ETV Bharat / opinion

डॉ. अब्दुल कलाम के रक्षा विजन से ही भारत बना मिसाइल से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक में आत्मनिर्भर

डॉ. अब्दुल कलाम के रक्षा विजन से ही भारत बना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर. ( ETV Bharat )

उनके मार्गदर्शन में, भारत ने पृथ्वी जैसी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, अग्नि जैसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और आकाश व त्रिशूल जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें विकसित कीं.

इन प्रारंभिक अनुभवों ने आत्मनिर्भरता में उनके विश्वास को आकार दिया, एक ऐसा सिद्धांत जो उनके रक्षा योगदान को परिभाषित करेगा. उनकी सबसे स्थायी विरासत डीआरडीओ में उनके कार्य में निहित है, जहां वे 1982 में निदेशक के रूप में लौटे. उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) का नेतृत्व किया, जो 1983 में स्वदेशी रूप से मिसाइलों का एक समूह विकसित करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल थी.

विक्रम साराभाई जैसे गुरुओं से प्रभावित होकर, डॉ. कलाम ने रॉकेट प्रौद्योगिकी में अपने कौशल को निखारा. 1979 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएलवी) के असफल प्रक्षेपण जैसी उनकी शुरुआती असफलताओं ने उन्हें लचीलापन सिखाया.

एयरोस्पेस के प्रति उनके जुनून ने उन्हें 1969 में इसरो पहुंचाया, जहां उन्होंने INCOSPAR (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति) समिति में योगदान दिया और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी.

डॉ. कलाम का प्रारंभिक जीवन सादगी और ज्ञान की प्यास से भरा था. वैज्ञानिक जगत में उनका प्रवेश डीआरडीओ के अंतर्गत वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई) से हुआ. यहां उन्होंने नंदी नामक एक होवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप पर काम किया. यह परियोजना, हालांकि मामूली थी, उनकी इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मंच तैयार किया.

डॉ. कलाम का दृष्टिकोण स्वदेशी विकास, विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने और वैज्ञानिक उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता था. यह नीति रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की चल रही पहलों, जैसे "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" के साथ सहज रूप से मेल खाती है. इसने रक्षा उत्पादन और निर्यात को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है.

भारत के रक्षा उद्योग को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने ऐसी परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिन्होंने भारत को एक प्रौद्योगिकी आयातक से मिसाइल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में एक आत्मनिर्भर शक्ति में बदल दिया.

हैदराबाद: डॉ. अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें "भारत के मिसाइल मैन" के नाम से जाना जाता है, भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के इतिहास में एक प्रमुख हस्ती हैं. 15 अक्टूबर, 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम का एक साधारण परिवार से लेकर भारत के 11वें राष्ट्रपति (2002-2007) बनने तक का सफर उनकी दृढ़ता और नवाचार का प्रमाण है.

उन्होंने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि श्रृंखला ने भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया. उनकी देखरेख में 1998 में हुए पोखरण-II परमाणु परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया. आत्मनिर्भरता की उनकी वकालत ने आयातित रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम किया और वैज्ञानिकों, उद्योग और सेना के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया.

कलाम की नेतृत्व शैली सहयोगात्मक और दूरदर्शी थी. उन्होंने डीआरडीओ को नवाचार के केंद्र में बदल दिया और 500 से ज़्यादा उद्योगों को मिसाइल उत्पादन में एकीकृत किया.

भारत की रक्षा और अंतरिक्ष प्रणालियों को आत्मनिर्भर बनाने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया. कलाम का दर्शन "सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो. सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में परिणत होते हैं." उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया.

आज, भारत का रक्षा उद्योग एक उभरती हुई शक्ति है. इसका घरेलू विनिर्माण मूल्य ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक है और 2029 तक ₹3 लाख करोड़ तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा है. यह वृद्धि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जैसे संगठनों में डॉ. कलाम के आधारभूत कार्यों और निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली रणनीतिक सरकारी नीतियों में निहित है.

रूस के साथ संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी विकास जैसी उन्नत प्रणालियों में उनका प्रभाव स्पष्ट है. कलाम के नैतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर ने भारत के रक्षा सिद्धांत को आकार दिया, जो आक्रामकता के बजाय निवारण पर केंद्रित था.

