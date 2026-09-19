आत्मनिर्भर भारत: तेजस, एचटीटी-40 और ध्रुव-NG की सुपुर्दगी से भारत के स्वदेशी एयरोस्पेस अभियान को नई गति मिली
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से हाल ही में की गई डिलीवरी भारत के डिफेंस और सिविल एयरोस्पेस सेक्टर
Published : September 19, 2026 at 4:55 PM IST
नई दिल्ली: सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने शुक्रवार को भारतीय वायुसेना को दो सीट वाला एलसीए तेजस एफओसी प्रशिक्षक विमान और ‘एचटीटी-40’ बुनियादी प्रशिक्षण विमान तथा 'पवन हंस' को ‘ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर' सौंपे.
एचएएल द्वारा इन विमानों और हेलीकॉप्टर को सौंपे जाने के समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू मौजूद थे. तेजस, एचटीटी-40 और ध्रुव-NG एयरक्राफ्ट के नए बैच की डिलीवरी यह बताती है कि भारत की एयरोस्पेस आत्मनिर्भरता अब एक ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां ध्यान सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाने से हटकर उनके पीछे के बड़े प्रौद्योगिकी तंत्र को विकसित करने पर ज्यादा दिया जा रहा है.
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा 18 सितंबर को भारतीय वायु सेना (IAF) और पवन हंस लिमिटेड (PHL) को ये एयरक्राफ्ट सौंपे गए. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नई दिल्ली आयातित एयरोस्पेस सिस्टम पर निर्भरता कम करने और पूरी वैल्यू चेन में घरेलू विशेषज्ञता विकसित करने की कोशिश कर रही है.
रक्षा मंत्रालय द्वारा शुक्रवार देर शाम जारी एक बयान के अनुसार, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू की मौजूदगी में HAL ने IAF को दो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस FOC (फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस) ट्विन-सीटर ट्रेनर और तीन HTT-40 बेसिक ट्रेनर, तथा PHL को चार ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन (NG) हेलीकॉप्टर सौंपे.
अपने संबोधन में, रक्षा मंत्री ने इस हस्तांतरण को देश की स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता, तकनीकी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य भारत को अपनी एयरोस्पेस जरूरतों को पूरा करने में सक्षम, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है." राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर व्यवस्थित रूप से बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 'आत्मनिर्भरता' के मूल मंत्र के साथ काम शुरू करने के बाद से ही देश में अत्याधुनिक उपकरण स्वदेशी रूप से बनाए जा रहे हैं.
उन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ज़िक्र करते हुए कहा, "हमने न केवल रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) को रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया है, बल्कि निजी उद्योग को भी प्रोत्साहित किया है ताकि सभी को समान अवसर मिलें."
इस समारोह का महत्व केवल 9 विमानों और हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी तक ही सीमित नहीं है. ये तीनों प्लेटफॉर्म भारत की एयरोस्पेस जरूरतों के अलग-अलग हिस्सों को पूरा करते हैं. शुरुआती पायलट ट्रेनिंग और फ्रंटलाइन फाइटर ऑपरेशन के लिए कन्वर्जन ट्रेनिंग से लेकर सिविल हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल तक, ये सभी मिलकर घरेलू एयरोस्पेस डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्टिफ़िकेशन और लाइफ़साइकल सपोर्ट के बढ़ते दायरे को दिखाते हैं.
दो तेजस FOC ट्विन-सीटर ट्रेनर की डिलीवरी भारतीय वायु सेना के लिए खास तौर पर अहम है क्योंकि ये एफओसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आखिरी दो विमान हैं. ट्विन-सीटर उसी बुनियादी प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग का रास्ता देता है जिसे पायलट आगे चलकर फ्रंटलाइन सर्विस में उड़ाएंगे. इसमें सिंगल-सीट फाइटर वाले मुख्य सिस्टम और कॉम्बैट क्षमताएं होती हैं, जिससे ट्रेनी पायलट फ्रंटलाइन भूमिकाओं में जाने से पहले विमान के सिस्टम और ऑपरेशनल विशेषताओं से परिचित हो पाते हैं. इसके ट्रेनिंग और आत्मनिर्भरता, दोनों पर असर पड़ते हैं.
