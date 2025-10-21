ETV Bharat / opinion

Teaching And Learning: एजुकेशन के क्षेत्र में AI रच रहा इतिहास, शिक्षकों के लिए सहयोगी और व्यक्तिगत शिक्षा को मिल रही उड़ान

मूल्यांकन और शैक्षणिक अखंडता की पुनर्कल्पना: एआई उपकरणों के प्रचलन के कारण शैक्षिक मूल्यांकन रणनीतियों में मूलभूत परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं. पारंपरिक असाइनमेंट, जिन्हें पूरी तरह से एआई द्वारा पूरा किया जा सकता है. ऐसे मानक निबंध प्रारूप, या नियमित समस्या समूह, वास्तविक छात्र अधिगम को मापने में अप्रचलित हो रहे हैं.

हालांकि, एआई उन कार्यों में काफी संघर्ष करता है, जिनमें वास्तविक मौलिकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और सूक्ष्म संदर्भगत निर्णय की आवश्यकता होती है. यह उस प्रेरक क्षण की नकल नहीं कर सकता, जब एक शिक्षक अमूर्त वैज्ञानिक सिद्धांतों को छात्रों के व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ता है. साथ ही ये नैतिक तर्क और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है. ये सब चरित्र विकास को आकार देते हैं. एआई उस मौन छात्र को नहीं पहचान सकता, जिसे भाग लेने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है. छात्र की प्रतिक्रिया के पीछे के सांस्कृतिक संदर्भ की व्याख्या नहीं कर सकता. वह सहज ज्ञान युक्त छलांग नहीं लगा सकता , जो अलग-अलग अवधारणाओं को सार्थक तरीकों से जोड़ती है.

एआई की शैक्षिक शक्तियों और सीमाओं को समझना: एआई विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय क्षमताएं प्रदर्शित करता है. विशाल मात्रा में जानकारी को सुपाच्य सारांशों में संश्लेषित करता है. जटिल विषयों पर बहुविध दृष्टिकोण उत्पन्न करता है. असीमित अभ्यास और अभ्यास के तौर पर तैयार करता है. वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनों पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है. साथ ही छात्रों को कितनी भी बार स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, धैर्यपूर्वक, सुसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करता है.

एआई प्रणालियां अवधारणा समीक्षा के लिए इष्टतम क्षणों की पहचान कर सकती हैं. यह पहचान सकती हैं कि छात्र उन्नत विषयों के लिए कब तैयार हैं. संभावित सीखने की बाधाओं का समस्या बनने से पहले ही अनुमान लगा सकती हैं. साथ ही तत्काल, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकती हैं, जो शिक्षार्थियों को व्यस्त और प्रेरित रखती है. 30 या उससे अधिक विद्यार्थियों की कक्षाओं का प्रबंधन करने वाले शिक्षकों के लिए, व्यक्तिगत ध्यान का यह स्तर, जो पहले असंभव था. यह न केवल प्राप्त करने योग्य हो जाता है, बल्कि टिकाऊ भी हो जाता है.

दृश्य शिक्षार्थी समृद्ध आरेख, इंटरैक्टिव सिमुलेशन और रंग-कोडित संगठनात्मक प्रणालियां प्राप्त कर सकते हैं, जबकि गतिसंवेदी शिक्षार्थी व्यावहारिक डिजिटल प्रयोगों, आभासी जोड़तोड़ और गति-आधारित शिक्षण गतिविधियों में संलग्न होते हैं. श्रवण शिक्षार्थी संवादात्मक व्याख्याओं, संगीत-आधारित स्मृति सहायकों और पॉडकास्ट-शैली की सामग्री वितरण से लाभान्वित होते हैं. उन्नत छात्र त्वरित सामग्री और चुनौतीपूर्ण विस्तारों तक पहुंच सकते हैं, जबकि अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों को बिना किसी निर्णय के धैर्यपूर्वक, दोहरावदार व्याख्याएं प्राप्त होती हैं.

व्यक्तिगत शिक्षण क्रांति: पारंपरिक कक्षा शिक्षण लंबे समय से एक ही तरह के मॉडल पर आधारित रहा है, जो अनिवार्य रूप से कुछ छात्रों को पीछे छोड़ देता है और दूसरों को उचित रूप से चुनौती देने में विफल रहता है. एआई ट्यूटर अभूतपूर्व वैयक्तिकरण क्षमताएं प्रदान करते हैं, जो न केवल सामग्री वितरण, बल्कि संपूर्ण शिक्षण पथों को व्यक्तिगत छात्रों के संज्ञानात्मक प्रोफाइल, सीखने की प्राथमिकताओं और विकासात्मक चरणों के अनुरूप ढालते हैं.

