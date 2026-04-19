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मिशन 2047: जलवायु-जोखिम के दौर में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बीमा का यूनिवर्सलाइजेशन

पिछले चार दशकों में, भारत की प्रमुख फसल बीमा योजनाओं ने बड़े पैमाने पर क्षतिपूर्ति मूल्यांकन की लगातार चुनौती को प्रदर्शित किया है.

Universalisation Of Insurance In Agriculture And Allied Sectors by 2047 In Climate-Risk Era
भोपाल के मिसरोद गांव में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से खराब हुई गेहूं की फसल को देख रहा एक किसान (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 4:26 PM IST

8 Min Read
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डॉ. सीएस मूर्ति और एमके पोद्दार

भारत ने अपने लिए एक ऐतिहासिक मिशन तय किया है: 2047 तक – यानी आजादी की 100वीं सालगिरह तक – खेती और उससे जुड़े सेक्टर में सभी के लिए बीमा प्राप्त करना. इस लक्ष्य का उद्देश्य हर किसान, चरवाहे, मछुआरे और गांव के व्यापारियों को प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु अस्थिरता से बचाना है. यह यूनिवर्सल बीमा कवरेज सिर्फ नुकसान को कम करने के लिए नहीं है; यह स्थायित्व, नवाचार और सतत गांव के विकास में एक राष्ट्रीय निवेश है.

लगभग आधे कार्यबल को नौकरी देने के बावजूद, यह सेक्टर खराब मॉनसून, बढ़ते तापमान और ऐसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर रहा है जो पैदावार और आय को कम करती हैं. ये झटके पूरे खाद्य और इनपुट चेन पर असर डालते हैं. इसलिए, एक व्यावहारिक और परिवर्तनशील इंश्योरेंस सिस्टम, जोखिम हस्तांतरण से कहीं अधिक है—यह उन लाखों लोगों के लिए उत्पादकता, ऋण प्रवाह और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है जिनकी आजीविका मौसम पर निर्भर करती है.

बिहार के दानापुर में लगातार बारिश से खराब हुई धान की फसल के खेत में बैठा एक किसान
बिहार के दानापुर में लगातार बारिश से खराब हुई धान की फसल के खेत में बैठा एक किसान (File/ ANI)

पिछले चार दशकों में, भारत की प्रमुख फसल बीमा योजनाओं ने बड़े पैमाने पर क्षतिपूर्ति मूल्यांकन की लगातार चुनौती को साफ तौर पर प्रदर्शित किया है. फसल काटने के प्रयोग के जरिये फसल की पैदावार मापने के मैनुअल सिस्टम और देरी से होने वाले सेटलमेंट (निपटारे) ने लगातार किसानों का भरोसा कम किया है. जैसे-जैसे जोखिम बढ़ रहे हैं—डेयरी उत्पादन को प्रभावित करने वाली गर्म लहरों से लेकर मछली पालन और पशुधन को प्रभावित करने वाली बाढ़ तक—जोखिम हस्तांतरण के नए साधनों की आवश्यकता स्पष्ट हो रही है.

पैरामीट्रिक इंश्योरेंस
पारंपरिक क्षतिपूर्ति-आधारित योजनाएं—जहां दावे भौतिक हानि मूल्यांकन पर निर्भर करते हैं—धीमी, महंगी और विवादों के प्रति संवेदनशील होती हैं. पैरामीट्रिक इंश्योरेंस एक बड़ा बदलाव दिखाता है. असल नुकसान को मापने के बजाय, जब पहले से तय पैरामीटर—जैसे कि एक सीमा से कम बारिश, एक सीमा से अधिक तापमान, या नदी का स्तर एक निशान से ज्यादा—पूरे होते हैं, तो पेमेंट अपने आप शुरू हो जाते हैं. इसका नतीजा रफ्तार, पारदर्शिता और भरोसा है.

भारत जैसे भौगोलिक और जलवायु के हिसाब से अलग-अलग तरह के देश के लिए, पैरामीट्रिक प्रोडक्ट्स अच्छे से पपड़ी सुरक्षा (Scale Protection) के लिए खास तौर पर सही हैं. तथ्यात्मक डेटा पर आधारित पैरामीट्रिक कवर, ग्रामीण आजीविका के एक बड़े ग्रुप की रक्षा कर सकते हैं, जिससे लंबे समय से चली आ रही क्षतिपूर्ति और सुरक्षा की कमी को पूरा किया जा सकता है.

