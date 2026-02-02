बांग्लादेश को बड़ा झटका! भारत ने मदद की रकम कर दी आधी, चाबहार पोर्ट के लिए नहीं हुआ बजट आवंटन
केंद्रीय बजट में भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता आधी कर 60 करोड़ रुपये कर दी है. चाबहार पोर्ट के लिए कोई आवंटन नहीं हुआ.
Published : February 2, 2026 at 2:08 PM IST
नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत सरकार ने 1 फरवरी को पड़ोसी देश को दी जाने वाली सहायता राशि आधी कर दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की.
वहीं, सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए भी कोई बजट आवंटन नहीं किया है. जबकि भारत ने 2024 में ईरान के साथ वहां शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को 10 साल तक संचालित करने का समझौता किया था. इसमें भूटान सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया. बजट में पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले विदेश मंत्रालय के लिए आवंटन में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है. हालांकि फाइन प्रिंट एक ज्यादा उलझन भरी कहानी बयां कर रही है.
बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद हुई आधी
भले ही कुल फंडिंग थोड़ी बढ़ी है, भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली विकास मदद कम कर दी है और ईरान में चाबहार पोर्ट के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि पैसे पर रोक भारत के राजनयिक पदचिह्न को कैसे बदल सकती है.
इस साल विदेश मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 22,118.97 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 21,742.74 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से थोड़ा ज्यादा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने के लिए बधाई दी, जिसे उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस वाला बताया.
इस बार, देशों को सहायता हेड के तहत बजटीय आवंटन 2025-26 के बजट की तुलना में थोड़ा अधिक है. केंद्रीय बजट 2025-27 में इस हेड के तहत आवंटित रकम 5,685.56 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 5,483 करोड़ रुपये था. यह हेड भारत के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मदद और सहायता प्रोग्राम के लिए है, जो पड़ोसी और दूसरे विकासशील देशों को दिए जाते हैं.
यह मदद आस-पास के पड़ोसी देशों के साथ-साथ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को भी दी जाती है. इसमें आपदा राहत और मानवीय मदद के लिए भी मदद शामिल है.
'देशों को मदद' हेड के तहत फंड में बढ़ोतरी के बावजूद, बांग्लादेश को विकास के लिए दी जाने वाली मदद में भारी कटौती की गई है, जो नई दिल्ली और ढाका के बीच खराब राजनयिक रिश्तों को दिखाता है. बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद पिछले वित्त वर्ष के 120 करोड़ से आधी करके 60 करोड़ रुपये कर दी गई है.
अगस्त 2024 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद से, उस देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर कई हमले हुए हैं.
चाबाहार पोर्ट के लिए कोई आवंटन नहीं
भारत इन हमलों पर लगातार अपनी चिंता जताता रहा है और उसका मानना है कि अंतरिम सरकार ने इन अपराधों को करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है. बांग्लादेश के हालात की वजह से वहां भारत के सभी विकास के काम रुक गए हैं. एक और दिलचस्प बात यह है कि ईरान में चाबहार पोर्ट के लिए कोई मदद नहीं दी गई है, जिसमें भारत पार्टनर है. पिछले वित्त वर्ष में, चाबहार पोर्ट के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये दिए गए थे.
यह कदम तब उठाया गया है जब भारत ने 2024 में चाबहार में शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल को चलाने के लिए 10 साल का समझौता साइन किया था. यह परियोजना पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच पक्की करने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है.
फंडिंग में यह रोक ईरान के साथ भारत के जुड़ाव पर बढ़ते बाहरी दबाव से भी जुड़ी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे पहले के प्रतिबंधों में मिली छूट कम हो गई है और प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी और इसके बड़े क्षेत्रीय कनेक्टिविटी लक्ष्यों में नई अनिश्चितता आ गई है.
भूटान सबसे बड़ा लाभार्थी
इस बीच, हमेशा की तरह, ‘देशों को मदद’ हेड के तहत भूटान सबसे बड़ा लाभार्थी है. इस बार, भूटान के लिए अलॉट की गई रकम 2,288.56 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में अलॉट की गई 2,150 करोड़ रुपये से ज्यादा है. नेपाल दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी है, जिसे 800 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जो पिछले साल के 700 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
हालांकि मोहम्मद मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद शुरुआती दिक्कतों के बाद मालदीव के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले मदद के आवंटन में थोड़ी कमी आई है. हिंद महासागर के आइलैंड वाले देश को अलॉट की गई रकम 550 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के 600 करोड़ रुपये से थोड़ी कम है.
