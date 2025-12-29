ETV Bharat / opinion

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की उलझन एक पहेली, प्रशासन परेशान, जनता बेहाल

कोलकाता में 27 दिसंबर, 2025 को वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत सुनवाई के दौरान लोग एक सेंटर पर इकट्ठा हुए. लगभग 32 लाख 'अनमैप्ड' वोटर, जो 2002 के वोटर रोल से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पहले फेज में सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा. ( PTI )

हो सकता है कि कोई एक ही जगह पर रह रहा हो, लेकिन असेंबली सीट और पोलिंग बूथ बदल गए हों. लोग कन्फ्यूज हैं, क्योंकि उन्हें अपना बूथ याद नहीं आ रहा है, भले ही उन्हें उस इलाके में रहने वाले लोगों से उनका AC पता चल जाए. अच्छी बात यह है कि बूथ लेवल ऑफिसर के मोबाइल नंबर SIR फॉर्म के ऊपर दिए गए हैं, और वे आमतौर पर फोन उठाते हैं, जब तक कि वे परेशान न हों या काम के प्रेशर की वजह से थक न गए हों. दूसरे राज्यों की तुलना में ऊंचे लेवल के अधिकारी सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर मदद नहीं कर रहे हैं.

झारखंड के रांची में, राज्य में इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले एक वोटर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करता हुआ (22 दिसंबर, 2025). (PTI)

नीचे के आधे हिस्से में, या तो 2003 में पिछली SIR के बाद पब्लिश हुई वोटर लिस्ट में अपनी डिटेल्स देनी होती हैं या उस लिस्ट में माता-पिता या दादा-दादी में से किसी एक की डिटेल्स देनी होती हैं. 2003 की वोटर लिस्ट ECI की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है. लेकिन, अगर किसी को अपने विधानसभा क्षेत्र या उस बूथ के बारे में पक्का नहीं पता, जहां उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, तो उसे अपने या अपने माता-पिता या दादा-दादी की डिटेल्स खोजने में कीमती घंटे बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट मशीन से सर्च नहीं की जा सकतीं, उत्तर प्रदेश में PDF हिंदी में है.

SIR फॉर्म में वोटर की अभी की डिटेल्स प्रिंट होती है. उसे जन्म की तारीख, आधार कार्ड नंबर (जरूरी नहीं), माता-पिता और पति/पत्नी के नाम और अगर हो तो, अपने अभी के इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) नंबर देने होते हैं. यह आसान हिस्सा है. नीचे का आधा हिस्सा बहुत जरूरी है. इससे यह साबित होगा कि वोटर या उसका परिवार पिछले 23 सालों से इस देश में रह रहा है, यह एक क्राइटेरिया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने इस देश के असली नागरिक तय करने के लिए तय किया है, हालांकि वे इसे इतने शब्दों में नहीं कहते हैं, जो कोई भी ये डिटेल्स नहीं देगा, उसका नाम वोटर रोल से काट दिए जाने का खतरा है.

TMC की तरफ झुकाव रखने वाली BLO अधिकार रक्षा कमेटी के आंदोलनकारी, SIR एक्सरसाइज के दौरान पश्चिम बंगाल में बूथ-लेवल अधिकारियों पर काम के दबाव और तनाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बैरिकेड हटाते हुए, कोलकाता में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस के बाहर (22 दिसंबर, 2025). (PTI)

वोटर लिस्ट का पिछला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2002-03 में किया गया था, और किसी को पता भी नहीं चला, ठीक वैसे ही जैसे भारत बिना ज़्यादा पब्लिसिटी के एक या दो ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गया था. नरेंद्र मोदी सरकार के प्रोपेगैंडा की वजह से जब, भारत तीन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बना, तब देश को इसका पता चला. इसी तरह, 2025-26 का SIR भी बहुत हो-हल्ला मचाकर हो रहा है. इस सरकार को हर चीज का दिखावा करने की आदत है.

