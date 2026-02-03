बजट 2026 के इन 5 बड़े फैसलों का आप पर क्या होगा असर? विशेषज्ञ से जानें
निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यूनियन बजट 2026 एक आगे की सोच वाला विज़न दिखाता है. हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति का क्यों ऐसा मानना है?
Published : February 3, 2026 at 5:55 AM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026 भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान, डिजिटल बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास के साथ जोड़ने का एक दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है. यह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा सिस्टम और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो भारत को एक ज्ञान-आधारित, मजबूत और समावेशी देश बनाने की रणनीति को दर्शाता है.
राष्ट्रीय मुख्यधारा में आयुर्वेद
बजट की एक बड़ी विशेषता पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों, विशेष रूप से आयुर्वेद पर नया संस्थागत जोर देना है. इसे भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुसंधान इकोसिस्टम के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है. नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के प्रमुख संस्थानों के बराबर राष्ट्रीय स्तर के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित करना है.
इन संस्थानों से उम्मीद की जा रही है कि वे प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान, मानकीकरण, क्लिनिकल परीक्षण और उन्नत जांच के साथ जोड़ेंगे. यह तरीका आयुर्वेद की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाएगा और साक्ष्यों के आधार पर पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में शामिल करने का रास्ता साफ करेगा. यह पहल औषधीय पौधों की खेती, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका के साथ जुड़ाव को भी मजबूत करती है.
बजट में मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बढ़ते बोझ को देखते हुए, विशेष रूप से उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने और उनके विस्तार का प्रस्ताव दिया गया है. इसका उद्देश्य विशेष मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की कमी वाले क्षेत्रों में इस अंतर को दूर करना है. संस्थानों की क्षमता, कुशल कर्मियों और बुनियादी ढांचे में निवेश करके, सरकार ने 'समग्र स्वास्थ्य सेवा' की ओर एक बड़ा कदम उठाया है.
बायोफार्मा को बढ़ावा
बजट में बायोफार्मास्युटिकल और लाइफ साइंसेज क्षेत्र पर जोर दिया गया है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक रणनीतिक स्तंभ माना गया है. बढ़ा हुआ बजट और नीतिगत समर्थन यह संकेत देता है कि भारत अब केवल जेनेरिक दवाओं की अपनी पुरानी ताकत तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि हाई-वैल्यू बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन और उन्नत उपचार की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है.
प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य पूरी बायोफार्मा वैल्यू चेन को मजबूत करना है- बुनियादी शोध से लेकर क्लिनिकल डेवलपमेंट, उन्नत विनिर्माण और नियामक क्षमता तक. इससे महत्वपूर्ण बायोलॉजिक्स के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी, उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए तैयारी बेहतर होगी और भारत दुनिया को किफायती एवं उच्च गुणवत्ता वाले बायोफार्मा उत्पाद देने वाला एक भरोसेमंद सप्लायर बनेगा. बायोफार्मा की प्रगति को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के साथ जोड़कर, यह बजट स्वास्थ्य समानता और आर्थिक मजबूती हासिल करने में विज्ञान आधारित नवाचार की भूमिका को रेखांकित करता है.
बायोफार्मा इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ, बजट में देश भर में नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPERs) की स्थापना और मौजूदा NIPERs को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया गया है. ये संस्थान भारत के फार्मास्युटिकल और बायोटेक्नोलॉजी मानव संसाधन इकोसिस्टम की रीढ़ हैं.
नए NIPERs उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और उन्नत अनुसंधान प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाएंगे, विशेष रूप से बायोफार्मास्युटिकल्स, नियामक विज्ञान (regulatory science), क्लिनिकल रिसर्च, फार्मा डेटा एनालिटिक्स और दवा की खोज (drug discovery) जैसे उभरते क्षेत्रों में. साथ ही, मौजूदा संस्थानों के अपग्रेडेशन से उनके बुनियादी ढांचे, फैकल्टी की संख्या, अंतर-विषयक अनुसंधान क्षमताओं और उद्योग के साथ सहयोग में सुधार होगा.
