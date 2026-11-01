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युद्ध की वजह से क्लाइमेट का बुरा हाल, ईरान संघर्ष की वजह से तेल से दूर जाने की प्रक्रिया हुई तेज

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ( AP )

ईरान युद्ध के कारण भारी जान-माल का नुकसान हो रहा है. बुनियादी ढांचा नष्ट हो रहा है और दुनिया का तेजी से घटता कार्बन बजट और भी तेजी से खत्म हो रहा है. मानवीय संकट के साथ-साथ, यह एक पर्यावरणीय और जलवायु संकट भी बन गया है. एक शुरुआती आकलन के अनुसार, केवल पहले 14 दिनों में 5 मिलियन टन से अधिक CO₂-समतुल्य उत्सर्जन हुआ. इसमें तेल की आग से लगभग 1.88 मिलियन टन, नष्ट हुई इमारतों से 2.4 मिलियन टन, और सैन्य विमानन तथा सहायक अभियानों से 0.53 मिलियन टन उत्सर्जन शामिल है.

यह उस अनुमान के विपरीत है जिसके अनुसार दुनिया भर की सेनाएं कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5.5 फीसदी हिस्सा पैदा करती हैं. तेल प्रतिष्ठानों को हुए नुकसान से संकट और गहरा गया है, क्योंकि इससे जहरीला धुआं, सूक्ष्म कणों वाला प्रदूषण, तेल का रिसाव और मिट्टी, पानी तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का दूषित होना जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं.फिर भी, इस युद्ध का एक बहुत ही विरोधाभासी परिणाम सामने आ रहा है. एक तरफ यह पर्यावरणीय नुकसान को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ इसके कारण पैदा हुई ऊर्जा असुरक्षा शायद उस बदलाव (ट्रांजिशन) को तेज कर रही है, जिसे हासिल करने में तीन दशकों की जलवायु कूटनीति (क्लाइमेट डिप्लोमेसी) भी इतनी तेजी से सफल नहीं हो पाई थी. सरकारों को अब समझ आ रहा है कि जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) पर निर्भर रहना केवल जलवायु के लिए ही नुकसानदेह नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ी कमजोरी है.इसकी वजह भूगोल में छिपी है.

ईरान और ओमान के बीच स्थित 21 मील चौड़ी होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते हैं. यह वैश्विक पेट्रोलियम खपत का लगभग 20–21 फीसदी समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का 25–27 फीसदी और वैश्विक एलएनजी व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा है, जिसका बड़ा हिस्सा एशिया भेजा जाता है. 28 फरवरी 2026 को तनाव बढ़ने के बाद, टैंकरों की आवाजाही में कथित तौर पर 90–97 फीसदी की गिरावट आई. एक समय तो ऐसा आया जब वहां से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की संख्या घटकर शून्य से दो के बीच रह गई, और लगभग 200 टैंकर फारस की खाड़ी में फंस गए. फरवरी में लगभग 69–72 डॉलर प्रति बैरल बिकने वाला ब्रेंट क्रूड, बाद में 110–118 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस घटना को आधुनिक तेल बाजार के इतिहास में आपूर्ति में आई अब तक की सबसे बड़ी रुकावट बताया है.दुनिया होर्मुज जलडमरूमध्य को नजरअंदाज करके आगे भी नहीं बढ़ सकती. सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पाइपलाइन क्षमता लगभग 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले सामान्य प्रवाह का मुश्किल से एक-तिहाई हिस्सा है. इससे भी चिंताजनक बात यह है कि 2027 के अंत तक लगभग 600,000 बैरल प्रतिदिन का उत्पादन पूरी तरह से बंद रह सकता है. इससे जो समस्या अस्थायी लग सकती थी, वह लंबे समय तक चलने वाली आपूर्ति बाधा में बदल सकती है. लाल सागर की स्थिति ने यह भी दिखा दिया है कि जोखिम केवल एक जलमार्ग तक सीमित नहीं है. 2026 में एक समय ऐसा आया जब यूरोप को होने वाली ऊर्जा आपूर्ति, संकट से पहले के स्तर की तुलना में गिरकर लगभग 49 फीसदी रह गई थी. यूरोप से एशिया तक : ऊर्जा असुरक्षा के कारण स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी - अब देश केवल अन्य उत्पादकों से अधिक तेल (बैरल) प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे यह भी देख रहे हैं कि कैसे तेल की कुल खपत को कम किया जाए. इलेक्ट्रिक वाहन इस बदलाव को दर्शाते हैं. 2025 में ईवी के कारण प्रतिदिन लगभग 1.7 मिलियन बैरल तेल की मांग कम हुई, और 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है. 2025 में वैश्विक स्तर पर ईवी की बिक्री लगभग 20.7 मिलियन वाहनों तक पहुंच गई, जो एक साल में लगभग 20% की वृद्धि है और कुल नई कारों की बिक्री का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है. 2026 में लगभग 23 मिलियन ईवी बिक सकती हैं. और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आईईए के नेट जीरो परिदृश्य के तहत, केवल ईवी के उपयोग से 2035 तक प्रतिदिन 15 मिलियन बैरल से अधिक तेल की खपत कम हो सकती है, जो वर्तमान वैश्विक तेल खपत का लगभग 15 फीसदी है.चीन इस बदलाव के केंद्र में है. 2025 में वैश्विक EV बिक्री में चीनी निर्माताओं की हिस्सेदारी लगभग 60% थी, जबकि अप्रैल 2026 तक चीन के घरेलू बाजार में नई कारों की मासिक बिक्री में ईवी का हिस्सा 60फीसदी से अधिक हो गया. 2026 की पहली छमाही में चीन के कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 41.2फीसदी रहा. चीन का लक्ष्य 2030 तक 50 फीसदी बिजली का उत्पादन गैर-जीवाश्म स्रोतों से करना और 2035 तक पवन और सौर ऊर्जा की संयुक्त क्षमता को 3,600 GW तक पहुंचाना है. इसके साथ ही 2035 तक पूरी अर्थव्यवस्था में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को उनके उच्चतम स्तर से 7–10% तक कम करने का लक्ष्य भी रखा गया है.यूरोप भी एक पूर्व भू-राजनीतिक झटके के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा है. EU का लक्ष्य 2030 तक लगभग 600 GW सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करना है. इसके साथ ही, छतों पर सौर पैनल लगाने की आवश्यकताओं को बढ़ावा देना, हीट-पंप के उपयोग में तेजी लाना और ऊर्जा दक्षता में व्यापक सुधार करना भी उनके लक्ष्यों में शामिल है.