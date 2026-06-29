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भाजपा: 50 साल तक सत्ता में रहने की ललक और क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य

2019 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस ने जनता से गुहार लगानी शुरू कर दी थी कि इस बार भाजपा को अगर जनता ने नहीं हराया तो फिर यह पार्टी अगले 50 साल तक सत्ता से नहीं जाने वाली. दरअसल, उनका यह डर यूं ही नहीं था. सितंबर 2018 में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि इस बार अगर हम और जीत गए तो अपने काम की बदौलत अगले 50 साल तक सत्ता में बने रहेंगे. इसके बाद 2019 और फिर 2024 में भी केन्द्र में भाजपा की सरकार बन गई. देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकारें लगातार बन रही हैं. कुछ उन राज्यों में भी बन रही हैं जो इससे पहले भाजपा के लिए अनसुलझे थे. उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण हैं. भाजपा की जीत के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोक तो कोई नहीं पा रहा है, हां उसके पैरों तले कई क्षेत्रीय पार्टियां कुचली जरूर जा रही हैं. हाल ही में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का हो हश्र हुआ उससे हरेक व्यक्ति हतप्रभ है. आम आदमी पार्टी के ज्यादातर राज्यसभा सांसद भाजपा में जा मिले. जबकि शिवसेना (यूबीटी) के बचे खुचे सांसद भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आ गए. उड़ीसा की बीजू जनता दल के भी दो राज्यसभा सांसदों ने पाला बदल लिया. देबाशीष सामंतराय और सुजीत कुमार बीजद से इस्तीफा देकर भाजपा के झंडे तले फिर से राज्यसभा पहुंच गए. तो क्या भाजपा के इस देश व्यापी शासन में धीरे-धीरे क्षेत्रीय पार्टियां दम तोड़ देंगी? और भाजपा 50 साल तक सत्ता में रहने के लिए और क्या करना चाहती है, इसी पर चर्चा करते हैं.

भाजपा भी दशकों तक शासन चलाने वाली पार्टी बनी

दो दशक पहले तक कहा जाता था कि शासन में लंबे समय तक बने रहना सिर्फ कांग्रेस को ही आता है. कांग्रेस दशकों तक देश और तमाम राज्यों में लगातार सत्ता में बनी रही थी. लेकिन 1995 के बाद उदाहरण बदलना शुरू हो गए. भाजपा की गुजरात में सरकार बनी जो आज 31 साल बाद भी बदस्तूर जारी है. इसी प्रकार मध्यप्रदेश में भी भाजपा 2003 में सत्ता में आई. कमलनाथ सरकार के डेढ़ साल के शासन (दिसंबर 2018 से मार्च 2020) को छोड़ दिया जाए तो भाजपा वहां भी दो दशक से ज्यादा समय से सत्ता में बनी हुई है. कई राज्यों में इस बीच भाजपा ने लगातार 10-15 साल तक शासन किया. दूसरी ओर केन्द्र में भी 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी 1998 और फिर 1999 में फिर चुनकर आ गए और लगभग 6 साल तक केन्द्रीय सत्ता में बने रहे. भाजपा 2014 में फिर से केन्द्र में वापसी करती है और 12 साल बाद आज भी वह सत्ता में है. इन्हीं उदाहरणों से राजनीतिक पंडितों की सोच बदल गई.

पहले भाजपा ने खुद समर्थन देकर तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार बनवाई

6 अप्रैल 1980 को भाजपा के गठन के बाद से कई क्षेत्रीय पार्टियों ने भाजपा का फायदा उठाया. 1989 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री बने थे जिन्हें भाजपा ने ही समर्थन दिया था. इसी उत्तर प्रदेश में 1997 और 2002 में भाजपा के ही समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनी थीं. भाजपा के सहयोग से ही बिहार में नीतीश कुमार लगभग दो दशक तक मुख्यमंत्री रहे. भाजपा ने 1999 में जम्मू-कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस को भी एनडीए में शामिल करके उमर अबदुल्ला को केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री बनाया. अबदुल्ला फिलहाल कांग्रेस के साथ गंठबंधन में रहकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं. इतना ही नहीं अपनी धुर विरोधी रही पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तक को समर्थन देकर भाजपा ने 4 अप्रैल 2016 को जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री बनवा दिया. लेकिन 2019 से भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना से मात खाने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली.

2019 से अब तक भाजपा बनाम क्षेत्रीय दल

महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना पाला बदलकर एनसीपी-कांग्रेस के साथ चली गई. वहां उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया. मुख्यमंत्री पद ही भाजपा और शिवसेना में हुए झगड़े की जड़ में था. बस यहीं से कहानी शुरू हो गई. जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी. उनके साथ अधिसंख्य विधायक चले गए. भाजपा ने समर्थन देकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनवा दिया. बाद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही चुनाव आयोग ने असली शिवसेना मान लिया. यही कहानी एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के साथ दोहरा दी गई. अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ी, फिर असली एनसीपी उनकी हो गई और वो महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गए. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकलने के साथ ही उसका भरभरा कर गिर जाना बताता है कि यह क्षेत्रीय दल भले ही ऊपर से बहुत दिलेर दिखता था लेकिन उसके नेताओं के मन में भाजपा के लिए बहुत डर भरा हुआ था. अब यह तय है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर ही तृणमूल कांग्रेस भी ममता बनर्जी के हाथ से निकलकर ऋताब्रत बनर्जी की हो जाएगी और अगले पांच साल तक पश्चिम बंगाल में विपक्ष जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. उल्लेखनीय है कि टीएमसी के 80 में से 60 से भी ज्यादा विधायकों ने बागी नेता ऋताब्रत बनर्जी को अपना नेता मान लिया है और अब असली तृणमूल कांग्रेस किसकी, इसी बात की लड़ाई चल रही है.