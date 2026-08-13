समंदर के नीचे बिछी केबल्स से चलते हैं व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम, अमेरिका-ईरान जंग से क्यों मंडराया इन पर खतरा?
हमारे स्मार्टफोन पर आने वाला डेटा समुद्र के नीचे बिछी अदृश्य 'सबसी केबल्स' से आता है. जानिए भारत के इंटरनेट नेटवर्क का पूरा सच.
Published : August 13, 2026 at 3:05 PM IST
नयी दिल्ली: सबसी केबल्स (समुद्र के नीचे बिछी केबल), जियो-सिंक्रोनस ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स की तरह दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी चलाती हैं. व्यापार करने और बैंक लेनदेन को पूरा करने के अलावा, इन्हीं केबल्स के ज़रिए हमें ईमेल मिलते हैं, हम इंस्टाग्राम पोस्ट डालते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं. यह सबसी केबल्स भले ही आंखों से ओझल रहती हैं, लेकिन इंटरनेट के इस दौर में ये हर जगह मौजूद हैं.
इस साल फरवरी के आखिर से अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच रुक-रुक कर चल रहे युद्ध के बाद इन केबल्स का रणनीतिक महत्व खुलकर सामने आया है.
जबकि पूरा ध्यान दुनिया भर की तेल सप्लाई चेन में आई रुकावटों पर रहा है, वहीं यह भी साफ हो गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और लाल सागर से गुजरने वाली अंडरसी केबल्स भी खतरे में आ गई हैं.
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि वह अपने क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाली समुद्री केबल्स पर शुल्क लगाएगा, और साथ ही उनके रखरखाव व मरम्मत के काम की देखरेख भी करेगा. इसके बाद, युद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली इन समुद्री केबल्स को संभावित नुकसान पहुंचने का मुद्दा भी सामने आया.
यमन के शिया लड़ाके समूह, हुती द्वारा निशाना बनाए गए एक जहाज से गिरे लंगर ने केबल्स को नुकसान पहुंचाया, जिससे इंटरनेट व संचार का 25 प्रतिशत प्रवाह ठप हो गया.
तीखे राजनीतिक विवादों को जन्म देने वाले वैश्विक संघर्षों की तात्कालिक जरूरतों के अलावा, मेटा और गूगल जैसी बड़ी वैश्विक कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे डेटा सेंटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उभार के कारण सबसी केबल्स की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है.
इन बड़े डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए न केवल अधिक पानी और बिजली की आवश्यकता होती है, बल्कि डेटा सेंटर से डेटा सेंटर को जोड़ने और इंटर-क्लाउड क्लस्टर एक्सचेंजों के लिए इन्हें अपडेटेड सबसी केबल नेटवर्क से जोड़ने की भी आवश्यकता होती है. सबसी केबल्स के इस आधुनिकीकरण से पूरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की रफ्तार और क्षमता काफी बढ़ जाएगी.
इन सबसी केबल नेटवर्कों की उपयोगिता काफी हद तक उनके 'लैंडिंग स्टेशनों' पर निर्भर करेगी, जो कि तट पर मौजूद वे मुख्य बिंदु होते हैं जहां से डेटा को देश के भीतर (जमीन पर) पहुंचाया जाता है. डेटा सेंटर्स अपनी अंतर्निहित क्षमता के कारण चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हों, वे अंततः लैंडिंग स्टेशनों पर ही निर्भर करते हैं.
भारत में, लैंडिंग स्टेशन इस समय ज्यादातर मुंबई और चेन्नई तक ही सीमित हैं. इसलिए लैंडिंग स्टेशन के इस नेटवर्क का विस्तार करना बहुत जरूरी होगा. पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने वाला यह सबसी केबल नेटवर्क, अब अंतरराष्ट्रीय पहुंच वाले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुका है.
भारत अब 'इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी फॉर सबमरीन केबल रेजिलिएंस' का हिस्सा है, जिसमें 40 सदस्य देश शामिल हैं. इस संस्था का गठन नवंबर 2024 में 'इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन' (ITU) और 'इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी' (ICPC) द्वारा किया गया था.
यह संस्था अब तक दो शिखर सम्मेलन आयोजित कर चुकी है - पहला 2025 में अबुजा (नाइजीरिया) में और दूसरा इस साल फरवरी (2026) में पोर्टो (पुर्तगाल) में हुआ था. एआई के आने के साथ ही संचार तकनीक में हो रहे तेज बदलावों से निपटने के लिए नए नियम और गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं.
