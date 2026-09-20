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अरावली संकट: 30 नवंबर को तय होगा भविष्य, वैज्ञानिक सोच और जन-भागीदारी क्यों है जरूरी?

अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक अवरोध का काम करती है.

Supreme Court Aravalli hills Row
गुरुग्राम में लेपर्ड ट्रेल के पास अरावली पहाड़ियों की हरियाली और बादलों भरे आसमान के नीचे दूर शहर की स्काईलाइन. (फाइल) (IANS)
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By C P Rajendran

Published : September 20, 2026 at 2:17 PM IST

12 Min Read
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अरावली पर्वत शृंखला जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, इस समय एक बड़ी कानूनी और पर्यावरण बहस का केंद्र बन गई है. यह बहस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद शुरू हुई है, जिसमें कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है.

उस पुराने आदेश में सरकार द्वारा दी गई अरावली की एक परिभाषा को स्वीकार किया गया था, जिसके तहत केवल उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना गया था जो आस-पास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हों, और जिनके बीच की दूरी 500 मीटर के भीतर हो.

विवाद क्या है?

पर्यावरण समूहों और जानकारों ने इस परिभाषा की कड़ी आलोचना की है. 'भारतीय वन सर्वेक्षण' (FSI) के आंकड़ों से पता चला है कि अगर 100 मीटर की यह शर्त लागू की गई, तो बहुत सी छोटी पहाड़ियां इस परिभाषा से बाहर हो जाएंगी.

एक आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार, राजस्थान में 20 मीटर या उससे ऊंची 12,081 अरावली पहाड़ियों में से केवल 1,048 पहाड़ियां (यानी सिर्फ 8.7%) ही इस 100 मीटर की शर्त को पूरा करती हैं. वहीं, अगर अरावली की सभी 1,18,575 पहाड़ियों को देखा जाए, तो 90% से अधिक पहाड़ियां इस परिभाषा में फिट नहीं बैठती हैं.

इस वजह से राजस्थान और हरियाणा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. लोगों को डर है कि इस परिभाषा के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान होगा और अवैध खनन बढ़ेगा. आलोचकों का कहना है कि इस परिभाषा से अरावली के एक बहुत बड़े हिस्से में चूना पत्थर (लाइमस्टोन) के खनन और पत्थर तोड़ने वाले क्रशरों का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

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अरावली पर्वतमाला का हवाई दृश्य. (फाइल) (ANI)

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

29 दिसंबर 2025 को, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक वेकेशन बेंच ने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि पर्यावरणविदों के बीच 100-मीटर के नियम के "गलत अर्थ निकालने और इसके गलत इस्तेमाल" की आशंकाओं को लेकर "गहरी चिंता" है.

कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान (suo motu) लिया और इस परिभाषा से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की दोबारा जांच करने के लिए एक हाई-पावर्ड, स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने विशेष रूप से कई "गंभीर कमियों" की तरफ इशारा किया.

  • क्या पहाड़ियों के बीच 500 मीटर की दूरी तय करने से संरक्षित क्षेत्र बहुत कम हो जाएगा?
  • क्या इस परिभाषा से अरावली के कई क्षेत्र "गैर-अरावली" बन जाएंगे, जिससे वहां खनन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा?
  • क्या यह दावा वैज्ञानिक रूप से सही है कि केवल 1,048 पहाड़ियां ही अरावली की परिभाषा में आती हैं?

जब तक यह नई जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक पूरे अरावली क्षेत्र में कोई नया खनन पट्टा (माइनिंग लीज) या उसका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नए खनन पट्टों पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं, और यह प्रतिबंध पूरी अरावली शृंखला पर समान रूप से लागू होता है.

हाई-पावर्ड समिति के बारे में जानें

इस स्वतंत्र समीक्षा को करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. इसके सदस्यों में शामिल हैं:

  • डॉ. सुभाष आशुतोष, भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक
  • डॉ. राजेंद्र कुमार शर्मा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक
  • बृज मोहन सिंह राठौड़, पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव
  • प्रो. अशोक के. भटनागर, दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख

बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स के प्रोफेसर जगदीश कृष्णस्वामी और केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के प्रो. लक्ष्मीकांत शर्मा को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. समिति को निर्देश दिया गया है कि वह केवल ऊंचाई की एक शर्त पर निर्भर रहने के बजाय भूवैज्ञानिक, जलवैज्ञानिक और पारिस्थितिक कारकों को शामिल करते हुए नए नियम तय करे.

