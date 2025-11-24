ETV Bharat / opinion

भारत की आर्थिक ग्रोथ के पीछे छिपा है असंतुलन; आईटी, रेमिटेंस के साथ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर जोर देने की जरूरत

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रवासी कर्मचारियों का रेमिटेंस भारत की बड़ी ताकत है. इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को और काम करना होगा.

India Economic Growth
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
November 24, 2025

शिव प्रसाद नागल्ला

हैदराबाद: तीन दशकों से, भारत की आर्थिक कहानी पर दो बड़ी सफलता की कहानियों का दबदबा रहा है. इसकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं में उछाल और इसके प्रवासी कर्मचारियों से लगातार आने वाला रेमिटेंस. इन सेक्टरों ने मिलकर सैकड़ों अरबों का विदेशी मुद्रा पैदा किया है. लाखों नौकरियां पैदा की हैं, और भारत को एक ग्लोबल आर्थिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है. फिर भी इस प्रभावशाली दिखावे के नीचे एक ढांचागत कमजोरी छिपी है, जो देश के आर्थिक भविष्य को तय कर सकती है.

सफलता का पैमाना और इसकी सीमाएं: ये आंकड़े ग्रोथ की एक दिलचस्प कहानी बताते हैं. FY 2023-24 में IT सर्विसेज एक्सपोर्ट $194 बिलियन तक पहुंच गया. इससे बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे में चमचमाते ऑफिस टावरों में 5.4 मिलियन से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को नौकरी मिली.

इस बीच, FY 2024-25 में रेमिटेंस $135.46 बिलियन आया, जो भारत के करंट अकाउंट इनफ्लो का 10% से ज़्यादा है. यह खाड़ी देशों से सिलिकॉन वैली में लाखों भारतीय वर्कर्स द्वारा घर भेजी गई एक लाइफलाइन है.

लेकिन यहां एक अजीब बात है: जहां ये नॉलेज-इकॉनमी की जीतें सुर्खियां बटोरती हैं, वहीं भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी कुछ ज़्यादा पारंपरिक बनी हुई है. FY 2023-24 में $437 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट. समस्या इस सेक्टर का साइज नहीं है, बल्कि इसकी बनावट और इससे सामने आने वाली स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं.

मैन्युफैक्चरिंग की सच्चाई को समझना: भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब से देखने पर एक मुश्किल कहानी बताता है. इंजीनियरिंग गुड्स का दबदबा है, जो लगभग $116.7 बिलियन के एक्सपोर्ट का 26.7% है. इसमें ऑटो कंपोनेंट्स से लेकर भारी मशीनरी तक सब कुछ शामिल है. ये ऐसे सेक्टर हैं, जो भारत की इंडस्ट्रियल क्षमताओं को दिखाते हैं, लेकिन अक्सर इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपोर्ट का 8.8% ($38.6 बिलियन) होने के बावजूद, साल-दर-साल 32% की शानदार ग्रोथ के साथ भविष्य को दिखाता है. स्मार्टफोन असेंबली बूम ने भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैप पर ला दिया है, फिर भी यह सेक्टर इम्पोर्टेड सेमीकंडक्टर और कंपोनेंट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर है.

फॉर्मास्यूटिकल्स का योगदान लगभग 7% ($30.5 बिलियन) है, जो जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन प्रोडक्शन के जरिए दुनिया की फॉर्मेसी के रूप में भारत के उभरने को दिखाता है. यह उन कुछ सेक्टर्स में से एक है, जहां भारत ने असली वैल्यू-एडिशन लीडरशिप हासिल की है.

टेक्सटाइल और कपड़ों से $36.6 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, जिसमें रेडीमेड कपड़े (44%), कॉटन टेक्सटाइल (33%), और सिंथेटिक फाइबर (13%) शामिल हैं. यह लेबर-इंटेंसिव सेक्टर भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्राउन ज्वेल होना चाहिए, फिर भी यह बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर के मुकाबले ग्लोबल मार्केट शेयर खो रहा है.

खेती और उससे जुड़े प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का 11.9% ($51.9 बिलियन) हैं, जिसमें अकेले चावल का हिस्सा $12.5 बिलियन है. यह सेक्टर भारत की खेती की ताकत दिखाता है, लेकिन यह पारंपरिक चीजों पर अर्थव्यवस्था की लगातार निर्भरता को भी दिखाता है.

