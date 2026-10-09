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'चुनाव आयोग की सबसे बड़ी पूंजी जनता का भरोसा है, इसे कम नहीं होने दें'

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ( IANS )

साफ-सुथरी वोटर लिस्ट के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता. मरे हुए वोटरों के नाम नियमित रूप से हटाए जाने चाहिए, एक ही व्यक्ति के कई बार दर्ज नामों को हटाया जाना चाहिए, दूसरे राज्यों से आए लोगों की जानकारी अपडेट की जानी चाहिए और जो लोग वोट देने के हकदार नहीं हैं, उन्हें लिस्ट से बाहर किया जाना चाहिए. इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता. लेकिन चुनावी ईमानदारी का एक और उतना ही जरूरी पहलू है और वह है- हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. किसी का नाम गलत तरीके से शामिल करने या हटाने से लिस्ट की शुद्धता पर असर पड़ता है.

लगभग 75 सालों से, समय-समय पर आए चुनाव आयोगों ने इस जिम्मेदारी को समझा है. वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखना कोई नई बात नहीं है. यह एक बुनियादी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी है. देश के गणतंत्र बनने के बाद से हर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ने इसी जिम्मेदारी के तहत काम किया है. इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया ने भारत को सभी नागरिकों के वोटर रजिस्ट्रेशन के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचा दिया है. आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले पैमानों के अनुसार यह लगभग 99 प्रतिशत है.

