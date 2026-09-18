ETV Bharat / opinion

भूटान के साथ टू-वे UPI: जानें कैसे पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ रहा है यह डिजिटल नेटवर्क

भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का पड़ोसी देशों में विस्तार, धीरे-धीरे देश की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की महत्वाकांक्षाओं को एक नया रूप दे रहा है.

India Bhutan UPI Connectivity
गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को भूटान के थिम्पू में, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए इंटरनेशनल UPI के दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और विदेश मंत्री ल्योनपो डी. एन. ढुंग्येल के साथ हिस्सा लिया. (IANS/X/@DrSJaishankar)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : September 18, 2026 at 2:27 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गुरुवार को भारत आने वाले भूटानी नागरिकों के लिए 'इंटरनेशनल UPI' के दूसरे चरण की शुरुआत हुई. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच दोतरफा UPI आधारित पेमेंट कनेक्टिविटी पूरी हो गई है. यह इस बात का ताजा उदाहरण है कि कैसे भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब सीमाओं के पार जा रहा है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान की अपनी दो दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया: "भारत आने वाले भूटानी नागरिकों के लिए भुगतान करने हेतु इंटरनेशनल UPI के फेज-II को लॉन्च करने में भूटान के पीएम दाशो शेरिंग तोबगे और वित्त मंत्री डीएन धुंग्याल के साथ शामिल हुआ. भूटान में UPI के इस्तेमाल के साथ मिलकर, यह कदम भारत और भूटान के बीच दोतरफा UPI आधारित डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी को पूरा करता है."

हालांकि, इसका महत्व किसी दुकान पर सिर्फ एक क्यूआर (QR) कोड स्कैन करने की सुविधा से कहीं बढ़कर है. भारत के पड़ोसी देशों में UPI का यह विस्तार धीरे-धीरे एक ऐसा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क तैयार कर रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ रहा है. यह कदम पर्यटन, विदेशों से आने वाले पैसे, छोटे व्यवसायों, व्यापार और वित्तीय समावेशन को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है.

UPI को मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर लेन-देन को आसान बनाने वाले एक पेमेंट सिस्टम के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन इसके विशाल पैमाने ने इसे भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है.

सिर्फ जुलाई 2026 में ही, UPI ने 741 बैंकों के माध्यम से 29.87 लाख करोड़ रुपये के 2,365.8 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में दुनिया भर में होने वाले कुल रियल-टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन में से लगभग 49 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले UPI की थी.

घरेलू स्तर पर इस विशाल पैमाने ने भारत को एक ऐसी ताकत दी है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है. एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसके पास बहुत बड़ा यूजर बेस है, बड़े पैमाने पर इसे स्वीकार करने वाले व्यापारी हैं और एक मजबूत तकनीकी ढांचा है, जिसे दुनिया के दूसरे देशों के पेमेंट सिस्टम से आसानी से जोड़ा जा सकता है. इसलिए, यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण अब भारत के डिजिटलीकरण कार्यक्रम का एक रणनीतिक विस्तार बन गया है.

UPI अब किसी न किसी रूप में भूटान, नेपाल, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, श्रीलंका, मॉरीशस और कतर में काम कर रहा है. वहीं, नए समझौतों के तहत इसका दायरा कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव जैसे देशों तक फैल गया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 तक पेमेंट स्वीकार करने और/या सीमा पार से पैसे भेजने के लिए UPI 11 विदेशी देशों में चालू हो चुका था.

India Bhutan UPI Connectivity
गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को भूटान के थिम्पू में, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए इंटरनेशनल UPI के दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और विदेश मंत्री ल्योनपो डी. एन. ढुंग्येल के साथ हिस्सा लिया. (IANS/X/@DrSJaishankar)

भूटान के साथ हुआ यह नया समझौता यह साफ करता है कि दोतरफा कनेक्टिविटी क्यों मायने रखती है.

इसका पुराना मॉडल मुख्य रूप से भारतीय पर्यटकों को भूटान में भुगतान करने की सुविधा देता था. लेकिन यह नया चरण अब भारत आने वाले भूटानी पर्यटकों को यहां खरीदारी के लिए अपने घरेलू पेमेंट सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देता है. यह बदलाव UPI को केवल विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों की सुविधा से बदलकर, दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक साझा डिजिटल-पेमेंट ब्रिज (पुल) बना देता है.

व्यवहारिक रूप से इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि भारत, भूटान का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार है. दोनों देशों के बीच सीमा पार लोगों की आवाजाही, पर्यटन, वाणिज्य और सेवाओं का बड़े पैमाने पर आदान-प्रदान होता है.

