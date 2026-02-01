ETV Bharat / opinion

UN की रिपोर्ट: पानी का 'दिवालियापन', क्या 2030 तक प्यासा रह जाएगा आधा भारत?

यह रिपोर्ट दुनिया के नेताओं से "एक नई वास्तविकता के प्रति ईमानदार और विज्ञान-आधारित अनुकूलन" अपनाने का आग्रह करती है.

Global Water Bankruptcy
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By C P Rajendran

Published : February 1, 2026 at 5:15 AM IST

8 Min Read
संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक नई रिपोर्ट ने 'वैश्विक जल दिवालियापन' (Global Water Bankruptcy) के युग की शुरुआत की घोषणा की है. रिपोर्ट के अनुसार, भूजल की भारी कमी, पानी का जरूरत से ज्यादा बंटवारा, जमीन का बंजर होना, जंगलों की कटाई और प्रदूषण- ये सभी चीजें ग्लोबल वार्मिंग के कारण और भी बदतर हो गई हैं. यह रिपोर्ट दुनिया के नेताओं से "एक नई वास्तविकता के प्रति ईमानदार और विज्ञान-आधारित अनुकूलन" अपनाने का आग्रह करती है.

"ग्लोबल वॉटर बैंकरप्सी: लिविंग बियॉन्ड अवर हाइड्रोलॉजिकल मीन्स इन द पोस्ट-क्राइसिस एरा" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट का तर्क है कि 'जल संकट' या 'पानी की कमी' जैसे पुराने शब्द अब कई क्षेत्रों की जमीनी हकीकत को पूरी तरह बयां नहीं करते. इसके बजाय, हम संकट के बाद (Post-crisis) वाली ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां प्राकृतिक जल संसाधनों का ऐसा नुकसान हो चुका है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है और अब पुराने जल स्तरों पर वापस लौटना नामुमकिन है.

यह रिपोर्ट बताती है कि कई क्षेत्र अपनी जल-क्षमताओं से अधिक उपयोग कर रहे हैं और महत्वपूर्ण जल प्रणालियां पहले ही दिवालिया हो चुकी हैं. संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के अनुसार, मानवता की 75% आबादी जल-असुरक्षित या गंभीर रूप से जल-असुरक्षित देशों में रहती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 70% प्रमुख भूजल स्रोत गिरते स्तर का सामना कर रहे हैं और 4 अरब लोग हर साल कम से कम एक महीने पानी की भारी किल्लत झेलते हैं.

वित्तीय शब्दावली का उपयोग करते हुए, यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि कई समाज अपनी जल-क्षमताओं से कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं. उन्होंने न केवल नदियों, मिट्टी और बर्फ से मिलने वाली वार्षिक नवीकरणीय जल "आय" को खत्म कर दिया है, बल्कि भूजल, ग्लेशियरों और आर्द्रभूमि में जमा अपनी दीर्घकालिक "बचत" को भी निकाल लिया है.

इस अस्थिर खर्च का परिणाम पारिस्थितिक दिवालियापन के बढ़ते बहीखाते के रूप में सामने आया है. सिकुड़ते भूजल स्रोत, धंसते हुए डेल्टा और तटीय शहर, गायब होती झीलें और आर्द्रभूमि, और स्थायी रूप से नष्ट होती जैव विविधता. वैश्विक डेटासेट और नवीनतम विज्ञान के आधार पर, यह रिपोर्ट अपनी जल-क्षमताओं से परे जीने वाले ग्रह की एक डरावनी सांख्यिकीय तस्वीर पेश करती है-एक ऐसी वास्तविकता जो पूरी तरह से मानवीय गतिविधियों के कारण पैदा हुई है.

प्राकृतिक जल प्रणालियों का क्षरण:

  • झीलें और आर्द्रभूमि (Wetlands): 1990 के दशक से दुनिया की 50% बड़ी झीलों के जल स्तर में गिरावट आई है, जिससे 25% मानवता प्रभावित हुई है. पिछले 50 वर्षों में यूरोपीय संघ के आकार (410 मिलियन हेक्टेयर) के बराबर प्राकृतिक आर्द्रभूमि क्षेत्र खत्म हो गया है.
  • एक्विफर्स और भूजल: दुनिया के 70% प्रमुख भूजल स्रोत लंबे समय से गिरावट की स्थिति में हैं. सिंचाई का 40% से अधिक हिस्सा इन्हीं घटते स्रोतों से आता है, जो वर्तमान में दुनिया के 50% घरेलू पानी की आपूर्ति करते हैं.
  • ग्लेशियर और नदियां: 1970 के बाद से कई स्थानों पर उनके ग्लेशियर द्रव्यमान का 30% से अधिक हिस्सा नष्ट हो गया है, जिससे पूरी पर्वत श्रृंखलाएं खतरे में हैं. दर्जनों प्रमुख नदियां अब मौसमी रूप से समुद्र तक पहुंचने में विफल रहती हैं.

