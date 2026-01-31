Budget 2026: रक्षा पर खर्च खपत नहीं, बल्कि इंश्योरेंस
टेक्नोलॉजी में प्रगति को टिकाऊ सैन्य फायदे में बदलने के लिए, फोर्स के विकास और ऑपरेशन को चार सिद्धांतों से गाइड किया जाना चाहिए.
Published : January 31, 2026 at 6:11 PM IST
इस साल गणतंत्र दिवस परेड देखकर अप्रत्याशित आभास हुआ. पहली बार, मुझे लगा कि जिस प्रतिष्ठान में मैंने कभी काम किया था, वह मुझसे आगे निकल गया है. प्रदर्शनी के लिए रखे सिस्टम, सेंसर और शूटर का इंटीग्रेशन, और जिस आत्मविश्वास के साथ नई टेक्नोलॉजी दिखाई गईं, उससे यह साफ हो गया कि भारत के सशस्त्र बलों में एक शांत लेकिन बड़ा बदलाव आया है. यह भावना पुरानी यादों की नहीं, बल्कि पहचान की थी. हम जिस तरह के युद्ध की तैयारी कर रहे थे, वह अब वैसा नहीं रहा जैसा हमें भविष्य में उम्मीद करनी चाहिए. हमें आगे रहने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा.
हाल के परिचालन अनुभव, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भी शामिल है, ने दबाव में नतीजे देने की सेना की क्षमता पर भरोसा और पुख्ता किया है. खास बात यह है कि इसमें संस्थागत अधिगम (Institutional Learning), क्रॉस-डोमेन कोऑर्डिनेशन और स्वदेशी क्षमताओं पर बढ़ती निर्भरता दिखाई दी है. जो कभी उम्मीद की किरण थी, वह अब काम में दिख रही है. फिर भी, यह तरक्की जिम्मेदारी भी लाती है. इस रफ्तार को बनाए रखना होगा. भविष्य के युद्धों को सोच-समझकर बनाना होगा, न कि पुरानी सीमाओं से बांधना होगा.
'हमारे पास जो है, उसी के साथ आगे बढ़ना' के परे
दशकों तक, भारतीय सैन्य योजना विकल्प के बजाय उपलब्धता से बंधी रही. क्षमता विकास, खतरों के विकास (Threat Evolution) से पीछे रहा. एक पूर्व आर्मी चीफ का यह मानना कि भारत को "जो हमारे पास है, उसी के साथ आगे बढ़ना होगा" लीडरशिप की नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी थी.
वह मानसिकता अब स्वीकार्य नहीं है.
एक आधुनिक सेना दुश्मनों के बीच टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करने के लिए हिम्मत पर निर्भर नहीं रह सकती. टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर होती रहेगी. आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को सही कीमत पर राजनीतिक उद्देश्य हासिल करने के लिए कैसे लड़ना चाहिए.
इसलिए, भविष्य के युद्धों में संघर्ष (attrition) के बजाय प्रभाव को, व्यापक के बजाय सटीकता को, और प्रतीकात्मक क्षेत्रीय लाभ के बजाय सिस्टम को पंगु बनाने को प्राथमिकता देनी होगी.
मानव लागत को कम करना, रणनीतिक प्रभाव को अधिकतम करना
आज के संघर्ष में नैतिक और परिचालन संबंधी चुनौती यह है कि मानव नुकसान को कम किया जाए और साथ ही निर्णायक परिणाम भी हासिल किए जाएं. युद्ध अब भी मानव का काम है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी असर दिखा सकती है, तो सैनिकों को ऐसे जोखिम में डालना जिससे बचा जा सकता है, न तो तार्किक है और न ही जरूरी.
इसके लिए सैनिक-केंद्रित ऑपरेशन से रिमोट, स्टैंड-ऑफ और ऑटोनॉमस सिस्टम की ओर एक सैद्धांतिक बदलाव की जरूरत है. मानवरहित प्लेटफॉर्म, लंबी दूरी के सटीक हथियार, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, और ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक्स सीधे संपर्क के बिना दुश्मन की क्षमताओं को कम कर सकते हैं. कमांड, निर्णय और बदलाव के लिए मानव पूंजी (Human Capital) को बचाकर रखना चाहिए. इसे टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करने के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है.
भारत के भविष्य के युद्ध के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा
टेक्नोलॉजी में प्रगति को टिकाऊ सैन्य फायदे में बदलने के लिए, फोर्स के विकास और ऑपरेशन को चार सिद्धांतों से गाइड किया जाना चाहिए.
मारक क्षमता जमा (firepower accumulation) करने की जगह फैसले लेने की ताकत (Decision dominance) को बढ़ावा देना होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कमांड सिस्टम को फैसले लेने के चक्र को कम करना चाहिए, मल्टी-सोर्स इंटेलिजेंस को मिलाना चाहिए, और उच्च हेडक्वार्टर में संज्ञानात्मक अधिभार (cognitive overload) को कम करना चाहिए.
प्लेटफॉर्म को खत्म करने के बजाय किल-चेन (Kill-chain disruption) में बाधा डालना पहला मकसद होना चाहिए. सेंसर, कम्युनिकेशन लिंक, डेटा फ्यूजन नोड्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, बड़े ग्रुप की तुलना में अधिक फायदा देते हैं.
बहु-क्षेत्रीय एकीकरण (Multi-domain integration) को संस्थागत बनाना होगा. जमीन, हवा, समुद्र, साइबर, स्पेस और कॉग्निटिव डोमेन को अब क्रमबद्ध या स्टोव-पाइप्ड (stove-piped) नहीं माना जा सकता.
आखिर में, न्यूक्लियर माहौल में दूरस्थ युद्ध और संघर्ष वृद्धि नियंत्रण (remote warfare and escalation control) को परिचालन संबंधी जरूरतों के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए. ऑटोनॉमस और स्टैंड-ऑफ सिस्टम में व्यापक सशस्त्र संघर्ष की सीमा से नीचे सीमित बल प्रयोग (Calibrated Coercion) की क्षमता होती है.
भारत-चीन — हाई-टेक्नोलॉजी, हाई-एल्टीट्यूड भूभाग में निर्णय का दबदबा
भविष्य में भारत-चीन का टकराव शायद एक छोटे, निर्णायक अभियान के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों में एक लंबी लड़ाई के रूप में सामने आएगा. भूभाग (Terrain), लॉजिस्टिक्स और ऊंचे क्षेत्र पैंतरेबाजी को रोकते हैं और टकराव को बढ़ाते हैं. जीत सिर्फ इलाके पर कब्जा करने पर नहीं, बल्कि निर्णय पर हावी होने और सिस्टम के पंगु होने पर निर्भर करेगी.
चीन की ताकत पूर्ण रूप से संगठित सेंसर नेटवर्क और डेटा-सेंट्रिक कमांड शैली में है. इसका तार्किक जवाब सममिति नहीं, बल्कि किल-चेन डिग्रेडेशन है. AI-इनेबल्ड इंटेलिजेंस फ्यूजन, लगातार मानवरहित निगरानी, और चुनिंदा साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध गतिज जुड़ाव (kinetic engagement) से पहले स्थितिपरक जागरूकता को खत्म कर सकते हैं.
क्वांटम-रेजिलिएंट कम्युनिकेशन और नेविगेशन ऐसे भूभाग में अहम होंगे जहां सैटेलाइट पर रोक (Satellite Denial) और विद्युतचुंबकीय व्यवधान की उम्मीद है. जो पक्ष व्यवधान के दौरान कमांड तालमेल बनाए रखेगा, वह संर्षस तीव्रता में वृद्धि को नियंत्रित करेगा.
यहां उद्देश्य लगातार परिचालन दबाव बनाए रखना है, जो अनियंत्रित वृद्धि को ट्रिगर किए बिना लॉजिस्टिक तनाव, संज्ञानात्मक अधिभार और राजनीतिक लागत लगाता है.
भारत-पाकिस्तान — सटीकता, बढ़ते तनाव पर नियंत्रण, और मनोवैज्ञानिक अव्यवस्था
भारत-पाकिस्तान के रिश्ते को छोटी टाइमलाइन, कम तनाव सीमा और दुश्मन के जानबूझकर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने से पहचाना जाता है. ऐसे माहौल में, सफलता गहराई या समय के बजाय सटीकता, रफ्तार और नैरेटिव कंट्रोल पर निर्भर करती है.
रिमोट और ऑटोनॉमस सिस्टम भारत को सैन्य लागत थोपने में मदद करते हैं, साथ ही संपार्श्विक क्षति और बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों को भी कम करते हैं. सटीक स्टैंड-ऑफ स्ट्राइक, घूमते हुए हथियार, साइबर व्यवधान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सोच-समझकर जवाब दिए जा सकते हैं, जिससे लड़ाई की गुंजाइश नहीं रहती.
मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक असर हमेशा से भारत-पाकिस्तान संघर्षों का मुख्य हिस्सा रहे हैं. सैन्य बुनियादी ढांचा (Military Infrastructure) और कमांड नोड्स को चुनिंदा तरीके से कमजोर करना, सूचना ऑपरेशन के साथ मिलकर, बिना बड़े पैमाने पर फोर्स के इस्तेमाल के दुश्मन का भरोसा कम किया जा सकता है.
स्वदेशी रूप से नियंत्रित सिस्टम महत्वपूर्ण हैं. बाहरी आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता से ठीक उसी समय व्यवधान का खतरा होता है जब स्वायत्तता की जरूरत होती है.
ग्रे जोन और सूचना युद्ध — बिना लाइन पार किए जीतना
आज भारत जिस सबसे लगातार संघर्ष का सामना कर रहा है, वह न तो पारंपरिक है और न ही घोषित. यह ग्रे जोन में, युद्ध की दहलीज से नीचे, रूटीन डिप्लोमेसी से ऊपर, और अक्सर बिना किसी साफ कर्ता के सामने आती है. यहां, लड़ाई का मैदान कॉग्निटिव, इकोनॉमिक, लीगल और इन्फॉर्मेशनल है.
दुश्मन गलत जानकारी, साइबर घुसपैठ, आर्थिक दबाव, प्रॉक्सी हिंसा और बातों में हेरफेर करके उलझन का फायदा उठाते हैं. इसका उद्देश्य तुरंत सैन्य हार नहीं, बल्कि रणनीतिक हार, अंदरूनी फूट और औचित्य का कम होना है.
इस मामले में, सिर्फ पारंपरिक सैन्य शक्ति काफी नहीं है. कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंस कैंपेन का पता लगाने के लिए AI-इनेबल्ड नैरेटिव एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन और अर्ली वार्निंग सिस्टम जरूरी हैं. साइबर डिफेंस, डेटा इंटीग्रिटी और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाती है.
ग्रे-जोन निवारण के लिए मिलिट्री, डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और इन्फॉर्मेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में तेजी से जिम्मेदारी तय करना, सोच-समझकर जवाब देना और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है. सबसे जरूरी बात यह है कि इसके लिए समाज में संज्ञानात्मक लचीलापन (cognitive resilience) की जरूरत होती है. प्रतिष्ठानों पर भरोसा, नेशनल नैरेटिव की स्पष्टता और राज्य क्षमता में भरोसा जरूरी आवश्यकताएं होंगी.
जो सेना ग्रे जोन को नजरअंदाज करेगी, वह खुद को सामरिक रूप से बेहतर लेकिन रणनीति रूप से कमजोर पाएगी.
