होर्मुज गैम्बिट: अस्थिर युद्धविराम से क्या पता चलता है ?
अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति अब भी साफ नहीं है. भारत के हित इससे साफ तौर पर जुड़े हैं. पढ़ें पूरा आलेख.
By Vivek Mishra
Published : April 21, 2026 at 5:06 PM IST
नई दिल्ली : मध्य पूर्व में अस्थिर युद्धविराम आकार ले रहा है. इस पर तर्क-वितर्क शुरू है. इस संघर्ष का निर्णायक अंत हमेशा से एक भ्रम था. संयुक्त राज्य अमेरिका औरईरान जिस समझौते पर पहुंचे हैं, उससे क्षेत्रीय राज्यों की इच्छाओं,ईरान की इच्छाओं, इजराइल की इच्छाओं और वाशिंगटन की इच्छाओं के बीच एक गहरी खाई उजागर होती है.ये अंतर केवल मात्रा के नहीं हैं, बल्कि प्रकार के भी हैं, और कोई भी अस्थायी युद्धविराम इन्हें लंबे समय तक छुपा नहीं सकता.
ईरान ने जोर देकर कहा था कि वह एक क्षणिक विराम के बजाय दीर्घकालिक शत्रुता समाप्ति चाहता है. फिर भी,युद्धविराम स्वीकार करके, तेहरान ने अनिच्छा से ही सही, यह स्वीकार कर लिया है कि वहस्थायी शांति के अंतिम अवसर को गंवाने का जोखिम उठा रहा है.इस्लामिक गणराज्य ईरान सैन्य रूप से कमजोर हो गया है, उसके सहयोगी कमजोर पड़ गए हैं, और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है.बची हुई ताकत से बातचीत करने का अवसर कम होता जा रहा है, और ईरान इसे जानता है.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओर से युद्ध से जल्द से जल्द बाहर निकलने की अपनी इच्छा को छिपाया नहीं है.होर्मुज जलडमरूमध्य को "ईरान जलडमरूमध्य" कहना -चाहे यह एक अनजाने में हुई गलती हो या तेहरान को एक रास्ता देने का सोचा-समझा संकेत -महत्वपूर्ण साबित हुआ.
ईरान द्वारा बाद में जलडमरूमध्य को नौवहन के लिए खुला घोषित करना,सही ही, एक पारस्परिक संकेत के रूप में देखा गया कि दोनों पक्ष युद्ध के कगार से पीछे हटने के लिए तैयार हैं.कच्चे तेल की गिरती कीमतों और पूरे एशिया में बाजार की तेजी से हुई रिकवरी ने ऊर्जा की कमी से जूझ रहे देशों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एक रणनीतिक राहत की पुष्टि की,भले ही वह अस्थायी ही क्यों न हो.फिर भी, युद्धविराम की नींव नाजुक है.
यह ट्रंप की मध्यस्थता से हुए उस समझौते पर आधारित है,जिसके तहत लेबनान में इजरायली सेना और हिज़्बुल्लाह के बीच शत्रुता समाप्त हुई थी, जो आज भी एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है. जिसने पूरे क्षेत्र को व्यापक संघर्ष में घसीटने की धमकी दी थी. इजराइल लेबनान में अपना अभियान रोकने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि वह इस क्षण को ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के अवसर के रूप में देख रहा था.
ट्रंप ने इस अनिच्छा को दरकिनार कर दिया, जो क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति की अनिवार्यता और रणनीतिक गणना दोनों से प्रेरित थी. जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, उनका राष्ट्रपति पद एक सीमित समय सीमा में ऐतिहासिक रूप से असंभव को हासिल करने का साधन है - भू-राजनीतिक स्तर पर विरासत का निर्माण.
संघर्ष की वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति अभी भी काफी बनी हुई है. युद्धविरामनाजुक रूप से कायम है, दोनों पक्ष कगार पर खड़े हैं, और शत्रुता फिर से शुरू होने की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है. यह इस तरह का पहला विराम नहीं है: हाल ही में 8 अप्रैल को, यूएस प्रेसिडेंट ने अपने विशिष्ट अंदाज में युद्धविराम का दावा किया, और जीत का जश्न मनाने के लिए जल्दबाजी की,ताकि अभी भी विरोध कर रहे पक्ष, ईरान, पर अधिकतम दबाव डाला जा सके. यह पैटर्नपरिचित है. इस बार की स्थिति को अधिक विश्वसनीयता लेबनान में समानांतर युद्धविराम से मिलती है,जो पहले हासिल की गई किसी भी उपलब्धि की तुलना में संरचनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण तनाव कम करने का प्रतिनिधित्व करता है.
हालांकि, यह संघर्ष दुनिया की सबसे शक्तिशालीसेना और एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी के बीच के द्वंद्व तक सीमित नहीं है. इसके कई पहलू शायद खुद सिद्धांतों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं: नैरेटिव वॉर, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, भू-रणनीतिक स्थिति, एसिमेटरिक बफरिंग, और प्रत्येक देश की इन सभी आयामों में समर्थन के गठबंधन बनाने की क्षमता.ईरान की तरफ से, इन पहलुओं को चीनी और रूसीसमर्थन से मजबूती मिली है, जिसमें ड्रोन तकनीक से लेकर हथियार प्रणालिया शामिल हैं, जिसनेतेहरान की प्रतिरोध क्षमता को काफी हद तक बनाए रखा है. अमेरिकी पक्ष में, स्थिति कहीं अधिक निराशाजनक है.
नाटो सहयोगीजलडमरूमध्य को फिर से खोलने या संयुक्त राज्य अमेरिका को भौतिकसमर्थन देने के लिए किसी भी गठबंधन में शामिल होने से खुले तौर पर अनिच्छुक रहे हैं, खासकर ट्रंप के नेतृत्व में. एक ऐसा गठबंधन जोअस्सी वर्षों से अधिक समय से कायम है, एक ऐसे प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गया है जिसने बार-बार इसेकागज़ी शेर करार दिया है. पोप फ्रांसिस पर ट्रंप के सार्वजनिक हमलों ने इटली में जॉर्जिया मेलोनी की घरेलू स्थिति को भी अस्थिर कर दिया है, जिससे उन्हें वाशिंगटन की उन आलोचनाओं को करने के लिए मजबूर होना पड़ा है जिनसे वे पहले बचती थीं, और बदले में ट्रंप की अनुमानित निंदा का सामना करना पड़ा है. ट्रांसअटलांटिक संबंध इससे पहले शायद ही कभी इतने अनिश्चित दिखे हों.
भारत के लिए, दांव पर लगी चीजें तात्कालिक और बहुआयामी हैं. ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम चिंता का विषय है, जहां संघर्ष भारत के समुद्री और वाणिज्यिक हितों के बेहद करीब पहुंच गया है. होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद करने से खाड़ी तेल पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्था में गहरा झटका लगेगा. लेकिन व्यापक रणनीतिक चुनौती शायद कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. नई दिल्ली को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी तकनीकी और रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने, ट्रंप प्रशासन की अनिश्चितताओं का सामना करने, अपने पड़ोस में अमेरिका-पाकिस्तान के बीच फिर से मजबूत हो रहे संबंधों को संभालने और अगले महीने ट्रंप और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात के परिणामों के लिए तैयार रहने की प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच वाशिंगटन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा.
इस अर्थ में, होर्मुज जलडमरूमध्य केवल एक जलमार्ग नहीं है. यह वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की दरारों को दर्शाने वाला एक दर्पण है और यह एक ऐसी दुनिया को प्रतिबिंबित करता है जिसमें निर्णायक परिणाम तेजी से "मायावी" होते जा रहे हैं और अस्पष्टता का प्रबंधन सर्वोच्च कूटनीतिक कला बन गया है.
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