समिति की मुख्य जिम्मेदारियों में क्या जांचना शामिल है

  • क्या 100 मीटर की ऊंचाई वाली शर्त वैज्ञानिक रूप से सही है?
  • क्या अरावली की पहाड़ियां 500 मीटर से अधिक की दूरी पर होने के बावजूद भी आपस में जुड़ी हुई एक प्राकृतिक प्रणाली बनाती हैं?
  • क्या दो पहाड़ियों के बीच खाली बची जगहों में खनन की अनुमति दी जानी चाहिए?

समिति के कार्यों की समय-सीमा और हालिया घटनाक्रम

सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में समिति को 31 अगस्त 2026 तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. जब समिति ने 28 फरवरी 2027 तक छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा, तो कोर्ट ने 7 सितंबर 2026 को इस अनुरोध को खारिज कर दिया. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की 'ऐसा लग रहा है, जैसे समिति मेरे रिटायरमेंट तक मामले को टालना चाह रही है.'

पीठ ने समिति को 30 नवंबर 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का कड़ा निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर समिति का पुनर्गठन कर दिया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "समिति अरावली मामले पर रिपोर्ट सौंपने के लिए दिन-रात काम करे." कोर्ट ने समिति को राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समुदायों सहित सभी पक्षों के साथ व्यापक बातचीत करने का भी निर्देश दिया. जरूरत पड़ने पर विशेष मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट देने की अनुमति दी.

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हरियाणा में अरावली पर्वतमाला का हवाई दृश्य. (फाइल) (ANI)

अरावली का क्या महत्व है

अरावली पर्वत शृंखला थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने के लिए एक बेहद जरूरी प्राकृतिक दीवार का काम करती है. यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में खेती और पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले भूजल स्रोतों को रिचार्ज करती है. यहां अनोखे जीव-जंतु व वनस्पतियां पाई जाती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्वत श्रृंखला को उत्तर-पश्चिमी भारत की 'अनिवार्य पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक रीढ़' माना है.

इस विशेषज्ञ समीक्षा का नतीजा यह तय करेगा कि क्या अरावली को एक लगातार जुड़े हुए प्राकृतिक तंत्र के रूप में सुरक्षा मिलेगी, या फिर इसके बड़े हिस्से खनन और निर्माण कार्यों के लिए असुरक्षित छोड़ दिए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही आदेश को रोकना और नए वैज्ञानिक मूल्यांकन की मांग करना, इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है और भारत के सबसे पुराने व प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के लिए दांव कितना ऊंचा है, यह भी साफ करता है.

ऊंचाई के आधार पर तय की गई 100 मीटर की प्रस्तावित सीमा, नाजुक ढलानों और बफर ज़ोन को विनाशकारी कमर्शियल माइनिंग और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के खतरे में डाल सकती है. ग्रामीण समुदायों और पर्यावरण विशेषज्ञों की भी यही चिंता है; उनका लंबे समय से कहना है कि इतनी सीमित परिभाषा के कारण इस पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा चूना पत्थर की माइनिंग और पत्थर तोड़ने के काम (स्टोन क्रशिंग) की चपेट में आ सकता है.

इसके नतीजे पहले ही दिख रहे हैं: स्थानीय ग्रामीणों में सांस की गंभीर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, भूजल का स्तर गिरना, जैव विविधता का नुकसान और एक प्राचीन प्राकृतिक इलाके को कभी न ठीक होने वाला नुकसान. सिर्फ ऊंचाई पर आधारित परिभाषा अरावली की पारिस्थितिक, जल-संबंधी और भूवैज्ञानिक निरंतरता को नहीं समझ पाती है. इससे एक जीवित पर्वत प्रणाली के अलग-अलग छोटी पहाड़ियों में बंटने का खतरा है, जिन्हें एक-एक करके खत्म किया जा सकता है.

सिर्फ ऊंचाई पर आधारित परिभाषा अरावली की पारिस्थितिक, जल-संबंधी और भूवैज्ञानिक निरंतरता को नहीं समझ पाती है. इससे एक जीवित पर्वत प्रणाली के अलग-अलग छोटी पहाड़ियों में बंटने का खतरा है, जिन्हें एक-एक करके खत्म किया जा सकता है.

