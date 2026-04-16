एक अहम भू-राजनीतिक क्षण में आईएएफएस की नई दिल्ली वापसी का महत्व
जैसे-जैसे अफ्रीका वैश्विक रणनीति का महत्व हासिल कर रहा है, आईएएफएस-IV भारत के लिए गहरे राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बनाने का मौका बन गया है.
Published : April 16, 2026 at 4:45 PM IST
नई दिल्ली: एक दशक से ज्यादा की चुप्पी के बाद, इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट (IAFS) इस साल मई के आखिरी हफ़्ते में नई दिल्ली में वापस होने वाली है, जो दोनों पक्षों के लिए एक अहम कूटनीतिक पल होगा.
हालांकि नई दिल्ली ने अभी सही तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चौथे समिट की जानकारी तब हुई जब लीबिया के राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद मेनफी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्योता मिला. इससे यह इशारा मिलता है कि लंबे समय से बंद पड़े इस प्लेटफॉर्म को ऐसे समय में फिर से शुरू किया जा रहा है जब अफ्रीका वैश्विक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के सेंटर में आ गया है.
लीबिया ऑब्जर्वर न्यूज वेबसाइट ने बताया है, “राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद मेनफी को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चौथे इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट में शामिल होने का आधिकारिक न्योता मिला है, जो मई के आखिर में नई दिल्ली में होने वाला है.”
रिपोर्ट में कहा गया है, “राष्ट्रपति परिषद के अनुसार, यह न्योता लीबिया के अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव को मजबूत करने और विकास और रणनीतिक साझेदारी के समर्थन में अफ्रीका और एशिया भर के साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिशों को दिखाता है.”
जैसे-जैसे बड़ी ताकतें पूरे महाद्वीप में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं, भारत का समिट आयोजित करने का फैसला उसकी अफ्रीका नीति में रणनीतिक बदलाव को दिखाता है.
आईएएफएस अफ्रीकी-भारतीय संबंधों के लिए आधिकारिक मंच है. आईएएफएस हर तीन साल में एक बार होना चाहिए, लेकिन इस नियम का सख्ती से पालन नहीं किया गया है. कोविड-19 महामारी समेत एक के बाद एक आए वैश्विक संकटों की वजह से समिट का समय रुक गया, जिससे अलग-अलग फोरम के बीच एक दशक से ज़्यादा का समय लग गया.
2026 में आईएएफएस -IV की मेजबानी करने का फैसला, भारत की तरफ से अपने महाद्वीपीय जुड़ाव को फिर से मापने और उसमें नई जान डालने की कोशिश का संकेत है, ऐसे समय में जब अफ्रीका का वैश्विक रणनीति में महत्व बढ़ रहा है.
पहली ऐसी समिट अप्रैल 2008 में नई दिल्ली में हुई थी. यह भारत के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों और अफ्रीकन यूनियन (AU) द्वारा चुने गए अफ्रीका के 14 देशों के बीच पहली ऐसी मीटिंग थी. पहले समिट ने भारत-अफ्रीका जुड़ाव के लिए संस्थागत आधार बनाया.
इसके दो बड़े नतीजे थे दिल्ली घोषणा पत्र (2008), जो एक संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य था जिसमें सहयोग और पारस्परिक सम्मान को मजबूत करने का वादा किया गया था, और इंडिया-अफ्रीका कोऑपरेशन के लिए फ्रेमवर्क, जो आर्थिक सहयोग, राजनीतिक समन्वय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास, आधारभूत संरचना, ऊर्जा और पर्यावरण, और मीडिया और संचार जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा तैयार करने वाला एक व्यापक खाका था.
इस समिट ने बहुआयामी जुड़ाव के लिए एक औपचारिक प्रतिबद्धता दिखाई, जिसमें साझा विकास चुनौतियों पर जोर देना, दक्षिण-दक्षिण एकजुटता, और जलवायु कार्रवाई और संस्थागत सुधार जैसे वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक प्रतिनिधित्वपर जोर दिया गया.
इसने लेन-देन के रिश्तों से आगे भविष्य के रणनीतिक सहयोग के लिए नींव रखी. दूसरी समिट मई 2011 में इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में हुई, जो एयू का मुख्यालय है, जिसमें भारत और 15 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया.
इसने एजेंडा को बढ़ाया, 2008 में किए गए प्रतिबद्धताओं को फिर से पक्का किया और अफीकी विकास के लिए भारत का वित्तीय और तकनीकी समर्थन को बढ़ाया. खास तौर पर, इसने पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स को माना, जिसका मकसद टेलीमेडिसिन और टेली-शिक्षा के जरिए अफ्रीकी देशों को जोड़ना था.
खास नतीजों में अदीस अबाबा घोषणा पत्र, एक नया राजनीतिक सहयोग और साझा विकासात्मक लक्ष्य पर जोर, और संयुक्त कार्य योजना, मूल ढांचे के लिए एक पूरक योजना शामिल थी, जो व्यापार, विकास, सुरक्षा और आईसीटी में व्यावहारिक सहयोग पर फोकस करता है.
रोटेशन के आधार पर तीसरी समिट अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में हुई थी.
समिट आधिकारिक स्तर पर विचार-विमर्श के साथ शुरू हुई, इसके बाद राष्ट्राध्यक्षों और सरकार स्तर की शिखर बैठक होगी जिसमें द्विपक्षीय बैठकें निर्धारित हैं. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनयिक पहुंच थी जिसमें बड़ी संख्या में अफ्रीकी देशों के डेलीगेट्स शामिल थे.
यह समिट भारत की तरफ से अफ्रीकी देशों के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक कोशिश थी, जो आपसी सम्मान और साझेदारी में बराबरी की निशानी थी. इसने तुरंत सामाजिक-आर्थिक असर वाले क्षेत्रों में बड़े फ्रेमवर्क से कार्य-उन्मुख सहयोग की ओर बदलाव पर जोर दिया.
