भारत में भगदड़ को समझना कितना मुश्किल, जुटाई गई और बेकाबू भीड़ का जानें केमिकल लोचा

भीड़ दो तरह की हो सकती है. अचानक और प्लान की हुई. अचानक होने वाली भीड़ को मैनेज करना, अपने स्वभाव के कारण, दूसरों की तुलना में ज़्यादा मुश्किल होता है. फैक्टली की ऑनलाइन वेबसाइट के मुताबिक, NCRB की ‘भारत में एक्सीडेंटल मौतें और आत्महत्याएं’ नाम की रिपोर्ट के मुताबिक, 2001 से 2022 तक भगदड़ से हुई मौतों का आंकड़ा बताता है कि भारत में भगदड़ की वजह से कुल 3,074 जानें गई हैं. इनमें से 2,169 (70%) पुरुष और 900 (30%) महिलाएं थीं.

आमतौर पर भगदड़ बेकाबू भीड़ के जमावड़े में होती है. भगदड़ को सिर्फ हादसा नहीं माना जा सकता और इसके सामाजिक-आर्थिक और स्ट्रक्चरल पहलू भी होते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (W.H.O) के अनुसार, एक तय समय में किसी खास मकसद के लिए एक तय जगह पर एक तय संख्या से ज़्यादा लोग जमा होते हैं.

29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दौरान कुंभ मेले के दौरान, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि स्वतंत्र मीडिया का कहना है कि करीब 82 लोग मारे गए. 15 फरवरी, 2025 को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी, जिसमें कुंभ मेले में प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ने की भीड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. इसी तरह, 2011 में सबरीमाला तीर्थयात्रा के सालाना जमावड़े में भगदड़ की घटना में 109 लोग मारे गए थे.

यूपी के हाथरस में, 2 जुलाई 2024 को, भोले बाबा के 121 भक्तों की भगदड़ में मौत हो गई, जो उस समय हुई जब वे कार्यक्रम स्थल से निकल रहे थे. यह भगदड़ तब हुई, जब कुछ लोग उन्हें करीब से देखने के लिए उनकी ओर दौड़े, जिससे भीड़, अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई.

हाल ही में धार्मिक, राजनीतिक रैलियों, खेल आयोजनों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कई भगदड़ें हुई हैं. ज़्यादा समय नहीं हुआ जब बैंगलोर में 4 जून, 2025 को रॉयल चैलेंजर्स की पहली IPL जीत के जश्न के दौरान भगदड़ हुई, जिसमें 11 लोग मारे गए और 56 घायल हो गए.

27 सितंबर को एक और दुखद भगदड़ हुई. इसमें तमिलगा वेट्री कशगन (TVK) के संस्थापक और अभिनेता विजय TVK पार्टी की करूर में हुई मीटिंग के दौरान 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया.

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वेंकटेश्वर मंदिर प्राइवेट था और एकादशी के शुभ मौके पर होने वाली भारी भीड़ के बारे में सरकारी अधिकारियों से परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन यहां एक जरूरी सवाल यह है कि सरकारी अधिकारियों को इतनी बड़ी भीड़ के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता?

इस भगदड़ में 8 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई. इससे त्योहारों और धार्मिक सभाओं में लोगों की सुरक्षा और भीड़ मैनेजमेंट को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. ज़्यादा भीड़, आने-जाने का सिर्फ एक रास्ता, एक खराब कंस्ट्रक्शन साइट, जिससे भक्तों का आना-जाना रुका, ये सभी इस भगदड़ की वजहें बताई जा रही हैं. एक अंदाजे के मुताबिक, 25 हजार से ज़्यादा लोगों की भीड़ की वजह से भक्तों में अफरातफरी मच गई और यह अफरा-तफरी तब हुई, जब भीड़ के दबाव की वजह से रेलिंग गिर गई, जब वे पहली मंजिल पर बने ऊंचे मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे.

भारत में भगदड़ की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा जान का नुकसान हो रहा है और इसके लिए तुरंत पॉलिसी में दखल देने की जरूरत है. ऐसी ही एक और बुरी घटना 1 नवंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासिबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई. इसमें कम से कम 9 भक्तों की जान चली गई और कई दूसरे घायल हो गए.

भगदड़ की बड़ी इंटरनेशनल घटनाएं

15 अप्रैल, 1989 को, इंग्लैंड के शेफील्ड के हिल्सबोरो स्टेडियम में ब्रिटिश स्पोर्ट्स के इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक हुई. इसमें 90 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद यूनाइटेड किंगडम में स्पोर्ट्स इवेंट्स में भीड़भाड़ से जुड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल में कई बदलाव हुए. पिछली सदी में दुनिया की तीन सबसे खतरनाक इंसानी भगदड़ में 2005 में बगदाद में एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुई भगदड़ (965 मौतें), 2006 में सालाना हज के दौरान मीना वैली में हुई भगदड़ (380 मौतें) और 2010 में कंबोडिया में नोम पेन्ह ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग भगदड़ में हुई भगदड़ शामिल है, जिसमें 347 मौतें हुईं.