स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम के लिए सिर्फ लड़ाकू विमान (कॉम्बैट विमान) बनाने से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है. इसके लिए एक ऐसे स्वदेशी ट्रेनिंग ढांचे की भी जरूरत होती है जो पायलटों को बुनियादी फ़्लाइंग से लेकर उन्नत फाइटर ऑपरेशन तक के सफर में मदद कर सके. तेजस ट्रेनर उस निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है.
IAF को सौंपे गए तीन हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर-40 (HTT-40) एयरक्राफ्ट मिलिट्री एविएशन के एक और अहम पहलू पायलटों की बुनियादी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं. एचटीटी-40 को HAL ने देश में ही डिजाइन और डेवलप किया है ताकि सशस्त्र बल की बुनियादी ट्रेनिंग की जरूरतों को पूरा किया जा सके. मॉडर्न कॉकपिट और एवियोनिक्स सुइट से लैस और टर्बोप्रॉप इंजन से चलने वाला यह एयरक्राफ्ट कई तरह की ट्रेनिंग गतिविधियों के लिए बनाया गया है, जिनमें एरोबेटिक्स, जनरल हैंडलिंग, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, नेविगेशन, नाइट फ्लाइंग और फॉर्मेशन फ्लाइंग शामिल हैं.
इसकी अहमियत का एक कारण बुनियादी ट्रेनिंग के लिए इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट पर निर्भरता को कम करना भी है. बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलिट्री पायलट ट्रेनिंग की नींव होते हैं. ऐसे प्लेटफॉर्म को देश में ही डेवलप करने से भारत को ट्रेनिंग की जरूरतों, रखरखाव, अपग्रेड और लंबे समय तक उपलब्धता पर बेहतर कंट्रोल मिलता है. पवन हंस को चार ध्रुव-NG हेलीकॉप्टर सौंपना एक अलग वजह से अहम है. यह सिविल और कमर्शियल रोटरी-विंग मार्केट में HAL की एयरोस्पेस क्षमताओं के विस्तार को दिखाता है.
सिविल ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए ध्रुव-NG में अपग्रेडेड सिस्टम, मॉडर्न एवियोनिक्स और ज़्यादा पावरफुल इंजन शामिल हैं. इसके कामों में यात्रियों को ले जाना, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस और ऑफशोर लॉजिस्टिक्स शामिल हैं.नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने हेलीकॉप्टर प्रमाणन और सिविल ऑपरेशन में इसे शामिल करने को भारत के स्वदेशी सिविल एविएशन इकोसिस्टम के लिए एक अहम मील का पत्थर बताया.
18 सितंबर को सौंपे गए इन तीन प्लेटफॉर्म का संयोजन शायद इस कार्यक्रम की सबसे अहम खासियत है. HTT-40 बुनियादी पायलट ट्रेनिंग की जरूरत को पूरा करता है. तेजस ट्विन-सीटर एडवांस्ड फाइटर ट्रेनिंग और फ्रंटलाइन ऑपरेशन में जाने में मदद करता है. ध्रुव-एनजी सिविल हेलीकॉप्टर ऑपरेशन्स में भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस मौजूदगी को बढ़ाता है.
ये सब मिलकर उन क्षमताओं के दायरे को दिखाते हैं जो एक एयरोस्पेस इकोसिस्टम में होनी चाहिए. इस संदर्भ में, सिंह का इंटीग्रेटेड एयरोस्पेस इकोसिस्टम डेवलप करने पर ज़ोर देना अहम है. सिर्फ किसी दूसरे देश से विमान के सारे पुर्जे और तकनीक खरीदकर, उन्हें केवल अपने यहां जोड़ देने से कोई देश रक्षा या विमानन क्षेत्र में सच में आत्मनिर्भर नहीं बन जाता. असली चुनौती उन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल क्षमताओं को धीरे-धीरे स्थानीय बनाना है जिन पर ये आधारित हैं.
इनमें शामिल हैं, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर डिजाइन, इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम, एवियोनिक्स, फ़्लाइट-कंट्रोल सिस्टम; कम्पोजिट मटीरियल; सेंसर और मिशन सिस्टम; प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, लाइफसाइकिल सपोर्ट और ग्लोबल मार्केटिंग और एक्सपोर्ट.
