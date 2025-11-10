ETV Bharat / opinion

ट्रंप की एशिया यात्रा अमेरिकी ताकत के विरोधाभास की कहानी!

ट्रंप की एशिया यात्रा अमेरिका के शक्ति विरोधाभास का एक क्षण थी. ( AFP )

By Vivek Mishra 6 Min Read

हैदराबाद: अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली सप्ताह भर की एशिया यात्रा उनकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है. इसके साथ ही यह उनके प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों की गंभीरता का संकेत देती है. ट्रंप का अधिकतर एशिया एजेंडा चीन के साथ व्यापार समझौते, एशिया-प्रशांत भागीदारों को नए सिरे से सुरक्षा आश्वासन प्रदान करने और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष समाधान के तमाशे के इर्द-गिर्द घूमता रहा. ऐसे में यह एक अजीब विरोधाभास है कि ट्रंप द्वारा आर्थिक अस्थिरता को सुरक्षा के वादों के साथ मिलाने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को फिर से स्थापित करने के एक आधे-अधूरे प्रयास की छवि बन गई है. ट्रंप प्रशासन लगातार यह दिखावा करता रहा है कि एशिया-प्रशांत के प्रति उसका झुकाव व्यापक हिंद-प्रशांत ढांचे से कहीं अधिक कड़ा हो सकता है. एक ऐसा दृष्टिकोण जो भारत सहित प्रमुख भागीदारों को अमेरिका की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के बारे में अनिश्चित बना देता है. इसके अलावा, भारत के साथ व्यापार वार्ता को लेकर वॉशिंगटन की ओर से अनिश्चितता और दबाव को भी जोड़ दें, तो यह आश्वासन और भी कम हो जाता है. अब तक, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति पद ने किसी अन्य आधुनिक अमेरिकी प्रशासन की तरह राजनीतिक अंतर्ध्वनि और अधिध्वनि के बीच स्पष्ट अंतर किया है. यह मोटे तौर पर उत्तरार्द्ध द्वारा परिभाषित है. वॉशिंगटन से स्लैश-एंड-बर्न राजनीति का युग. सकारात्मक पक्ष यह है कि यह नीति स्पष्टता के क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है. इस बात के बावजूद कि ऐसी स्पष्टता कभी-कभी नुकसान भी लाती है. इस दृष्टिकोण के परिणामों में कुछ सफलताएं भी मिली हैं. उदाहरण के लिए गाजा में शांति का आभास. हालांकि, ट्रंप को अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में या अन्य देशों के साथ समान दृष्टिकोण का उपयोग करने की सीमाओं का एहसास हो गया है. वॉशिंगटन की रूस नीति की तेजी से विकसित होती रूपरेखा इस बदलाव का उदाहरण है. भले ही प्रशासन अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व में प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को संतुलित करने का प्रयास कर रहा हो. एशिया में अब तक, ट्रंप का रुख सोची-समझी अनिश्चितता से भरा रहा है. उनका पहला एशिया दौरा ऐसे समय में हुआ, जब चीन ने अमेरिका पर दुर्लभ मृदा क्षेत्र में टैरिफ लगाकर वार्ता में दखल दिया. कुछ मायनों में, इस वार्ता ने अमेरिका को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक जगह पूरी तरह से हासिल करने से रोक दिया, जबकि ऐसा लग रहा था कि उसने चीन को अपनी जमीन सौंप दी है. इस तरह, ट्रंप की "सौदागर" प्रवृत्ति दो आवेगों के बीच फंसी हुई प्रतीत हुई. एक बीजिंग के साथ व्यापार मार्ग फिर से खोलना और दूसरा क्षेत्र में उसके आक्रामक व्यवहार का सामना करना. इस अस्पष्टता ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित वॉशिंगटन के हिंद-प्रशांत साझेदारों को अमेरिका की निरंतरता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है. हालांकि हिंद-प्रशांत अमेरिकी रणनीतिक सोच का केंद्र बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का लेनदेन संबंधी व्यापार कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करने से इस क्षेत्र के प्रमुख पक्षों के बीच व्यापक रणनीतिक सामंजस्य कमजोर होने का खतरा है.