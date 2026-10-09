'चुनाव आयोग की सबसे बड़ी पूंजी जनता का भरोसा है, इसे कम नहीं होने दें'
'एसआईआर की प्रक्रिया में इतनी तीव्रता क्यों है, यह समझ के परे है.' पढ़ें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के विचार.
Published : October 9, 2026 at 7:22 PM IST
साफ-सुथरी वोटर लिस्ट के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता. मरे हुए वोटरों के नाम नियमित रूप से हटाए जाने चाहिए, एक ही व्यक्ति के कई बार दर्ज नामों को हटाया जाना चाहिए, दूसरे राज्यों से आए लोगों की जानकारी अपडेट की जानी चाहिए और जो लोग वोट देने के हकदार नहीं हैं, उन्हें लिस्ट से बाहर किया जाना चाहिए. इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता. लेकिन चुनावी ईमानदारी का एक और उतना ही जरूरी पहलू है और वह है- हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. किसी का नाम गलत तरीके से शामिल करने या हटाने से लिस्ट की शुद्धता पर असर पड़ता है.
लगभग 75 सालों से, समय-समय पर आए चुनाव आयोगों ने इस जिम्मेदारी को समझा है. वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखना कोई नई बात नहीं है. यह एक बुनियादी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी है. देश के गणतंत्र बनने के बाद से हर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ने इसी जिम्मेदारी के तहत काम किया है. इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया ने भारत को सभी नागरिकों के वोटर रजिस्ट्रेशन के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचा दिया है. आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले पैमानों के अनुसार यह लगभग 99 प्रतिशत है.
वोटर लिस्ट कभी भी पूरी तरह सही नहीं रही. लगभग एक अरब लोगों का कोई भी डेटाबेस ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन उनमें लगातार सुधार किया जाता रहा है. इसीलिए मैं इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत से ही यह सवाल पूछ रहा हूं. दशकों से काम कर रहे सिस्टम को अचानक क्यों छोड़ा जा रहा है ? आम तरीका है 'समरी रिविजन' (संक्षिप्त समीक्षा) और साथ ही लगातार अपडेट करना. वोटर लिस्ट के कंप्यूटराइज्ड होने के बाद से खास तौर पर इसी तरीके का पालन किया जा रहा है. मौजूदा लिस्ट ही आधार बनी रहती है. नए वोटर जोड़े जाते हैं. मरने वालों और एक ही नाम की दोहरी एंट्री को हटाया जाता है. घर बदलने की जानकारी दर्ज की जाती है. दावे और आपत्तियां मांगी जाती हैं.
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) जमीनी स्तर पर जानकारी की पुष्टि करते हैं. इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) कानूनी फैसले लेते हैं. राजनीतिक पार्टियों को वोटर लिस्ट मिलती है और वे अपने बूथ-लेवल एजेंटों के जरिए इसमें हिस्सा लेती हैं. यह कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है. यह वह सिस्टम है जिसके जरिए पीढ़ियों से वोटर लिस्ट को बनाए रखा गया है. कानून समीक्षा के अलग-अलग तरीकों को मान्यता देता है, और निश्चित रूप से ऐसे हालात हो सकते हैं जिनमें गहन या विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़े.
सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी प्रक्रिया करने की कमीशन की शक्ति को सही ठहराया है. लेकिन शक्ति का कानूनी होना चर्चा की सिर्फ शुरुआत है, उसका अंत नहीं. बड़ा सवाल जरूरत, पैमाने और तरीके का है. उन वोटर लिस्ट का क्या हुआ जिन्हें कुछ महीने पहले ही अपडेट किया गया था और जिनके आधार पर चुनाव हुए थे? अगर वे सरकारें चुनने के लिए काफी भरोसेमंद थीं, तो वे अचानक इतनी अविश्वसनीय कैसे हो गईं कि लाखों मौजूदा वोटरों को खुद को फिर से साबित करना पड़ा ?
आयोग ने जो कारण बताए हैं, उनमें माइग्रेशन (एक जगह से दूसरी जगह जाना), शहरीकरण, डुप्लिकेट एनरोलमेंट (एक ही व्यक्ति का कई बार नाम दर्ज होना) और यह पक्का करना कि सिर्फ नागरिक ही रजिस्टर हों, शामिल हैं. ये सभी जायज चिंताएं हैं. लेकिन इनमें से कोई भी नई बात नहीं है. आजादी के बाद से ही लोग माइग्रेट करते रहे हैं. नागरिक मरते हैं, घर बदलते हैं और हर साल 18 साल के होते हैं. डुप्लिकेट नाम भी सामने आते हैं. चुनावी मशीनरी को ठीक इन्हीं समस्याओं से लगातार निपटने के लिए बनाया गया था.