मानव और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव:

  • मानवीय असुरक्षा: दुनिया की 75% आबादी जल-असुरक्षित देशों में रहती है. 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, और 3.5 अरब लोगों के पास सुरक्षित स्वच्छता की कमी है. साल में कम से कम एक महीना 4 अरब लोग पानी की भारी किल्लत का सामना करते हैं.
  • भोजन और भूमि: सिंचाई वाली 17 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि- जो फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और इटली के कुल क्षेत्रफल के बराबर है- अत्यधिक जल संकट (water stress) की स्थिति में है. इसके अलावा, 10 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि खारेपन के कारण खराब हो चुकी है.
  • बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था: 2 अरब लोग ऐसी जमीन पर रह रहे हैं जो धीरे-धीरे धंस रही है, और कुछ शहर तो हर साल 25 सेंटीमीटर तक नीचे धंस रहे हैं. साल 2022-23 में सूखे ने 1.8 अरब लोगों को प्रभावित किया, जिससे वैश्विक स्तर पर सालाना 307 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ. आर्द्रभूमि (wetland) के खत्म होने से होने वाली सेवाओं का नुकसान सालाना 5.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बैठता है.

मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों सहित दुनिया के कई क्षेत्रों में जल संकट एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या है. सामाजिक अशांति के पीछे एक मुख्य कारण होने के बावजूद इस मुद्दे पर अक्सर बहुत कम चर्चा की जाती है. उदाहरण के लिए, ईरान के तेहरान और अन्य प्रमुख शहरों में पानी की भारी किल्लत हाल के नागरिक विरोध प्रदर्शनों के लिए एक महत्वपूर्ण, लेकिन नजरअंदाज किया गया कारण थी. यह दिखाता है कि कैसे संसाधनों की कमी सीधे तौर पर राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है.

ईरान में जल संकट उन सरकारी नीतियों का परिणाम है जिन्होंने भूजल भंडार को खत्म कर दिया और पर्यावरण विशेषज्ञों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया. गलत प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, लंबे सूखे और अधिक पानी की खपत वाली खेती को दिए गए प्रोत्साहन ने ईरान की जल प्रणालियों को तबाही की कगार पर धकेल दिया है. इसका मानवीय नुकसान चौंकाने वाला है. जर्जर बुनियादी ढांचे, सिंचाई के पुराने तरीकों और सूखे कुओं ने किसानों को फसलों के लिए पानी से वंचित कर दिया है और शहरों को राशनिंग (सीमित आपूर्ति) के लिए मजबूर होना पड़ा है. हर साल बच्चों सहित हजारों लोग गंभीर वायु और जल प्रदूषण के कारण समय से पहले अपनी जान गंवा देते हैं.

भारत भी दुनिया के सबसे गंभीर जल संकट वाले देशों में से एक है, जो एक गहरे और बढ़ते संकट का सामना कर रहा है, और दिल्ली दुनिया के सबसे अधिक जल संकट वाले शहरों में शामिल है. भारत में दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीकरणीय ताजे पानी के संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही है, जो एक बड़ा ढांचागत घाटा पैदा करता है.

अनुमान बताते हैं कि 2030 तक भारत में पानी की मांग, उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाएगी. नीति आयोग ने एक सख्त चेतावनी देते हुए अनुमान लगाया है कि उस समय तक 40% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल की कमी हो सकती है, जो इस संकट की गंभीरता को रेखांकित करता है. यह संकट पूरी व्यवस्था से जुड़ा है. वैश्विक स्तर पर, 3 अरब लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां कुल जल भंडारण कम हो रहा है, और यही संकटग्रस्त क्षेत्र दुनिया के 50% से अधिक भोजन का उत्पादन करते हैं.

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU) की रिपोर्ट जल सुरक्षा में सुधार के लिए चार अनिवार्य रणनीतिक कदम बताती है:

1. स्रोत की रक्षा करें: जल सुरक्षा तब तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक जल चक्र, जलवायु स्थिरता और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचता रहेगा. इन आधारभूत प्रणालियों की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण वैश्विक अवसर है, जिसका अभी तक पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है.

2. जल के माध्यम से दूरियां मिटाएं: पानी पूरी दुनिया से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानता. हमारी बंटी हुई दुनिया में, यह विश्वास, एकता और सहयोग बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली सेतु का काम कर सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ता है.

3. बहुआयामी लाभ के लिए निवेश करें: जल में निवेश करना सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और मरुस्थलीकरण को कम करने में निवेश करना है. पानी को केवल एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए- यहां किया गया निवेश स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरण से जुड़े वैश्विक लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाता है.

4. वैश्विक कार्रवाई में नई ऊर्जा फूंकें: पानी पर एक नए और व्यावहारिक वैश्विक ध्यान से अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में आए गतिरोध को तोड़ा जा सकता है. यह स्थानीय वास्तविकताओं को दीर्घकालिक वैश्विक लक्ष्यों से जोड़ने का एक ठोस रास्ता प्रदान करता है, जिससे सहकारी कार्रवाई के लिए एक साझा मंच मिलता है.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)