धार्मिक और भीड़ के व्यवहार को समझाने वाली सोशियो-साइकोलॉजिकल थ्योरी

भगदड़ पर हुई रिसर्च से पता चलता है कि ये ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों, जीत के जुलूसों और राजनीतिक रैलियों में होती हैं, जहां इन इवेंट्स में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है.

एमिल दुर्खीम के अनुसार, धार्मिक जमावड़े से एक ऐसी चीज बनती है, जिसे कलेक्टिव इफर्वेसेंस (पवित्र समय और जगह) कहते हैं, जिसके दौरान लोग एकता और बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी शेयर करते हैं.

दुर्खीम के अनुसार, एक धर्म उन पलों के जरिए बनता है और उसे सही ठहराया जाता है, जिन्हें वह “कलेक्टिव इफर्वेसेंस” कहते हैं. कलेक्टिव इफर्वेसेंस का मतलब सामाजिक जीवन के वे पल हैं जब समाज बनाने वाले लोगों का ग्रुप कोई धार्मिक रस्म करने के लिए एक साथ आता है. इन पलों के दौरान, ग्रुप एक साथ आता है और एक ही विचार में बातचीत करता है और एक ही काम में हिस्सा लेता है, जो लोगों के एक ग्रुप को एकजुट करता है और हिस्सा लेने वालों को बहुत ज़्यादा कलेक्टिव इमोशनल एक्साइटमेंट या पागलपन की ओर ले जाता है. यह इंपर्सनल, एक्स्ट्रा-इंडिविजुअल ताकत, जो धर्म का एक मुख्य हिस्सा है, लोगों को एक नई, आदर्श दुनिया में ले जाती है, उन्हें खुद से बाहर ऊपर उठाती है, और उन्हें ऐसा महसूस कराती है, जैसे वे किसी असाधारण एनर्जी के संपर्क में हैं.

सोशल साइकोलॉजिस्ट इरविंग गॉफमैन के अनुसार, सोशल लाइफ एक नाटक की तरह है और अक्सर किसी भी व्यक्ति के काम, व्यवहार और किसी सामाजिक स्थिति में प्रेजेंटेशन सेटिंग और ऑडियंस पर निर्भर करता है. धार्मिक या रैलियों जैसे इवेंट्स में लोग भक्ति या वफादारी दिखाते हैं, जिससे अक्सर अव्यवस्था और अफरा-तफरी मच जाती है. यहीं पर व्यक्तिगत समझदारी पर सामूहिक उत्साह, डर और घबराहट हावी हो जाती है. भीड़ की एक साइकोलॉजी है कि जब लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, तो व्यवहार के ज़्यादा सिंक्रोनाइज़्ड होने और कभी-कभी अनप्रेडिक्टेबल होने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है. भीड़ द्वारा दी गई गुमनामी से जिम्मेदारी का फैलाव हो सकता है, जहां लोग यह मान सकते हैं कि इमरजेंसी में कोई और जिम्मेदारी संभालेगा.

पॉलिसी में दखल

साल 2020 में पब्लिश हुई IIT सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी की एक स्टडी में बताया गया है कि 1883 से 2017 के बीच दुनिया भर में कुल 137 भगदड़ हुई हैं. इस स्टडी में भगदड़ को धार्मिक, खेल, मनोरंजन, त्योहार, राजनीतिक और दूसरे इवेंट्स के आधार पर बांटा गया था. सभी तरह के इवेंट्स में, धार्मिक जमावड़ों की वजह से कुल 64% मौतें होती हैं और 51% घायल होते हैं. इसके कारणों की पहचान अफवाहें, आग, स्ट्रक्चरल खराबी, पतला रास्ता, ज़्यादा भीड़ और दूसरे कारणों के तौर पर की गई है.

भगदड़ पर कोई खास कानून नहीं है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता (BNS) का सेक्शन 106 लापरवाही से हुई मौत से जुड़ा है और BNS का सेक्शन 125 जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए ऐसे कामों पर सजा देता है, जिनसे इंसानी जिंदगी या निजी सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है. ज़्यादातर सरकारी अधिकारी बड़े क्रिमिनल कानूनों, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और लापरवाही और लोगों को खतरे में डालने वाले खास सेक्शन के कॉम्बिनेशन पर भरोसा करते हैं. 1861 का पुलिस एक्ट, जिसे राज्य की खास जरूरतों के हिसाब से बदला गया था, भीड़ की सुरक्षा को देखने वाला सबसे बड़ा कानून माना जाता है. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत, भगदड़ "इंसानों की बनाई आपदाओं" की कैटेगरी में आती है और इस एक्ट के तहत इससे निपटा जाता है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) इसी एक्ट के तहत बनाई गई थी और उसने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खास तौर पर भीड़ को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं.

पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को भीड़ वाली जगहों पर लोगों की सुरक्षा पक्की करनी होती है. ऐसी किसी भी भीड़ से पहले प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है, पुलिस को इंटेलिजेंस रिपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा, और रैली ऑर्गनाइजर के पब्लिसिटी मटीरियल की जांच करनी होगी. पुलिस अधिकारियों को प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए ऑर्गनाइजर के एडवरटाइजिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि भीड़ की संख्या को समझा जा सके और रैली या मीटिंग करने की इजाजत देने से पहले उसी हिसाब से प्लान बनाया जा सके.

सरकार की भूमिका

हाल ही में हुई भगदड़ की घटनाओं के बावजूद, लगता है कि सत्ताधारी सरकारों ने कोई पॉलिसी सबक नहीं सीखा है. बड़े सामूहिक जमावड़ों के दौरान ही भगदड़ होने की संभावना ज़्यादा होती है, फिर भी सरकार बचाव के लिए सुरक्षा के तरीके नहीं अपनाती है. पुलिस और दूसरी सरकारी एजेंसियों के क्राउड-मैनेजमेंट के तरीके अक्सर ऐसे इवेंट्स में इकट्ठा होने वाले लोगों के इमोशनल दांव पर लगे बड़े दांवों का ध्यान नहीं रखते. सरकार को ऐसी जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CCTVS और ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए. किसी भी बड़ी जमावड़े की इजाजत देते समय किसी भी सरकार को इमरजेंसी में एम्बुलेंस सर्विस, फायर इंजन, सही सफ़ाई और वेंटिलेशन की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए.

आमतौर पर, इस भीड़ का एक बड़ा हिस्सा गरीब सोशियो-इकोनॉमिक हालत वाले लोग होते हैं, उन्हें सही सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में पता नहीं होता और उन्हें जानकारी का सही-सही पता नहीं होता, इसलिए, सामूहिक जमावड़ों में भीड़ के व्यवहार और सुरक्षा के तरीकों के बारे में बताने के लिए मास मीडिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. सरकार को भीड़ मैनेजमेंट, कमजोर इंफ्रॉस्ट्रक्चर का ध्यान रखना चाहिए और भगदड़ रोकने के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने में समुदाय के बुजुर्गों को शामिल करना चाहिए.

किसी भी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करने की इजाजत देने से पहले पुलिस और रेवेन्यू अधिकारियों को सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ जगह का सही एनालिसिस करना चाहिए, जिसमें इमरजेंसी एग्जिट भी शामिल हैं. अक्सर ऐसे हालात में, पुलिस को पब्लिक सेफ्टी से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की चिंता होती है, इसलिए उन्हें बड़ी भीड़ में भीड़ के बिहेवियर पैटर्न को समझने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए.

मौसम के हालात का एनालिसिस, पानी की काफ़ी सप्लाई और रिफ्रेशमेंट, इन जमावड़ों में आने वाले लोगों के लिए छाया की सुविधा देना, ये सब ऐसे इवेंट के ऑर्गनाइजर को करना चाहिए. करूर भगदड़ में सरकार और TVK दोनों इस हादसे के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, करीब 10 हजार लोगों के लिए इजाजत मांगी गई थी और पच्चीस हजार से ज़्यादा लोग जमा हो गए. इसके अलावा, दोपहर 12 PM से 3 PM तक रैली करने की इजाजत ली गई थी, लेकिन विजय आखिरकार शाम करीब 7 PM बजे करूर पहुंचे, जिससे भीड़ बढ़ गई और कन्फ्यूजन और अफरा-तफरी मच गई. उनकी एक झलक पाने के लिए, कुछ लोग पास के पेड़ पर चढ़ गए और कुछ एक चाय की दुकान की छत पर. कुछ सूत्रों के मुताबिक, पेड़ की एक टहनी चाय की दुकान की छत के साथ गिर गई, जिससे भगदड़ मच गई.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि करीब पचास हजार लोग करीब एक लाख बीस हजार स्क्वायर फीट एरिया में जमा हुए थे, जिससे पता चलता है कि कोई हादसा होने वाला है. हालांकि, TVK सोर्स के मुताबिक, सरकार ने जानबूझकर पावर सप्लाई काट दी, अपनी पुलिस फोर्स के साथ सिचुएशन को मिसमैनेज किया और इसी वजह से भगदड़ जैसी सिचुएशन हुई.

इसी तरह, कासिबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ में, मंदिर और पब्लिक अथॉरिटीज ने भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ को ठीक से मैनेज करने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती. आम लोगों को बड़ी भीड़ और धार्मिक त्योहारों में अपने सेफ्टी सिस्टम चेक करने के बारे में अवेयर किया जाना चाहिए. भगदड़ में ज़्यादातर गरीब, बच्चे और औरतें ही मरते हैं, जो एक सोशियो-स्ट्रक्चरल इशू है और भविष्य में भगदड़ रोकने के लिए किसी भी इंटरवेंशनल स्ट्रेटेजी में इस बात का ध्यान रखना चाहिए. मीडिया और सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन को भी भविष्य में भगदड़ जैसी ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने में सरकार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार अकेले कई सोशियो-स्ट्रक्चरल इशू को सॉल्व नहीं कर सकती.