इस तैयारी के लिए एआई इंटरैक्शन के लिए नैतिक ढांचे विकसित करना आवश्यक है. छात्रों को एआई का जिम्मेदारी से उपयोग करना सीखना चाहिए. एक बौद्धिक शॉर्टकट के रूप में नहीं, जो सीखने को कमजोर करता है, बल्कि गहरी समझ, बेहतर सहयोग और जटिल समस्या-समाधान के लिए एक परिष्कृत उपकरण के रूप में जो मानवीय क्षमताओं को प्रतिस्थापित करने के बजाय उन्हें बढ़ाता है.

आधुनिक शिक्षा में एआई साक्षरता की अनिवार्यता: आज के छात्र ऐसे कार्यस्थलों में प्रवेश करेंगे, जहां एआई सर्वव्यापी है. यह व्यावसायिक विश्लेषण और वित्तीय मॉडलिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवा निदान और उन्नत विनिर्माण प्रणालियों तक है. शैक्षणिक संस्थानों की यह गहन जिम्मेदारी है कि वे छात्रों को व्यापक एआई साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से इस वास्तविकता के लिए तैयार करें, जो बुनियादी तकनीकी कौशल से कहीं आगे जाते हैं.

यह साझेदारी मॉडल शिक्षकों को सूचना प्रदान करने से लेकर उच्च-स्तरीय सुविधा प्रदान करने तक के अपने अभ्यास को उन्नत करने, सुकराती प्रश्न पूछने, परियोजना मार्गदर्शन करने, तथा छात्रों की परासंज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने पर अधिक समय व्यतीत करने की अनुमति देता है.

एआई (AI) एक परिष्कृत शैक्षिक साझेदार के रूप में सर्वोत्तम कार्य करता है. जहां एक मानव शिक्षक आलोचनात्मक सोच का मार्गदर्शन करता है. रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और चरित्र निर्माण करता है. वहीं एआई व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक पूरक सहायता प्रदान कर सकता है. अवधारणाओं से जूझ रहे एक छात्र पर विचार करें तो एक एआई शिक्षक विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोणों, दृश्य अभ्यावेदन, चरण-दर-चरण मौखिक निर्देश, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग, या इंटरैक्टिव सिमुलेशन का उपयोग करके कई वैकल्पिक व्याख्याएं प्रदान कर सकता है. वहीं कक्षा शिक्षक आलोचनात्मक सोच के प्रति प्रेम को प्रेरित कर सकता है.

शैक्षिक साझेदार के रूप में एआई, प्रतिस्थापन नहीं: यह डर कि एआई, शिक्षकों की जगह ले लेगा, मूलतः एक गलतफहमी है. शिक्षण केवल ज्ञान प्रदान करने से कहीं आगे जाता है. इसमें मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन, चरित्र विकास और नैतिक मार्गदर्शन शामिल है. ऐसे विशिष्ट मानवीय गुण, जिन्हें कोई भी एल्गोरिदम प्रामाणिक रूप से दोहरा नहीं सकता. एक शिक्षक छात्र के भ्रम के सूक्ष्म संकेतों को समझता है, शैक्षणिक असफलताओं के दौरान प्रोत्साहन देता है, और भावनात्मक ढांचा प्रदान करता है. जिससे यह सीखने को एक यांत्रिक प्रक्रिया से खोज की एक सार्थक यात्रा में बदल देता है.

हैदराबाद: Teaching And Learning: कक्षाएं अपनी पारंपरिक सीमाओं से आगे विकसित हो रही है. जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) दुनिया भर के शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है. शिक्षण और अधिगम में एक मौलिक परिवर्तन हो रहा है. इससे ज्ञान प्राप्ति, प्रसंस्करण और अनुप्रयोग के तरीके को नया रूप देने का वादा करने का मौका मिल रहा है. शिक्षकों की भूमिका को खतरे में डालने के बजाय, एआई एक शक्तिशाली सहयोगी के रूप में उभर रहा है. मानवीय शिक्षण को बेहतर बनाते हुए व्यक्तिगत शिक्षा के नए रास्ते खोल रहा है, जिन्हें पहले बड़े पैमाने पर हासिल करना असंभव था.