श्रीलंका, एक ऐसा देश जिसने तीन साल पहले बहुत बड़े वित्तीय संकट का सामना किया था और जिसके लिए भारत ने कर्ज में राहत देने में अहम भूमिका निभाई थी. भारत की तरफ से श्रीलंका को 400 करोड़ रुपये का विकास एड फंड दिया गया है. यह पिछले साल दिए गए 300 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाह के बाद भारत सबसे बड़ा मानवीय सहायता और डिजास्टर रिलीफ (HADR) देने वाला देश था.
भारत के पूर्वी पड़ोसियों में से एक म्यांमार, जो सत्ताधारी मिलिट्री जुंटा के खिलाफ हिंसक विरोध आंदोलन का सामना कर रहा है, को पिछले साल के 360 करोड़ रुपये से कम, 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ रिश्ते बेहतर किए हैं. इसके लिए उसने काबुल में अपने मिशन को एम्बेसी का बना दिया है और नई दिल्ली में अफगान एम्बेसी का चार्ज तालिबान के एक अधिकारी को दे दिया है. इसके साथ ही, उस देश के लिए विकास मदद भी बढ़ गई है. इस साल दी जाने वाली रकम 150 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल 100 करोड़ रुपये थी.
हालांकि भारत अपने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन (SAGAR) फ्रेमवर्क को म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स (MAHASAGAR) में अपग्रेड करके पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, लेकिन इस क्षेत्र के देशों को विकास में मदद के लिए आवंटन भी बढ़ा दिया गया है. मॉरीशस के लिए फंडिंग 550 करोड़ रुपये तय की गई है, जो पिछले साल के 500 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जबकि सेशेल्स को मदद 19 करोड़ रुपये तय की गई है, जो पिछले साल के बराबर है. इसके अलावा, दूसरे अफ्रीकी देशों के लिए विकास में मदद के तौर पर 225 करोड़ रुपये तय किए गए हैं, जो पिछले साल के बराबर है.
हालांकि, भारत मध्या एशियाई इलाके के साथ अपना जुड़ाव बढ़ा रहा है, लेकिन यूरेशियन देशों के लिए आवंटन में थोड़ी कमी आई है. इस साल आवंटन रकम 38 करोड़ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित 40 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है.
हाल ही में, भारत कैरिबियन और लैटिन अमेरिकी देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है. यह लैटिन अमेरिकी देशों के लिए आवंटन को दोगुना करने में दिखता है. पिछले साल के 60 करोड़ रुपये थी, जो इस साल 120 करोड़ रुपये है.
विदेश मंत्रालय के तहत काम करने वाली स्वायत्त संस्थाओं के लिए कुल 451.19 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं. इनमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), इंडियन काउंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA), सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर नॉन-अलाइंड, अदर डेवलपिंग कंट्रीज (RIS) और इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन शामिल हैं. इस खर्च में अनुदान सहायता वेतन और सामान्य अनुदान सहायता शामिल हैं.
स्वायत्त निकायों के अलावा, ‘अन्य सेंट्रल सेक्टर खर्च’ हेड के तहत 5,599.88 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इससे विवेकाधीन खर्च, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, अंतरराष्ट्रीय संगठन, यूएन ऑर्गनाइजेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (SAARC) सेक्रेटेरिएट, और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन पूरा होगा.
इससे वीवीआईपी ट्रैवल के लिए एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस कॉस्ट, सीमाओं का सीमांकन, प्रवासी भारतीय दिवस का जश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंस्टीट्यूट्स ऑफ चाइनीज स्टडीज के लिए सपोर्ट, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, सेंटर फॉर यूएन पीसकीपिंग और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट पर खर्च भी पूरा होगा.
इनके अलावा, इस हेड में दूसरे देशों को लोन के लिए भारत सरकार की गारंटी का इस्तेमाल करके एक्जिम बैंक को दिए गए फंड भी शामिल हैं, जिन्हें संदिग्ध कर्ज माना जाता है.
कुल मिलाकर, बजट 2026–27 भारत के बाहरी कामों को बढ़ाने के बजाय सावधानी से फिर से तय करने का सुझाव देता है. जबकि विदेश मंत्रालय के कुल आवंटन में मामूली बढ़ोतरी परिचालन निरंतरता देती है, बांग्लादेश की मदद में कटौती और चाबहार के लिए फंडिंग की कमी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और राजकोषीय समस्याएं के बीच चुनिंदा प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देती है.
ये भी पढ़ें: Budget 2026: बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार के लिए वित्तीय सहायता में कटौती