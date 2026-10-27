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क्या AI के दौर में खत्म हो रही है बच्चों की सोचने की क्षमता?

न्यू इंग्लैंड के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्र नवंबर 2025 में वॉर्सेस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में हैक फॉर ह्यूमन इम्पैक्ट एक्सपीरियंस के दौरान सहयोग करते हुए. (File) ( AP )

बड़े होते हुए, मैं एक औसत छात्र था. मुझे उन परीक्षाओं में परेशानी होती थी जहां जानकारी को रटने पर नंबर मिलते थे. कॉलेज पूरा करने के बाद, मेरा सौभाग्य था कि मेरा परिचय जे. कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं से हुआ. उनके विचारों ने एक सीखने वाले और एक शिक्षक, दोनों के रूप में मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला. सालों तक, हमने ज्ञान या जानकारी इकट्ठा करने को ही बुद्धिमानी माना. लेकिन, कृष्णमूर्ति का तर्क था कि बुद्धिमानी असल में खुद से चीजों को देखने, उन पर सवाल उठाने और उनका पता लगाने की क्षमता है.

मेरा मानना है कि कृष्णमूर्ति के विचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में और भी ज़्यादा जरूरी हो गए हैं. क्योंकि AI अब तुरंत जानकारी दे देता है, इसलिए खुद से सोचने और चीजों को खोजने की क्षमता को बढ़ावा देने की कृष्णमूर्ति की बात आज शिक्षा की एक बड़ी जरूरत बन चुकी है. आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं.