'राघव चड्ढा ने जो भी किया, भारतीय संविधान के तहत पूरी तरह से कानून सम्मत है'
दल बदल विरोधी कानून के तहत दो तिहाई सदस्य किसी भी पार्टी में विलय कर सकते हैं. पढ़ें क्या कहता है कानून.
Published : April 24, 2026 at 7:55 PM IST
नई दिल्ली : जब राघव चड्ढा ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह और आम आदमी पार्टी (आप) के छह अन्य सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होंगे, तो इस खबर ने सबको चौंका दिया. हालांकि, यह राजनीतिक दलबदल का ही एक स्पष्ट उदाहरण साबित हुआ.भारत के दलबदल विरोधी ढांचे का गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह कदम वास्तव में संवैधानिक रूप से संरक्षित हो सकता है.
संविधान की 10वीं अनुसूची के "दो-तिहाई विलय" प्रावधान का हवाला देकर, चड्ढा का समूह राज्यसभा से अयोग्य घोषित होने के जोखिम के बिना कानूनी रूप से पार्टी संबद्धता बदल सकता है.शुक्रवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से लगभग दो-तिहाई भाजपा में विलय करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार विरोधी मंच पर दिल्ली में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी स्वच्छ राजनीति के मार्ग से भटक गई है.चड्ढा ने कहा, "हमने (भाजपा में विलय के निर्णय पर) हस्ताक्षर कर राज्यसभा अध्यक्ष को भेज दिया है."
चड्ढा के अनुसार, उनके साथ भाजपा में शामिल होने वाले अन्य छह सदस्य अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल हैं. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य हैं.
चड्ढा की घोषणा के बाद, आप ने पलटवार करते हुए कहा कि इन सभी नेताओं ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है.राज्यसभा में आप के शेष तीन सदस्यों में से एक संजय सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों में बाधा डाली है. आप के सात राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो रहे हैं. पंजाब की जनता को इन सात नामों को याद रखना चाहिए. पंजाब की जनता इन्हें कभी नहीं भूलेगी.”
भारतीय राजनीति में, कार्यकाल के बीच में पार्टी बदलना आमतौर पर अयोग्यता के समान माना जाता है. फिर भी, चड्ढा और आप के दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों द्वारा भाजपा में शामिल होने का निर्णय संवैधानिक रूप से ठोस हो सकता है. इसका कारण दलबदल विरोधी कानून में निहित एक विशिष्ट अपवाद है, जो एक बड़े विधायी समूह को बिना किसी दंड के किसी अन्य पार्टी के साथ "विलय" करने की अनुमति देता है.
दल-बदल विरोधी कानून, या भारतीय संविधान का 52वां संशोधन, एक संवैधानिक संशोधन है जो संसद में नेताओं द्वारा दल-बदल करने की क्षमता को सीमित करता है. निर्वाचित विधायकों और सांसदों को दल-बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था.दल-बदल विरोधी कानून लागू होने से पहले, प्रधानमंत्रियों और कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के चुनाव में विधायकों द्वारा अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलने के कारण अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी. यह उल्लेखनीय है कि उस समय भारत के संविधान में 'राजनीतिक दल' शब्द को मान्यता नहीं दी गई थी.एक अनुमान के अनुसार, 1967 और 1971 के आम चुनावों में संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुने गए 4,000 विधायकों में से लगभग 50 प्रतिशत ने बाद में दल-बदल कर देश में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी थी.
इस कानून का उद्देश्य भारत में दलबदल को सीमित करना था. इसी उद्देश्य से 1985 में भारतीय संविधान के 52वें संशोधन की दसवीं अनुसूची को संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान में 'राजनीतिक दल' शब्द को शामिल किया गया. इस प्रकार, राजनीतिक दलों को संविधान में मान्यता प्राप्त हुई.दलबदल विरोधी कानून के लिए बढ़ती जनमानस को देखते हुए, 1984 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के तुरंत बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में नया दलबदल विरोधी विधेयक प्रस्तावित किया.
लंबी बहस के बाद, लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 30 और 31 जनवरी, 1985 को सर्वसम्मति से विधेयक को मंजूरी दे दी.विधेयक को 15 फरवरी, 1985 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह अधिनियम 18 मार्च, 1985 को लागू हुआ.