कुछ BLO लोगों से कह रहे हैं कि वे सिर्फ फॉर्म का ऊपरी हिस्सा भरें और उन्हें जमा कर दें. कुछ मेहनती BLO हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां ऐसा करना आसान है, क्योंकि वोटर या उनके परिवार कहीं और नहीं गए हैं, वे नीचे के आधे हिस्से में तीन जरूरी नंबर - AC नंबर, वोटर का पार्ट नंबर और सीरियल नंबर भर रहे हैं और फिर वोटर को बाकी फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं.

कोलकाता में 27 दिसंबर, 2025 को इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत सुनवाई के दौरान एक सेंटर के बाहर लोग नोटिस सर्कुलर दिखाते हुए. 32 लाख 'अनमैप्ड' वोटर्स, जो 2002 के इलेक्टोरल रोल से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पहले फेज में हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा. (PTI)

यह साफ नहीं है कि उन फॉर्म का क्या होगा, जिनका सिर्फ ऊपर का आधा हिस्सा भरा हुआ है, जैसा कि उनके BLO ने बताया है. अगर किसी को ऊपर का आधा हिस्सा भरा हुआ फॉर्म जमा करने के बाद अपने या अपने माता-पिता या दादा-दादी की 2003 की डिटेल्स मिलती हैं, तो BLO SIR फॉर्म में और जानकारी अपडेट करने को तैयार नहीं हैं, यह कहते हुए कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिससे वोटर के रिवाइज़्ड लिस्ट में जगह बनाने की संभावना खतरे में पड़ जाती है. कुछ BLO ऐसे भी हैं, जिन पर रिजल्ट दिखाने का दबाव है, वे वोटरों की सहमति के बिना उनके फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं. अगर इन वोटरों के नाम SIR फॉर्म भरने की डेडलाइन के बाद पब्लिश होने वाली शुरुआती लिस्ट में नहीं आते हैं, तो उन्हें नए वोटर के तौर पर अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा.

कुछ वोटर ऐसे भी हैं, जो मुश्किल में हैं, क्योंकि उनके नाम या उनके माता-पिता या दादा-दादी के नाम 2003 की लिस्ट में हैं, लेकिन उन्हें SIR फॉर्म नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें अभी की लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला है. उनके नाम या तो गलती से या जानबूझकर वोटर रोल से हटा दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें SIR नहीं मिला है, इसलिए वे पुराना EPIC और 2003 की लिस्ट में अपने या अपने माता-पिता या दादा-दादी के नाम होने के बावजूद इसे जमा नहीं कर सकते. उन्हें भी फॉर्म 6 भरना होगा, भले ही वे नए वोटर न हों.

पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल, दाएं से दूसरे, स्पेशल ऑब्जर्वर के साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए 'इलेक्टोरल रोल माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग' सेशन के दौरान, कोलकाता में (24 दिसंबर, 2025). (PTI)

एक खास मामले में, लखनऊ के वसंत कुंज में रहने वाले लोग, जिन्हें PM अर्बन EWS हाउसिंग स्कीम के तहत घर अलॉट किए गए थे, जबकि पिछले साल अकबर नगर में उनके असली घर तोड़ दिए गए थे, एक अलग AC में, उन्हें BLO उनके SIR फॉर्म नहीं दे रहा है. BLO का कहना है कि उसे ऊपर से आदेश मिला है कि अकबर नगर के पुराने निवासियों को फॉर्म न दिए जाएं. डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, जो DM भी हैं, चाहते हैं कि शुरुआती लिस्ट जारी होने के बाद वे नए वोटर्स के लिए फॉर्म 6 भरें. इस बात की बहुत संभावना है कि जब सैकड़ों नागरिक, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम हैं, फॉर्म 6 भरेंगे, तो कोई न कोई यह मुद्दा उठाएगा कि इतने सारे नए मुस्लिम वोटर्स को वोटर रोल में जोड़ा जा रहा है. इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि वे या उनके माता-पिता या दादा-दादी 2003 में वोटर थे. इस कम्युनिटी के टेक-सैवी लोग, जिन्होंने अपना SIR फॉर्म ऑनलाइन सफलतापूर्वक भर दिया है, उन्हें अकबर नगर का BLO बता रहा है कि उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे. उनके वोटरशिप से वंचित होने की असली संभावना उनके सामने है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटर लिस्ट में बदलाव के काम में मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि SIR प्रोसेस के बीच में ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे. ये डिटेंशन सेंटर असल में असम में बनाए गए थे, जहां विदेशियों, बांग्लादेशियों के गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुसने की समस्या है. लेकिन उत्तर प्रदेश में, या बिहार में विदेशियों या घुसपैठियों की समस्या कहां है? बिहार SIR के दौरान, उन्हें सिर्फ नेपाली औरतें ही घुसपैठिए मिलीं, जिनकी शादी भारतीय मर्दों से हुई थी, बॉर्डर एरिया में ऐसी शादियां आम हैं. और अधिकारी उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते.

