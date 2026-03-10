ईरान युद्ध : भारत के लिए रणनीतिक संतुलन की परीक्षा
ईरान युद्ध पर भारत की 'चुप्पी' भी एक प्रकार का रणनीतिक संकेत है और वह इसमें सफल भी रहा है.
Published : March 10, 2026 at 2:17 PM IST
अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ अभियान तेज किए जाने के बीच, भारत कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.28 फरवरी को मध्य पूर्व के सामने एक नई रणनीतिक वास्तविकता उत्पन्न हो गई. ईरान के भीतर हुए एक समन्वित अमेरिकी-इजराइली हमले में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी गई. उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक ईरान के राजनीतिक और रणनीतिक दिशा-निर्देशों का नेतृत्व किया था. आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी अन्य संप्रभु राज्य के नेता की लक्षित हत्या बहुत ही दुर्लभ घटना है.
इस अभियान ने अमेरिकी और इजराइली खुफिया नेटवर्कों की असाधारण पहुंच और सटीक हमले की क्षमताओं को प्रदर्शित किया. फिर भी, युद्ध के शुरुआती घंटों में मिली सफलता शायद ही कभी इस कठिन प्रश्न का उत्तर देती है कि इसका अंत कैसे होगा?कुछ ही घंटों के भीतर, ईरानी संस्थानों ने कथित तौर पर उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी. यह घटना आधुनिक युद्ध का एक स्थायी सबक दर्शाती है कि किसी नेता को हटाना किसी शासन को झटका दे सकता है, लेकिन यह शायद ही कभी उन राजनीतिक संरचनाओं को ध्वस्त करता है जो उसे बनाए रखती हैं.
हाल का इतिहास इसके गंभीर उदाहरण प्रस्तुत करता है. 2003 में इराक पर आक्रमण के दौरान सद्दाम हुसैन का पतन शासन को गिराने में सफल रहा, लेकिन इसने वर्षों तक विद्रोह और सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया.
2011 के लीबियाई गृहयुद्ध के दौरान नाटो समर्थित हस्तक्षेप, जिसके कारण मुअम्मर गद्दाफी की मृत्यु हुई, ने एक निरंकुश शासक को हटा दिया, लेकिन लीबिया को प्रतिद्वंद्वी मिलिशियाओं के बीच विभाजित छोड़ दिया.
अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी यह दर्शाती है कि बाहर से एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था थोपना कितना कठिन है. सैन्य विजय शासन को हटा सकती है, लेकिन यह शायद ही कभी यह निर्धारित करती है कि उनका स्थान कौन लेगा.
अमेरिका-इजरायल सैन्य एकीकरण का एक नया चरण
इस संघर्ष की एक और उल्लेखनीय विशेषता अमेरिका और इजराइल के बीच अभूतपूर्व स्तर का सैन्य एकीकरण है. यह अभियान दोनों देशों के बीच पहला वास्तविक संयुक्त अभियान है. दोनों सेनाओं ने खुफिया जानकारी साझा की, हमलों का समन्वय किया और परिचालन संबंधी जिम्मेदारियों को आपस में बांटा. जनवरी 2023 में आयोजित जुनिपर ओक अभ्यास, जो दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, इसमें उन्होंने वायु, भूमि, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों में समन्वय का परीक्षण किया था. उस समय की तैयारियों ने क्षेत्र में अब दिखाई दे रहे मौजूदा अभियान की नींव रखी.
ईरान की रणनीति : संघर्ष का विस्तार
ईरान की प्रतिक्रिया संघर्ष को बढ़ाने पर केंद्रित रणनीति को दर्शाती है. पारंपरिक युद्ध में अमेरिकी और इजराइली सेनाओं को हराने के बजाय, तेहरान भौगोलिक और राजनीतिक रूप से टकराव को बढ़ा रहा है.मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों के अलावा, ईरान समर्थित समूहों ने कई मोर्चों पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. लेबनान में हिज़्बुल्लाह ने इजराइली सेनाओं के साथ गोलीबारी की है, जबकि इराक और सीरिया में मिलिशिया नेटवर्क ने पश्चिमी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं.अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान (आईआईएसएस) के विश्लेषकों का कहना है कि यह पैटर्न असममित युद्ध और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क पर ईरान की लंबे समय से चली आ रही निर्भरता को दर्शाता है. युद्धक्षेत्र का विस्तार करके, तेहरान अपने विरोधियों के लिए युद्ध की राजनीतिक और आर्थिक लागत को बढ़ाना चाहता है.
