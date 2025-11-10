ट्रंप की एशिया यात्रा अमेरिकी ताकत के विरोधाभास की कहानी!
ट्रंप की एशिया यात्रा अमेरिका के शक्ति विरोधाभास का एक क्षण थी. इससे पता चलता है कि चुनौतियों के प्रति यूएस कितना गंभीर है.
By Vivek Mishra
Published : November 10, 2025 at 4:07 PM IST
हैदराबाद: अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली सप्ताह भर की एशिया यात्रा उनकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है. इसके साथ ही यह उनके प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों की गंभीरता का संकेत देती है.
ट्रंप का अधिकतर एशिया एजेंडा चीन के साथ व्यापार समझौते, एशिया-प्रशांत भागीदारों को नए सिरे से सुरक्षा आश्वासन प्रदान करने और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष समाधान के तमाशे के इर्द-गिर्द घूमता रहा. ऐसे में यह एक अजीब विरोधाभास है कि ट्रंप द्वारा आर्थिक अस्थिरता को सुरक्षा के वादों के साथ मिलाने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को फिर से स्थापित करने के एक आधे-अधूरे प्रयास की छवि बन गई है.
ट्रंप प्रशासन लगातार यह दिखावा करता रहा है कि एशिया-प्रशांत के प्रति उसका झुकाव व्यापक हिंद-प्रशांत ढांचे से कहीं अधिक कड़ा हो सकता है. एक ऐसा दृष्टिकोण जो भारत सहित प्रमुख भागीदारों को अमेरिका की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के बारे में अनिश्चित बना देता है. इसके अलावा, भारत के साथ व्यापार वार्ता को लेकर वॉशिंगटन की ओर से अनिश्चितता और दबाव को भी जोड़ दें, तो यह आश्वासन और भी कम हो जाता है.
अब तक, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति पद ने किसी अन्य आधुनिक अमेरिकी प्रशासन की तरह राजनीतिक अंतर्ध्वनि और अधिध्वनि के बीच स्पष्ट अंतर किया है. यह मोटे तौर पर उत्तरार्द्ध द्वारा परिभाषित है. वॉशिंगटन से स्लैश-एंड-बर्न राजनीति का युग. सकारात्मक पक्ष यह है कि यह नीति स्पष्टता के क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है.
इस बात के बावजूद कि ऐसी स्पष्टता कभी-कभी नुकसान भी लाती है. इस दृष्टिकोण के परिणामों में कुछ सफलताएं भी मिली हैं. उदाहरण के लिए गाजा में शांति का आभास. हालांकि, ट्रंप को अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में या अन्य देशों के साथ समान दृष्टिकोण का उपयोग करने की सीमाओं का एहसास हो गया है.
वॉशिंगटन की रूस नीति की तेजी से विकसित होती रूपरेखा इस बदलाव का उदाहरण है. भले ही प्रशासन अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व में प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को संतुलित करने का प्रयास कर रहा हो.
एशिया में अब तक, ट्रंप का रुख सोची-समझी अनिश्चितता से भरा रहा है. उनका पहला एशिया दौरा ऐसे समय में हुआ, जब चीन ने अमेरिका पर दुर्लभ मृदा क्षेत्र में टैरिफ लगाकर वार्ता में दखल दिया. कुछ मायनों में, इस वार्ता ने अमेरिका को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक जगह पूरी तरह से हासिल करने से रोक दिया, जबकि ऐसा लग रहा था कि उसने चीन को अपनी जमीन सौंप दी है.
इस तरह, ट्रंप की "सौदागर" प्रवृत्ति दो आवेगों के बीच फंसी हुई प्रतीत हुई. एक बीजिंग के साथ व्यापार मार्ग फिर से खोलना और दूसरा क्षेत्र में उसके आक्रामक व्यवहार का सामना करना. इस अस्पष्टता ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित वॉशिंगटन के हिंद-प्रशांत साझेदारों को अमेरिका की निरंतरता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है.
हालांकि हिंद-प्रशांत अमेरिकी रणनीतिक सोच का केंद्र बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का लेनदेन संबंधी व्यापार कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करने से इस क्षेत्र के प्रमुख पक्षों के बीच व्यापक रणनीतिक सामंजस्य कमजोर होने का खतरा है.