इस कानून में निर्वाचित सदस्य को शेष कार्यकाल के लिए अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, यदि वह या तो पार्टी से इस्तीफा दे देता है, अपनी पार्टी की इच्छा के विरुद्ध मतदान करता है या किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहता है. हालांकि, इस कानून ने राजनीतिक दलों के विलय और विभाजन की अनुमति दी, जिसके तहत पार्टी के एक तिहाई सदस्यों द्वारा विभाजन और पार्टी के दो तिहाई सदस्यों द्वारा विलय (किसी अन्य पार्टी में शामिल होना) की अनुमति थी.
मूल रूप से, दल-बदल विरोधी कानून के तहत, किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सांसदों का किसी दूसरी पार्टी में सामूहिक विलय ही पार्टी संबद्धता बदलते समय सीटें खोने से बचने का एकमात्र स्पष्ट संवैधानिक तरीका है. आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों का राघव चड्ढा के साथ भाजपा में शामिल होना कानूनी रूप से मान्य है - यदि इसे वास्तव में और औपचारिक रूप से विलय के रूप में मान्यता दी जाती है - और वे सदस्य कानूनी रूप से अपनी सीटें बरकरार रख सकते हैं और मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं.
लोकसभा के पूर्व महासचिव वीके अग्निहोत्री के अनुसार, चड्ढा के भाजपा में शामिल होने का विरोध नहीं किया जा सकता.अग्निहोत्री ने ईटीवी भारत को बताया, "किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों का दूसरी पार्टी में विलय कानूनी रूप से मान्य है. संविधान के तहत दल-बदल विरोधी कानून यही अनिवार्य करता है."चड्ढा का यह कदम दल-बदल विरोधी कानून के तहत इस तरह का पहला मामला नहीं है.
जुलाई 2019 में, गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 15 विधायकों में से 10 भाजपा में शामिल हो गए. यह गोवा में कांग्रेस विधायक दल का दो-तिहाई हिस्सा था.अध्यक्ष ने इसे दसवीं अनुसूची के तहत वैध विलय के रूप में स्वीकार किया. विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया और वे भाजपा के बैनर तले सदस्य बने रहे.
जून 2019 में, तेलंगाना में कांग्रेस विधायक दल के 18 विधायकों में से 12 तत्कालीन सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) में शामिल हो गए. यह संख्या दो-तिहाई की सीमा को पार कर गई. तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने इसे दलबदल नहीं बल्कि विलय के रूप में मान्यता दी. यह कदम काफी समय तक कानूनी चुनौती से बचा रहा, क्योंकि यह दसवीं अनुसूची की संख्यात्मक कसौटी पर खरा उतरा.
2019 में ही, राजस्थान विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सभी छह विधायक कांग्रेस में विलय हो गए. चूंकि सदन में बसपा विधायक दल के 100 प्रतिशत विधायक एक साथ शामिल हो गए, इसलिए विलय को आसानी से मान्यता मिल गई. कोई अयोग्यता नहीं हुई. इस मामले से यह पता चला कि विलय प्रावधान का उपयोग करके छोटे ग्रुप को भी पूरी तरह से समाहित किया जा सकता है.
नवंबर 2021 में, मेघालय के 17 कांग्रेस विधायकों में से 12 अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) में शामिल हो गए. इससे दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा पार हो गया. अध्यक्ष ने इसे दसवीं अनुसूची के तहत वैध विलय माना.यह समूह विधानसभा में बिना सीटें खोए प्रमुख विपक्षी दल बन गया.
पूर्वोत्तर की कई विधानसभाओं में विलय प्रावधान का बार-बार उपयोग देखा गया है. 2016 में अरुणाचल प्रदेश में और 2017-2020 में मणिपुर में कांग्रेस विधायकों का क्षेत्रीय दलों या भाजपा में विलय हुआ. इनमें से कई मामलों में, अध्यक्षों ने दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता पूरी होने के कारण इन बदलावों को विलय के रूप में स्वीकार किया.
संक्षेप में, दल-बदल विरोधी कानून के तहत, किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सांसदों का किसी अन्य पार्टी में सामूहिक विलय, पार्टी संबद्धता बदलते समय सीटें न खोने का एकमात्र स्पष्ट संवैधानिक तरीका है. राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों का भाजपा में शामिल होना कानूनी रूप से मान्य है और वे सदस्य कानूनी रूप से अपनी सीटें बरकरार रख सकते हैं और मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं.
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