अग्रणी शिक्षक ऐसे नवीन मूल्यांकन दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं, जो एआई का लाभ उठाते हुए छात्रों की वास्तविक सहभागिता की आवश्यकता रखते हैं. इनमें प्रक्रिया-केंद्रित मूल्यांकन शामिल हैं. यहां छात्र अधिगम पोर्टफोलियो के माध्यम से अपनी चिंतन यात्रा का दस्तावेजीकरण करते हैं. इसमें सहकर्मी संपर्क और बातचीत की आवश्यकता वाली सहयोगी परियोजनाएं शामिल होती हैं. इसके साथ ही गहन समझ प्रदर्शित करने वाली मौखिक प्रस्तुतियां होती हैं. वास्तविक दुनिया के समस्या-समाधान, जिसमें प्रासंगिक निर्णय की आवश्यकता होती है. इसके अलावा चिंतनशील विश्लेषण, जहां छात्र एआई-जनित सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं.

"क्या आपने एआई का उपयोग किया?" जैसे द्विआधारी प्रश्न पूछने के बजाय, प्रगतिशील शिक्षक अब यह पूछते हैं कि "एआई ने आपकी अधिगम प्रक्रिया में कैसे योगदान दिया. इसके साथ ही आपने स्वतंत्र रूप से कौन सी अंतर्दृष्टि विकसित की. आपने एआई-जनित सुझावों का सत्यापन और उन पर कैसे निर्माण किया?" यह दृष्टिकोण एआई को एक संभावित धोखाधड़ी उपकरण से एक पारदर्शी शिक्षण सहयोगी में बदल देता है. इससे छात्रों को मानव-एआई साझेदारी में मूल्यवान कौशल सिखाता है, जो उनके पूरे करियर में काम आएगा.

व्यापक शैक्षिक सहायता प्रणाली के रूप में AI: प्रत्यक्ष निर्देश के अलावा, AI छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक परिष्कृत सहायता पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है. उन्नत AI प्रणालियां, संलग्नता डेटा, प्रदर्शन प्रवृत्तियों और व्यवहार संकेतकों में जटिल पैटर्न का विश्लेषण करके, पिछड़ने के जोखिम वाले छात्रों की पहचान कर सकती हैं, जो मानवीय अवलोकन से बच सकते हैं. ये प्रणालियां लक्षित हस्तक्षेपों की अनुशंसा कर सकती हैं. उपयुक्त संसाधन सुझा सकती हैं, और वास्तविक समय में फीडबैक प्रदान कर सकती हैं, जो छोटे सीखने के अंतराल को दुर्गम बाधाओं में बदलने से रोकता है.

शिक्षकों के लिए, AI अभूतपूर्व डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो निर्देशात्मक निर्णयों को सूचित करती है. शिक्षक यह पहचान सकते हैं कि किन अवधारणाओं को अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, यह निर्धारित कर सकते हैं कि किन छात्रों को वैकल्पिक व्याख्याओं से लाभ होगा. यह पता लगा सकते हैं कि विभिन्न शिक्षण शैलियों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीतियां सबसे प्रभावी साबित होती हैं, और वास्तविक समय के कक्षा डेटा के आधार पर विभेदित निर्देश के लिए सुझाव प्राप्त कर सकते हैं.

यह व्यापक सहायता प्रणाली शिक्षकों को अधिक प्रभावी सूत्रधार बनने में सक्षम बनाती है, नियमित प्रशासनिक कार्यों पर कम समय और संबंध निर्माण, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और आजीवन सीखने को प्रेरित करने जैसी उच्च-प्रभावी गतिविधियों पर अधिक समय व्यतीत करती है.

वैश्विक नवाचार और भारतीय शैक्षिक नेतृत्व: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एआई-संचालित शैक्षिक उपकरण विविध शैक्षिक संदर्भों में तेजी से मुख्यधारा बन रहे हैं. खान अकादमी के खानमिगो जैसे प्लेटफॉर्म अनुकूली शिक्षण प्रदान करते हैं, जो व्यक्तिगत सीखने की गति के अनुसार समायोजित होते हैं. वहीं चैटजीपीटी जैसे कक्षा सहायक पाठों के दौरान छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए रीयल-टाइम सहायता प्रदान करते हैं.