माना जा रहा है कि इन पहलों से ऐसे अत्यधिक कुशल पेशेवरों की एक बड़ी संख्या तैयार होगी, जो लैब रिसर्च को वास्तविक स्वास्थ्य समाधानों में बदलने में सक्षम होंगे. मजबूत NIPERs अकादमिक जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, जिससे लाइफ साइंसेज में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा.
कंटेंट क्रिएशन लैब्स
बजट में शिक्षा को एक मुख्य आधार बनाए रखा गया है, जिसमें भविष्य के कौशल, रचनात्मकता और समावेश पर जोर दिया गया है. शैक्षणिक संस्थानों में 'कंटेंट क्रिएशन और इनोवेशन लैब्स' स्थापित करने का प्रस्ताव डिजिटल संचार, डिजाइन थिंकिंग और समस्याओं को सुलझाने के बढ़ते महत्व को दर्शाता है.
एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण घोषणा हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है. यह पहल उन बाधाओं को दूर करेगी जो दूरी, सुरक्षा और खर्च के कारण अक्सर लड़कियों (विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि की) को पढ़ाई जारी रखने से रोकती हैं. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के अन्य उपायों के साथ मिलकर, यह कदम शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक उन्नति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है.
डेटा और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैक्स हॉलिडे
डेटा को एक रणनीतिक आर्थिक संपत्ति मानते हुए, बजट में डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले निवेश के लिए 2047 तक 'टैक्स हॉलिडे' (कर छूट) देने की घोषणा की गई है. इन उपायों से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होने, भारत की डिजिटल संप्रभुता मजबूत होने और शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित विकास को गति मिलने की उम्मीद है. एक मजबूत क्लाउड और डेटा इकोसिस्टम सुरक्षित स्टोरेज, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और उन्नत एनालिटिक्स की सुविधा प्रदान करेगा, जो एक आधुनिक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक आधार हैं.
भारत-VISTAAR AI प्लेटफॉर्म
बजट के सबसे क्रांतिकारी प्रस्तावों में से एक 'भारत-VISTAAR' (कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी एकीकृत प्रणाली) की शुरुआत है. यह एक बहुभाषी और AI-आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे किसानों को समय पर, सटीक और उनके स्थान के अनुसार जानकारी देकर सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है.
'भारत-VISTAAR' प्लेटफॉर्म 'एग्रीस्टैक' के तहत डिजिटल किसान रिकॉर्ड को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की शोध-आधारित सिफारिशों के साथ जोड़ेगा. फसलों, मिट्टी के स्वास्थ्य और मौसम के रीयल-टाइम डेटा को प्रमाणित कृषि पद्धतियों के साथ मिलाकर, यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनके हालात के मुताबिक सलाह देगा.
क्षेत्र-विशिष्ट और कृषि-जलवायु क्षेत्र के आधार पर मार्गदर्शन देने पर जोर देना उत्पादकता बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यह पहल डेटा-आधारित और किसान-केंद्रित 'सटीक खेती' की ओर एक बड़ा कदम है.
तालमेल और क्षमता का बजट
कुल मिलाकर, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया यह बजट परंपरा और तकनीक, नवाचार (innovation) और समावेश, और आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के एक विचारशील तालमेल को दर्शाता है. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, बायोफार्मा नवाचार, नए और मजबूत NIPERs, जिला-स्तरीय हॉस्टलों के साथ बालिका शिक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और AI-आधारित कृषि में एक साथ निवेश करके, यह बजट एक समग्र और टिकाऊ ज्ञान अर्थव्यवस्था की नींव रखता है.
यदि इन प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इनमें भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की क्षमता है, साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि विकास वैज्ञानिक रूप से आधारित, सामाजिक रूप से समावेशी और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहे.
(डिस्क्लेमर: लेखक प्रो. अप्पा राव पोडिले, हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर हैं. इस आर्टिकल में बताए गए विचार उनके अपने हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)
