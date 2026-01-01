भारत में एनर्जी-वॉटर-फूड का महाकनेक्शन, जानें एक-दूसरे पर निर्भरता, चुनौतियां, और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते
भारत में एनर्जी-वॉटर-फूड का कनेक्शन एक-दूसरे पर निर्भर हैं. इस रास्ते में चुनौतियां हैं. साथ ही सस्टेनेबिलिटी के रास्ते भी हैं.
Published : January 1, 2026 at 11:24 AM IST
प्रोफेसर मेटुकू देवेंदर रेड्डी
भारत और दुनिया भर में, सस्टेनेबिलिटी पर होने वाली चर्चाएं एनर्जी, पानी और फ़ूड प्रोडक्शन के बीच के कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं. इसे कभी-कभी वॉटर-एनर्जी-फूड (WEF) कनेक्शन भी कहा जाता है. भारतीय खेती का ग्राउंडवॉटर पर निर्भर होना, सिंचाई के लिए मुफ़्त या बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर एनर्जी की सप्लाई, और इसके नतीजे में नेचुरल रिसोर्स, फ़ूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिस्टम पर पड़ने वाले असर इस रिश्ते के सबसे साफ उदाहरण हैं. हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन और भारत की फूड सप्लाई इसी तिकड़ी की वजह से मुमकिन हुई, लेकिन इससे ग्राउंडवॉटर की कमी, अनसस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल और एनवायरनमेंट को नुकसान जैसी स्ट्रक्चरल समस्याएं भी पैदा हुई हैं. इन समस्याओं को हल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी, मिलकर बनाए गए रेगुलेशन, और किसानों और कानून बनाने वालों दोनों के व्यवहार में बदलाव की जरूरत है.
ग्राउंडवाटर और खेती: फूड सिक्योरिटी की नींव: भारत में पानी का लगभग 80-90% इस्तेमाल खेती में होता है, और 60% से ज़्यादा सिंचाई वाली जमीन ग्राउंडवॉटर पर निर्भर है. इसलिए, फ़ूड सिक्योरिटी की गारंटी के लिए सबसे जरूरी चीज ग्राउंडवाटर है. क्योंकि ग्राउंडवाटर सिंचाई में लचीलापन, भरोसा और जरूरत के हिसाब से पानी मिलता है. ये सभी चीजें गेहूं और धान जैसी ज़्यादा पानी वाली फसलों के लिए जरूरी हैं. किसान नहर से सिंचाई के बजाय इसे पसंद करते हैं.
यह निर्भरता पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे अच्छी तरह दिखती है, जहां खेती के तरीकों में चावल और गन्ने का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ये भले ही वे सेमी-एरिड माहौल के साथ मेल नहीं खाते हों. असल में, इस निर्भरता ने देश की फूड सप्लाई को बचाया है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है. हालांकि इसने लोगों को और भी कमजोर बना दिया है. घटता पानी का लेवल, घटते एक्विफर और पानी की खराब क्वॉलिटी लंबे समय की फूड सिक्योरिटी के साथ-साथ किसानों की रोजी-रोटी के लिए भी खतरा हैं.
ऊर्जा और भूजल: बिजली सब्सिडी की भूमिका: भूजल विस्तार का मुख्य कारण खेती का बिजलीकरण और मुफ़्त या सस्ती बिजली की उपलब्धता रहा है. किसान बिजली और डीजल से चलने वाले पंपसेट की वजह से ऐसी जमीन की सिंचाई कर पा रहे थे, जो पहले बारिश पर निर्भर थी. शुरुआत में, इससे देश में खाद्यान्न की कमी, किसानों की आय और फसल की पैदावार तेजी से बढ़ाने में मदद मिली. हालांकि, इसके अचानक नतीजे जल्द ही सामने आने लगे हैं.
• गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक भूजल दोहन से जलभृत में कमी आ रही है.
• ऊर्जा की बढ़ती खपत, क्योंकि ग्रामीण बिजली का एक असंगत मात्रा कृषि के लिए उपयोग किया जाता है.
• मुफ्त बिजली नीतियों के कारण राज्य विद्युत बोर्डों के राजस्व घाटे के परिणामस्वरूप उपयोगिताओं पर वित्तीय दबाव.
