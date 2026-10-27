क्या AI के दौर में खत्म हो रही है बच्चों की सोचने की क्षमता?
किरण पेदादा लिखते हैं कि शिक्षक की भूमिका अब सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं, बल्कि सोचने के संघर्ष को बचाए रखना है.
Published : October 27, 2026 at 1:52 PM IST
बड़े होते हुए, मैं एक औसत छात्र था. मुझे उन परीक्षाओं में परेशानी होती थी जहां जानकारी को रटने पर नंबर मिलते थे. कॉलेज पूरा करने के बाद, मेरा सौभाग्य था कि मेरा परिचय जे. कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं से हुआ. उनके विचारों ने एक सीखने वाले और एक शिक्षक, दोनों के रूप में मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला. सालों तक, हमने ज्ञान या जानकारी इकट्ठा करने को ही बुद्धिमानी माना. लेकिन, कृष्णमूर्ति का तर्क था कि बुद्धिमानी असल में खुद से चीजों को देखने, उन पर सवाल उठाने और उनका पता लगाने की क्षमता है.
मेरा मानना है कि कृष्णमूर्ति के विचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में और भी ज़्यादा जरूरी हो गए हैं. क्योंकि AI अब तुरंत जानकारी दे देता है, इसलिए खुद से सोचने और चीजों को खोजने की क्षमता को बढ़ावा देने की कृष्णमूर्ति की बात आज शिक्षा की एक बड़ी जरूरत बन चुकी है. आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं.
AI तुरंत जानकारी देने में बहुत माहिर हो गया है. नतीजतन, शिक्षक की ज्ञान बांटने वाली पारंपरिक भूमिका बदल रही है. पहले शिक्षक मुख्य रूप से जानकारी देने पर ध्यान देते थे. लेकिन जब AI इस काम को आसानी से कर सकता है, तो शिक्षक की भूमिका ज्ञान बांटने वाले से बदलकर एक सार्थक चर्चा या संवाद कराने वाले मार्गदर्शक की होनी चाहिए.
जैसे-जैसे AI के कारण लोगों की सोचने की क्षमता खत्म होने की चिंताएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे शिक्षकों के पास सिर्फ ज्ञान देने के बजाय, सवाल पूछने और खोज करने की आदत को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका और जिम्मेदारी है, ताकि सोचने-समझने के इस संघर्ष को जिंदा रखा जा सके. AI के इस दौर में बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं...
सीखने की क्षमता पर ध्यान देना
AI के दौर में, बेहतरीन पढ़ाई का लक्ष्य छात्रों की "सीखने की क्षमता" को बढ़ाना होना चाहिए. 'लर्नेबिलिटी' का मतलब है- पूरी जिंदगी खुद की प्रेरणा से ज्ञान हासिल करने की इच्छा रखना. आज के समय में कई कंपनियां नौकरी के लिए ऐसे उम्मीदवारों को ढूंढती हैं, जिनमें लंबे समय तक सीखने और आगे बढ़ने का जज्बा हो.
गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट ने कहा था- "सीखने की क्षमता ही सबसे खास हुनर है. हम ऐसे लोगों को तलाशते हैं जो हमेशा सीखने के भूखे हों." इसलिए, AI के इस दौर में शिक्षकों को केवल जरूरी किताबी या तकनीकी ज्ञान देने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि खुद से सीखने के इस हुनर यानी लर्नेबिलिटी को भी बढ़ावा देना चाहिए.
ऐसा करने के लिए, शिक्षकों को सोच-समझकर पढ़ाई में "दिमागी चुनौतियां" खड़ी करनी चाहिए. छात्र तब सबसे ज्यादा सीखते हैं जब उनके सामने कोई ऐसी समस्या आती है जो चुनौतीपूर्ण हो, जिसमें दिमाग लगाना पड़े, लेकिन जिसे सुलझाना नामुमकिन न हो. सीखने की इस क्षमता को जगाने के लिए शिक्षकों को अपने छात्रों को गहराई से समझना होगा, जिसके लिए सहानुभूति और आत्म-जागरूकता की जरूरत होती है.
जब हम दूसरों को कोई चीज समझाने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम खुद भी लगातार सवाल करने और समझने की प्रक्रिया से गुजरते हैं. यही लगातार सीखते रहना अपने आप में एक नियम बन जाता है.
सार्थक चर्चा या संवाद
AI के इस दौर में सोचने की क्षमता को बचाए रखने का एक व्यावहारिक तरीका है- सार्थक और व्यवस्थित चर्चा. मैं 4 से लेकर 40 छात्रों तक की क्लास में इस तरह की चर्चा का प्रयोग करता रहा हूं. इस चर्चा की शुरुआत किसी लेक्चर से नहीं, बल्कि एक दिलचस्प सवाल से हो सकती है.
उदाहरण के लिए, अपनी बी2बी (B2B) मार्केटिंग की क्लास में मैं इस सवाल से शुरुआत करता हूं- "पीएंडजी (P&G) कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है?" चूंकि P&G सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली (B2C) कंपनी है, इसलिए ज़्यादातर छात्रों को लगता है कि इसका जवाब कोई आम इंसान होगा. लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है. P&G का सबसे बड़ा ग्राहक वॉलमार्ट है. P&G की कुल कमाई का लगभग 15% हिस्सा वॉलमार्ट से आता है.