अमेरिका और इजराइल की जनता के अलग-अलग मत
अमेरिका में जनमत बंटा हुआ है. गैलप और क्विनिपियाक विश्वविद्यालय जैसे संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि दीर्घकालिक सैन्य हस्तक्षेप के लिए जनता का समर्थन सीमित है. कई मतदाता अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस क्षेत्र में विस्तारित सैन्य प्रतिबद्धताएं अमेरिका के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों की पूर्ति करती हैं. वे अपने दावों के समर्थन में इराक और अफगानिस्तान का उदाहरण देते हैं. हालांकि, इजराइली जनमत इससे बिल्कुल अलग है. इजराइली मीडिया द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ईरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य कार्रवाई के लिए घरेलू स्तर पर मजबूत समर्थन है, जिसे कई इजराइली अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं. क्या जनमत में मतभेद अंततः गठबंधन की राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करेगा, भले ही सैन्य सहयोग मजबूत बना रहे? यह तो समय ही बताएगा.
वाशिंगटन के सामने रणनीतिक विकल्प
संघर्ष का अंत कैसे करें?वाशिंगटन में नीति निर्माताओं के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि अमेरिका अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संघर्ष को कितना आगे बढ़ाने को तैयार है ?एक विकल्प यह हो सकता है कि अभियान को ईरान की सैन्य क्षमताओं और परमाणु बुनियादी ढांचे को कमजोर करने तक सीमित रखा जाए. इस दृष्टिकोण के तहत, अमेरिका एक लंबे युद्ध से बचते हुए ईरान की रणनीतिक संपत्तियों को कमजोर कर सकता है.
एक अन्य संभावना तेहरान में सत्ता परिवर्तन की है. कुछ इजराइली नेताओं का तर्क है कि केवल वर्तमान ईरानी नेतृत्व को हटाने से ही इस्लामी गणराज्य द्वारा उत्पन्न दीर्घकालिक खतरे को समाप्त किया जा सकता है.फिर भी, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन और सीएसआईएस जैसे संस्थानों के विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि ईरानी शासन को गिराने के प्रयास पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं. नीति निर्माताओं के लिए चुनौती यह परिभाषित करने में है कि अभियान को कितना आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इससे क्या राजनीतिक परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है.
भारत के सामने रणनीतिक चुनौती
भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है. पश्चिम एशियाई शिपिंग मार्गों में व्यवधान से मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता पर तुरंत असर पड़ सकता है. फिर भी, नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल ऊर्जा बाजारों में ही नहीं, बल्कि रणनीतिक संबंधों के उस जटिल जाल को संभालने में है जो अब युद्ध के कारण अलग-अलग दिशाओं में खिंचा चला जा रहा है. संघर्ष पर भारत की सार्वजनिक प्रतिक्रिया संयमित रही है. कई देशों के विपरीत जिन्होंने ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले की कड़ी निंदा या स्पष्ट समर्थन किया, नई दिल्ली ने किसी का पक्ष लेने से परहेज किया है. यह संतुलित अस्पष्टता उस राजनयिक स्वतंत्रता को दर्शाती है जिसे भारत संरक्षित रखना चाहता है.
इसके कारण स्पष्ट हैं. संघर्ष में शामिल सभी प्रमुख पक्षों के साथ भारत के महत्वपूर्ण संबंध हैं. चाबहार बंदरगाह परियोजना के माध्यम से भारत की क्षेत्रीय संपर्क संबंधी महत्वाकांक्षाओं में ईरान की केंद्रीय भूमिका है. इससे पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है. वहीं, इजराइल भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारों में से एक है, जो वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन और निगरानी प्लेटफॉर्म सहित उन्नत प्रौद्योगिकियां प्रदान करता है. साथ ही, पिछले एक दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी में काफी मजबूती आई है, जिसमें रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना और उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं.
संकट की शुरुआत में हुई एक घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि संघर्ष कितनी तेजी से भारत के समुद्री क्षेत्र में फैल सकता है. ईरानी नौसैनिक पोत आईरिस लावन ने कोच्चि में शरण ली. भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्रथाओं के अनुरूप मानवीय आधार पर पोत को बंदरगाह पर आने की अनुमति दी और इस घटना पर राजनीतिक टिप्पणी करने से सावधानीपूर्वक परहेज किया.राजनयिक इशारों से भी चल रहे सावधानीपूर्वक संतुलन का पता चलता है. अयातुल्ला खामेनेई की मृत्यु के बाद भारतीय प्रतिनिधियों ने ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए, जो राजनयिक प्रोटोकॉल के प्रति सम्मान और तेहरान के साथ संबंध बनाए रखने का संकेत था. साथ ही, भारत ने ऐसे बयान देने से परहेज किया जिन्हें वाशिंगटन या तेल अवीव की आलोचना के रूप में देखा जा सकता था.
भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ-साथ, इस तरह के संकट विभिन्न भू-राजनीतिक गुटों के साथ संबंध बनाए रखने की उसकी क्षमता की परीक्षा ले रहे हैं. नई दिल्ली की अब तक की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि सावधानीपूर्वक अपनाई गई चुप्पी भी एक प्रकार का रणनीतिक संकेत हो सकती है.आने वाले महीनों में यह तय होगा कि संघर्ष सीमित रहेगा या एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल जाएगा. फिलहाल, मध्य पूर्व एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जिसके परिणाम युद्धक्षेत्र से कहीं आगे तक फैलेंगे.