चुनाव अधिकारियों की कई पीढ़ियों ने 30, 40 या 70 सालों में जो काम धैर्यपूर्वक किया है, उसे अचानक तीन महीनों में फिर से नहीं किया जा सकता, जब तक कि किसी के पास कोई जादुई छड़ी न हो. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (सरकारी कामकाज) में कोई जादुई छड़ी नहीं होती. अगर कुछ इलाकों में संदिग्ध एनरोलमेंट दिखे, तो उनकी गहराई से जांच करें. अगर टेक्नोलॉजी संभावित डुप्लिकेट नामों की पहचान करे, तो उनकी पुष्टि करें. अगर किसी संदिग्ध पते पर सैकड़ों वोटर दिखें, तो उसकी जामच करें. अगर वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल होने के आरोप हों, तो उनकी जांच करें. ऐसी जानकारी से पुष्टि के लिए सुराग मिल सकते हैं. लेकिन ERO को तथ्यों की पुष्टि करनी होगी, नोटिस जारी करना होगा और तय प्रक्रिया का पालन करना होगा. शक को फैसला नहीं माना जा सकता.
तेलंगाना का मामला ही अब एक चेतावनी है कि क्या गलत हो सकता है. असली वोटरों (ज़्यादातर मुस्लिम) के नाम हटाने के लिए पहले से भरे हुए 'फॉर्म 7' आवेदनों की रिपोर्ट के बाद, मुख्य चुनाव अधिकारी ने पूरे राज्य में जांच के आदेश दिए हैं. हैदराबाद में एक ERO की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, क्योंकि जांच में पाया गया कि एक मामले में जिन 30 वोटरों को निशाना बनाया गया था, वे सभी असली निवासी थे.
फॉर्म 7 का मकसद किसी नागरिक द्वारा साइन किए गए डिक्लेरेशन के आधार पर किसी गलत एंट्री पर आपत्ति जताना है. इसका मकसद कभी भी बड़े पैमाने पर लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करना नहीं था. जो सिस्टम अयोग्य लोगों के नाम हटाने के लिए बनाया गया है, उसमें योग्य लोगों के नाम हटाने की संगठित कोशिशों को रोकने के लिए भी उतने ही मजबूत उपाय होने चाहिए. हर आपत्ति की अलग-अलग जांच होनी चाहिए. वोटर को नोटिस मिलना चाहिए और सुनवाई का मौका भी. और वोटर लिस्ट से जुड़ी गलत जानकारी देना 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950' की धारा 31 के तहत अपराध है. वरना, लिस्ट को साफ-सुथरा बनाने वाला सिस्टम ही उसे खत्म करने का जरिया बन जाता है.
खास जानकारी की जांच करना और पूरे वोटर बेस को ही शक के घेरे में लाना, दोनों में बहुत फर्क है. 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के बारे में मुझे यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है. नागरिक और चुनाव अधिकारियों के बीच का सामान्य रिश्ता ही उल्टा होता दिख रहा है. हो सकता है कि कोई व्यक्ति 10 या 20 साल से रजिस्टर्ड हो, उसने कई बार वोट दिया हो और उसके पास खुद चुनाव आयोग का जारी किया हुआ 'इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड' हो. अचानक उससे कहा जाता है कि वह खुद को पुरानी वोटर लिस्ट से जोड़े या अपनी पात्रता साबित करे, जिसे आयोग की लिस्ट ने ही हर चुनाव में माना था.
एक ऐसे युवा के बारे में सोचिए जो 2008 में 18 साल का हुआ. उसने 2009 के बाद से हर आम चुनाव में वोट दिया है. उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में कभी नहीं था. हो भी नहीं सकता था. फिर भी, अब उसे उस लिस्ट में अपने माता-पिता की एंट्री के जरिए खुद को साबित करना होगा. अगर उसके माता-पिता की मौत हो चुकी हो, उनके नाम की स्पेलिंग गलत हो, या उनके गांव की पुरानी लिस्ट न मिल रही हो, तो इसका बोझ उसी पर पड़ता है, न कि उस सिस्टम पर जिसने उसे रजिस्टर किया था. पिछली वोटर लिस्ट का भी कुछ तो मतलब होना ही चाहिए. नाम हटाने के बड़े पैमाने ने इस चिंता को और गंभीर बना दिया है. एसआईआर के अलग-अलग चरणों में, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए. ड्राफ्ट लिस्ट से हटाया गया हर नाम फाइनल लिस्ट से भी हट जाए, ऐसा नहीं है, और कई असली वोटर मुश्किल दावों और अपीलों के जरिए वापस आ सकते हैं. लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नामों का हटना महज मामूली क्लर्क-लेवल की गलतियों को ठीक करने जैसा नहीं माना जा सकता.
अब खुद कमीशन ने अपने सिस्टम को निर्देश दिया है कि वे एसआईआर से पहले और एसआईआर के बाद की वोटर लिस्ट की तुलना करें और उन योग्य वोटरों की पहचान करें जो लिस्ट से गायब हो गए हैं, ताकि उन्हें वापस लाया जा सके. यह अच्छी बात है. लेकिन इससे एक स्वाभाविक सवाल उठता है. अगर असली वोटरों को वापस लाने के लिए पिछली वोटर लिस्ट से तुलना करना जरूरी है, तो उस लिस्ट को शुरू से ही बेसिक डेटा क्यों नहीं माना गया, और उसे कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया गया? इतने बड़े पैमाने पर यह काम करने का फैसला कैसे लिया गया, यह उतना ही अहम है जितना कि इसे कैसे अंजाम दिया गया. करोड़ों वोटरों पर असर डालने वाले इस काम से एक और सवाल उठता है. चुनाव आयोग के अंदर ये फैसले कैसे लिए गए? संविधान ने एक चुनाव आयोग बनाया था, न कि किसी एक व्यक्ति का ऑफिस. जब यह कई सदस्यों वाली संस्था बन गई, तो इसके फैसले सामूहिक होने चाहिए थे. कानून में भी यह प्रावधान है कि आयोग को आम सहमति से काम करने की कोशिश करनी चाहिए और जहां आम सहमति न बन पाए, वहां बहुमत से फैसला लेना चाहिए.
