बांग्लादेश को बड़ा झटका! भारत ने मदद की रकम कर दी आधी, चाबहार पोर्ट के लिए नहीं हुआ बजट आवंटन

नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत सरकार ने 1 फरवरी को पड़ोसी देश को दी जाने वाली सहायता राशि आधी कर दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की. वहीं, सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए भी कोई बजट आवंटन नहीं किया है. जबकि भारत ने 2024 में ईरान के साथ वहां शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को 10 साल तक संचालित करने का समझौता किया था. इसमें भूटान सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया. बजट में पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले विदेश मंत्रालय के लिए आवंटन में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है. हालांकि फाइन प्रिंट एक ज्यादा उलझन भरी कहानी बयां कर रही है. बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद हुई आधी

भले ही कुल फंडिंग थोड़ी बढ़ी है, भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली विकास मदद कम कर दी है और ईरान में चाबहार पोर्ट के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि पैसे पर रोक भारत के राजनयिक पदचिह्न को कैसे बदल सकती है. इस साल विदेश मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 22,118.97 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 21,742.74 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से थोड़ा ज्यादा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने के लिए बधाई दी, जिसे उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस वाला बताया. इस बार, देशों को सहायता हेड के तहत बजटीय आवंटन 2025-26 के बजट की तुलना में थोड़ा अधिक है. केंद्रीय बजट 2025-27 में इस हेड के तहत आवंटित रकम 5,685.56 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 5,483 करोड़ रुपये था. यह हेड भारत के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मदद और सहायता प्रोग्राम के लिए है, जो पड़ोसी और दूसरे विकासशील देशों को दिए जाते हैं. यह मदद आस-पास के पड़ोसी देशों के साथ-साथ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को भी दी जाती है. इसमें आपदा राहत और मानवीय मदद के लिए भी मदद शामिल है. 'देशों को मदद' हेड के तहत फंड में बढ़ोतरी के बावजूद, बांग्लादेश को विकास के लिए दी जाने वाली मदद में भारी कटौती की गई है, जो नई दिल्ली और ढाका के बीच खराब राजनयिक रिश्तों को दिखाता है. बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद पिछले वित्त वर्ष के 120 करोड़ से आधी करके 60 करोड़ रुपये कर दी गई है. अगस्त 2024 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद से, उस देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर कई हमले हुए हैं. चाबाहार पोर्ट के लिए कोई आवंटन नहीं

भारत इन हमलों पर लगातार अपनी चिंता जताता रहा है और उसका मानना ​​है कि अंतरिम सरकार ने इन अपराधों को करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है. बांग्लादेश के हालात की वजह से वहां भारत के सभी विकास के काम रुक गए हैं. एक और दिलचस्प बात यह है कि ईरान में चाबहार पोर्ट के लिए कोई मदद नहीं दी गई है, जिसमें भारत पार्टनर है. पिछले वित्त वर्ष में, चाबहार पोर्ट के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये दिए गए थे. यह कदम तब उठाया गया है जब भारत ने 2024 में चाबहार में शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल को चलाने के लिए 10 साल का समझौता साइन किया था. यह परियोजना पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच पक्की करने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. फंडिंग में यह रोक ईरान के साथ भारत के जुड़ाव पर बढ़ते बाहरी दबाव से भी जुड़ी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे पहले के प्रतिबंधों में मिली छूट कम हो गई है और प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी और इसके बड़े क्षेत्रीय कनेक्टिविटी लक्ष्यों में नई अनिश्चितता आ गई है. भूटान सबसे बड़ा लाभार्थी

इस बीच, हमेशा की तरह, ‘देशों को मदद’ हेड के तहत भूटान सबसे बड़ा लाभार्थी है. इस बार, भूटान के लिए अलॉट की गई रकम 2,288.56 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में अलॉट की गई 2,150 करोड़ रुपये से ज्यादा है. नेपाल दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी है, जिसे 800 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जो पिछले साल के 700 करोड़ रुपये से ज्यादा है.