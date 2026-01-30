ETV Bharat / opinion

वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या, इससे निपटने के लिए युवाओं के नवाचार का फायदा उठाएं

कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठागाचागुप्पे गांव में कचरे के ढेर में आग लगाने की तस्वीर ( IANS )

अगर कोई सही और टिकाऊ समाधान नहीं है, तो पराली जलाने पर रोक लगाना मुश्किल होगा, जिससे इस इलाके में हवा के प्रदूषण से निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा.

सरकारी डेटा बताते हैं कि 2024 में दिल्ली के PM2.5 लेवल में पराली जलाने का हिस्सा औसतन 10.6 प्रतिशत था, जो कुछ दिनों में 35 फीसदी से ज्यादा हो गया था. आई फॉरेस्ट की एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा में 90 फीसदी से ज्यादा बड़ी आग अब सरकारी मॉनिटरिंग सिस्टम से पता नहीं चल पा रही है. वह इसलिए क्योंकि किसान सैटेलाइट सर्विलांस और कानून से बचने के लिए पराली जलाने का काम दोपहर बाद कर रहे हैं.

सर्दियों में उत्तर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है खेती के बचे हुए हिस्से का निपटारा. 2024 में, अकेले पंजाब में लगभग 19.52 मिलियन टन धान की पराली पैदा हुई. इन-सीटू मैनेजमेंट टारगेट के बावजूद बड़ी मात्रा में अभी भी जलाई जा रही है.

अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से, ये लोग सरकारों के सामने आने वाली दो सबसे बड़ी मुश्किलों को हल करने में मदद कर सकते हैं. पहली परेशानी यह है कि, वायु प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सस्ते तकनीक की कमी है और दूसरा बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम का न होना है.

आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम होस्ट करता है, जहां यूनिवर्सिटी और तकनीकी संस्थान तेजी से शुरुआती स्टेज के क्लीन-टेक और एयर-क्वालिटी मॉनिटरिंग इनोवेशन पैदा कर रहे हैं. ये ऐसी क्षमता हैं जो सीधे राज्य के रिस्पॉन्स को बढ़ा सकती हैं.

ऐसी रणनीति में संकट से निपटने में मुख्य हितधारकों की भूमिका का इस्तेमाल होना चाहिए. भारत की 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है और युवा भारतीय देश की लगभग आधी स्टार्ट-अप गतिविधि चला रहे हैं. साथ ही यूनिवर्सिटी और इनक्यूबेटर से अप्लाइड रिसर्च का हिस्सा भी बढ़ रहा है. यह ग्रुप एक जरूरी, लेकिन कम इस्तेमाल किया गया, इम्प्लीमेंटेशन एसेट दिखाता है.

सरकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह कभी-कभी होने वाले प्रासंगिक प्रतिक्रिया से आगे बढ़े और मुख्य प्रदूषण फैलाने वाले सेक्टर्स जैसे खेती, इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए मजबूत, लंबे समय की रणनीति अपनाए. साथ ही जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को लगातार कम करे.

IQAir की 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सालाना औसत PM2.5 कंसंट्रेशन 50.6 µg/m³ दर्ज किया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन से दस गुना ज्यादा है. 2024 में भारत दुनिया भर में पांचवां सबसे प्रदूषित देश था. एक अध्ययन के बाद अनुमान है कि 2023 में होने वाली सभी मौतों में से लगभग 15 प्रतिशत वायु प्रदूषण की वजह से हुईं.

उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है. सालों से इसको लेकर एक्शन प्लान, धीरे-धीरे जवाब देने के तरीकों और बार-बार कानूनी जांच के बावजूद, प्रदूषण कम करने की सरकारी क्षमता सीमित है.

उत्तर भारत एक बार फिर से वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है. इसे ऐसा कह सकते हैं कि, देश का यह हिस्सा एयर पॉल्यूशन इमरजेंसी के कगार पर है. इन परिस्थितियों में लाखों लोग हर साल खतरनाक हवा के संपर्क में रहने को मजबूर हैं.

युवाओं के नवाचार इस संकट से निपटने के लिए अच्छे बाजार आधारित समाधान बनाकर सरकार की कोशिशों में मदद कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, RY Energies, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का शुरू किया गया एक स्टार्ट-अप है. पूरे साल इंडस्ट्रियल यूजर्स को धान के बचे हुए हिस्से से बना हाई-क्वालिटी बायोमास फ्यूल सप्लाई करता है, जिससे किसानों को फसल जलाने का एक सस्ता विकल्प मिलता है.

इंडिया गेट की तस्वीर (PTI)

बायोमास की पक्की खरीद, बाय-बैक गारंटी और इनोवेशन से जुड़ी सब्सिडी जैसे टारगेटेड सरकारी सपोर्ट से, युवाओं के ऐसे समाधान को तेजी से मुख्यधारा की शमन रणनीतियों में शामिल किया जा सकता है.

