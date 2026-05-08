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तमिलनाडु में विजय की पार्टी को कांग्रेस का समर्थन, क्या INDIA ब्लॉक के लिए आत्मघाती साबित होगा?

गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के. सेल्वापेरुंथगई व कार्यकर्ता. ( IANS )

यह घटना एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है. विपक्षी गठबंधन की घोषणा करना हमेशा उसे संभालने से आसान रहा है. राष्ट्रीय एकजुटता बार-बार राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं और अलग-अलग चुनावी समीकरणों के सामने कमजोर पड़ती रही है. हालिया टिप्पणियों में पहले ही चेतावनी दी गई है कि विपक्ष का यह बिखराव भाजपा को सत्ता पर कब्जा मजबूत करने का एक आसान रास्ता दे रहा है.

समय के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है. चुनाव के बाद समर्थन का ऐसा इंतजाम, जो एक पुराने साथी को दरकिनार करता हुआ दिखे, उसे अवसरवादी माना जाना तय है, भले ही इसे व्यावहारिक कहकर इसका बचाव किया जाए. DMK का सार्वजनिक गुस्सा बताता है कि भरोसे की कमी अब हकीकत बन चुकी है, और एक बार ऐसा होने पर, भविष्य में सीटों के बंटवारे की हर बातचीत आसान होने के बजाय और कठिन हो जाती है.

DMK का गुस्सा इसलिए मायने रखता है क्योंकि वह कोई साधारण सहयोगी नहीं है. वह इस गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय स्तंभों में से एक है. तमिलनाडु विपक्ष का एक प्रमुख केंद्र रहा है, और DMK के साथ कांग्रेस के संबंधों ने ही भाजपा विरोधी मोर्चे को एकजुट और भरोसेमंद दिखाने में मदद की है. अगर यह रिश्ता कमजोर होता है, तो INDIA गठबंधन न केवल एक साथी खो देगा, बल्कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय तालमेल का एक बेहतरीन मॉडल भी खो देगा.

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के. सेल्वापेरुंथगई व कार्यकर्ता विजय को सरकार बनाने के लिए बुलाने में देरी के विरोध में BJP की केंद्र सरकार और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. (IANS)

यहीं से नुकसान की शुरुआत होती है. कई दलों वाले गठबंधन में, छोटे-छोटे कदम भी बड़े प्रतीकात्मक संकेत देते हैं. अगर DMK इसे एक धोखे के तौर पर देखती है, तो मुद्दा सिर्फ यह नहीं रह जाएगा कि तमिलनाडु पर शासन कौन करेगा, बल्कि यह होगा कि क्या कांग्रेस पर अभी भी INDIA गठबंधन के भीतर एक भरोसेमंद साथी के रूप में विश्वास किया जा सकता है.

कांग्रेस ने TVK को समर्थन देने के पीछे यह तर्क दिया है कि वह एक "धर्मनिरपेक्ष" सरकार का साथ दे रही है और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखना चाहती है. लेकिन राजनीति केवल इरादों से नहीं, बल्कि गठबंधन के गणित और भरोसे से आंकी जाती है. तमिलनाडु में एक नए प्रतिद्वंद्वी को समर्थन देकर, कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि उसने अल्पकालिक प्रासंगिकता के लिए लंबे समय के गठबंधन अनुशासन का सौदा कर लिया है.

तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK को समर्थन देने का कांग्रेस का फैसला सिर्फ राज्य स्तर की रणनीति नहीं है; बल्कि यह इस बात की परीक्षा है कि क्या INDIA गठबंधन राष्ट्रीय संदेशों और क्षेत्रीय मजबूरियों के बीच के टकराव को झेल पाएगा. DMK के कड़े विरोध ने दिखा दिया है कि गठबंधन की दरारें अब सिर्फ किताबी नहीं रहीं- वे अब सबके सामने आ गई हैं और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह भी साबित हो रही हैं.

राष्ट्रीय भाषणों में तो यह भाजपा विरोधी एक बड़े मंच के रूप में काम कर सकता है, लेकिन जब क्षेत्रीय दल अपना गढ़ बचाने पर अड़ जाते हैं, तो इसे संघर्ष करना पड़ता है. विपक्ष का नेतृत्व करने की अपनी ऐतिहासिक महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस तब और भी असुरक्षित हो जाती है, जब वह अकेले फैसला लेती हुई दिखती है. ऐसा हर कदम क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच इस शक को बढ़ाता है कि कांग्रेस गठबंधन की राजनीति के फायदे तो चाहती है, लेकिन उस अनुशासन का पालन नहीं करना चाहती जो गठबंधन के लिए जरूरी है.

गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के. सेल्वापेरुंथगई व कार्यकर्ता. (IANS)

राष्ट्रीय राजनीति और भाजपा को मिलने वाला फायदा

जब विपक्षी दल सत्ताधारी दल से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ते हैं, तो इसका फायदा बार-बार भाजपा को मिलता है. विश्लेषकों का मानना है कि केवल भाजपा की ताकत ही नहीं, बल्कि विपक्ष की अव्यवस्था भी अक्सर सत्ताधारी दल के बढ़ते वर्चस्व के पीछे निर्णायक कारक रही है. जब सहयोगी आपस में झगड़ते हैं, तो मतदाताओं का ध्यान एक साझा सत्ता-विरोधी मंच से हटकर भ्रम और बिखराव की धारणा की ओर चला जाता है.

यही कारण है कि तमिलनाडु के एक विवाद के भी राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं. विपक्ष के बिखराव का लाभ उठाने के लिए भाजपा को हर राज्य में सीधे जीतने की जरूरत नहीं है. उसे बस इतना चाहिए कि विपक्ष खुद को छोटे और अविश्वासी टुकड़ों में बांटता रहे. 'INDIA' गठबंधन के भीतर हर सार्वजनिक झगड़ा भाजपा के इस तर्क को मजबूत करता है कि केवल वही स्थिरता दे सकती है, जबकि विपक्ष केवल शोर-शराबा करता है.

कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती

कांग्रेस के सामने अब एक बड़ा रणनीतिक सवाल है, क्या वह खुद को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, या सिर्फ जहां भी मौका मिले, वहां स्थानीय संभावनाओं के पीछे भाग रही है? TVK को समर्थन देना थोड़े समय के लिए समझदारी भरा लग सकता है, खासकर यदि पार्टी अपने सिमटते प्रभाव के बीच अपनी प्रासंगिकता बचाए रखना चाहती है. लेकिन अगर इसकी कीमत DMK जैसे बड़े सहयोगी को नाराज करना है, तो यह कदम एक राज्य में प्रासंगिकता पाने के चक्कर में कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन की अहमियत को कम कर सकता है.

असली मुद्दा विश्वसनीयता का है. विपक्षी राजनीति को स्थायी रूप से 'जुगाड़' पर आधारित नहीं किया जा सकता. अगर कांग्रेस को एक राज्य में अविश्वसनीय माना जाता है, तो अन्य राज्यों के क्षेत्रीय सहयोगी भी यह पूछने लगेंगे कि क्या उनके साथ किए गए समझौते सुरक्षित हैं. इससे गठबंधन उन जगहों पर भी कमजोर होता है जहां वह चुनावी रूप से मजबूत स्थिति में है.

भविष्य के लिए एक बड़ा सबक

INDIA गठबंधन को पूरी तरह से वैचारिक एकता की जरूरत नहीं है. उसे कार्यप्रणाली में अनुशासन की आवश्यकता है. इसका अर्थ है- राज्य स्तर के गठबंधनों का सम्मान करना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को संभालना और ऐसे सार्वजनिक फैसलों से बचना जिनसे प्रमुख सहयोगी दलों को शर्मिंदगी झेलनी पड़े. इस अनुशासन के बिना, यह गठबंधन केवल चर्चा का विषय बना रहेगा, शासन का विकल्प नहीं बन पाएगा.

इसलिए, तमिलनाडु की इस घटना को एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए. यदि विपक्ष अपने सदस्यों के बीच भरोसा कायम नहीं रख सकता, तो वह भाजपा को वही करने में मदद करता रहेगा जो वह सबसे बेहतर करती है. विरोधियों के बिखराव का फायदा उठाकर अपनी सत्ता को मजबूत करना. इस लिहाज से, असली खतरा तमिलनाडु का सिर्फ एक मतभेद नहीं है, बल्कि यह संभावना है कि INDIA गठबंधन अपनी इस फूट को सामान्य मानने लगा है.

(डिस्क्लेमर:लेखक द इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व सीनियर एडिटर हैं, और अभी तेलंगाना हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

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