रोजगार की उलझन और भारत ने क्या खोया: चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम के विकास के रास्ते ऐसे कीमती ब्लूप्रिंट देते हैं, जो भारत के छूटे हुए मौकों और आगे बढ़ने के संभावित रास्तों को दिखाते हैं.

चीन का विकास का तरीका: चीन का "मेड इन चाइना 2025" इनिशिएटिव हाई-टेक इंडस्ट्रीज में चीन को एक ग्लोबल पावरहाउस के तौर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है., इसका मकसद विदेशी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट पर चीन की निर्भरता कम करना और अपने इनोवेशन में भारी इन्वेस्ट करना है. लेकिन यह हाई-टेक फोकस दशकों तक मैन्युफैक्चरिंग की गहराई बनाने के बाद आया.

चीन ने भारी इंडस्ट्रीज में सरकार के बताए इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की, फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए, जिन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन को आकर्षित किया, और धीरे-धीरे वैल्यू चेन में असेंबली से इनोवेशन तक पहुंचे.

दक्षिण कोरिया का चाइबोल मॉडल: दक्षिण कोरिया ने एक्सपोर्ट पर आधारित इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी लागू की. इसमें कच्चे माल को छोड़कर विदेशी प्रोडक्ट्स की एंट्री बंद कर दी गई, जबकि चाइबोल को बैंकिंग सेक्टर से लोन की गारंटी दी गई और उन्होंने नई इंडस्ट्रीज, मार्केट और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई.

यह अलग-अलग फेज से गुजरा: 1960 के दशक में एक्सपोर्ट पर आधारित इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदलाव, 1970 के दशक में हेवी और केमिकल इंडस्ट्री में तेजी, और 1980 और 1990 के दशक में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बढ़ावा. सरकार-शाएबोल पार्टनरशिप ने वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल बड़ी कंपनियां बनाईं, जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हुए दुनिया भर में मुकाबला कर सकती थीं.

ताइवान के फ्लेक्सिबल नेटवर्क: ताइवान के बिजनेस ग्रुप कोरियाई चैबोल्स की तुलना में छोटे और कम वर्टिकली-इंटीग्रेटेड हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में ज़्यादा एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है. इस फ्लेक्सिबिलिटी ने ताइवान को सेमीकंडक्टर से लेकर कंज्यूमर डिवाइस तक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक जरूरी नोड बनने में मदद की.

वियतनाम की हालिया सफलता: वियतनाम जापान के एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के मॉडल को फॉलो कर रहा है, जिसमें वियतनामी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है और जापान के हिस्टोरिकल ग्रोथ पैटर्न को फॉलो कर रहा है. वियतनाम का मैन्युफैक्चरिंग चमत्कार दिखाता है कि देर से इंडस्ट्रियलाइज करने वाले अब भी टारगेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के जरिए ग्लोबल मार्केट शेयर हासिल कर सकते हैं.

हर मॉडल में कॉमन एलिमेंट्स थे: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में स्टेट कोऑर्डिनेशन, शुरुआती स्टेज से एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, वैल्यू चेन में धीरे-धीरे आगे बढ़ना, और सबसे जरूरी, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग-लेड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन.

यह डेटा एक बेसिक चैलेंज को सामने लाता है: भारत के सबसे ज़्यादा ग्लोबली दिखने वाले सेक्टर्स—IT और रेमिटेंस—देश के बड़े वर्कफोर्स की तुलना में काफी कम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर असली एम्प्लॉयमेंट इंजन बने हुए हैं, फिर भी वे भारत के डेमोग्राफिक एडवांटेज से मैच करने के लिए स्केल नहीं कर पाए हैं.

IT सेक्टर, अपने $200 बिलियन के योगदान के बावजूद, ज़्यादातर शहरी, बहुत पढ़े-लिखे वर्कर्स को सर्विस देता है. इस बीच, जिन सेक्टर्स में सच में बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना है. टेक्सटाइल, फ़ूड प्रोसेसिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग. वे एशियाई साथियों की तुलना में कम डेवलप हुए हैं, जिन्होंने ठीक इन्हीं इंडस्ट्रीज पर अपनी आर्थिक कामयाबी बनाई है.

पूर्वी एशियाई सफलता के साथ इसका फर्क सीखने लायक है. हर एक ने सरकारी तालमेल और एक्सपोर्ट पर ध्यान देकर मैन्युफैक्चरिंग की गहराई बनाई, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हुआ और वैल्यू चेन में ऊपर की ओर बढ़ा. भारत का सर्विस-हैवी अप्रोच, हालांकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रभावशाली है, लेकिन इसने अपने बड़े सेमी-स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए प्रोडक्टिव रोजगार की चुनौती को हल नहीं किया है.

उभरती कमजोरियां: यह स्ट्रक्चरल असंतुलन तीन बड़ी कमजोरियां पैदा करता है.

बाहरी निर्भरता का खतरा: US की वीजा पॉलिसी सख्त होने से IT सर्विस की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, जबकि खाड़ी देशों का लोकल रोजगार पर बढ़ता ध्यान रेमिटेंस फ्लो को कम कर सकता है. भारत का ग्रोथ मॉडल वॉशिंगटन और रियाद में लिए गए पॉलिसी फैसलों का बंधक बना हुआ है.

इम्पोर्ट पर निर्भरता का जाल: भारत की कई एक्सपोर्ट सफलता की कहानियां एक परेशान करने वाली सच्चाई को छिपाती हैं. वो है इम्पोर्टेड कंपोनेंट पर बहुत ज़्यादा निर्भरता. उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली नौकरियां पैदा करते हुए सीमित वैल्यू जोड़ती है, लेकिन असली मैन्युफैक्चरिंग गहराई अब भी मुश्किल है.

रोजगार-ग्रोथ का अंतर: इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा वैल्यू वाले एक्सपोर्ट से अपने आप बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके नहीं मिलते, जबकि लेबर-इंटेंसिव सेक्टर कम डेवलप होते हैं.

एक नया रास्ता बनाना: आगे बढ़ने के लिए यह मानना ​​होगा कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए सर्विस सेक्टर में बेहतरीन होने से कहीं ज़्यादा की जरूरत है. इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में गहराई, रोजगार में तेजी और बाहरी निर्भरता कम करने की जरूरत है.

मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को गहरा करने का मतलब है असेंबली से आगे बढ़कर कंपोनेंट प्रोडक्शन की ओर बढ़ना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी में. इसके लिए धैर्य से कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग की जरूरत है.

लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को फिर से जिंदा करने से भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल सकता है. टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फ़ूड प्रोसेसिंग और लाइट मैन्युफैक्चरिंग ने दूसरी जगहों पर यह साबित किया है कि वे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बनाते हुए लाखों नौकरियां पैदा कर सकते हैं.

फॉर्मास्यूटिकल्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देने से भारत को कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस से प्रोडक्ट लीडरशिप तक पहुंचने में मदद मिल सकती है, जिससे ज़्यादा वैल्यू-एडेड रोजगार पैदा हो सकते हैं.

साबित इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी अपनाना: चीन के सीक्वेंशियल मैन्युफैक्चरिंग-से-हाई-टेक अप्रोच, साउथ कोरिया के गवर्नमेंट-बिजनेस कोऑर्डिनेशन और वियतनाम के फोकस्ड लेबर-इंटेंसिव एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज से सीखें.

आने वाला दशक: आज भारत IT सर्विसेज ($194 बिलियन), रेमिटेंस ($135 बिलियन), और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ($437 बिलियन) से लगभग $570 बिलियन कमाता है. फिर भी, इस शानदार टोटल की बनावट मुख्य चुनौती को दिखाती है. बाहरी जॉब मार्केट पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग रोजगार में बहुत कम गहराई.

आने वाला दशक यह तय करेगा कि क्या भारत अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सर्विस एक्सपोर्ट और डायस्पोरा कमाई पर बने स्ट्रक्चर से बदलकर डायवर्सिफाइड, रोजगार-इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित बना सकता है. दांव इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स के प्रोडक्टिव रोजगार के लिए भी.

सफलता के लिए IT सर्विसेज एक्सीलेंस के कम्फर्ट जोन से आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ बनाने की मुश्किल चुनौती की ओर बढ़ना होगा. तभी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार स्ट्रक्चरल कमजोरी के बजाय सस्टेनेबल खुशहाली ला सकती है.