सिंह ने खास तौर पर HAL से कहा कि वह इस पूरी वैल्यू चेन में अपनी क्षमताएं बढ़ाए. इसलिए, रक्षा मंत्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा निवेश का आह्वान इस हस्तांतरण से गहराई से जुड़ा है. एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट साइकल लंबे होते हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है. मौजूदा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर ही नए तरह के एयरक्राफ्ट नहीं बनाए जा सकते.
सिंह ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डिज़ाइनरों, टेस्ट पायलटों और टेक्नीशियनों से ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करने का आग्रह किया जो अभी मौजूद नहीं हैं. साथ ही, ऐसी क्षमताएं विकसित करने को कहा जो अगले दशक में भारत को ग्लोबल एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मज़बूत स्थिति में ला सकें.
इससे भारत के विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स, रिसर्च संस्थानों, रक्षा प्रयोगशालाओं और प्राइवेट एयरोस्पेस कंपनियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है. सरकार के एयरोस्पेस से जुड़े लक्ष्यों को सिर्फ HAL और दूसरे सरकारी संस्थानों के ज़रिए पूरा नहीं किया जा सकता. राजनाथ सिंह ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बीच ज़्यादा सहयोग की बात कही और कहा कि इन दोनों सेक्टर को एक-दूसरे का कॉम्पिटिटर (प्रतिद्वंद्वी) नहीं, बल्कि सहयोगी मानना चाहिए.
यह इसलिए जरूरी है क्योंकि एक आधुनिक एयरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए स्पेशलाइज़्ड सप्लायर्स के बड़े नेटवर्क की ज़रूरत होती है. प्राइवेट कंपनियां, MSME और स्टार्टअप्स कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामग्री, विनिर्माण तकनीक और विशेष इंजीनियरिंग क्षमताएं उपलब्ध करा सकते हैं.
रक्षा मंत्री का HTT-40 के निर्यात की संभावना पर जोर देना स्वदेशी एयरोस्पेस डेवलपमेंट के एक और पहलू की ओर इशारा करता है. घरेलू मांग भारतीय एयरक्राफ़्ट के लिए शुरुआती बाज़ार तो देती है, लेकिन एक्सपोर्ट से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन (इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल) हो सकता है और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की इंटरनेशनल स्थिति मज़बूत हो सकती है.
HTT-40 उन देशों के काम आ सकता है जिन्हें बेसिक मिलिट्री पायलट-ट्रेनिंग एयरक्राफ़्ट की ज़रूरत है, जबकि ध्रुव फ़ैमिली ने पहले ही भारत को इंटरनेशनल हेलिकॉप्टर बाज़ार का अनुभव दिया है. शुक्रवार को HAL द्वारा एयरक्राफ़्ट सौंपे जाने का जिक्र करते हुए, उदयपुर स्थित 'उसानस फाउंडेशन' थिंक टैंक के फाउंडर, डायरेक्टर और सीईओ अभिनव पांड्या ने बताया कि बढ़ते ग्लोबल टकरावों के बीच, रक्षा उपकरणों की सप्लाई किसी देश की संप्रभुता तय करने वाला एक मुख्य घटक है.
पांड्या ने ईटीवी भारत से कहा, "इसलिए, HAL का तेजस और HTT-40 एयरक्राफ़्ट और ध्रुव हेलिकॉप्टर सौंपना भारतीय एयरोस्पेस इंडस्ट्री के स्वदेशीकरण की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है. हालांकि इसमें काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन इस अधिग्रहण से पांचवीं और छठी पीढ़ी के फ़ाइटर जेट्स की भविष्य की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा." इस हस्तांतरण का महत्व असल में इस बात में है कि यह भारत के एयरोस्पेस लक्ष्यों की दिशा के बारे में क्या बताता है.
आत्मनिर्भरता का मकसद सिर्फ़ आयात किए गए विमानों की जगह देश में बने विमानों को लाना नहीं है. इसमें एडवांस्ड एयरोस्पेस प्लेटफ़ॉर्म को डिज़ाइन करने, विकसित करने, बनाने, प्रमाणित करने, संचालन, रखरखाव और अपग्रेड करने और आखिर में निर्यात करने की क्षमता विकसित करना शामिल है.18 सितंबर को सौंपी गई चीजें उस चेन के कई पहलुओं को पूरा करती हैं.
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