• संसाधनों का अकुशल उपयोग, क्योंकि किसानों को फ्लैट-रेट टैरिफ के कारण ऊर्जा-कुशल सिंचाई प्रणाली लागू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया.
ग्राउंडवॉटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर फीडबैक लूप: ग्राउंडवॉटर, एनर्जी और एग्रीकल्चर के बीच के रिश्ते को बताने का एक तरीका यह है कि यह एक साइक्लिकल फीडबैक सिस्टम है.
1. पंपिंग एनर्जी से मुमकिन होती है, जो ग्राउंडवॉटर निकालने का लेवल तय करती है.
2. एग्रीकल्चर को ग्राउंडवाटर से सपोर्ट मिलता है, जो ज़्यादा पैदावार और खाने की रेगुलर सप्लाई की गारंटी देता है.
3. सिंचाई वाले इलाकों को बढ़ाने के लिए ज़्यादा बिजली की जरूरत होती है, इसलिए एग्रीकल्चर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है.
इस एक-दूसरे पर निर्भरता के कारण, एक सेक्टर में पॉलिसी इंसेंटिव का असर दूसरों पर पड़ता है. उदाहरण के लिए, सब्सिडी वाली बिजली, अनसस्टेनेबल ग्राउंडवाटर निकालने को बढ़ावा देकर और ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाली खेती के तरीकों को मजबूत करके नेचुरल रिसोर्स पर दबाव बढ़ाती है.
नेक्सस में चुनौतियां:
- भारत में WEF नेक्सस कई आपस में जुड़ी हुई चुनौतियों को जन्म देता है.
- ग्राउंडवाटर की कमी: भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंडवाटर निकालने वाला देश है, जहां कई राज्य जरूरी एक्वीफर्स का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं.
- एनर्जी की कमी: सब्सिडी वाले टैरिफ एनर्जी बचाने वाली टेक्नोलॉजी को अपनाने से रोकते हैं और बिजली कंपनियों पर दबाव डालते हैं.
• एनवॉयरनमेंटल नुकसान: ज़्यादा सिंचाई से पानी भर जाता है, खारापन आ जाता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, जिससे खेती की स्थिरता कम हो जाती है.
• आर्थिक बोझ: मुफ़्त बिजली योजनाएं और ज़्यादा सिंचाई सब्सिडी राज्य सरकारों की दूसरे, लंबे समय के समाधानों में निवेश करने की क्षमता को सीमित कर देती हैं.
• जलवायु परिवर्तनशीलता: अनियमित मॉनसून, बढ़ते तापमान और सूखे पहले से ही तनावग्रस्त जल और ऊर्जा प्रणालियों में अस्थिरता बढ़ाते हैं.
नीतिगत प्रतिक्रियाएं और नवीन अभ्यास: इन कठिनाइयों को पहचानते हुए कई तकनीकी और नीतिगत उपायों को लागू किया गया है.
1. मीटर्ड बिजली आपूर्ति: पंजाब के पानी बचाओ और पैसा कमाओ जैसे राज्यों में अध्ययनों से पता चला है कि मीटर्ड बिजली को किसान प्रोत्साहन से जोड़ने से बर्बादी कम हो सकती है.
2. सौर सिंचाई पंप: कुसुम पहल जैसे कार्यक्रम सौर ऊर्जा चालित सिंचाई को प्रोत्साहित करते हैं, जो विद्युत ग्रिड पर निर्भरता कम कर सकता है और किसानों को ग्रिड को अतिरिक्त बिजली बेचकर अतिरिक्त नकदी दे सकता है.
3. फसल विविधीकरण: गन्ना और धान की बजाय कम पानी वाली फसलों की ओर स्विच करने से ऊर्जा और भूजल आपूर्ति पर दबाव काफी कम हो सकता है.
4. सूक्ष्म सिंचाई: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के उपयोग का विस्तार करने से ऊर्जा की खपत कम हो सकती है और जल दक्षता में सुधार हो सकता है.
5. एकीकृत जल-ऊर्जा मूल्य निर्धारण: जल-बचत उपायों को बिजली सब्सिडी से जोड़ना.