कपूरथला के बाऊपुर गांव में ब्यास नदी से बाढ़ का पानी कम होने के बाद एक किसान खेतों में अपनी खराब हुई धान की फसल दिखा रहा.
कपूरथला के बाऊपुर गांव में ब्यास नदी से बाढ़ का पानी कम होने के बाद एक किसान खेतों में अपनी खराब हुई धान की फसल दिखा रहा. (File/ ANI)

दुनिया भर में, पैरामीट्रिक इंश्योरेंस तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. 2024 में यह मार्केट लगभग 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है, और 2029 तक 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर (दोगुना) तक पहुंचने का अनुमान है, और 2037 तक 12% के अनुमानित CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) पर 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर (चार गुना) को पार कर जाएगा, जो पारंपरिक इंडेम्निटी इंश्योरेंस मार्केट की तुलना में बहुत तेज ग्रोथ रेट है. सरकारें, बहुपक्षीय विकास बैंक (Multilateral Development Banks) और पुनर्बीमाकर्ता (Reinsurer) ऐसे कवर डिजाइन कर रहे हैं जो चक्रवात, सूखे, भूकंप और बाढ़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं.

पैरामीट्रिक ट्रिगर्स को बिना नुकसान वाले बिजनेस में रुकावट के लिए भी अपनाया जा रहा है, जिससे सप्लाई-चेन में रुकावट या पब्लिक इमरजेंसी के लिए कंपनियों को तुरंत लिक्विडिटी (नकदी) मिल सके. भारत का यूनिवर्सल कवरेज एजेंडा पारंपरिक मॉडल से आगे निकलने के लिए इन वैश्विक उदाहरणों का इस्तेमाल कर सकता है.

मूल जोखिम का प्रबंधन
प्रत्येक पैरामीट्रिक मॉडल को मूल जोखिम का सामना करना पड़ता है - संभावना है कि किसान को भुगतान प्राप्त किए बिना नुकसान हो सकता है या बिना नुकसान के पेमेंट मिल सकता है. फिर भी, जब बारीक, स्थानीय स्तर पर काम के डेटा और ध्यान से चुने गए ट्रिगर्स के साथ डिजाइन किया जाता है, तो इस जोखिम को कम किया जा सकता है. फायदे— पैमाना, गति, सरलता, और जोखिम हस्तांतरण लागत बजट के अनुकूल मूल्य निर्धारण - आम तौर पर नुकसान से अधिक होते हैं. साफ बातचीत और लगातार मॉडल कैलिब्रेशन जरूरी है ताकि यूजर्स समझें और भरोसा करें कि सिस्टम कैसे काम करता है.

अमृतसर के बाहरी इलाके में एक खेत में आंधी-तूफान और ओलावृष्टि के बाद खराब हुई गेहूं की फसल दिखाता एक किसान
अमृतसर के बाहरी इलाके में एक खेत में आंधी-तूफान और ओलावृष्टि के बाद खराब हुई गेहूं की फसल दिखाता एक किसान (File/ ANI)

डेटा-आधारित उत्प्रेरक, तेज भुगतान
पैरामीट्रिक प्रोडक्ट्स की ताकत दावों से व्यक्तिगत दृष्टिकोण को हटाने की उनकी क्षमता में है. ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर—बारिश की रीडिंग, सैटेलाइट इंडेक्स या तापमान की गड़बड़ियां—फील्ड इंस्पेक्शन की जगह ले लेते हैं. इससे समय और लागत में काफी कमी आती है और झगड़े भी कम होते हैं. किसानों को महीनों के बजाय कुछ ही दिनों में पेमेंट मिल जाता है. अधिक डिटेल्ड डेटासेट माइक्रो-ज़ोनल कैलिब्रेशन भी मुमकिन बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एक गांव की पंचायत के किसान को दूसरी गांव की पंचायत में बेहतर बारिश के लिए सजा न मिले. रफ्तार और सटीकता मिलकर बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए जरूरी भरोसा बनाते हैं.

पैमाने को सक्षम करने वाला टेक स्टैक
भारत का बढ़ता डिजिटल और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एक तैयार नींव देता है. नए सैटेलाइट मिशन और हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी मीटर-लेवल की सटीकता के साथ खेत के हिस्सों का मैप बना सकते हैं. ड्रोन रियल-टाइम फसल डेटा देते हैं; स्मार्टफोन तनाव या नुकसान का आकलन करने के लिए AI का इस्तेमाल करके 'पिक्चर-बेस्ड' निगरानी को मुमकिन बनाते हैं. हजारों ऑटोमैटिक मौसम स्टेशन, सैटेलाइट मेटियोरोलॉजी के साथ मिलकर, हाइपर-लोकल क्लाइमेट इनपुट देते हैं. इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स सेंसर मिट्टी की नमी, आर्द्रता और जानवरों के स्वास्थ्य पर लगातार डेटा देते रहते हैं. ये इनपुट क्लाउड-बेस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं जो कम से कम मानव दखल के साथ पॉलिसी को अंडरराइट (गांरटी देना) करने, ट्रिगर करने और सेटल करने में सक्षम हैं. इसका नतीजा जोखिम प्रबंधन के लिए एक आसान, परिवर्तनीय इकोसिस्टम है.