भारत का नेटवर्क
सबसी केबल नेटवर्क तकनीक के विस्तार, उसे अपग्रेड करने और उसके रखरखाव के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं. कोई भी देश या कंपनी अकेले इसका प्रबंधन या संचालन नहीं कर सकती है.
5 दिसंबर 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में 2022 के अंत तक 17 केबल नेटवर्क काम कर रहे थे और 15 लैंडिंग स्टेशन चालू थे. उस समय सक्रिय बैंडविड्थ क्षमता, जिसे 'लिट कैपेसिटी' कहा जाता है, 138.606 Tbps या टेराबाइट्स प्रति सेकंड थी, जो एक ट्रिलियन बिट्स प्रति सेकंड के बराबर है. भारत में इस क्षमता को 200 Tbps तक बढ़ाने की संभावना है.
भारत का सबसी केबल नेटवर्क बड़े बदलावों से गुजर रहा है, और इसमें नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं.
मेटा ने 2026 के एआई समिट में घोषणा की थी कि वह भारत और अमेरिका को जोड़ने वाला एक नया अंडरसी केबल नेटवर्क बिछा रहा है, जिसे 'प्रोजेक्ट वाटरवर्थ' (Project Waterworth) नाम दिया गया है. यह नेटवर्क भारत और अन्य देशों में डेटा ट्रांसफर की क्षमता को बेहतर बनाएगा.
गूगल, जो विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर का डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है, चेन्नई के साथ एक अंडरसी डायरेक्ट केबल नेटवर्क बनाने की योजना बना रहा है. यह चेन्नई नेटवर्क आगे चलकर एक वैश्विक अंडरसी केबल नेटवर्क का हिस्सा है, जो दक्षिण अफ्रीका के रास्ते अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंचता है.
भारती एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशंस जैसे भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी वैश्विक समूहों के सदस्य के रूप में अपने अंडरसी केबल नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं. तेजी से बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार यह सबसी केबल नेटवर्क ही है, जिसके शीर्ष (टॉप) पर मेगा एआई डेटा सेंटर्स मौजूद हैं.
भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ-साथ इंटरनेट जगत की दिग्गज कंपनियों ने भी यह समझ लिया है कि अगर वे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें सबसी केबल नेटवर्क का विस्तार करना ही होगा. वे दुनिया के उन अलग-अलग हिस्सों में अपने डेटा सेंटर स्थापित करना चाहते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सुविधाएं भारत के मुकाबले ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद हैं.
भारत के 90 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स इस बात से अनजान हैं कि जो डेटा वे प्राप्त करते हैं और शेयर करते हैं, वह महाद्वीपों को आपस में जोड़ने वाले इसी अदृश्य अंडरसी केबल नेटवर्क के कारण संभव हो पाता है. साथ ही, आखिरी छोर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए ये लैंडिंग स्टेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.
इंटरनेट कनेक्शन और डेटा ट्रांसफर का जादू पूरी तरह से समुद्र के नीचे बिछे केबल कनेक्शन के भौतिक ढांचे पर टिका हुआ है.
फाइबर ऑप्टिक्स ही इस सब का मुख्य आधार है, और डेटा कांच व प्लास्टिक के बेहद पतले धागों के जरिए रोशनी की तरंगों के रूप में भेजा जाता है. एआई के फायदों को और बढ़ाने के लिए हमें एक बार फिर क्लासरूम में पढ़ाई जाने वाली बेसिक फिजिक्स की तरफ लौटना पड़ रहा है.
इसके साथ ही, समुद्र की सतह पर सैकड़ों और हजारों फीट नीचे फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के लिए इंजीनियरिंग के नए आविष्कारों की भी जरूरत है. केबल्स के खराब होने पर उनकी मरम्मत करने और रुकावट आने पर उन्हें दोबारा जोड़ने की तकनीक भी उतनी ही जरूरी है. इंटरनेट के ये डिजिटल चमत्कार असल में गंभीर विज्ञान पर आधारित हैं.
फिर भी, अंडरसी केबल्स के सामने भू-राजनीतिक से लेकर परिचालन संबंधी कई चुनौतियां हैं, भले ही बढ़ती मांग के कारण इस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है. जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने इन संपत्तियों पर हमलों की चेतावनी देते हुए एक बड़े सुरक्षा सम्मेलन में कहा था कि अंडरसी केबल्स "आधुनिक सभ्यता की धमनियां हैं"
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं.)
इसे भी पढ़ेंः