इसके बाद छात्र यह समझ पाते हैं कि कुल मार्केटिंग गतिविधियों में B2B का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और यह हमारी जिंदगी को उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित करता है जितना पहली नजर में दिखाई देता है. फिर हम B2B मार्केट में आपसी रिश्तों के महत्व पर चर्चा करते हैं कि कैसे P&G जैसी कंपनियां इन्हें बनाए रखती हैं. क्लास के आखिर में, छात्र इस बात पर अपने विचार लिखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा. इस तरह की सार्थक चर्चा कराने की सबसे बड़ी चाबी यह है कि शिक्षक बिना किसी ऊंच-नीच या भेदभाव के छात्रों के स्तर पर आकर उनसे मिलें.
कृष्णमूर्ति का तर्क था कि असली सीखना तब होता है जब शिक्षक और छात्र मिलकर किसी चीज की खोज करते हैं. इसलिए, सीखना सिर्फ ज्ञान को एक जानने वाले से न जानने वाले के पास भेजना नहीं है, बल्कि मिलकर खोजने, सवाल करने और पता लगाने की एक साझी प्रक्रिया है.
जिज्ञासा और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास
जे. कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा तब असफल हो जाती है जब वह केवल ऐसे चतुर लोग तैयार करती है जो लकीर के फकीर बने रहें. शिक्षा का असली लक्ष्य एक संपूर्ण इंसान का विकास करना है. मुख्य रूप से, AI के इस दौर में शिक्षकों को छात्रों के ध्यान लगाने की क्षमता, सोचने की शक्ति और कुछ नया जानने की जिज्ञासा (curiosity) को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए.
टेक्सास टेक से पीएचडी के दौरान मेरे प्रोफेसर, दिवंगत प्रोफेसर शेल्बी हंट, हमसे अक्सर पूछा करते थे- "आपको किस बात ने उत्सुक किया है?" जब भी हम कोई एक सवाल लेकर उनके केबिन में जाते थे, तो बाहर निकलते समय हमारे दिमाग में दस नए सवाल होते थे. शिक्षकों को छात्रों को जवाब देने के बजाय, बेहतर सवाल पूछने में मदद करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. AI की इस दुनिया में यही सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली बात होगी.
छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करने से लेकर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने तक
पुराने समय से ही शिक्षा का पूरा ध्यान छात्रों को कॉन्सेप्ट सिखाने, परीक्षा पास कराने, अच्छे नंबर दिलाने और बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलवाने पर रहा है. असल में, शिक्षण संस्थान छात्रों को सही हुनर और ज्ञान देकर केवल "इंडस्ट्री के लिए तैयार" करने पर ध्यान देते आए हैं. लेकिन इस लगातार बदलती दुनिया में, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि छात्रों को उनके काम के दायरे से बाहर आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया जाए.
AI के इस दौर में शिक्षकों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने छात्रों को "चुनौतियों के लिए तैयार" बनाएं और उनमें हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालने व डटे रहने की क्षमता का विकास करें.
रचनात्मकता के लिए AI का सही इस्तेमाल
AI असल में शिक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है. बल्कि, हम इसे पढ़ाई में एक मददगार साथी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस इम्पैक्ट में हमारा एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक था: ब्रिंग कोर्स कॉन्सेप्ट्स टू लाइफ विद कार्टून्स (कार्टून के जरिए कोर्स के कॉन्सेप्ट्स को जीवंत बनाएं).
AI द्वारा बनाए गए कार्टून क्लास में चर्चा के एक बेहतरीन साधन के रूप में काम कर सकते हैं, जो छात्रों को गहराई से सोचने और पढ़ाई की बातों को व्यावहारिक दुनिया से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं. रिसर्च बताती है कि छात्र तब जानकारी को बेहतर तरीके से सीखते और याद रखते हैं जब उसे सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ा जाता है.
एक सही समय पर दिखाए गए कार्टून की वजह से क्लास में जो हंसी-मजाक का माहौल बनता है, उससे छात्रों के मन का डर दूर होता है, और वे खुलकर चर्चा में हिस्सा लेने का जोखिम उठा पाते हैं. हमारे अनुभव में, कार्टूनों के इस्तेमाल से छात्रों की दिलचस्पी, याद रखने की क्षमता और आपस में मिलजुलकर सीखने की भावना में काफी सुधार हुआ है.
अगर इन सभी बातों को एक साथ देखा जाए, तो यह शिक्षा में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं. शिक्षक की भूमिका अब सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं, बल्कि सोचने के संघर्ष को बचाए रखना है. छात्रों में खुद से सीखने की क्षमता बढ़ाना, क्लास में सार्थक चर्चा की रूपरेखा तैयार करना, पढ़ाने और सीखने के लिए AI का सही उपयोग करना, और छात्रों को हर चुनौती के लिए तैयार करना ही भविष्य में असली अंतर पैदा करेगा. आने वाले समय में, ये तरीके छात्रों को सवाल करने, आत्म-मंथन करने और खुद से चीजें खोजने में कहीं ज़्यादा बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं.
(लेखक का परिचयः किरण पेदादा, मार्केटिंग और समावेशी व्यवसाय में एसोसिएट्स फेलो हैं और मैनिटोबा विश्वविद्यालय में एस्पर स्कूल ऑफ बिजनेस में मार्केटिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं.)
(अस्वीकरण: इस लेख में व्यक्त की गई राय लेखक की निजी राय है. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)
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