वोटर लिस्ट कभी भी पूरी तरह सही नहीं रही. लगभग एक अरब लोगों का कोई भी डेटाबेस ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन उनमें लगातार सुधार किया जाता रहा है. इसीलिए मैं इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत से ही यह सवाल पूछ रहा हूं. दशकों से काम कर रहे सिस्टम को अचानक क्यों छोड़ा जा रहा है ? आम तरीका है 'समरी रिविजन' (संक्षिप्त समीक्षा) और साथ ही लगातार अपडेट करना. वोटर लिस्ट के कंप्यूटराइज्ड होने के बाद से खास तौर पर इसी तरीके का पालन किया जा रहा है. मौजूदा लिस्ट ही आधार बनी रहती है. नए वोटर जोड़े जाते हैं. मरने वालों और एक ही नाम की दोहरी एंट्री को हटाया जाता है. घर बदलने की जानकारी दर्ज की जाती है. दावे और आपत्तियां मांगी जाती हैं. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) जमीनी स्तर पर जानकारी की पुष्टि करते हैं. इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) कानूनी फैसले लेते हैं. राजनीतिक पार्टियों को वोटर लिस्ट मिलती है और वे अपने बूथ-लेवल एजेंटों के जरिए इसमें हिस्सा लेती हैं. यह कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है. यह वह सिस्टम है जिसके जरिए पीढ़ियों से वोटर लिस्ट को बनाए रखा गया है. कानून समीक्षा के अलग-अलग तरीकों को मान्यता देता है, और निश्चित रूप से ऐसे हालात हो सकते हैं जिनमें गहन या विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़े. सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी प्रक्रिया करने की कमीशन की शक्ति को सही ठहराया है. लेकिन शक्ति का कानूनी होना चर्चा की सिर्फ शुरुआत है, उसका अंत नहीं. बड़ा सवाल जरूरत, पैमाने और तरीके का है. उन वोटर लिस्ट का क्या हुआ जिन्हें कुछ महीने पहले ही अपडेट किया गया था और जिनके आधार पर चुनाव हुए थे? अगर वे सरकारें चुनने के लिए काफी भरोसेमंद थीं, तो वे अचानक इतनी अविश्वसनीय कैसे हो गईं कि लाखों मौजूदा वोटरों को खुद को फिर से साबित करना पड़ा ? कांग्रेस नेता मोना तिवारी सीईसी के फैसलों के खिलाफ आंदोलन करती हुईं. (PTI) आयोग ने जो कारण बताए हैं, उनमें माइग्रेशन (एक जगह से दूसरी जगह जाना), शहरीकरण, डुप्लिकेट एनरोलमेंट (एक ही व्यक्ति का कई बार नाम दर्ज होना) और यह पक्का करना कि सिर्फ नागरिक ही रजिस्टर हों, शामिल हैं. ये सभी जायज चिंताएं हैं. लेकिन इनमें से कोई भी नई बात नहीं है. आजादी के बाद से ही लोग माइग्रेट करते रहे हैं. नागरिक मरते हैं, घर बदलते हैं और हर साल 18 साल के होते हैं. डुप्लिकेट नाम भी सामने आते हैं. चुनावी मशीनरी को ठीक इन्हीं समस्याओं से लगातार निपटने के लिए बनाया गया था. सीजेपी का विरोध प्रदर्शन (PTI) चुनाव अधिकारियों की कई पीढ़ियों ने 30, 40 या 70 सालों में जो काम धैर्यपूर्वक किया है, उसे अचानक तीन महीनों में फिर से नहीं किया जा सकता, जब तक कि किसी के पास कोई जादुई छड़ी न हो. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (सरकारी कामकाज) में कोई जादुई छड़ी नहीं होती. अगर कुछ इलाकों में संदिग्ध एनरोलमेंट दिखे, तो उनकी गहराई से जांच करें. अगर टेक्नोलॉजी संभावित डुप्लिकेट नामों की पहचान करे, तो उनकी पुष्टि करें. अगर किसी संदिग्ध पते पर सैकड़ों वोटर दिखें, तो उसकी जामच करें. अगर वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल होने के आरोप हों, तो उनकी जांच करें. ऐसी जानकारी से पुष्टि के लिए सुराग मिल सकते हैं. लेकिन ERO को तथ्यों की पुष्टि करनी होगी, नोटिस जारी करना होगा और तय प्रक्रिया का पालन करना होगा. शक को फैसला नहीं माना जा सकता. तेलंगाना का मामला ही अब एक चेतावनी है कि क्या गलत हो सकता है. असली वोटरों (ज़्यादातर मुस्लिम) के नाम हटाने के लिए पहले से भरे हुए 'फॉर्म 7' आवेदनों की रिपोर्ट के बाद, मुख्य चुनाव अधिकारी ने पूरे राज्य में जांच के आदेश दिए हैं. हैदराबाद में एक ERO की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, क्योंकि जांच में पाया गया कि एक मामले में जिन 30 वोटरों को निशाना बनाया गया था, वे सभी असली निवासी थे. फॉर्म 7 का मकसद किसी नागरिक द्वारा साइन किए गए डिक्लेरेशन के आधार पर किसी गलत एंट्री पर आपत्ति जताना है. इसका मकसद कभी भी बड़े पैमाने पर लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करना नहीं था. जो सिस्टम अयोग्य लोगों के नाम हटाने के लिए बनाया गया है, उसमें योग्य लोगों के नाम हटाने की संगठित कोशिशों को रोकने के लिए भी उतने ही मजबूत उपाय होने चाहिए. हर आपत्ति की अलग-अलग जांच होनी चाहिए. वोटर को नोटिस मिलना चाहिए और सुनवाई का मौका भी. और वोटर लिस्ट से जुड़ी गलत जानकारी देना 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950' की धारा 31 के तहत अपराध है. वरना, लिस्ट को साफ-सुथरा बनाने वाला सिस्टम ही उसे खत्म करने का जरिया बन जाता है. खास जानकारी की जांच करना और पूरे वोटर बेस को ही शक के घेरे में लाना, दोनों में बहुत फर्क है. 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के बारे में मुझे यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है. नागरिक और चुनाव अधिकारियों के बीच का सामान्य रिश्ता ही उल्टा होता दिख रहा है. हो सकता है कि कोई व्यक्ति 10 या 20 साल से रजिस्टर्ड हो, उसने कई बार वोट दिया हो और उसके पास खुद चुनाव आयोग का जारी किया हुआ 'इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड' हो. अचानक उससे कहा जाता है कि वह खुद को पुरानी वोटर लिस्ट से जोड़े या अपनी पात्रता साबित करे, जिसे आयोग की लिस्ट ने ही हर चुनाव में माना था.