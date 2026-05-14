टेक, सस्टेनेबिलिटी, स्टैंडर्ड्स को लेकर इंडिया-नॉर्डिक समिट का बढ़ता महत्व
जैसे-जैसे क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिक्स को नया आकार दे रहे, आने वाला इंडिया-नॉर्डिक समिट यूरोप, इंडिया के बीच एक पुल तौर पर जरूरी हो रहा है.
Published : May 14, 2026 at 8:53 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18-19 मई को होने वाले तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट के लिए नॉर्वे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और यह मीटिंग दिखाती है कि कैसे एक समय की लो-प्रोफाइल बातचीत अब एक स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी पार्टनरशिप बन गई है.
भारत और पांच इनोवेशन पर चलने वाले यूरोपियन देशों – डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन – को एक साथ लाकर यह समिट अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई-चेन रेजिलिएंस और डिजिटल गवर्नेंस के बीच एक ऐसे मोड़ पर है, जहां ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बंट रहा है.
विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी (वेस्ट) सिबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बुधवार को यहां एक खास मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'टेक और इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटाइजेशन में नॉर्डिक देश भारत के अहम पार्टनर हैं. यह समिट मई 2022 में कोपेनहेगन में हुए दूसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट के बाद से इंडिया-नॉर्डिक रिश्तों की प्रोग्रेस को रिव्यू करने का एक मौका होगा.'
इस समिट में पीएम मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड की प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो, आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडोटिर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन भी शामिल होंगे.
यह समिट अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम और मई 2022 में कोपेनहेगन में हुई पिछली दो समिट पर आधारित होगी, और नॉर्डिक देशों के साथ भारत के रिश्तों को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक आयाम देगी, खासकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ग्रीन ट्रांज़िशन और रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ब्लू इकॉनमी, डिफेंस, स्पेस और आर्कटिक में.
नॉर्डिक अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता महत्व
जॉर्ज के अनुसार कोपेनहेगन में पिछले समिट के बाद से नॉर्डिक देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं, जिसमें व्यापार और निवेश के गहरे संबंध और उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ रहा है जहां नॉर्डिक देशों की बहुत ताकत है.
उन्होंने कहा, 'नॉर्डिक देशों के साथ भारत का सामान और सर्विस का आपसी व्यापार 19 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जिसमें एक्सपोर्ट 9.5 बिलियन डॉलर और इम्पोर्ट भी लगभग 9.5 बिलियन डॉलर है. भारत में 700 से ज़्यादा नॉर्डिक कंपनियां काम करती हैं, और लगभग 150 भारतीय कंपनियां नॉर्डिक क्षेत्र में मौजूद हैं.'
जॉर्ज ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत के जुड़ाव में बहुत जरूरी पड़ाव आए हैं. उन्होंने कहा, 'यह समिट इस इलाके के साथ हमारे कई तरह के सहयोग को बढ़ाने में मदद करेगा और आपसी फायदे के ग्लोबल और रीजनल मुद्दों पर विचारों का लेन-देन करने का मौका देगा. यह टेक और इनोवेशन में नॉर्डिक देशों के साथ हमारे रिश्ते को और भी सामरिक आयाम देगा.' पीएम मोदी तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट के दौरान डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे.
स्कैंडिनेविया के साथ पिछले जुड़ाव
2018 में पहली लीडर्स मीटिंग और 2022 में दूसरी मीटिंग के बाद से समिट्स सिंबॉलिज्म से प्रॉब्लम-सॉल्विंग की ओर शिफ्ट हो गए हैं. जिसमें भारत के स्केल और मार्केट को ग्रीन टेक, मैरीटाइम कैपेबिलिटी, डिजिटल गवर्नेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में नॉर्डिक ताकतों के साथ जोड़ा गया है.
नॉर्डिक देश इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट में लगातार ऊंची रैंक पर है. भारत के लिए, यह ग्रुप उन एरिया में भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर देता है जहां स्टैंडर्ड, रेजिलिएंस और एथिक्स कीमत जितने ही मायने रखते हैं. इनमें क्लीन एनर्जी सिस्टम और स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन, वॉटर मैनेजमेंट और सर्कुलर इकॉनमी, डिजिटल पब्लिक सर्विसेज़, साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स शामिल हैं.
यह ऐसा सहयोग है जहां गवर्नेंस की क्वालिटी और टेक क्रेडिबिलिटी सेंट्रल हैं. जो भारत की लॉन्ग-टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उपयोगी है. नॉर्डिक इकॉनमी डीकार्बनाइजेशन के लिए लैब हैं. ऑफशोर विंड, कार्बन कैप्चर, ग्रीन शिपिंग, सस्टेनेबल अर्बनिज़्म. भारत डिप्लॉयमेंट स्केल और डिमांड लाता है.
ये समिट्स क्लाइमेट एम्बिशन को ऑफशोर विंड और ग्रिड इंटीग्रेशन, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर और पोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन, वेस्ट-टू-एनर्जी, वेस्टवॉटर रीयूज़, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एनालॉग्स, ग्रीन फाइनेंस और ब्लेंडेड फंडिंग मॉडल्स जैसे बैंकेबल प्रोजेक्ट्स में बदलने की जगह बन गए हैं. यह भारत के एनर्जी ट्रांजिशन के साथ अलाइन है, जबकि किसी एक सप्लायर इकोसिस्टम पर ज़्यादा डिपेंडेंस से बचा जाता है.
नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के आर्कटिक रिसर्च और मैरीटाइम इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के साथ, अब बातचीत आर्कटिक गवर्नेंस, पोलर रिसर्च और क्लाइमेट साइंस, बर्फ पिघलने पर भविष्य के शिपिंग रूट, ग्रीन शिपिंग टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड, और हिंद महासागर से उत्तरी समुद्री कॉरिडोर तक मज़बूत सी-लेन मैनेजमेंट तक फैली हुई है.
उभरती आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स
भारत के लिए यह इंडो-पैसिफिक से आगे बढ़कर क्लाइमेट और ट्रेड से जुड़ी उभरती आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स में उसके समुद्री नजरिए को बढ़ाता है. टेक पाबंदियों और सप्लाई-चेन में झटकों से बनी दुनिया में भारत और नॉर्डिक देश एक जगह मौजूद मैन्युफैक्चरिंग हब से हटकर अलग-अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग में दिलचस्पी रखते हैं.
इस सहयोग में एडवांस्ड मटीरियल, स्पेशलिटी स्टील, और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर (डिज़ाइन, इक्विपमेंट की खासियतें), और फोटोनिक्स, ईवी इकोसिस्टम, बैटरी, और रेयर-अर्थ प्रोसेसिंग की जानकारी, और ग्लोबल मार्केट के लिए स्टैंडर्ड पर आधारित मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं.
ई-गवर्नेंस और डेटा प्रोटेक्शन में नॉर्डिक लीडरशिप भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेल खाती है. ये समिट्स प्राइवेसी बनाए रखने वाली डिजिटल सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एथिक्स, सेफ्टी और पब्लिक-इंटरेस्ट यूज़ केस, साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स और रेजिलिएंट नेटवर्क्स, हेल्थटेक, एडटेक और बड़े पैमाने पर गवटेक पायलट्स पर मिलकर काम करने का एक चैनल देते हैं.
हालांकि यह कोई फॉर्मल डिफेंस ब्लॉक नहीं है, लेकिन यह फॉर्मेट डुअल-यूज टेक्नोलॉजीज (सेंसर, मटीरियल्स, मैरीटाइम सिस्टम्स), एयरोस्पेस कंपोनेंट्स, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO), और समुद्र और आर्कटिक में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशनल अवेयरनेस, और सिविल डिफेंस, रेजिलिएंस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स मॉडल्स में चुपचाप तरक्की करने में मदद करता है.
नॉर्डिक पेंशन फंड, क्लाइमेट फाइनेंस पर नजर
नॉर्डिक पेंशन फंड और क्लाइमेट फाइनेंसर दुनिया के सबसे एक्टिव फंड में से हैं. भारतीय शहर और राज्य क्लाइमेट और शहरी प्रोजेक्ट्स की एक पाइपलाइन देते हैं. नई दिल्ली के थिंक टैंक इमेजइंडिया के प्रेसिडेंट और स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव के अनुसार, बड़ी तस्वीर में भारत-नॉर्डिक रिश्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि यूरोप के प्रति अमेरिका की पॉलिसी यूरोपीय देशों को दूसरे पार्टनर ढूंढने पर मजबूर कर रही है.
सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दावों को देखते हुए नॉर्डिक देश इन पॉलिसी के ज़्यादा संपर्क में हैं. इससे भारत को नॉर्डिक देशों के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने और गहरे करने का मौका मिलता है.'
उन्होंने यह भी बताया कि नॉर्डिक देशों के पास कुछ सबसे बड़े सॉवरेन फंड हैं. सचदेव ने कहा, 'चीन के प्रति उनकी नापसंदगी को देखते हुए भारत एक ज़्यादा आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा है. इंडिया-नॉर्डिक समिट के दौरान पीएम मोदी की एक टॉप प्रायोरिटी भारत में बिजनेस करने में आसानी को बढ़ावा देना होगी.'
बड़े मल्टीलेटरल फोरम के उलट, इंडिया-नॉर्डिक फॉर्मेट छोटा, लीडर-ड्रिवन और इम्प्लीमेंटेशन-ओरिएंटेड है. यह शेयर्ड पॉलिसी कल्चर के कारण तेज डिसीजन साइकिल, समिट के बीच सेक्टर-स्पेसिफिक टास्किंग, बिजनेस और इनोवेशन ट्रैक लिंकेज, और पॉलिटिकल साइकिल में निरंतरता को मुमकिन बनाता है.
कुल मिलाकर इंडिया-नॉर्डिक समिट एक उभरती हुई इंडो-पैसिफिक पावर और यूरोप के सबसे ज़्यादा इनोवेशन-इंटेंसिव सब-रीजन के बीच एक चुपचाप स्ट्रेटेजिक ब्रिज बन गए हैं, जहाँ क्लाइमेट एक्शन, क्लीन टेक, मैरीटाइम फ्यूचर्स, डिजिटल ट्रस्ट, और रेसिलिएंट सप्लाई चेन प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में मिलते हैं.