दे दी होतीं, तो आज इतिहास की कहानी कुछ और ही होती. लेकिन, जब उन 13 उपनिवेशों ने बगावत कर आपस में एक संघ बनाया और बाद में वे एकजुट होकर संयुक्त राज्य अमेरिका बने, तब उनके उत्तर में स्थित जो इलाके आज कनाडा कहलाते हैं, वे ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार बने रहे.

उनकी अपनी सेनाएं इतनी बड़ी नहीं थीं कि वे ऐसा कोई बड़ा अभियान चला सकें, और वे सिर्फ अपने इलाके पर नियंत्रण रखने में ही दिलचस्पी रखते थे. आजादी के बाद, सिर्फ एक ही मौका ऐसा आया जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ और कनाडा का भविष्य दांव पर लगा था. और, वह था 1812 का साल.

यह अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 1812 से 1815 तक लड़ा गया एक सैन्य संघर्ष था. यह युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने यूरोप के साथ अमेरिकी व्यापार पर रोक लगा दी थी और अमेरिकी नाविकों को जबरन अपनी रॉयल नेवी (ब्रिटिश नौसेना) में भर्ती कर रहा था. साल 1812 में, कुछ अमेरिकी राजनेताओं के बीच यह भावना बहुत मजबूत थी कि कनाडा पर कब्जा कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसे ब्रिटिश सेना के एक ठिकाने के रूप में देखा जाता था.

उस समय के अमेरिकी युद्ध सचिव, विलियम यूस्टिस ने बेहद आक्रामक अंदाज में दावा किया था, "हम बिना सैनिकों के भी कनाडाई इलाकों को जीत सकते हैं. हमें बस उस प्रांत में अपने अधिकारी भेजने होंगे और वहां के लोग... हमारे झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे." उस समय अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हेनरी क्ले ने पूरे भरोसे के साथ कहा था,"...मॉन्ट्रियल और अपर कनाडा को आपके कदमों में लाकर झुकाने के लिए अकेले केंटकी की स्थानीय सेना ही काफी है."

'और स्वतंत्रता की घोषणा' (Declaration of Independence) लिखने वाले थॉमस जेफरसन ने लिखा था, "इस साल क्यूबेक के आस-पास के इलाकों तक कनाडा पर कब्जा करना महज मार्च करने जैसा आसान होगा, और इससे हमें अगले साल हैलिफ़ैक्स पर हमला करने और अमेरिकी महाद्वीप से इंग्लैंड को पूरी तरह बाहर निकालने का अनुभव मिल जाएगा."

इस युद्ध में कुछ बेहद कड़वे पल भी आए. अमेरिकी सेनाओं ने टोरंटो- जिसे तब यॉर्क कहा जाता था- को जलाकर राख कर दिया, और जवाब में अंग्रेजों ने व्हाइट हाउस सहित पूरे वाशिंगटन को आग के हवाले कर दिया. यह युद्ध 1814 में गेन्ट की संधि पर हस्ताक्षर होने और 1815 में इसे मंजूरी मिलने के बाद समाप्त हुआ. ट्रंप भी 19वीं सदी की शुरुआत के इन अमेरिकी राजनेताओं जैसी ही सोच रखते हैं, लेकिन वे इस मामले में करीब 200 साल देर से आए हैं.

मैनिटोबा के प्रीमियर (मुख्यमंत्री) वैब किन्यू ने ट्रंप के इस गुस्से और नखरे को आज के आधुनिक अंदाज में बयां करते हुए कहा- "आप जानते हैं कि जब कोई रॉक बैंड वाकई पुराना और अप्रचलित हो जाता है, और आप उन्हें किसी कसीनो में लगभग 50 साल पुराना कोई गाना बजाते हुए देखते हैं? मुझे लगता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के ठीक उसी पड़ाव पर हैं."

साल 1812 में, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे. उस समय अमेरिका एक उभरता हुआ देश था, जबकि ब्रिटेन उस दौर की निर्विवाद महाशक्ति था. आज, ब्रिटेन किसी भी मायने में वैसी महाशक्ति नहीं रहा, और जैसा कि बहुत से लोगों का मानना है, अमेरिका भी अब एक ढलती हुई ताकत है.

इसके साथ ही, 1812 का युद्ध भले ही कनाडा को लेकर लड़ा गया था, लेकिन यह असल में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच था. आज ट्रंप द्वारा शुरू की गई टैरिफ की जंग, और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा दिया जा रहा उसका करारा जवाब, कहीं न कहीं 1812 के उसी व्यापारिक हितों के टकराव की हल्की सी याद दिलाता है.

दोनों देश इस समय एक ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं, जहां व्यापार वार्ता टूटने के बाद अमेरिका ने 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामानों पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है. इसके जवाब में, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी 20 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर 15, 25 और 50 प्रतिशत का पलटवार करते हुए टैरिफ लगा दिया है.