एशिया दौरा, हालांकि चीन के पक्ष में ज़्यादातर सकारात्मक रहा, लेकिन इसने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप प्रशासन की आर्थिक व्यावहारिकता अक्सर उसकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के विपरीत होती है, जो क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ बांधती हैं. ट्रंप के दौरे में क्वॉड को नजरअंदाज कर दिया गया, जो उस दृष्टिकोण का एक प्रमुख परिणाम था और इसके स्थान पर चार देशों, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और अमेरिका के एक नए समूह को सामने लाया गया.
इस साल की शुरुआत में अलास्का शिखर सम्मेलन और बुडापेस्ट में एक प्रत्याशित शिखर सम्मेलन, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है. इसके बावजूद रूस को बातचीत की मेज पर लाने में असमर्थता ने ट्रंप की एशिया दुविधा को और बढ़ा दिया है.
ट्रंप की रूस नीति बहुत अधिक चाहने का एक असफल प्रयास बनी हुई है, क्योंकि यह कम से कम तीन अलग-अलग आग्रहों का संकेत देती है. इसमें युद्धविराम लागू करना, अमेरिका-रूस संबंधों को फिर से स्थापित करना और अमेरिका की ट्रान्साटलांटिक सुरक्षा स्थिति को फिर से मापना.
हालांकि, रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी प्रमुख रूसी तेल कंपनियों को लक्षित करने वाले अमेरिकी प्रतिबंधों का नवीनतम दौर, ट्रंप के तहत वॉशिंगटन की कूटनीति के पसंदीदा उपकरण के रूप में आर्थिक शासन कला की दोबारा पुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है. ये प्रतिबंध यूक्रेन में युद्ध को जारी रखने की रूस की क्षमता को कमजोर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं.
भारत ने रूस से तेल आयात में किसी भी तरह की कमी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये प्रतिबंध उसके रणनीतिक दायरे को प्रभावी रूप से सीमित कर देते हैं और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं.
हालांकि ये उपाय यूक्रेन से लगी अपनी सीमाओं के पास रूस को नियंत्रित करने के अमेरिकी लक्ष्य को पूरा करते हैं. लेकिन इनसे उन देशों के साथ अवांछित शत्रुता पैदा होने का भी खतरा है, जो वॉशिंगटन के प्रति टकराव के मूड में नहीं हैं. यह अतिरिक्त तनाव उन हिंद-प्रशांत उद्देश्यों को खतरे में डालता है, जिन्हें अमेरिका भारत जैसे प्रमुख साझेदारों को असहज कूटनीतिक कोनों में धकेलकर बनाए रखना चाहता है.
जैसे-जैसे वॉशिंगटन कई अस्थिर मोर्चों लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, चीन और पुनरुत्थानशील रूस से जूझ रहा है, उसे इस वास्तविकता का सामना करना होगा कि उसकी रणनीतिक क्षमता सीमित है. दरअसल, शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक को 'जी2' के रूप में प्रस्तुत करना, ट्रंप द्वारा दुनिया में अमेरिका की शक्ति, स्थिति, प्रभुत्व और भविष्य की भूमिका के पुनर्मूल्यांकन का क्षण है. इन विकर्षणों के बावजूद, प्रशांत क्षेत्र अमेरिका की दीर्घकालिक सुरक्षा और आर्थिक हितों का केंद्र बना हुआ है. चीन की चुनौती यह सुनिश्चित करती है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र आने वाले दशकों तक अमेरिका की वैश्विक भागीदारी को परिभाषित करता रहेगा.
ऐसे युग में जहां दुनिया आर्थिक दबाव, ऊर्जा कूटनीति और बदलते गठबंधनों से तेजी से आकार ले रही है. एकतरफावाद के बजाय साझेदारी पर आधारित उद्देश्य की स्पष्टता ही यह तय करेगी कि एशिया में अमेरिका की वापसी वास्तविक है या केवल बयानबाजी. इस वर्ष, जब भारत क्वॉड की अध्यक्षता संभाल रहा है, तो यह उचित ही है कि ट्रंप प्रशासन अपना ध्यान संकीर्ण दृष्टिकोण के बजाय व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीतिक उद्देश्यों की ओर पुनः केन्द्रित करे.
ये भी पढ़ें - मध्य एशियाई नेताओं की मेजबानी करेंगे ट्रंप, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान से करेंगे बात