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सोलर ग्रोथ के पीछे छिपा कचरे का चैलेंज, भारत के लिए बड़ा मौका

भारत में सोलर एनर्जी का विस्तार, क्लीन एनर्जी की ओर देश के बदलाव की एक अहम पहचान बन गया है. अब देश के बड़े हिस्सों में सोलर पार्क फैले हुए हैं. रूफटॉप सिस्टम आम होते जा रहे हैं और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है. यह बढ़ोतरी फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने और भारत के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है. लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है.

जब लाखों सोलर पैनल अपनी उपयोगी उम्र पूरी कर लेंगे, तो उनका क्या होगा ?सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आम तौर पर लगभग 25 साल तक काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, हालांकि कुछ मॉड्यूल खराब होने, टूट-फूट, मैन्युफैक्चरिंग में कमी, खराब मौसम या नई टेक्नोलॉजी से बदलने के कारण समय से पहले ही हटाए जा सकते हैं. इसलिए, पिछले दशक में सोलर इंस्टॉलेशन का तेजी से विस्तार न केवल भारत की क्लीन बिजली क्षमता में बढ़ोतरी को दिखाता है, बल्कि भविष्य में कचरे की एक नई समस्या भी पैदा करता है. यह मुद्दा सोलर पावर के विस्तार के खिलाफ कोई तर्क नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि सोलर पैनल का जीवन चक्र बिजली उत्पादन बंद होने पर खत्म नहीं होता है.

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 तक मौजूद इंस्टॉल्ड क्षमता से भारत का सोलर कचरा 100 किलोटन होने का अनुमान था. अकेले इस मौजूदा क्षमता से निकलने वाला कचरा 2030 तक बढ़कर लगभग 340 किलोटन हो सकता है. जब मौजूदा दशक में जोड़ी गई सोलर क्षमता को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो कुल कचरा 2030 तक लगभग 600 किलोटन तक पहुंच सकता है. राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का इसमें बड़ा हिस्सा होने की उम्मीद है, जिसमें अकेले राजस्थान का योगदान लगभग 24 प्रतिशत होने का अनुमान है. यह राजस्थान के लिए खास तौर पर अहम है, जो भारत के सबसे बड़े सोलर पावर सेंटरों में से एक के रूप में उभरा है और सोलर कचरा मैनेजमेंट का भी एक अहम केंद्र बन सकता है.

2030 के बाद इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है. अनुमान बताते हैं कि प्रोजेक्शन में इस्तेमाल की गई मान्यताओं के आधार पर, कुल सोलर वेस्ट 2040 तक लगभग 4.98 मिलियन टन और 2050 तक लगभग 19 मिलियन टन तक पहुँच सकता है. ये सिर्फ अनुमान हैं, पक्की भविष्यवाणियां नहीं, क्योंकि असल मात्रा भविष्य में सोलर क्षमता में बढ़ोतरी, मॉड्यूल की उम्र, बदलने की दर, तकनीकी बदलाव और दोबारा इस्तेमाल पर निर्भर करेगी.फिर भी, ट्रेंड साफ है.

आज सोलर वेस्ट की जो मात्रा पैदा हो रही है, वह एक बड़ी औद्योगिक और पर्यावरणीय चुनौती बन सकती है, क्योंकि भारत के विस्तार के शुरुआती सालों में लगाए गए बड़े सोलर सिस्टम अब पुराने होने लगे हैं.यह चुनौती संसाधनों के लिहाज से एक बड़ा मौका भी है. सोलर मॉड्यूल में सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर और दूसरे मटीरियल के साथ-साथ बड़ी मात्रा में ग्लास और एल्युमीनियम होता है. इन संसाधनों को दोबारा हासिल करने से नए कच्चे माल पर निर्भरता कम हो सकती है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए घरेलू सप्लाई चेन मजबूत हो सकती है.हाल के एक अनुमान के मुताबिक, भारत 2047 तक लगभग 11.22 मिलियन टन सोलर मॉड्यूल वेस्ट पैदा कर सकता है और इसके लिए लगभग 299 रीसाइक्लिंग सुविधाओं की जरूरत पड़ सकती है, जिनमें से हर एक की प्रोसेसिंग क्षमता सालाना लगभग 3,600 टन होगी. ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी अनुमानित निवेश लगभग ₹4,274 करोड़ है. इससे पता चलता है कि सोलर वेस्ट मैनेजमेंट खुद एक अहम औद्योगिक सेक्टर बन सकता है.

सर्कुलर इकॉनमी पर नीति आयोग का काम इस बदलाव के लिए तैयारी करने की जरूरत को और मजबूत करता है. जरूरी खनिजों पर इसके हालिया आकलन में, इस्तेमाल के बाद बेकार हो चुके सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल को दोबारा इस्तेमाल लायक मटीरियल (खासकर सिलिकॉन) के एक उभरते हुए स्रोत के तौर पर पहचाना गया है. साथ ही, इसके लिए खास कलेक्शन चैनल, रिवर्स लॉजिस्टिक्स और खास प्रोसेसिंग सुविधाओं की अहमियत पर भी जोर दिया गया है. इसकी मॉडलिंग में मौजूदा पॉलिसी के तहत लगभग 70 प्रतिशत सोलर पैनल की प्रोसेसिंग पर विचार किया गया है, और सुधार वाले हालात में इसे 90 प्रतिशत तक बढ़ाने की संभावना है.

नीति आयोग ने सोलर पैनल को सर्कुलर इकॉनमी रणनीति के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र भी माना है, जिसके लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित मंत्रालय है. इसका मुख्य संदेश यह है कि भविष्य में निकलने वाले सोलर वेस्ट को सिर्फ बेकार मटीरियल नहीं, बल्कि सेकेंडरी रिसोर्स (द्वितीयक संसाधन) के स्रोत के तौर पर देखा जाना चाहिए.

भारत ने सोलर फोटोवोल्टिक पैनल, मॉड्यूल और सेल को पहले ही 'ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2022' के दायरे में शामिल कर लिया है. हालांकि, इसे सही ढंग से लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी.

सोलर प्रोजेक्ट्स बड़े भौगोलिक इलाकों में फैले होते हैं, जबकि इस्तेमाल के बाद बेकार हुए मॉड्यूल भारी होते हैं और उन्हें लाने-ले जाने में अधिक खर्च आता है. इसलिए, बड़े सोलर क्लस्टर्स के पास कलेक्शन और एग्रीगेशन सेंटर बनाने से रीसाइक्लिंग का काम आर्थिक रूप से अधिक फायदेमंद हो सकता है. राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य, जहां बड़ी संख्या में सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर वेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क बनाने में पहल कर सकते हैं.एक और जरूरी बात है 'ट्रेसेबिलिटी' (यानी मॉड्यूल की पूरी जानकारी रखना).

भारत एक ऐसा नेशनल डिजिटल सिस्टम बना सकता है जिसमें सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी, मॉड्यूल की टेक्नोलॉजी, लगाने की तारीख, जगह, क्षमता और अंत में उसके बेकार होने की जानकारी दर्ज हो. ऐसी जानकारी से सरकारों और रीसाइक्लिंग करने वालों को यह अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि कचरा कहां और कब निकलेगा, और वे पहले से ही प्रोसेसिंग क्षमता की योजना बना सकेंगे. इससे प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और कीमती मॉड्यूल के अनौपचारिक कचरा चैनलों में जाने की संभावना कम होगी. सोलर मॉड्यूल के डिजाइन में भी धीरे-धीरे रीसाइक्लिंग को ध्यान में रखा जाना चाहिए.