अगर ये खबरें सही हैं कि चुनाव आयुक्तों ने अहम मामलों पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं, तो उन्हें सिर्फ ऑफिस के अंदरूनी मतभेद कहकर नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता. अगर चुनाव आयोग के नाम पर कोई कदम उठाया जाता है, तो नागरिकों को यह जानने का हक है कि उसे असल में आयोग ने मंजूरी दी थी या नहीं. यह सिद्धांत तब और भी अहम हो जाता है जब फैसलों का असर करोड़ों वोटरों पर पड़ता हो. इसलिए पारदर्शिता कोई ऐच्छिक शिष्टाचार नहीं है. एजेंडा, बैठक का ब्यौरा, दर्ज असहमति, निर्देश और अहम फैसलों के लिए जिम्मेदारी साफ होनी चाहिए. अगर वोटरों की पहचान करने, आवेदनों पर कार्रवाई करने या गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भी अंतिम फैसले के लिए जिम्मेदार इंसानी कानूनी अधिकारी की भूमिका साफ दिखनी चाहिए.
टेक्नोलॉजी लोकतंत्र में मदद कर सकती है. यह जवाबदेही की जगह नहीं ले सकती. चुनाव आयोग की हालिया घोषणाएं स्वागत योग्य हैं, जिनमें आईटी सिस्टम की अधिक संस्थागत जांच, मजबूत आंतरिक प्रक्रियाओं और वोटर लिस्ट से छूटे वोटरों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत को माना गया है. सुधारात्मक कार्रवाई को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि वह देर से की गई है. लेकिन ये घटनाक्रम यह भी बताते हैं कि सुरक्षा उपाय नागरिकों को नतीजे भुगतने से पहले लागू होने चाहिए, बाद में नहीं. यहां एक और सबक है. चुनावी ईमानदारी को इस बात से नहीं मापा जा सकता कि कितने नाम हटाए गए हैं. वोटर लिस्ट की शुद्धता का मतलब अधिक से अधिक लोगों को हटाना नहीं है. इसका मतलब है अधिक से अधिक सटीकता.
अयोग्य लोगों को बाहर रखना और हर असली वोटर की सुरक्षा करना, ये दोनों अलग-अलग या विरोधी लक्ष्य नहीं हैं. इस संतुलन ने भारत के लिए अच्छा काम किया है. चुनाव आयोग सरकार का कोई विभाग नहीं है. यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है. इसकी ताकत सिर्फ अनुच्छेद 324, इसके विशाल तंत्र या निर्देश जारी करने की शक्ति से नहीं आती है. यह एक ऐसी चीज से आती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन बहुत कीमती है. जनता का भरोसा. आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान, मुझे अक्सर लगा कि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) नहीं थी, न ही पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और द्वीपों में चुनाव कराने का लॉजिस्टिकल चमत्कार, और न ही दुनिया के सबसे बड़े मतदाता समूह को संभालने की क्षमता. इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को इस पर भरोसा था. भरोसा बनने में सालों लगते हैं. यह बहुत तेजी से खत्म भी हो सकता है.
आगे का रास्ता मुश्किल नहीं है. समरी रिविजन (संक्षिप्त समीक्षा) और लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया को मजबूत करें. 18 साल के युवाओं को नियमित रूप से रजिस्टर करें. घर-घर जाकर सघन सत्यापन (वेरिफिकेशन) करें. डुप्लिकेट और गड़बड़ियों की पहचान करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. अयोग्य एंट्रीज के बारे में शिकायतों की जांच करें. नाम हटाने से पहले नोटिस दें. ईआरओ को अपनी कानूनी भूमिका निभाने दें. आयोग के फैसलों को सचमुच सामूहिक बनाएं. और स्थापित प्रक्रियाओं से बड़े बदलावों के बारे में खुलकर बताएं. सबसे बड़ी बात, हर वोटर को शक की नजर से न देखें. इसका मकसद बहुत सीधा और अच्छा है. हर योग्य भारतीय का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम उसमें नहीं होना चाहिए. 75 सालों से चुनाव आयोग यही काम कर रहा है. कोई जादुई छड़ी नहीं है. सिर्फ जनता का भरोसा है, और इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए.
(लेखक एस. वाई. कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और 'अनडॉक्यूमेंटेड वंडर: द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन' पुस्तक के लेखक हैं.)
(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं. यहां व्यक्त तथ्य और विचार ईटीवी भारत के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.)
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