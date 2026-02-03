ETV Bharat / opinion

बजट 2026-27: भारत का सुरक्षा खर्च अगले संघर्ष के लिए कैसे तैयार होगा?

निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए. इसके क्या है मायने, विशेषज्ञ से समझिये.

budget for Defence Ministry
13 नवंबर, 2025 को पोरबंदर के माधवपुर बीच पर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज (TSE) एम्फेक्स 2025 की तस्वीर. (ANI)
author img

By Brig Rakesh Bhatia

Published : February 3, 2026 at 2:16 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि है. कुल राशि के मामले में, यह भारत के अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजटों में से एक है. हालांकि, मुख्य आंकड़ों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट को किस तरह व्यवस्थित और नियोजित किया गया है. यह दर्शाता है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने खर्चों के केंद्र में रखा है.

कुल रक्षा बजट में से 2.19 लाख करोड़ रुपये सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किए गए हैं. यह पिछले वर्ष के लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 21.84 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी है. 'कैपिटल एक्सपेंडिचर' बजट का वह हिस्सा है जो भविष्य की लड़ाकू क्षमताओं को तय करता है. इसी पैसे से नए हथियार, मिसाइलें, लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है. इतनी बड़ी बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सरकार का ध्यान केवल रोजमर्रा के खर्चों पर नहीं, बल्कि लंबी अवधि के लिए सेना को शक्तिशाली बनाने पर है.

सेना के संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 3.65 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो पिछले साल से 17 प्रतिशत ज्यादा है. इस फंड का इस्तेमाल ऑपरेशनल खर्चों, हथियारों के रखरखाव, रसद (Logistics) और ट्रेनिंग के लिए होता है. वहीं, रक्षा पेंशन के लिए करीब 1.71 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो बजट का एक बड़ा और अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है. रक्षा (सिविल) बजट में 0.45 प्रतिशत की मामूली कटौती की गई है, जो संकेत देता है कि प्रशासनिक विस्तार के बजाय युद्ध की तैयारी को प्राथमिकता दी गई है.

कुल मिलाकर, यह रक्षा बजट सैन्य आधुनिकीकरण और मौजूदा तैयारियों के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है, जिसमें फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है.

budget for Defence Ministry
13 नवंबर, 2025 को पोरबंदर के माधवपुर बीच पर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज (TSE) एम्फेक्स 2025 की एक झलक. (ANI)

रक्षा आधुनिकीकरण का पैसा कहां खर्च किया जा रहा है?

पूंजीगत व्यय का आंतरिक बंटवारा यह दर्शाता है कि सरकार किन सैन्य क्षमताओं की कमी को दूर करना सबसे जरूरी समझती है. इस आवंटन का एक बड़ा हिस्सा (63,733 करोड़ रुपये या 29.1%) विमानों और एयरो-इंजनों के लिए रखा गया है. यह नए लड़ाकू विमानों की खरीद, सैन्य शक्ति बढ़ाने वाले उपकरणों और मौजूदा विमानों के अपग्रेड के जरिए हवाई ताकत को मजबूत करने की तात्कालिक जरूरत को दर्शाता है. भारत के सभी युद्ध क्षेत्रों में हवाई शक्ति दुश्मन को रोकने और त्वरित कार्रवाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है.

इसके साथ ही, नौसेना के बेड़े, जिसमें पनडुब्बियां और युद्धपोत शामिल हैं, के लिए 25,023 करोड़ रुपये (11.4%) आवंटित कर नौसैनिक आधुनिकीकरण पर ध्यान जारी रखा गया है. यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की रक्षा और पानी के भीतर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को दर्शाता है, जहां रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और अन्य देशों की नौसैनिक मौजूदगी लगातार बढ़ रही है.

पूंजीगत बजट का एक बड़ा हिस्सा (82,217.82 करोड़ रुपये यानी कि 37.5%) अन्य उपकरणों की व्यापक श्रेणी में आता है. इसमें आर्टिलरी (तोपखाना), हवाई रक्षा मिसाइलें, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ड्रोन, निगरानी उपकरण और नेटवर्क-केंद्रित प्रणालियां शामिल हैं. ये प्रणालियां लड़ाकू विमानों या युद्धपोतों की तुलना में जनता का ध्यान भले ही कम खींचती हों, लेकिन युद्ध के मैदान में जीत और हार का फैसला अब इन्हीं के जरिए होता है, क्योंकि ये दुश्मन का पता लगाने, सुरक्षा करने और सटीक हमले करने की क्षमता बढ़ाते हैं.

budget for Defence Ministry
इंडियन एयर फ़ोर्स के एक हेलिकॉप्टर की फ़ाइल फ़ोटो. (ANI)

इसके अलावा, बजट का लगभग 7.9% हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास (DRDO) को, करीब 5.4% रक्षा कार्यों और बुनियादी ढांचे के लिए और लगभग 8.7% अन्य छोटे पूंजीगत कार्यों के लिए आवंटित किया गया है.

