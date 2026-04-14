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ईरान युद्ध : पाकिस्तान ने ही क्यों की मध्यस्थता ?

चूंकि अमेरिका चीन को एक प्रतिद्वंद्वी मानता है, इसलिए वह बीजिंग को औपचारिक मध्यस्थता या सुविधा प्रदान करने की भूमिका सौंपने में हिचकिचाएगा. अमेरिकी नेतृत्व में यह आशंका भी काफी प्रबल है कि चीन अवसर मिलते ही ईरान को उन्नत हथियार मुहैया करा सकता है. यूक्रेन संघर्ष के कारण अमेरिका-रूस संबंधों में भी काफी तनाव है. इसलिए, ईरान युद्ध में मॉस्को के लिए औपचारिक मध्यस्थता की भूमिका संभव नहीं थी.

इसके बाद ओमान ने मस्कट में ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच वार्ता की मेजबानी की. इन मध्यस्थता प्रयासों के बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए. ईरान ने न केवल क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की, बल्कि उसने कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया. परिणामस्वरूप, इनमें से कोई भी देश युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं था.

2023 में, कतर ने एक समझौते में मध्यस्थता की जिससे अमेरिका और ईरान के बीच कैदियों का आदान-प्रदान संभव हुआ. इस वर्ष फरवरी की शुरुआत में, ऐसी खबरें आईं कि कतर, मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था.

ऐसे भी उदाहरण थे जब खाड़ी देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच मतभेदों को पाटने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई. 2022 में, कतर ने यूरोपीय संघ की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता की मेजबानी की.

दूसरी ओर, यूरोपीय देशों ने ईरान के साथ युद्ध शुरू करने के एकतरफा अमेरिकी निर्णय को जिम्मेदार ठहराया है. फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के अमेरिकी उद्देश्य पर सवाल उठाए. व्यापक अविश्वास को देखते हुए, ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में यूरोपीय देशों की भूमिका निभाने की संभावना बहुत सीमित थी.

यूरोप में इस बात को लेकर भी काफी चिंता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के संबंध में यूरोपीय चिंताओं को पर्याप्त रूप से नहीं समझते हैं. ईरान युद्ध के दौरान, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्सर अमेरिकी युद्ध प्रयासों को पर्याप्त समर्थन न देने के लिए यूरोपीय सहयोगियों के प्रति गहरी निराशा व्यक्त की है.

ऐसे कई उदाहरण हैं, जब यूरोपीय देशों ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम (संयुक्त व्यापक कार्य योजना - जेसीपीओए - 2015) पर चर्चा में और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संवाद (ओस्लो शांति समझौता 1993/1995) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. हालांकि, पिछले एक साल में अमेरिका-यूरोप संबंधों में काफी तनाव आया है. अमेरिकी नेतृत्व ने लगातार यूरोप की इस बात के लिए आलोचना की है कि वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) जैसे सामूहिक सुरक्षा तंत्रों में वित्तीय, भौतिक और मानवीय संसाधनों का अपना हिस्सा नहीं दे रहा है.

ईरान में जान-माल का भारी नुकसान हुआ, वहीं कई खाड़ी देशों में नागरिक प्रतिष्ठानों और ऊर्जा एवं अन्य आर्थिक बुनियादी ढांचे पर भी हमले हुए. 7 अप्रैल, 2026 को हुए युद्धविराम और उसके बाद हुई शांति वार्ता ने फारस की खाड़ी में स्थायी शांति की उम्मीद जगाई. वैश्विक मीडिया और भारत में, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के लिए पाकिस्तान के एक मंच के रूप में उभरने पर काफी चर्चा हुई. ध्यान देने योग्य यह है कि अमेरिका और ईरान ने एक विशिष्ट भू-राजनीतिक संदर्भ में पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में चुना है.

नई दिल्ली : 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी तनाव पैदा कर दिया है. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित किया. माल और तेल का प्रवाह लगभग रूक चुका है. इससे दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा संबंधी झटके लगे.

भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध होने के बावजूद, व्यापार और संबंधित मुद्दों पर काफी तनाव भी रहा है. पिछले एक साल में ट्रंप प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल की गई कठोर भाषा ने भी संबंधों में कड़वाहट पैदा कर दी है. होर्मुज जलडमरूमध्य का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्व देखते हुए, यदि भारत मध्यस्थता करता भी है, तो वह एक नरम मध्यस्थ नहीं होगा और खुले समुद्री मार्गों के लिए दबाव डालेगा जिससे कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ होगा. इसलिए, वर्तमान ईरान युद्ध में भारत के पहले पसंदीदा मध्यस्थ होने की संभावना कम ही है.