भारत ने अफीकी विकास परियोजनाओं के लिए रियायती क्रेडिट और ग्रांट में पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया. दिल्ली घोषणा पत्र (2015) ने अफ्रीकन यूनियन एजेंडा 2063 और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के साथ जुड़े हुए साझा प्रतिबद्धताओं को मजबूत किया.
एक और खास नतीजा इंडिया-अफ्रीका रणनीतिक सहयोग ढांचा था, जो व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति और सुरक्षा जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों में अधिक केंद्रित सहयोग ढांचा है.
चौथा आईएएफएस, 2015 में तीसरे समिट के बाद एक बड़े गैप के बाद इस उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म की लंबे समय से इंतजार की जा रही वापसी को दिखाता है. बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बदलते शक्ति संतुलन के दौर में, आईएएफएस ऐसे समय में हो रहा है जब रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है.
चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रूस जैसी ग्लोबल ताकतें अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा, आधारभूत संरचना, व्यापार और तकनीकी सहयोग के मामले में लगातार रिश्ते मजबूत कर रही हैं. अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधन, जनसांख्यिकीय गतिशीलता और भू-राजनीतिक स्थिति इसे क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीति में मुकाबला करने के लिए जरूरी बनाते हैं.
इसलिए, आने वाला समिट भारत और अफ्रीकी नेताओं को रणनीतिक अभिसरण को संस्थागत बनाने और अफ्रीकी एजेंसी का सम्मान करते हुए सहयोग को मजबूत करने का सही समय पर मौका देता है, साथ ही शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास और संवृद्धि में साझा हितों को भी आगे बढ़ाता है.
आईएएफएस एक राजनयिक अनुष्ठान से कहीं ज़्यादा है; यह साउथ-साउथ सहयोग के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबद्धता को दिखाता है. आज, भारत और अफ्रीकी देश दोनों ऐसी साझेदारी पर जोर देते हैं जो ग्लोबल मामलों में बराबर विकास और मिलकर काम करने को बढ़ावा देती हैं.
आर्थिक जुड़ाव भारत-अफ्रीका संबंधों का एक मुख्य आधार है
भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार काफी बढ़ा है, जो हाल ही में 100 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है, और 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार स्तर को और ज़्यादा बढ़ाने के टारगेट पर योजना बनाने वाले अक्सर चर्चा करते हैं.
विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन थिंक टैंक की सीनियर फेलो और अफ्रीका की विशेषज्ञ रुचिता बेरी ने कहा कि चौथे आईएएफएस को आयोजित करने का भारत का फैसला एक अच्छा कदम है.
बेरी ने ईटीवी भारत से कहा, "उम्मीद है कि इससे अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी अगले स्तर पर जाएगी. प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सालों में अफ्रीकी देशों में दिलचस्पी दिखाई है."
उन्होंने कहा कि अफ्रीका में यह दिलचस्पी भारत को ऊर्जा सुरक्षा से निपटने में मदद करेगी, जिसमें प्राकृतिक गैस और महत्वपूर्ण खनिज की खरीद शामिल है.
बेरी ने कहा, " अफ्रीका ग्लोबल साउथ में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर है." ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य ने बेरी से सहमति जताई.
भट्टाचार्य ने कहा, “होर्मुज जलडमरूमध्य इसका एक उदाहरण है. हम पहले से ही नाइजीरिया से तेल आयात कर रहे हैं. हम मोरक्को और अल्जीरिया जैसे उत्तरी अफ्रीकी देशों से फर्टिलाइजर आयात कर सकते हैं.”
उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भारत को पश्चिमी अफ्रीकी देशों से यूरेनियम की जरूरत है. भट्टाचार्य ने कहा, "अफ्रीका भारत के रक्षा निर्यात के लिए भी एक बाजार है."
उन्होंने कहा कि आधार और यूपीआई जैसी डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं भी अफ्रीकी देशों के लिए दिलचस्प हैं.
भट्टाचार्य ने कहा कि 2015 के आईएएफएस और आने वाले समिट के बीच के समय में रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और साउथ कोरिया जैसे देशों ने एयू के साथ समिट किए थे.
उन्होंने कहा, “हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में रहते हैं. भारत एक जरूरी पोल है. भारत को यह भी दिखाना चाहिए कि वह साउथ-साउथ कोऑपरेशन में कितना जरूरी है.”
भट्टाचार्य ने कहा कि हालांकि भारत द्वारा दी जाने वाली ऋण की लाइनें (LoCs) अफ्रीका के साथ जुड़ाव में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन नई दिल्ली को अफ्रीका के लिए खास नए मॉडल के बारे में भी सोचना चाहिए. उन्होंने कहा, "अफ्रीका पर चीन की बयानबाजी से आगे बढ़कर, भारत के पास कुछ कार्यान्वयन योग्य योजनाएं होनी चाहिए."
कुल मिलाकर, आने वाला आईएएफएस भारत-अफ्रीका रिश्तों में एक अहम मोड़ होगा. एक खंडित दुनिया में, आईएएफएस में गहरे दक्षिण-दक्षिण सहयोग को स्थापित करने, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का विस्तार करने और एक अधिक संतुलित और समावेशी वैश्विक व्यवस्था में सार्थक योगदान देने की संभावना है.
लेकिन, सबसे जरूरी बात यह याद रखना चाहिए कि 2023 जी20 समिट के आयोजन के तौर पर भारत ने एयू को वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय फोरम के सदस्य के तौर पर शामिल किया, जो दुनिया की जीडीपी का 80 प्रतिशत, ग्लोबल ट्रेड का 75 प्रतिशत और आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा है.
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