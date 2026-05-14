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टेक, सस्टेनेबिलिटी, स्टैंडर्ड्स को लेकर इंडिया-नॉर्डिक समिट का बढ़ता महत्व

कोपेनहेगन में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, 2022 ( ANI )

By Aroonim Bhuyan 7 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18-19 मई को होने वाले तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट के लिए नॉर्वे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और यह मीटिंग दिखाती है कि कैसे एक समय की लो-प्रोफाइल बातचीत अब एक स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी पार्टनरशिप बन गई है. भारत और पांच इनोवेशन पर चलने वाले यूरोपियन देशों – डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन – को एक साथ लाकर यह समिट अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई-चेन रेजिलिएंस और डिजिटल गवर्नेंस के बीच एक ऐसे मोड़ पर है, जहां ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बंट रहा है. विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी (वेस्ट) सिबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बुधवार को यहां एक खास मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'टेक और इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटाइजेशन में नॉर्डिक देश भारत के अहम पार्टनर हैं. यह समिट मई 2022 में कोपेनहेगन में हुए दूसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट के बाद से इंडिया-नॉर्डिक रिश्तों की प्रोग्रेस को रिव्यू करने का एक मौका होगा.' इस समिट में पीएम मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड की प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो, आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडोटिर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन भी शामिल होंगे. यह समिट अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम और मई 2022 में कोपेनहेगन में हुई पिछली दो समिट पर आधारित होगी, और नॉर्डिक देशों के साथ भारत के रिश्तों को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक आयाम देगी, खासकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ग्रीन ट्रांज़िशन और रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ब्लू इकॉनमी, डिफेंस, स्पेस और आर्कटिक में. नॉर्डिक अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता महत्व जॉर्ज के अनुसार कोपेनहेगन में पिछले समिट के बाद से नॉर्डिक देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं, जिसमें व्यापार और निवेश के गहरे संबंध और उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ रहा है जहां नॉर्डिक देशों की बहुत ताकत है. उन्होंने कहा, 'नॉर्डिक देशों के साथ भारत का सामान और सर्विस का आपसी व्यापार 19 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जिसमें एक्सपोर्ट 9.5 बिलियन डॉलर और इम्पोर्ट भी लगभग 9.5 बिलियन डॉलर है. भारत में 700 से ज़्यादा नॉर्डिक कंपनियां काम करती हैं, और लगभग 150 भारतीय कंपनियां नॉर्डिक क्षेत्र में मौजूद हैं.' जॉर्ज ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत के जुड़ाव में बहुत जरूरी पड़ाव आए हैं. उन्होंने कहा, 'यह समिट इस इलाके के साथ हमारे कई तरह के सहयोग को बढ़ाने में मदद करेगा और आपसी फायदे के ग्लोबल और रीजनल मुद्दों पर विचारों का लेन-देन करने का मौका देगा. यह टेक और इनोवेशन में नॉर्डिक देशों के साथ हमारे रिश्ते को और भी सामरिक आयाम देगा.' पीएम मोदी तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट के दौरान डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे. स्कैंडिनेविया के साथ पिछले जुड़ाव 2018 में पहली लीडर्स मीटिंग और 2022 में दूसरी मीटिंग के बाद से समिट्स सिंबॉलिज्म से प्रॉब्लम-सॉल्विंग की ओर शिफ्ट हो गए हैं. जिसमें भारत के स्केल और मार्केट को ग्रीन टेक, मैरीटाइम कैपेबिलिटी, डिजिटल गवर्नेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में नॉर्डिक ताकतों के साथ जोड़ा गया है. नॉर्डिक देश इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट में लगातार ऊंची रैंक पर है. भारत के लिए, यह ग्रुप उन एरिया में भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर देता है जहां स्टैंडर्ड, रेजिलिएंस और एथिक्स कीमत जितने ही मायने रखते हैं. इनमें क्लीन एनर्जी सिस्टम और स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन, वॉटर मैनेजमेंट और सर्कुलर इकॉनमी, डिजिटल पब्लिक सर्विसेज़, साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स शामिल हैं. यह ऐसा सहयोग है जहां गवर्नेंस की क्वालिटी और टेक क्रेडिबिलिटी सेंट्रल हैं. जो भारत की लॉन्ग-टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उपयोगी है. नॉर्डिक इकॉनमी डीकार्बनाइजेशन के लिए लैब हैं. ऑफशोर विंड, कार्बन कैप्चर, ग्रीन शिपिंग, सस्टेनेबल अर्बनिज़्म. भारत डिप्लॉयमेंट स्केल और डिमांड लाता है.