ऑपरेशनल जरूरतों के लिए खास टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस सिस्टम और एडवांस्ड मटीरियल अब सिर्फ मदद करने वाले नहीं हैं. वे एस्केलेशन कंट्रोल और बैटलफील्ड में बचने की क्षमता तय करते हैं. भारत को एल्गोरिदम, डेटा आर्किटेक्चर और मानव पूंजी में निवेश करना चाहिए.
आत्मनिर्भरता को परिचालन संबंधी जरूरत के तौर पर समझना चाहिए. विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कलपुर्जे देने से मना करने, सॉफ्टवेयर लॉकआउट और राजनीतिक दबाव के जरिये कमजोरी लाती है. महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पर स्वदेशी कंट्रोल जरूरी है, तब भी जब विकास सहयोग के माध्यम से किया जा रहा हो.
R&D, शिक्षा जगत और राष्ट्रीय सुरक्षा नवाचार आधार
रक्षा नवाचार अलग-थलग नहीं रह सकता. एकेडेमिया और इंडस्ट्री AI, क्वांटम साइंस, मटीरियल इंजीनियरिंग और कॉग्निटिव रिसर्च में सबसे आगे हैं. डिफेंस प्रॉब्लम-सॉल्विंग में उनका इंटीग्रेशन अब वैकल्पिक नहीं है.
R&D फंडिंग का अंदाजा लगाया जा सके, वह सुरक्षित हो और उसमें विफलता को बर्दाश्त किया जा सके. खरीद प्रणाली को नतीजों पर ध्यान देना चाहिए, न कि प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. पूरी तरह से एक जैसा इनोवेशन इकोसिस्टम नागरिक तकनीकी बदलाव से पीछे रह जाएगा.
राष्ट्रीय प्रगति की नींव के रूप में सुरक्षा
रक्षा खर्च को अक्सर डेवलपमेंट के साथ मुकाबला करने वाला बताया जाता है. यह एक गलत सोच है. सुरक्षा से विकास होता है. भरोसेमंद रोकथाम के बिना, आर्थिक और सामाजिक लाभ दबाव के प्रति संवेदनशील रहते हैं.
रक्षा पर खर्च उपभोग नहीं है. यह इंश्योरेंस है.
भारत ऐसे समय में सेना की तैयारी को कम नहीं आंक सकता, जब ग्रे-जोन संघर्ष, टेक्नोलॉजी में व्यवधान, और विवादित बॉर्डर रणनीतिक माहौल को तय करते हैं.
निष्कर्ष: क्षमता से विश्वसनीय निवारण तक
इस मौके पर रिपब्लिक डे परेड सिर्फ एक रस्म से कहीं अधिक थी. इसने मैनपावर-इंटेंसिव, प्लेटफॉर्म-सेंट्रिक फोर्स से सिस्टम-ऑफ-सिस्टम वॉरफेयर में बदलाव का संकेत दिया.
अब काम संस्थागतकरण (Institutionalization) का है. टेक्नोलॉजी के साथ-साथ सिद्धांत भी विकसित होना चाहिए. सरकार की प्रतिबद्धता खरीद से आगे बढ़कर बौद्धिक और संगठनात्मक सुधार तक होनी चाहिए. सशस्त्र बलों को ऐसे सिस्टम की मांग करते रहना चाहिए जो इंसानों के लिए खतरा कम करें और रणनीतिक असर को बढ़ाएं.
भविष्य के युद्ध का मैदान उन लोगों को नतीजा देगा जो पहले देखते हैं, तेजी से फैसला करते हैं, और अलग-अलग डोमेन, अलग-अलग सीमाओं और अलग-अलग नैरटिव्स में सटीक हमला करते हैं. भारत ने वह सफर शुरू कर दिया है. अब उसे यह पुख्ता करना होगा कि वह फिर कभी "जो उसके पास है" उससे न लड़े, बल्कि कल के युद्धों के लिए सोच-समझकर जो बनाया है, उससे लड़े.
यह भी पढ़ें- भारत गणराज्य के 77 साल: सहनशक्ति, सफलता और आगे की चुनौतियां