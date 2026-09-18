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भूटान के साथ टू-वे UPI: जानें कैसे पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ रहा है यह डिजिटल नेटवर्क

गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को भूटान के थिम्पू में, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए इंटरनेशनल UPI के दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और विदेश मंत्री ल्योनपो डी. एन. ढुंग्येल के साथ हिस्सा लिया. ( IANS/X/@DrSJaishankar )

By Aroonim Bhuyan 11 Min Read