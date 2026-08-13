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समंदर के नीचे बिछी केबल्स से चलते हैं व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम, अमेरिका-ईरान जंग से क्यों मंडराया इन पर खतरा?

अंडरसी केबल. ( Getty Images )

By Parsa Venkateshwar Rao 7 Min Read