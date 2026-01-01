ETV Bharat / opinion

भारत में एनर्जी-वॉटर-फूड का महाकनेक्शन, जानें एक-दूसरे पर निर्भरता, चुनौतियां, और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते

भारत में एनर्जी-वॉटर-फूड का कनेक्शन एक-दूसरे पर निर्भर हैं. ( ETV Bharat )

प्रोफेसर मेटुकू देवेंदर रेड्डी भारत और दुनिया भर में, सस्टेनेबिलिटी पर होने वाली चर्चाएं एनर्जी, पानी और फ़ूड प्रोडक्शन के बीच के कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं. इसे कभी-कभी वॉटर-एनर्जी-फूड (WEF) कनेक्शन भी कहा जाता है. भारतीय खेती का ग्राउंडवॉटर पर निर्भर होना, सिंचाई के लिए मुफ़्त या बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर एनर्जी की सप्लाई, और इसके नतीजे में नेचुरल रिसोर्स, फ़ूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिस्टम पर पड़ने वाले असर इस रिश्ते के सबसे साफ उदाहरण हैं. हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन और भारत की फूड सप्लाई इसी तिकड़ी की वजह से मुमकिन हुई, लेकिन इससे ग्राउंडवॉटर की कमी, अनसस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल और एनवायरनमेंट को नुकसान जैसी स्ट्रक्चरल समस्याएं भी पैदा हुई हैं. इन समस्याओं को हल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी, मिलकर बनाए गए रेगुलेशन, और किसानों और कानून बनाने वालों दोनों के व्यवहार में बदलाव की जरूरत है. ग्राउंडवाटर और खेती: फूड सिक्योरिटी की नींव: भारत में पानी का लगभग 80-90% इस्तेमाल खेती में होता है, और 60% से ज़्यादा सिंचाई वाली जमीन ग्राउंडवॉटर पर निर्भर है. इसलिए, फ़ूड सिक्योरिटी की गारंटी के लिए सबसे जरूरी चीज ग्राउंडवाटर है. क्योंकि ग्राउंडवाटर सिंचाई में लचीलापन, भरोसा और जरूरत के हिसाब से पानी मिलता है. ये सभी चीजें गेहूं और धान जैसी ज़्यादा पानी वाली फसलों के लिए जरूरी हैं. किसान नहर से सिंचाई के बजाय इसे पसंद करते हैं. यह निर्भरता पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे अच्छी तरह दिखती है, जहां खेती के तरीकों में चावल और गन्ने का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ये भले ही वे सेमी-एरिड माहौल के साथ मेल नहीं खाते हों. असल में, इस निर्भरता ने देश की फूड सप्लाई को बचाया है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है. हालांकि इसने लोगों को और भी कमजोर बना दिया है. घटता पानी का लेवल, घटते एक्विफर और पानी की खराब क्वॉलिटी लंबे समय की फूड सिक्योरिटी के साथ-साथ किसानों की रोजी-रोटी के लिए भी खतरा हैं. ऊर्जा और भूजल: बिजली सब्सिडी की भूमिका: भूजल विस्तार का मुख्य कारण खेती का बिजलीकरण और मुफ़्त या सस्ती बिजली की उपलब्धता रहा है. किसान बिजली और डीजल से चलने वाले पंपसेट की वजह से ऐसी जमीन की सिंचाई कर पा रहे थे, जो पहले बारिश पर निर्भर थी. शुरुआत में, इससे देश में खाद्यान्न की कमी, किसानों की आय और फसल की पैदावार तेजी से बढ़ाने में मदद मिली. हालांकि, इसके अचानक नतीजे जल्द ही सामने आने लगे हैं. • गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक भूजल दोहन से जलभृत में कमी आ रही है. • ऊर्जा की बढ़ती खपत, क्योंकि ग्रामीण बिजली का एक असंगत मात्रा कृषि के लिए उपयोग किया जाता है. • मुफ्त बिजली नीतियों के कारण राज्य विद्युत बोर्डों के राजस्व घाटे के परिणामस्वरूप उपयोगिताओं पर वित्तीय दबाव. • संसाधनों का अकुशल उपयोग, क्योंकि किसानों को फ्लैट-रेट टैरिफ के कारण ऊर्जा-कुशल सिंचाई प्रणाली लागू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया. ग्राउंडवॉटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर फीडबैक लूप: ग्राउंडवॉटर, एनर्जी और एग्रीकल्चर के बीच के रिश्ते को बताने का एक तरीका यह है कि यह एक साइक्लिकल फीडबैक सिस्टम है. 1. पंपिंग एनर्जी से मुमकिन होती है, जो ग्राउंडवॉटर निकालने का लेवल तय करती है. 2. एग्रीकल्चर को ग्राउंडवाटर से सपोर्ट मिलता है, जो ज़्यादा पैदावार और खाने की रेगुलर सप्लाई की गारंटी देता है. 3. सिंचाई वाले इलाकों को बढ़ाने के लिए ज़्यादा बिजली की जरूरत होती है, इसलिए एग्रीकल्चर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है. इस एक-दूसरे पर निर्भरता के कारण, एक सेक्टर में पॉलिसी इंसेंटिव का असर दूसरों पर पड़ता है. उदाहरण के लिए, सब्सिडी वाली बिजली, अनसस्टेनेबल ग्राउंडवाटर निकालने को बढ़ावा देकर और ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाली खेती के तरीकों को मजबूत करके नेचुरल रिसोर्स पर दबाव बढ़ाती है. नेक्सस में चुनौतियां: भारत में WEF नेक्सस कई आपस में जुड़ी हुई चुनौतियों को जन्म देता है.

ग्राउंडवाटर की कमी: भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंडवाटर निकालने वाला देश है, जहां कई राज्य जरूरी एक्वीफर्स का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं.

एनर्जी की कमी: सब्सिडी वाले टैरिफ एनर्जी बचाने वाली टेक्नोलॉजी को अपनाने से रोकते हैं और बिजली कंपनियों पर दबाव डालते हैं. • एनवॉयरनमेंटल नुकसान: ज़्यादा सिंचाई से पानी भर जाता है, खारापन आ जाता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, जिससे खेती की स्थिरता कम हो जाती है.