खेती के अलावा, भारत का वायु प्रदूषण संकट उसके फॉसिल फ्यूल पर निर्भर ग्रोथ मॉडल से भी जुड़ा है. बिजली बनाने में कोयले का हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत है, जिसके अगले पांच सालों में तेजी से बढ़ने का अनुमान है. भले ही रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ रही हो लेकिन यह निर्भरता भारत की ग्रोथ को एमिशन से अलग करने की क्षमता को रोकती है.

यहां भी, युवा इनोवेटर ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाती हैं और सोर्स पर एमिशन को कम करती हैं. आईआईटी इनक्यूबेटेड स्टार्ट-अप जैसे कि वैंकेल एनर्जी सिस्टम्स ऐसे सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो बर्बाद हुई औद्योगिक गर्मी और भाप को रिकवर करते हैं. उन्हें इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में बदलते हैं, और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में ईंधन की खपत को कम करते हैं. जिससे सालाना एनर्जी का अनुमानित 66,000 करोड़ रुपये का नुकसान कम होता है.

ऐसे समाधान न केवल उत्सर्जन कम करते हैं बल्कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बेहतर बनाते हैं और पर्यावरण के लक्ष्यों को आर्थिक फायदों के साथ जोड़ते हैं. फिर भी, अपनाने के लिए स्ट्रक्चर्ड रास्तों के बिना, इनमें से कई टेक्नोलॉजी पायलट स्टेज से आगे बढ़ने में मुश्किल महसूस करती हैं.

दिल्ली की तस्वीर (ANI)

लेकिन, वायु प्रदूषण से निपटने में भारत की सबसे बड़ी रुकावट मॉनिटरिंग क्षमता की कमी है, जिससे पॉल्यूशन हॉटस्पॉट की पहचान करने में दिक्कत होती है. साथ ही पॉलिसी में दखल का असर कमजोर होता है. अभी, भारत के 4,041 जनगणना शहरों में से सिर्फ लगभग 12 फीसदी में ही लगातार एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं. ऐसे में लगभग आधी आबादी भरोसेमंद सर्विलांस सिस्टम से बाहर है.

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुमान के मुताबिक, भारत को PM, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन पर हजारों और मॉनिटर की जरूरत है ताकि शहर और सब-सिटी लेवल पर कार्रवाई योग्य डेटा और हाइपरलोकल दखल तैयार किया जा सके.

नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक एंटी-स्मॉग गन से पानी का छिड़काव (ANI)

युवाओं की रिसर्च और इनोवेशन से कम कीमत वाले सेंसर, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम और डेटा प्लेटफॉर्म बनाकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है. ये प्लेटफॉर्म आम स्टेशनों की तुलना में बहुत कम कीमत पर कवरेज को काफी बढ़ा सकते हैं.

हैदराबाद में अनुराग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कैनसैट बनाया है. यह 150 ग्राम का एक छोटा सैटेलाइट है जिसमें अमोनिया, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तापमान और आर्द्रता को ट्रैक करने वाले सेंसर लगे हैं, जो रियल-टाइम डेटा को ग्राउंड स्टेशन पर भेजते हैं. शिव नादर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने लोकल पॉल्यूशन लेवल को मैप करने के लिए बसों में लगाए जा सकने वाले कम कीमत वाले पोर्टेबल पीएम सेंसर का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है.

फिर भी, ऐसे कई नवाचार फॉर्मल मॉनिटरिंग सिस्टम में बदल नहीं पाते हैं. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और खरीद के तरीकों की कमी के कारण, शुरुआती प्रदर्शन के बाद अच्छे प्रोटोटाइप अक्सर गायब हो जाते हैं. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, स्मार्ट सिटीज मिशन और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में युवाओं के नेतृत्व वाली युवा-नेतृत्व वाली निगरानी तकनीकों को एकीकृत करने से भारत के वायु गुणवत्ता पर पकड़ को काफी मजबूत किया जा सकता है और लागत भी कम हो सकती है.

तकनीक के अलावा, वायु प्रदूषण कम करने में युवाओं को शामिल करने के लिए शिक्षा और शोध में लंबे समय के निवेश की भी जरूरत होती है. एनवायरनमेंटल साइंस, डेटा एनालिसिस और समस्या-समाधान की शुरुआती जानकारी से एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो सकती है जो सीधे गवर्नेंस के नतीजों में योगदान दे. स्कूल और कॉलेज स्तर की इनोवेशन स्कीम ने पहले ही दिखा दिया है कि कैसे युवा भारतीय ऐसे समाधान डिजाइन कर सकते हैं जो हेल्थ पर पड़ने वाले असर को ठीक करें. साथ ही जागरूकता बढ़ाएं और कमजोर आबादी की रक्षा करें.

2070 तक भारत का नेट-जीरो प्रतिबद्धता सिर्फ विनियमन से पूरा नहीं होगा. यह देश की तकनीक और बड़े पैमाने पर निगरानी और लागू करने की क्षमता पर निर्भर करेगा. साफ हवा के लिए भारत की लड़ाई में, पूरे देश में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए असरदार और लंबे समय तक चलने वाले समाधान बनाने में युवाओं की भूमिका पहले कभी इतनी जरूरी नहीं रही.

