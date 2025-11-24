ETV Bharat / opinion

भारत की आर्थिक ग्रोथ के पीछे छिपा है असंतुलन; आईटी, रेमिटेंस के साथ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर जोर देने की जरूरत

शिव प्रसाद नागल्ला हैदराबाद: तीन दशकों से, भारत की आर्थिक कहानी पर दो बड़ी सफलता की कहानियों का दबदबा रहा है. इसकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं में उछाल और इसके प्रवासी कर्मचारियों से लगातार आने वाला रेमिटेंस. इन सेक्टरों ने मिलकर सैकड़ों अरबों का विदेशी मुद्रा पैदा किया है. लाखों नौकरियां पैदा की हैं, और भारत को एक ग्लोबल आर्थिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है. फिर भी इस प्रभावशाली दिखावे के नीचे एक ढांचागत कमजोरी छिपी है, जो देश के आर्थिक भविष्य को तय कर सकती है. सफलता का पैमाना और इसकी सीमाएं: ये आंकड़े ग्रोथ की एक दिलचस्प कहानी बताते हैं. FY 2023-24 में IT सर्विसेज एक्सपोर्ट $194 बिलियन तक पहुंच गया. इससे बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे में चमचमाते ऑफिस टावरों में 5.4 मिलियन से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को नौकरी मिली. इस बीच, FY 2024-25 में रेमिटेंस $135.46 बिलियन आया, जो भारत के करंट अकाउंट इनफ्लो का 10% से ज़्यादा है. यह खाड़ी देशों से सिलिकॉन वैली में लाखों भारतीय वर्कर्स द्वारा घर भेजी गई एक लाइफलाइन है. लेकिन यहां एक अजीब बात है: जहां ये नॉलेज-इकॉनमी की जीतें सुर्खियां बटोरती हैं, वहीं भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी कुछ ज़्यादा पारंपरिक बनी हुई है. FY 2023-24 में $437 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट. समस्या इस सेक्टर का साइज नहीं है, बल्कि इसकी बनावट और इससे सामने आने वाली स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं. मैन्युफैक्चरिंग की सच्चाई को समझना: भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब से देखने पर एक मुश्किल कहानी बताता है. इंजीनियरिंग गुड्स का दबदबा है, जो लगभग $116.7 बिलियन के एक्सपोर्ट का 26.7% है. इसमें ऑटो कंपोनेंट्स से लेकर भारी मशीनरी तक सब कुछ शामिल है. ये ऐसे सेक्टर हैं, जो भारत की इंडस्ट्रियल क्षमताओं को दिखाते हैं, लेकिन अक्सर इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपोर्ट का 8.8% ($38.6 बिलियन) होने के बावजूद, साल-दर-साल 32% की शानदार ग्रोथ के साथ भविष्य को दिखाता है. स्मार्टफोन असेंबली बूम ने भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैप पर ला दिया है, फिर भी यह सेक्टर इम्पोर्टेड सेमीकंडक्टर और कंपोनेंट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. फॉर्मास्यूटिकल्स का योगदान लगभग 7% ($30.5 बिलियन) है, जो जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन प्रोडक्शन के जरिए दुनिया की फॉर्मेसी के रूप में भारत के उभरने को दिखाता है. यह उन कुछ सेक्टर्स में से एक है, जहां भारत ने असली वैल्यू-एडिशन लीडरशिप हासिल की है. टेक्सटाइल और कपड़ों से $36.6 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, जिसमें रेडीमेड कपड़े (44%), कॉटन टेक्सटाइल (33%), और सिंथेटिक फाइबर (13%) शामिल हैं. यह लेबर-इंटेंसिव सेक्टर भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्राउन ज्वेल होना चाहिए, फिर भी यह बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर के मुकाबले ग्लोबल मार्केट शेयर खो रहा है. खेती और उससे जुड़े प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का 11.9% ($51.9 बिलियन) हैं, जिसमें अकेले चावल का हिस्सा $12.5 बिलियन है. यह सेक्टर भारत की खेती की ताकत दिखाता है, लेकिन यह पारंपरिक चीजों पर अर्थव्यवस्था की लगातार निर्भरता को भी दिखाता है. रोजगार की उलझन और भारत ने क्या खोया: चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम के विकास के रास्ते ऐसे कीमती ब्लूप्रिंट देते हैं, जो भारत के छूटे हुए मौकों और आगे बढ़ने के संभावित रास्तों को दिखाते हैं. चीन का विकास का तरीका: चीन का "मेड इन चाइना 2025" इनिशिएटिव हाई-टेक इंडस्ट्रीज में चीन को एक ग्लोबल पावरहाउस के तौर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है., इसका मकसद विदेशी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट पर चीन की निर्भरता कम करना और अपने इनोवेशन में भारी इन्वेस्ट करना है. लेकिन यह हाई-टेक फोकस दशकों तक मैन्युफैक्चरिंग की गहराई बनाने के बाद आया. चीन ने भारी इंडस्ट्रीज में सरकार के बताए इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की, फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए, जिन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन को आकर्षित किया, और धीरे-धीरे वैल्यू चेन में असेंबली से इनोवेशन तक पहुंचे. दक्षिण कोरिया का चाइबोल मॉडल: दक्षिण कोरिया ने एक्सपोर्ट पर आधारित इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी लागू की. इसमें कच्चे माल को छोड़कर विदेशी प्रोडक्ट्स की एंट्री बंद कर दी गई, जबकि चाइबोल को बैंकिंग सेक्टर से लोन की गारंटी दी गई और उन्होंने नई इंडस्ट्रीज, मार्केट और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई. यह अलग-अलग फेज से गुजरा: 1960 के दशक में एक्सपोर्ट पर आधारित इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदलाव, 1970 के दशक में हेवी और केमिकल इंडस्ट्री में तेजी, और 1980 और 1990 के दशक में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बढ़ावा. सरकार-शाएबोल पार्टनरशिप ने वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल बड़ी कंपनियां बनाईं, जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हुए दुनिया भर में मुकाबला कर सकती थीं. ताइवान के फ्लेक्सिबल नेटवर्क: ताइवान के बिजनेस ग्रुप कोरियाई चैबोल्स की तुलना में छोटे और कम वर्टिकली-इंटीग्रेटेड हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में ज़्यादा एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है. इस फ्लेक्सिबिलिटी ने ताइवान को सेमीकंडक्टर से लेकर कंज्यूमर डिवाइस तक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक जरूरी नोड बनने में मदद की.