हालिया रक्षा योजना की एक और खास विशेषता लेयर्ड एयर डिफेंस (बहु-स्तरीय हवाई सुरक्षा) पर जोर देना है. एयर डिफेंस मिसाइलों, सेंसर्स, रडार और कमांड-एंड-कंट्रोल नेटवर्क के लिए किया गया बजट आवंटन सीधे तौर पर एक राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा ग्रिड के विस्तार में मदद करता है, जिसे सैन्य सिद्धांतों में अक्सर 'सुदर्शन चक्र' कहा जाता है.

इस रणनीति का उद्देश्य न केवल सीमा पर तैनात सेना की रक्षा करना है, बल्कि मिसाइलों, ड्रोनों और हवाई खतरों से बड़े शहरों, एयर बेस, बंदरगाहों, परमाणु प्रतिष्ठानों, औद्योगिक केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को सुरक्षित रखना भी है. हाल के युद्धों ने दिखाया है कि बिना बड़े जमीनी हमले के भी, भीतरी ठिकानों पर हवाई हमलों से अर्थव्यवस्था और निर्णय लेने की क्षमता को पंगु बनाया जा सकता है.

खरीद के साथ-साथ, यह बजट रखरखाव पर भी ध्यान देता है. आधुनिक युद्ध में जीत अक्सर उन्हीं सेनाओं की होती है जो दबाव के बीच खराब सिस्टम को तुरंत ठीक करके वापस सेवा में ला सकें. रखरखाव अब युद्धक शक्ति का एक मुख्य हिस्सा बनकर उभरा है. इसी दिशा में, पुर्जों के निर्माण के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया गया है, जो विमानों और हथियारों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगा.

budget for Defence Ministry
इंडियन एयर फ़ोर्स बैंड की टुकड़ी 26 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मार्च पास्ट करती हुई. (ANI)

बजट की प्राथमिकता: युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहना

'रेवेन्यू खर्च' (राजस्व व्यय) में बढ़ोतरी रणनीतिक रूप से उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि नए हथियारों की खरीद ('कैपिटल पुश'). सैन्य संचालन, रखरखाव, गोला-बारूद का स्टॉक और ट्रेनिंग ही यह तय करते हैं कि सेना में शामिल किए गए हथियार और प्लेटफॉर्म वास्तव में युद्ध लड़ पाएंगे या नहीं. विदेशों में हाल के संघर्षों ने दिखाया है कि युद्ध के दौरान गोला-बारूद का स्टॉक कितनी तेजी से खत्म होता है और रखरखाव की बाधाएं किस तरह सेना की रफ़्तार को धीमा कर सकती हैं.

एक आधुनिक सेना, जो युद्ध के शुरुआती चरण के बाद अपनी कार्रवाई जारी न रख सके, वह दुश्मन के मन में डर पैदा नहीं कर सकती. 'रेवेन्यू आवंटन' बढ़ाकर, यह बजट हथियारों की कार्यक्षमता, रसद की गहराई और ट्रेनिंग की तीव्रता को सुधारने का अवसर देता है. असल में, तैयारी ही सेना की साख है.

budget for Defence Ministry
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 29 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान. (ANI)

खुफिया विभाग की फंडिंग में बदलाव

पारंपरिक सैन्य क्षमताओं पर ध्यान देने के बाद, बजट ने खुफिया जानकारी और आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक निर्णायक कदम उठाया है. भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को 2026-27 के लिए 6,782.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के 4,159.10 करोड़ से काफी अधिक है. यह 60 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी है, जो बजट में किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए सबसे बड़ी वृद्धियों में से एक है.