एक भूटानी पर्यटक के लिए, भारत में अपने जाने-पहचाने डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उपयोग करने की सुविधा मिलने से, अपने साथ भारी मात्रा में नकदी ले जाने या पारंपरिक कार्ड नेटवर्क के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था करने की जरूरत कम हो जाती है. वहीं भारतीय व्यापारियों के लिए, विशेष रूप से पर्यटन केंद्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों के छोटे व्यवसायों के लिए, भूटानी पर्यटकों से भुगतान स्वीकार करना काफी आसान हो जाएगा.

इसका असर विशेष रूप से छोटे और बार-बार होने वाले लेन-देन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है – जैसे कि रेस्तरां, टैक्सी, होटल, खुदरा दुकानें, हस्तशिल्प और अन्य सेवाएं, जहां पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियां कम सुविधाजनक होती हैं.

भारत का पड़ोसी क्षेत्र UPI के विस्तार के लिए विशेष रूप से सबसे सही है, क्योंकि यहां पहले से ही सीमा पार लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा है.

भारत ने भूटान और नेपाल के साथ UPI कनेक्शन स्थापित कर लिया है, जबकि श्रीलंका और मालदीव भी भारत के इस बढ़ते डिजिटल भुगतान नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं. सिंगापुर दो देशों के फास्ट-पेमेंट सिस्टम (UPI और PayNow) के बीच सीधे कनेक्शन का एक महत्वपूर्ण मॉडल है. यह व्यवस्था मोबाइल नंबर या पेमेंट एड्रेस जैसी पहचान का उपयोग करके तुरंत सीमा पार पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती है.

भारत के पड़ोसी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक, कारोबारी यात्री, छात्र, कामकाजी लोग, प्रवासी मजदूर और उनके परिवार रहते हैं. साथ ही, वहां सीमा पार व्यापार करने वाले छोटे व्यापारी, कम रकम ट्रांसफर करने वाले लोग और पर्यटन व सीमा पार व्यापार पर निर्भर रहने वाले व्यवसाय मौजूद हैं.

दोनों देशों के बीच लोगों और पैसों की आवाजाही जितनी अधिक होगी, एक-दूसरे के सिस्टम पर काम करने वाले पेमेंट नेटवर्क का महत्व और फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा.

India Bhutan UPI Connectivity
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को थिम्पू, भूटान में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की. (IANS/X/@DrSJaishankar)

पर्यटन शायद इसका सबसे प्रत्यक्ष और साफ दिखने वाला लाभ प्रदान करता है.

भारतीय यात्रियों के लिए, जिन जगहों पर यूपीआई स्वीकार किया जाता है, वहां यह स्थानीय मुद्रा हासिल करने या अंतरराष्ट्रीय कार्ड का उपयोग करने के झंझटों को काफी हद तक खत्म कर देता है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति सुविधा के बारे में बताया है कि यह यूजर्स को यूपीआई-संचालित ऐप्स के जरिए सीधे उनके भारतीय बैंक खातों से क्यूआर-कोड भुगतान करने की सुविधा देती है.

यदि पड़ोसी देशों से आने वाले पर्यटक यूपीआई (UPI) से जुड़े अपने घरेलू पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भारतीय व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं, तो उनके लिए भारत में पैसों का लेन-देन करना काफी आसान हो जाता है.

इसलिए, भूटान के साथ हुआ यह विकास एक बड़ा संकेत देता है: भारत अब केवल देश के भीतर भुगतानों को डिजिटल बनाने से आगे बढ़कर, अपनी सीमाओं को पार करने के अनुभव को भी डिजिटल बना रहा है. पारंपरिक रूप से सीमा पार भुगतान में बिचौलिये, कार्ड, कैश एक्सचेंज और विदेशी मुद्रा की व्यवस्थाएं शामिल होती हैं.

किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए तो ये प्रणालियां संभालना आसान है. लेकिन एक छोटे दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, रेस्तरां या होमस्टे के मालिक के लिए ये चीजें काफी उलझन भरी हो सकती हैं.

UPI का क्यूआर-आधारित ढांचा इस अड़चन को कम कर सकता है. यह भारत के पड़ोसी देशों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि सीमा पार होने वाली ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नहीं की जाती हैं. इन्हें छोटे व्यवसायों और आम उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है.

यह बदलाव सीमा पार होने वाली अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक डिजिटल वित्तीय प्रणाली के दायरे में ला सकता है. लंबे समय के लिहाज से देखें तो इंटरनेशनल यूपीआई का महत्व पर्यटकों द्वारा किए जाने वाले भुगतानों से कहीं अधिक, सीमा पार से आने-जाने वाले पैसे में हो सकता है.

