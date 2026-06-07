ETV Bharat / opinion

'जब दुनिया सोती थी, तब शुरू होता था उनका दिन', रामोजी राव के वो कड़े नियम जिन्होंने बदल दी भारतीय मीडिया की दुनिया

रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव के अनुशासन, पत्रकारिता के प्रति उनके अनूठे दृष्टिकोण और न्यूज आइडिया बैंक से जुड़े प्रेरणादायक संस्मरण.

Tribute to Ramoji Rao
रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी राव की प्रतिमा. (ETV Bharat)
author img

By Bilal Bhat

Published : June 7, 2026 at 9:24 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रामोजी राव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी और मार्गदर्शी की स्थापना की और क्षेत्रीय मीडिया के लिए एक बड़ा स्थान बनाया. वह एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने फिल्मों, पत्रकारिता या साहित्य के माध्यम से तेलुगु भाषा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया. वह अपने पीछे एक विशाल और ऐतिहासिक विरासत छोड़ गए हैं. निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता की परंपरा, प्रोफेशनल्स (पेशेवरों) की एक बेहद अनुशासित और बारीकी से काम करने वाली टीम, और रामोजी ग्रुप के भीतर एक ऐसा नेतृत्व ढांचा जिसे उन्होंने किसी भी अचानक या अनुमानित चुनौती से निपटने के लिए खुद तैयार किया था.

जब मैं उस व्यक्ति के लिए यह श्रद्धांजलि लिख रहा हूं (जो न केवल अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहद बारीकी से काम करते थे, बल्कि अनुशासन का एक आदर्श उदाहरण भी थे), तो कीबोर्ड पर मेरी उंगलियां कांप रही हैं. मेरा दिल भारी है और मेरी आंखें नम हैं. जब मैं यह सोचता हूं कि अगर वह आज इस लेख की समीक्षा कर रहे होते, तो इसे कितनी बारीकी से देखते.

Tribute to Ramoji Rao
रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव. (ETV Bharat)

उनके नेतृत्व में काम करने के दौरान, ईनाडु (Eenadu) या ईटीवी भारत (ETV Bharat) के लिए लिखे गए मेरे सभी लेखों को वे खुद मंजूरी देते थे. वे व्याकरण की गलतियों या शब्दों के गलत इस्तेमाल को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे. उनके लिए, भाषा एक ऐसे वाहन की तरह था जो किसी लंबी और कठिन यात्रा पर निकलते समय कभी खराब नहीं होनी चाहिए. वे अक्सर दूसरों को भाषा पर महारत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और उन्हें स्थानीय स्तर की निपुणता हासिल करने के लिए प्रेरित करते थे.

Tribute to Ramoji Rao
रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी राव की प्रतिमा. (ETV Bharat)

वे अंग्रेजी के इस्तेमाल में हमेशा निपुण थे, हालांकि तेलुगु भाषा के प्रति उनका गहरा लगाव था. जब वे उन लोगों से बातचीत करते थे जो तेलुगु नहीं बोलते थे, तो वे यह सुनिश्चित करते थे कि उनकी भाषा आसानी से समझ में आने वाली हो और उनके शब्द बिल्कुल सटीक हों. ईटीवी भारत जैसे बहुभाषी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना, जो अतीत के ईटीवी चैनलों की तरह ही 13 भाषाओं में काम करता है, उनके इसी दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रमाण था.

अनुशासन उनके दिल के बहुत करीब था. वे समय का उतना ही सम्मान करते थे जितना कि किसी व्यक्ति की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से आंकी जाने वाली उसकी परफॉर्मेंस (काम) का. उनके लिए, समय किसी के काम को आंकने का एक जरूरी हिस्सा और मुख्य पैमाना था. वे अक्सर कहा करते थे, "समय महत्वपूर्ण है और यह कभी आपका इंतज़ार नहीं करता, इसका सबसे अच्छा उपयोग करें."

Tribute to Ramoji Rao
रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी राव की प्रतिमा के अनावरण मौके पर उनके परिवार के सदस्य. (ETV Bharat)

उनका दिन तब शुरू होता था जब ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे होते थे. वे अपने द्वारा स्थापित तेलुगु दैनिक समाचार पत्र 'ईनाडु' के साथ-साथ अंग्रेजी अखबारों के प्रमुख हैदराबाद संस्करणों को बहुत बारीकी से पढ़ते थे और अपनी टीम द्वारा अन्य राष्ट्रीय दैनिक अखबारों के प्रिंटआउट लाने का इंतज़ार करते थे.

उन्हें मौलिक और नए विचारों से बहुत लगाव था. वे खुद नए विचारों के धनी (आइडिया मैन) थे जो बहुत ध्यान से इस बात का अध्ययन करते थे कि लेखकों ने सभी प्रमुख अंग्रेजी अखबारों के ओपिनियन पेजों में अपने विचारों को किस तरह पिरोया है. उन्होंने न्यूजरूम को संचालित करने के लिए ग्रुप के भीतर एक 'न्यूज आइडिया बैंक' (NIB) विकसित किया और उसे एक संस्थागत रूप दिया.

Tribute to Ramoji Rao
रामोजी राव की प्रतिमा के अनावरण मौके पर रामोजी ग्रुप के कर्मी. (ETV Bharat)

अक्सर मुझे उनका फोन तब आता था जब उन्हें पत्रकारिता का कोई दिलचस्प काम या ऐसी कहानी मिलती थी जिसे एक बेहद आकर्षक दृश्य कहानी (विजुअल नैरेटिव) में बदला जा सकता था. न्यूजरूम को कोई स्टोरी सौंपने से पहले, वे उसे एक टैग देते थे जिसे न्यूजरूम में 'हैव यू कवर्ड' (HYC - क्या आपने इसे कवर किया है) के नाम से जाना जाता था. हमारी चर्चाएं इस बात पर केंद्रित होती थीं कि पत्रकारों ने विशिष्ट घटनाओं को किस तरह बयां किया है.

उनके लिए, पत्रकारिता एक सेवा थी, न कि केवल आजीविका कमाने का कोई पेशा. उनके अनुसार, पत्रकारिता का उद्देश्य लोगों को उन मुद्दों के प्रति सूचित, शिक्षित और सचेत करना था जिनके बारे में उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता थी. वे प्रतिभा को निखारने में विश्वास रखते थे. उनके लिए, जन्मजात बुद्धिमत्ता की तुलना में कड़ी मेहनत और सीखने की इच्छा कहीं अधिक मूल्यवान थी.

Tribute to Ramoji Rao
रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव. (ETV Bharat)

वे दूसरों को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर अपने जीवन भर के संघर्षों का उदाहरण देते थे. वे एक सफल उद्यमी, एक निडर पत्रकार और एक महान गुरु (मेंटॉर) थे.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

रामोजी राव को श्रद्धांजलि
RAMOJI RAO TRIBUTE ETV BHARAT
RAMOJI FILM CITY FOUNDER LEGACY
रामोजी राव
TRIBUTE TO RAMOJI RAO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.