अब, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल सफाई कर्मचारियों में बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए एक ड्राइव पर निकली हैं. उनसे पहले, राज्यसभा MP और रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बृजलाल ने एक दिन अपनी कार रोकी और सफाई कर्मचारियों के एक ग्रुप से उनकी पहचान पूछी. क्या लोगों के प्रतिनिधियों को किसी की नागरिकता वेरिफाई करने का अधिकार है? असम में, फॉरेनर्स एक्ट के तहत एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बना है, जो नागरिकता के मामले पर फैसला करता है. लखनऊ के दुबग्गा में बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर स्कीम के घरों में रहने वाले लोगों से पुलिस उनके रहने के डॉक्यूमेंट्स और उनके आधार कार्ड की कॉपी लेने के लिए जा रही है. प्रशासन की इस परेशानी से लोगों के मन में डर पैदा हो गया है.

इस मायावी घुसपैठिए की यह तलाश असल में BJP का प्रोपेगैंडा है. इससे उन्हें वोटों के पोलराइजेशन में मदद मिलती है. बिहार में जल्दबाजी में SIR करने की कोई वजह नहीं थी, और अब यही काम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी किया जा रहा है. वोटर्स और BLOs में जो घबराहट पैदा हुई, उससे जरूर बचा जा सकता था.

लखनऊ में मुख्य चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम वोटर्स से अपील कर रहा है कि वे अपने एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरें. ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, EPIC को मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा, और भले ही एन्यूमरेशन फॉर्म में कहा गया हो कि आधार कार्ड की जानकारी देना ऑप्शनल है, फिर भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. इस तरह, ऑनलाइन प्रोसेस में किसी को अपना आधार कार्ड नंबर बताना पड़ता है. इंग्लिश में नामों की स्पेलिंग, EPIC नंबर के साथ, तभी एक्सेप्ट की जाएगी, जब वे EC कर्मचारियों द्वारा कंप्यूटर में डाली गई जानकारी से मैच करेंगी. उपलब्ध लिस्ट में नाम हिंदी में हैं. अगर कोई फॉर्म सक्सेसफुली भर पाता है, तो वह खुद को लकी समझेगा.

यह बिल्कुल साफ है कि ECI ने SIR प्रोसेस बिना पूरी तैयारी के शुरू किया है और इसे लोगों पर इस तरह से थोपा है, जिससे ECI की नीयत पर शक हो रहा है. कोई नहीं जानता कि पहले के प्रोसेस के मुकाबले, जहां BLO घर-घर जाकर लोगों के साथ इज्जत से पेश आते थे, बिना कोई हंगामा किए वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करते थे, इस तरह से लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? आज, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा परेशान है, और लोग शिकार हो रहे हैं.

(अरुंधति धुरु नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स से हैं, जबकि संदीप पाण्डेय सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) से हैं.)

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए विचार लेखकों के हैं. यहां दिए गए तथ्य और राय ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)