भारत दुनिया में विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त करने वाले देशों में से एक है. एक-दूसरे के सिस्टम पर काम करने वाले इन इंस्टेंट-पेमेंट नेटवर्क का विस्तार, सीमा पार छोटी रकम भेजने में लगने वाली लागत और समय को कम करने की संभावना पैदा करता है. इसका एक बड़ा भू-राजनीतिक आयाम भी है.

भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय विकास और तकनीकी कूटनीति के हिस्से के रूप में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ावा दिया है. इसका उद्देश्य जरूरी नहीं कि किसी एक विशेष भारतीय तकनीक का पूरी तरह से निर्यात करना हो, बल्कि ऐसे एक-दूसरे से जुड़ने वाले डिजिटल सिस्टम का प्रदर्शन करना है जिसे भागीदार देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाल सकें.

एक सरकारी दस्तावेज में 'इंडिया स्टैक ग्लोबल' को एक ऐसे मंच के रूप में वर्णित किया गया है जो भारत के DPI समाधानों को प्रदर्शित करता है और भागीदार देशों को तकनीकी संसाधन प्रदान करता है. यूपीआई (UPI) यकीनन इस पूरे प्रयास का सबसे सफल हिस्सा है.

जब भारत अपने UPI को किसी दूसरे देश के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ता है, तो यह बिना किसी राजनीतिक समझौते के एक तकनीकी इंटरडिपेंडेंस पैदा करता है. एक सफल पेमेंट लिंकेज दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों, वित्तीय नियामकों, बैंकों, फिनटेक कंपनियों और पेमेंट ऑपरेटरों के बीच संस्थागत सहयोग का एक नया जरिया बन सकता है.

India Bhutan UPI Connectivity
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे से मुलाकात की. (IANS/X/@DrSJaishankar)

यह भारत के पड़ोसी देशों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां कनेक्टिविटी खुद में एक रणनीतिक मुद्दा है.

शिलांग स्थित 'एशियन कॉन्फ्लुएंस' थिंक टैंक के फेलो के. योम ने कहा कि भारत आज इस क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है. योम ने ईटीवी भारत से कहा, "पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, दक्षिण एशिया के अन्य सभी देश भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं. सीमाओं के पार यह डिजिटल भुगतान प्रणाली आर्थिक विकास के प्रमुख चालकों में से एक बन गई है."

कूटनीति के मोर्चे पर, उन्होंने कहा कि यह भारत को साख और सद्भावना हासिल करने में मदद करता है. के. योम ने कहा, "जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वह अपने पड़ोसियों को भी साथ लेकर चल रहा है. आर्थिक रूप से देखें तो दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे कम जुड़े क्षेत्रों में से एक है. इसलिए, सीमा पार व्यापार के लिए इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को लाने से, यह अनौपचारिक व्यापार को भी औपचारिक व्यापार प्रणाली में शामिल करने में मदद करेगा."

उन्होंने आगे कहा कि भारत के पड़ोसी देशों में डिजिटल भुगतान का यह उपयोग पर्यटन सहित लोगों के बीच आपसी संपर्क और संबंधों को बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि इन देशों में लोगों की आवाजाही बेहद आसान और निर्बाध हो जाएगी.

इसलिए, भारत के लिए पड़ोसी देशों में यूपीआई का विस्तार करने का सबसे बड़ा कारण केवल व्यावसायिक नहीं है. यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के एक बड़े विचार में अपना योगदान देता है.

क्षेत्रीय एकीकरण की चर्चाओं में पारंपरिक रूप से भौतिक कनेक्टिविटी- जैसे सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और बिजली ग्रिड- का ही दबदबा रहा है. लेकिन अब, डिजिटल कनेक्टिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती जा रही है.

एक यात्री सड़क या हवाई अड्डे के माध्यम से सीमा पार कर सकता है, मोबाइल नेटवर्क के जरिए बातचीत कर सकता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकता है. लेकिन अगर भुगतान प्रणाली अलग-अलग बंटी रही, तो यह डिजिटल यात्रा सीमा पर ही रुक जाती है. यूपीआई इसी अड़चन को दूर करने का एक प्रयास है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

INDIA BHUTAN UPI CONNECTIVITY
भारत भूटान यूपीआई सर्विस
यूपीआई का अंतरराष्ट्रीयकरण
डिजिटल पेमेंट नेटवर्क भारत
UPI INTERNATIONAL PHASE 2

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.