अब ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका ईरान के साथ संभावित संघर्ष से उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं की तैयारी के लिए कई महीनों से पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा था. इसके अनुरूप, अमेरिकी नेतृत्व ने कई ऐसे बयान दिए, जिनसे ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बयान को वैधता मिली या उसे समर्थन देने का प्रयास किया गया. उदाहरण के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू में कहा कि पांच लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे, और बाद में इस संख्या को संशोधित करते हुए कहा कि "सात बिल्कुल नए सुंदर विमान" मार गिराए गए थे. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान भारत या पाकिस्तान के रक्षा बलों के थे, लेकिन "बिल्कुल नए" शब्द का प्रयोग भारत के हाल ही में अधिग्रहित राफेल विमानों के संदर्भ में किया गया. इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अपना "पसंदीदा फील्ड मार्शल" बताया.

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई है. शीत युद्ध के दौरान दशकों तक,पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच सुलह की वकालत की. जुलाई1971 में, हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान के रास्ते बीजिंग की अपनी गुप्त यात्रा की, जिसनेएशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया.

अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद, पाकिस्तान नेसाम्यवाद के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाली लड़ाई में एक अग्रणी देश के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई. हाल ही में,पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा समझौते का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.इसलिए, ट्रांसअटलांटिक संबंधों में तनाव, खाड़ी देशों की संघर्ष में भागीदारी,और इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के पाकिस्तान के लंबे इतिहास नेइस्लामाबाद को वार्ता के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बना दिया. ऐसी भी काफी अटकलें हैं,कि चीन ने ईरान को शांति वार्ता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया हो सकता है.

पाकिस्तान के लिए, ईरान शांति वार्ता की मेजबानी करना अमेरिका से जुड़ी एक महत्वपूर्ण राजनयिक घटना थी.जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में पाकिस्तान का दौरा करने वाले अंतिम अमेरिकी राष्ट्रपति थे.2011 में जो बिडेन की यात्रा के बाद यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति (जे.डी. वैंस) ने पाकिस्तान का दौरा किया है.

यह देखना बाकी है कि इस्लामाबाद हाल के राजनयिक घटनाक्रमों का लाभ देश के आर्थिक लाभ के लिए कैसे उठाएगा.कुछ आकलन यह तर्क देते हैं कि शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ की तुलना में एक सुविधाकर्ता की अधिक थी.एक मध्यस्थ अक्सर संघर्ष के पक्षों को उनके मतभेदों को बेहतर ढंग से समझने और हल करने के लिए एक नया दृष्टिकोण या तरीके प्रदान करके आम सहमति खोजने के लिए प्रेरित करता है. दूसरी ओर, एक सुविधाकर्ता एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, संघर्ष के पक्षों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है.बेशक, पाकिस्तान में कई लोग कहेंगे किपाकिस्तान को सुविधाकर्ता कहना पाकिस्तान के संदर्भ में भारतीयों की असुरक्षाओं से उपजा है. फिर भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय नीति बेहद हिंसक है.

भारत के अलावा, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ भी शत्रुतापूर्ण संबंध हैं. हाल ही में,पाकिस्तान द्वारा काबुल के एक अस्पताल पर बमबारी में कई लोग मारे गए. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्टों मेंमृतकों की संख्या 143 बताई गई थी, जबकि तालिबान ने हमले में 400 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा किया था.ईरान में चल रहे युद्ध के कारण, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाइयों की अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा पर्याप्त रूप से जांच नहीं की गई. ऐसी चिंताएं हैं किइस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता की चमक पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की हिंसक कार्रवाइयों पर भारी पड़ जाएगी.हालांकि इस्लामाबाद में हाल ही में हुई वार्ता से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, फिर भीशांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है. शायद अन्य प्रमुख और उभरती शक्तियों कोफारसी खाड़ी में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता रणनीतियों के साथ आगे आना चाहिए.

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(लेखक - संजय पुलिपाका पोलिटिया रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं. यहां व्यक्त किए गए विचारनिजी हैं.)