भारत का रक्षा क्षेत्र, आज, 1947 में स्वतंत्रता के बाद से, डॉ. कलाम जैसे दूरदर्शी लोगों के पूरक सरकारी पहलों के साथ, महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है. सहस्राब्दी के आगमन के साथ परिवर्तनकारी सुधार भी आए. 2001 में, सरकार ने 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ रक्षा क्षेत्र को 100% निजी भागीदारी के लिए खोल दिया. इसे बाद में 2014 में बढ़ाकर 49% और 2020 में स्वचालित मार्ग के तहत 74% कर दिया गया.

रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP), जिसे कई बार संशोधित किया गया है (सबसे हालिया 2020 में), स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए उत्पादों के लिए "खरीदें (भारतीय-IDDM)" जैसी श्रेणियों के माध्यम से स्वदेशी खरीद को प्राथमिकता देती है.

2020 के दशक में, इस विरासत को आगे बढ़ाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और भी मजबूत विरासत का निर्माण हुआ, जहां "आत्मनिर्भर भारत" ने पिछले एक दशक में रक्षा क्षेत्र में विकास को कई गुना बढ़ा दिया है. रक्षा निर्यात को लेकर आज जितनी तेजी है, उतनी पहले कभी नहीं रही. रक्षा निर्यात 2014 के लगभग 690 करोड़ रुपये से बढ़कर आज लगभग 23,600 करोड़ रुपये हो गया है. इसके साथ ही 2029 तक इसे 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का लक्ष्य है. 2025 रक्षा ब्लूप्रिंट 2047 में वैश्विक नेतृत्व के लिए रणनीतिक सुधारों की रूपरेखा दी गई है. इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध और हाइपरसोनिक्स शामिल हैं.

सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जिनमें नवीनतम कदम जैसे सृजन दीप पोर्टल, जो देश में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों का एक डेटाबेस है. इस बात का प्रमाण है कि उद्योग भविष्योन्मुखी संरचना के दौर से गुजर रहा है. इस तरह के हस्तक्षेप देश के सभी हितधारकों तक सूचना का प्रसार सुनिश्चित करेंगे.

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्डों (ओएफबी) के ढांचे की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जो बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की उसकी मंशा को दर्शाता है.

आयुध निर्माणी बोर्डों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) में पुनर्गठन, और स्वयं डीपीएसयू द्वारा अपनी रणनीति पर काम करना और भविष्य के लिए टीमों का निर्माण करना, ये सभी बेहतरी की ओर बदलाव के संकेत हैं.

वैश्विक फर्मों के साथ सहयोग प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का एक उदाहरण है और इसने भारत को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां एक आधारभूत संरचना तैयार है और तीव्र विकास पथ पर अग्रसर है.

रक्षा मंत्रालय के पूंजीगत बजट आवंटन में स्वदेशी अधिग्रहणों का हिस्सा लगभग 75% बताया गया है. इसके साथ ही ADITI (भारत के लिए प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण, विकास और नवाचार) जैसी योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई और स्टार्टअप्स पर जोर देने से पारिस्थितिकी तंत्र को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली है. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और घरेलू निवेश/वित्त पोषण सहित कुछ चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर हस्तक्षेप और पहल की जा रही हैं कि ऐसी प्रणालियां और जांच-पड़ताल और संतुलन मौजूद हों जिससे समाधान हमेशा लागू किया जा सके.

डॉ. कलाम का जीवन - एक अखबार वाले से लेकर मिसाइल क्षेत्र में अग्रणी तक - भारत की रक्षा यात्रा का प्रतीक है, जबकि सरकारी पहलों ने आत्मनिर्भरता के उनके दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया है. इन सबने मिलकर भारत को एक रक्षा निर्यातक और नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित किया है, जो 2047 तक वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है. जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करना कि कलाम के सपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं.

वह व्यक्ति इस बात पर गर्व करेगा कि भारत आज कहां पहुंच गया है और हमने अपने लिए क्या महत्वाकांक्षाएं रखी हैं.

ये भी पढ़ें -