यह वृद्धि जवाबी जासूसी, आतंकवाद विरोधी अभियान, पूर्व चेतावनी और आंतरिक खतरों का पता लगाने पर सरकार के विशेष ध्यान को दर्शाती है. इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है- सरकार मानती है कि भविष्य के युद्ध शायद ही कभी सैन्य लामबंदी के साथ शुरू हों. वे 'ग्रे ज़ोन' (अप्रत्यक्ष युद्ध) से शुरू होंगे. जैसे कि जासूसी, साइबर घुसपैठ, तोड़फोड़, दुष्प्रचार अभियान, कट्टरपंथी नेटवर्क और प्रॉक्सी एजेंटों के जरिए. इसलिए, खुफिया एजेंसियां अब रक्षा की पहली पंक्ति बन गई हैं, जो पारंपरिक सेना की तैनाती से बहुत पहले ही युद्ध की दिशा तय कर देती हैं.

budget for Defence Ministry
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 01 फरवरी को नई दिल्ली में बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती हुईं. (ANI)

बजट में आधुनिक युद्धों की झलक

बजट में जिस क्रम में प्राथमिकताओं को रखा गया है, वह बहुत कुछ स्पष्ट करता है. यह बाहरी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण से पहले सुरक्षा के 'आंतरिक घेरे', खुफिया प्रभुत्व और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देता है. यह क्रम इस गंभीर आकलन को दर्शाता है कि आज के दौर में संघर्ष किस तरह शुरू और विकसित होते हैं.

रूस-यूक्रेन संघर्ष के जरिए यूरोप में 'हाई-इंटेंसिटी' युद्ध की वापसी हुई है. यहां लगातार चलने वाली तोपखाने की लड़ाई, मिसाइल व ड्रोन हमलों और भारी मात्रा में गोला-बारूद की खपत ने उन पुरानी धारणाओं को पलट दिया है कि युद्ध छोटे और निर्णायक होंगे. इसने साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध पारंपरिक होकर भी लंबे खिंच सकते हैं, जो रसद को खत्म करते हैं, औद्योगिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं और बिना परमाणु सीमा लांघे राजनैतिक संकल्प को चुनौती देते हैं.

मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में इजराइल-हमास युद्ध और उसके क्षेत्रीय फैलाव के बाद अस्थिरता बनी हुई है. लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमलों ने वैश्विक व्यापार मार्गों को बाधित किया है और बाहरी नौसैनिकों को इसमें खींच लिया है. यह दिखाता है कि कैसे स्थानीय संघर्ष तेजी से व्यापक रणनीतिक और आर्थिक आयाम ले सकते हैं. इस क्षेत्र में प्रॉक्सी वॉरफेयर, तनाव नियंत्रण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर दबाव डालना अब युद्ध की मुख्य विशेषताएं बन गई हैं.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, चीन के उभार और अमेरिका के कड़े रुख के कारण ताइवान और दक्षिण चीन सागर के आसपास रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है. भारत के लिए, इन वैश्विक बदलावों का मतलब एक जटिल और आपस में जुड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था है. चीन के साथ प्रतिस्पर्धा अब केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) तक सीमित नहीं है. इसका विस्तार हिंद महासागर, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र, तकनीकी प्रणालियों और 'ग्लोबल साउथ' में बढ़ते प्रभाव तक हो चुका है.

वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान अस्थिरता को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखे हुए है, जिसमें वह आतंकवाद, सूचना युद्ध और नपे-तुले सैन्य दबाव का मिश्रण करता है.

budget for Defence Ministry
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 01 फरवरी को नई दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड के गोल्डन जुबली समारोह में पहुंचे. (ANI)

आवंटन से क्रियान्वयन तक

बजट 2026-27 सैन्य तैयारियों में सुधार करके एक रणनीतिक अवसर पैदा करता है. अब ज़िम्मेदारी बजट आवंटन से हटकर उसके क्रियान्वयन पर आ गई है. प्राथमिकताओं का सही निर्धारण, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और सैन्य सिद्धांतों में बदलाव ही यह तय करेंगे कि क्या यह निवेश वास्तविक निवारण क्षमता में बदल पाता है या नहीं.

निष्कर्ष

एक ऐसी दुनिया में जो पहले से कहीं अधिक विवादित और अनिश्चित हो गई है, यह बजट केवल जल्दबाजी नहीं बल्कि यथार्थवाद को दर्शाता है. यह स्वीकार करता है कि भारत की सुरक्षा चुनौतियां स्थायी हैं और अब खुफिया जानकारी, हवाई सुरक्षा और तकनीक-आधारित क्षमताएं ही राष्ट्रीय रक्षा का मुख्य आधार हैं. इन संसाधनों को कितनी प्रभावी ढंग से वास्तविक सैन्य शक्ति में बदला जाता है, यही आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा स्थिति को तय करेगा.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

केंद्रीय बजट 2026
रक्षा मंत्रालय के लिए बजट में क्या
BUDGET FOR DEFENCE MINISTRY
देश की सुरक्षा का बजट
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.