भारत व्यापक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पहलों के माध्यम से इस शैक्षिक परिवर्तन में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है. केंद्रीय विद्यालय एआई-आधारित शिक्षण उपकरणों के व्यापक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो शैक्षणिक कठोरता को बनाए रखते हुए व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करते हैं.

भारत की महत्वाकांक्षी भाषिणी परियोजना सांस्कृतिक रूप से निहित एआई शिक्षा उपकरण विकसित करने की क्षमता का उदाहरण है. कई क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करके और स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों को शामिल करके, ऐसी पहल यह सुनिश्चित करती हैं कि एआई के शैक्षिक लाभ शहरी, अंग्रेजी बोलने वाली आबादी से आगे बढ़कर पूरे उपमहाद्वीप में विविध भाषाई समुदायों तक पहुंचें.

आर्थिक असमानताओं और डिजिटल समता का समाधान: शिक्षा में एआई के आर्थिक निहितार्थ अपार अवसर और महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, जिनका सावधानीपूर्वक समाधान आवश्यक है. महानगरीय क्षेत्रों के प्रतिष्ठित निजी संस्थान मामूली वार्षिक सदस्यता शुल्क, जो आमतौर पर प्रति छात्र कुछ हजार रुपये से लेकर शुरू होता है, पर आसानी से परिष्कृत एआई-संचालित प्लेटफॉर्म अपना सकते हैं. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्याप्त कंप्यूटिंग उपकरण और स्थिर बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से जूझना पड़ता है.

यह असमानता एक समस्याग्रस्त द्वि-स्तरीय शिक्षा प्रणाली के निर्माण का जोखिम उठाती है, जहां विशेषाधिकार प्राप्त छात्र एआई-संवर्धित शिक्षा का अनुभव करते हैं, जबकि उनके साथियों को न्यूनतम तकनीकी अनुभव प्राप्त होता है. इस तरह की असमानता के दीर्घकालिक सामाजिक निहितार्थ गहरे हो सकते हैं, जो संभावित रूप से मौजूदा शैक्षिक और आर्थिक विभाजन को और बढ़ा सकते हैं. इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन, बहु-हितधारक दृष्टिकोणों की आवश्यकता है. हगिंग फेस मॉडल और भारत का दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना) प्लेटफॉर्म जैसे ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म महंगे स्वामित्व वाले समाधानों के बजाय अधिक किफायती विकल्प प्रदान करते हैं.

शिक्षक प्रशिक्षण एक अन्य महत्वपूर्ण निवेश क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है. व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों को व्यापक रूप से वित्त पोषित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई तकनीक को केवल खरीद कर कम उपयोग में लाने के बजाय, शिक्षण पद्धति में प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जाए. उचित प्रशिक्षण के बिना, सबसे परिष्कृत एआई उपकरण भी महंगे कागज बन जाते हैं.

व्यवस्थित स्तर पर, एआई-संचालित शिक्षा में निवेश एक आकर्षक आर्थिक स्थिति प्रस्तुत करता है. शोध लगातार यह दर्शाते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षण दृष्टिकोण शैक्षिक परिणामों में 30% तक सुधार ला सकते हैं. संभावित रूप से स्कूल छोड़ने की दर को कम कर सकते हैं, रोजगार क्षमता बढ़ा सकते हैं और व्यापक आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं.

आगे का रास्ता तय करना: शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण, दीर्घकालिक शैक्षिक चुनौतियों का समाधान करने और छात्रों को तेजी से एआई-एकीकृत होती दुनिया के लिए तैयार करने की एक ऐतिहासिक आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है. शिक्षक इस शैक्षिक परिवर्तन के केंद्र में हैं, और ऐसे आलोचनात्मक विचारकों का विकास कर रहे हैं, जो अपनी रचनात्मक स्वायत्तता और नैतिक तर्कशक्ति को बनाए रखते हुए बुद्धिमान प्रणालियों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकें.

इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुज़रते हुए, हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत स्पष्ट रहना चाहिए. तकनीक सीखने में सहायक होती है. साथ ही शिक्षा का भविष्य न तो पूरी तरह से मानवीय है और न ही पूरी तरह से कृत्रिम यह एक विचारशील संश्लेषण है, जो मानव शिक्षकों और एआई प्रणालियों, दोनों की पूरक शक्तियों का उपयोग करके ऐसे शिक्षण वातावरण का निर्माण करता है, जहां हर छात्र, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, सीखने की शैली या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, फलफूल सके.