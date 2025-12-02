ETV Bharat / opinion

सालाना क्लाइमेट मीटिंग COP30 से क्या पाया खोया, जानिए पूरा विश्लेषण

COP30 के खास नतीजों में से एक पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 9.1 के फाइनेंशियल प्रोविजन को लागू करने के तरीके तय करने का फैसला था. खासकर EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे एकतरफा ट्रेड उपायों के मामले में. अनुच्छेद 9.1 में कहा गया है कि "विकसित देश पक्ष, विकासशील देश पक्षों को शमन और अनुकूलन दोनों के संबंध में वित्तीय संसाधन प्रदान करेंगे.

यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) प्रोसेस के लिए आम सहमति की जरूरत होती है. इसका मतलब है कि कोई भी एक देश भाषा को रोक या कमजोर कर सकता है. इससे बड़े और जरूरी एग्रीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अब हम एक ही तरह के लागू करने के संकट का सामना कर रहे हैं. इसमें मौजूदा वादों को पूरा करने में कमी है, और एक बड़े लक्ष्य में कमी है, जिसमें नए टारगेट तय करने में नाकामी शामिल है.

फॉसिल फ़्यूल को फेज-आउट करने के मैंडेट की कमी और फाइनल टेक्स्ट से "फॉसिल फ़्यूल" शब्दों को पूरी तरह से हटा देना वाकई बड़ी डिप्लोमैटिक नाकामी है. बड़े फॉसिल फ़्यूल प्रोड्यूसर और उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर इकॉनमी की तरफ से विरोध. यह भारत, चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों का दबाव था, जिसे पार करना बहुत मुश्किल था. अभी के लिए, नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्लोबल कॉमन्स से ज़्यादा अहम थे. यह एक ऐसी मीटिंग भी थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स के डेलीगेशन के बिना प्रोग्राम बनाते हुए आगे बढ़ी.

क्लाइमेट-पॉलिसी रिसर्चर निकलास होहने कहते हैं कि समिट ने बस एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाकर और "बंटी हुई दुनिया में सहयोग के लिए एक मिसाल कायम करके" जो जरूरी था, वह हासिल कर लिया.

लगभग 80 देशों ने ग्रीनहाउस गैस एमिशन कम करने के लिए नेशनल क्लाइमेट प्लान जमा नहीं किए, जबकि बाकी ने कमजोर प्लान जमा किए. इससे साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि 2100 तक ग्लोबल वॉर्मिंग 2.6 °c से ज़्यादा हो सकती है.

यह नतीजा एक दशक पहले COP21 में हुए ऐतिहासिक पेरिस समझौते से बिल्कुल अलग है. COP30 का निराशाजनक नतीजा उस बड़े अंतर को दिखाता है, जिसे पेरिस के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दुनिया को अब भी पाटना है. गर्मी को प्री-इंडस्ट्रियल लेवल से 2°C से काफी नीचे रखना और इसे 1.5°c तक सीमित रखने का लक्ष्य रखना.

ब्राजील में हाल ही में हुई सालाना क्लाइमेट मीटिंग (COP30), जो अमेजन के शहर बेलेम में हुई थी, उम्मीद से बहुत कम नतीजों के साथ खत्म हुई. खास बात यह है कि आखिरी आम सहमति वाले समझौते में फॉसिल फ्यूल से दुनिया भर में दूर जाने के लिए कोई खास भाषा नहीं थी. जबकि यह कई यूरोपियन और डेवलपिंग देशों के लिए एक मुख्य प्राथमिकता है. असल में, फॉसिल फ्यूल का तो जिक्र ही नहीं किया गया.

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र कार्बन-गहन आयात (जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम और बिजली) पर एक शुल्क है. इसका उद्देश्य "कार्बन रिसाव" को रोकना है. जहां कंपनियां कमजोर जलवायु नीतियों वाले देशों में उत्पादन स्थानांतरित करती हैं और यूरोपीय संघ के उद्योगों के लिए खेल के मैदान को समतल करती हैं, जो अपने कार्बन उत्सर्जन के लिए कीमत चुका रहे हैं.

सीबीएएम जैसे उपायों को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर एक वास्तविक वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है. उनका तर्क है कि यह एकतरफा व्यापार बाधा के रूप में कार्य करता है, जो संभावित रूप से उनके निर्यात और औद्योगिक विकास को नुकसान पहुंचाता है. यह अनुचित है, क्योंकि यह वातावरण में मौजूदा कार्बन के लिए विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी का हिसाब नहीं रखता है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी, जिसका मकसद जंगलों को बचाने के लिए देशों को पैसे देना होगा. हालांकि इस फंड से सिर्फ US$6.6 बिलियन ही जमा हुए, जो ब्राजील के $25 बिलियन के लक्ष्य से बहुत कम है.

मीटिंग में एक और अच्छी बात यह हुई कि देश 2035 तक कम और मध्यम आय वाले देशों को खराब मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए तीन गुना वित्तीय सहायता देने पर सहमत हुए. कॉन्फ्रेंस के दौरान, कोलंबिया ने नीदरलैंड के साथ मिलकर एक मीटिंग होस्ट करने का अपना इरादा बताया. इसका फोकस “ग्लोबल इकॉनमी को फॉसिल फ़्यूल से दूर ले जाने के लिए एक रोडमैप बनाने” पर होगा.

क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ी कामयाबी न मिलने के बावजूद, दुनिया भर में कुछ अच्छे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं. 2015 से सोलर और विंड पावर की कीमत बहुत कम हो गई है. इससे वे दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में नई बिजली बनाने का सबसे सस्ता जरिया बन गए हैं.

एक दशक पहले ऐसा नहीं था और यह एक गेम-चेंजर है. इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति एक खास कॉन्सेप्ट से बढ़कर एक मेनस्ट्रीम ऑटोमोटिव स्ट्रैटेजी बन गई है. बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरी क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है.

खरबों डॉलर के एसेट्स को अब क्लाइमेट लक्ष्यों को ध्यान में रखकर मैनेज किया जा रहा है. फाइनेंशियल दुनिया धीरे-धीरे, लेकिन पक्के तौर पर क्लाइमेट रिस्क और लो-कार्बन ट्रांजिशन की जरूरत को समझ रही है. यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों के डेलीगेशन की गैर-मौजूदगी में, शहरों, राज्यों और बड़ी कंपनियों ने अपने नेट-जीरो वादे और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के साथ कदम बढ़ाया है.

ग्लोबल हालात को दो ताकतवर, अलग-अलग ट्रेंड्स के बीच एक रेस के तौर पर देखा जा सकता है. मौजूदा सिस्टम की सुस्ती, जिसे फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री कंट्रोल करती है, और फाइनेंशियल सेक्टर में बढ़ती रफ़्तार, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, घटती लागत और क्लीन एनर्जी के लिए लोगों की बढ़ती मांग से चलती है.

चुनौती यह है कि नई इकॉनमी की रफ़्तार, भले ही शानदार हो, लेकिन अभी इतनी तेज नहीं है कि पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों द्वारा तय फिजिक्स-बेस्ड डेडलाइन को पूरा कर सके. 1.5°C का टारगेट लाइफ सपोर्ट पर है, और 2°C के टारगेट को बनाए रखने के लिए कोशिशों में तुरंत और बड़ी तेजी लाने की जरूरत है.

कुल मिलाकर, दुनिया पेरिस के वादे को पूरा करने से बहुत दूर है. हालांकि यह भी सच है कि 2024 की दुनिया 2015 की दुनिया से बिल्कुल अलग है. इसमें क्लीन एनर्जी में बदलाव अब फिजिकली और इकोनॉमिकली मुमकिन है. आगे का काम यह है कि समय खत्म होने से पहले उस छिपी हुई क्षमता को पॉलिटिकल विल और बाइंडिंग ग्लोबल पॉलिसी में बदला जाए.