रांची में पिस्का नगरी के पास एक खेत में किसान नवीनतम मशीनों का इस्तेमाल करके धान की थ्रेसिंग करते हुए
रांची में पिस्का नगरी के पास एक खेत में किसान नवीनतम मशीनों का इस्तेमाल करके धान की थ्रेसिंग करते हुए (File/ ANI)

आगे क्या होना चाहिए
2047 का विजन हासिल करने के लिए मिलकर सुधार करने होंगे. सबसे पहले, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा—प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए इसे स्टैंडर्डाइज्ड, वैलिडेट और एजेंसियों के बीच शेयर किया जा सके. इंश्योरेंस के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), UPI स्टैक के अनुरूप, पहुंचे और अंतरसंचालनीयता (Interoperability) को बदल सकता है. दूसरा, इंश्योरेंस वैल्यू चेन को पूरी तरह से डिजिटल किया जाना चाहिए, पॉलिसी जारी करने से लेकर पेमेंट तक, ताकि बीमा कंपनियों और लाभार्थियों दोनों के लिए दिक्कत कम हो.

तीसरा, बड़े पैमाने पर जागरूकता और क्षमता निर्माण जरूरी है. किसानों और सहकारी को ट्रिगर, कवरेज की शर्तों और प्रोडक्ट के फायदों को समझने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है. चौथा, शोध और विकास को टिकाऊ, सस्ते प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए एक्चुरियल साइंस (Actuarial Science) को क्लाइमेट मॉडलिंग और डेटा एनालिटिक्स के साथ जोड़ना होगा. आखिर में, पॉलिसी इंसेंटिव—जिसमें प्रीमियम सब्सिडी और नियामक लचीलेपन शामिल हैं- निजी पूंजी को आकर्षित कर सकते हैं और नवाचार में तेजी ला सकते हैं.

Universalisation Of Insurance In Agriculture And Allied Sectors by 2047 In Climate-Risk Era
नागपुर में कुही तालुका के पास एक खेत में पौधों से कपास तोड़ रहे मजदूर (File/ ANI)

अगर इसे सही तरीके से किया जाए, तो पैरामीट्रिक इंश्योरेंस खेती के जोखिम के लिए वही कर सकता है जो डिजिटल पेमेंट ने ट्रांजैक्शन के लिए किया: इसे बिना किसी रुकावट के, सबको साथ लेकर चलने वाला और पारदर्शी बनाना. तेजी से पेमेंट से भरोसा बढ़ेगा, ज्यादा कवरेज से गांव की आय स्थिर होगी, और बेहतर डेटा से सटीक खेती को बढ़ावा मिलेगा. इसका बड़ा आर्थिक फायदा बहुत ज्यादा है—खाद्य सुरक्षा में बढ़ोतरी, आसान क्रेडिट साइकिल, और ग्रामीण उद्यमों में निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ेगा.

इसे कौन आगे बढ़ा रहा है?
अलग-अलग राज्यों में लागू किए जा रहे वेदर-इंडेक्स्ड क्रॉप इंश्योरेंस (मौसम आधारित फसल बीमा) , राज्य सरकारों के लिए बाढ़ से होने वाली आपदा से सुरक्षा, और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पैरामीट्रिक वेज-लॉस इंश्योरेंस के पायलट प्रोजेक्ट्स के अच्छे नतीजे दिख रहे हैं. हर सफल नियोजन से संस्थागत अनुभव और लोगों का भरोसा बढ़ता है. जैसे-जैसे ये पहल बढ़ेंगी, बड़े पैमाने पर होंगी और एक साथ आएंगी, भारत में विकासशील दुनिया को पैरामीट्रिक रिस्क ट्रांसफर को मेनस्ट्रीम करने में लीड करने की क्षमता है—एक दूर की सोचने वाले लक्ष्य को 2047 से पहले सबसे क्रांतिकारी सर्वव्यापी सामाजिक-आर्थिक सुधारों की एक मजबूत, लचीली, तकनीक से चलने वाली हकीकत में बदलना.

डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां दिए गए तथ्य और विचार ईटीवी भारत के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाते हैं.

[डॉ. सीएस मूर्ति, पूर्व डायरेक्टर, महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और एमके पोद्दार, पूर्व CMD, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, दोनों अभी इनरिस्क लैब्स – एक क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस पहल – के साथ क्रमशः एडवाइजर और फाउंडर के तौर पर जुड़े हुए हैं]

यह भी पढ़ें- विश्लेषण : छत्तीसगढ़ का जल संकट राष्ट्रीय चिंता का विषय क्यों होना चाहिए ?

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