रिन्यूएबल एनर्जी के मौके और रिस्क: सिंचाई को बिजली की सब्सिडी से अलग करने का एक सही ऑप्शन रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर पावर है. हालांकि, जिन इलाकों में पानी की सप्लाई कम है, वहां अकेले सोलर पंप से अनरेगुलेटेड पंपिंग को बढ़ावा मिलने का रिस्क रहता है. ग्रिड से जुड़े सोलर पंप किसानों को फालतू एनर्जी बेचने की इजाजत देकर पानी की बर्बादी के बजाय पानी बचाने को बढ़ावा देते हैं. इसका एक उदाहरण गुजरात में सोलर कोऑपरेटिव्स (SPICE) है.
'हालांकि, बड़े पैमाने पर सौर एकीकरण के लिए बुनियादी ढांचे और वित्तीय बाधाओं पर काबू पाना आवश्यक है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवीकरणीय ऊर्जा संबंध मुद्दे को बढ़ाए न कि बढ़ाए, राज्य डिस्कॉम को मजबूत किया जाना चाहिए, स्मार्ट ग्रिड बनाए जाने चाहिए और नियामक समन्वय में सुधार किया जाना चाहिए.
पानी-एनर्जी का बड़ा रिश्ता: एनर्जी-पानी का कनेक्शन खेती से कहीं ज़्यादा है. भारत में 75 परसेंट से ज़्यादा बिजली थर्मल पावर प्लांट से बनती है, जिनमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है. कोयले से चलने वाले प्लांट में एक मेगावाट-घंटा बिजली बनाने में 1,500–2,000 लीटर पानी लगता है. साथ ही, पानी के ट्रीटमेंट, पंपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिजली जरूरी है. किसी भी सेक्टर में नुकसान दूसरे सेक्टर की कमियों को बढ़ाता है.
उदाहरण के लिए, बिजली में ट्रांसमिशन लॉस (2022–23 में 15.4%) और नॉन-रेवेन्यू पानी (देश भर में 38%, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में 50%) इंफ्रॉस्ट्रक्चर की कमियों को दिखाते हैं, जिससे रिसोर्स पर दबाव और बढ़ जाता है. क्लाइमेट चेंज, तेजी से शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दबावों को और बढ़ा देंगे.
सस्टेनेबल सॉल्यूशन की ओर: एनर्जी-पानी-खाने के रिश्ते को सुलझाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाने होंगे.
रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन: सोलर, विंड और दूसरे साफ एनर्जी सोर्स को बढ़ाने से बिजली बनाने के लिए पानी पर निर्भरता कम होती है.
सिंचाई की अच्छी तकनीकें: माइक्रो-इरिगेशन, वॉटर हॉर्वेस्टिंग और फसल में अलग-अलग तरह के बदलाव अपनाने से ग्राउंडवॉटर और एनर्जी का इस्तेमाल बहुत कम हो सकता है.
पानी की रीसाइक्लिंग और दोबारा इस्तेमाल: खासकर इंडस्ट्री और पावर प्लांट में, गंदे पानी का ट्रीटमेंट और क्लोज्ड-लूप सिस्टम मीठे पानी पर निर्भरता कम करते हैं.
इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना: स्मार्ट ग्रिड, IoT-बेस्ड मॉनिटरिंग और मॉडर्न पाइपलाइन नुकसान को कम कर सकते हैं और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं.
इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क: पानी, एनर्जी और खेती की पॉलिसी को जॉइंट रेगुलेटरी बॉडी या क्रॉस-सेक्टोरल कमेटियों के साथ एक जैसा बनाना होगा.
निष्कर्ष: भारत में पानी-एनर्जी-खाने का रिश्ता ग्रोथ का ड्राइवर भी है और कमजोरी का सोर्स भी. सब्सिडी वाली बिजली से चलने वाली ग्राउंडवाटर सिंचाई ने ग्रीन रेवोल्यूशन को मुमकिन बनाया और देश की फ़ूड सिक्योरिटी पक्की की. हालांकि अब इसने रिसोर्स के ज़्यादा इस्तेमाल और कमजोरी के ऐसे फीडबैक लूप बना दिए हैं, जो टिक नहीं पाते. क्लाइमेट चेंज, शहरीकरण और बढ़ती आबादी के दबाव के साथ, दांव पहले से कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं.