अरावली पर्वत श्रृंखला की बेहतर परिभाषा के लिए भूवैज्ञानिक मानदंडों में चट्टानों की निरंतरता, संरचनात्मक विशेषताएं (जैसे फॉल्ट लाइन और फोल्ड बेल्ट), भूजल रिचार्ज ज़ोन और खास खनिजों की मौजूदगी जैसे कारकों को शामिल किया जाना चाहिए. ये कारक ऊंचाई की तुलना में सीमा तय करने का कहीं अधिक ठोस आधार प्रदान करते हैं.

जैसा कि आप जानते होंगे, स्वतंत्र वैज्ञानिकों (जिनमें मैं भी शामिल हूं) ने पहले बने पैनल के गठन के खिलाफ याचिका दायर की थी, क्योंकि उसमें पारिस्थितिक और जल-संबंधी मामलों के विविध विशेषज्ञों की कमी थी. हाल की अखबारों की खबरों से पता चलता है कि ग्रामीण टेक्निकल कमेटी के साथ अपनी सीमित बातचीत से नाखुश हैं. जिस कमेटी का काम पूरी पर्वत श्रृंखला का भविष्य तय करना हो, वह लोगों से दूर, अपारदर्शी या बिना सही प्रतिनिधित्व वाली नहीं दिखनी चाहिए. असरदार होने के लिए, इस कमेटी को जनता का भरोसा जीतने और इन शिकायतों को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए.

कमेटी को ज़मीनी स्तर पर निवासियों के साथ सीधे जुड़ना चाहिए- जैसे कि व्यवस्थित बातचीत, सभी को शामिल करने वाली जन-सुनवाई और व्यापक फील्ड विज़िट के जरिए. ठोस फीडबैक और जरूरी डेटा इकट्ठा करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें. अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत श्रृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी.

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उदयपुर में NSUI और अन्य संगठनों के सदस्यों ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े विवाद को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया. (फाइल) (ANI)

एक समग्र और विज्ञान-आधारित दृष्टिकोण अपनाएं

माधव गाडगिल की अगुवाई वाले 'पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल' (WGEEP) ने पूरी पर्वत शृंखला को एक एकल और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र मानकर पर्यावरण संरक्षण का एक नया मानक स्थापित किया था. इसकी सिफारिशें एक विज्ञान-आधारित और नीचे से ऊपर की ओर काम करने वाले ढांचे पर टिकी थीं, जिसने कड़े पर्यावरण नियमों और समुदाय के नेतृत्व वाले शासन को प्राथमिकता दी.

इस दृष्टिकोण की एक बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने ऊपर बैठे अधिकारियों द्वारा नियम तय करने के बजाय, फैसले लेने का अधिकार जमीनी स्तर पर ग्राम सभाओं और पंचायतों जैसी स्थानीय संस्थाओं को सौंपने की सिफारिश की, ताकि वे अपने स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन खुद कर सकें. WGEEP ने यह साबित कर दिया कि पर्यावरण का संरक्षण और लोकतांत्रिक भागीदारी दो अलग-अलग लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि ये एक-दूसरे को मजबूत करते हैं और किसी भी प्राकृतिक संसाधन के सबसे करीब रहने वाले लोग ही अक्सर उसके सबसे अच्छे रखवाले होते हैं.

इसलिए, मैं मौजूदा हाई-पावर्ड कमेटी को सलाह देता हूं और आग्रह करता हूं कि वे इन सुझावों पर विचार करें:

  1. अरावली पर्वत श्रृंखला की एक बहु-मानक वैज्ञानिक परिभाषा तय की जाए, जिसमें पूरे पहाड़ को एक एकल पारिस्थितिकी तंत्र माना जाए और इसमें भूवैज्ञानिक, जलवैज्ञानिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक मानकों को शामिल किया जाए.
  2. संवेदनशील बफर जोन, भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों की पहचान कर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए
  3. स्थानीय समुदायों, स्वतंत्र वैज्ञानिकों और संबंधित सरकारी एजेंसियों को शामिल करके एक सहभागी मानचित्रण अभ्यास चलाया जाए
  4. पारदर्शी और समयबद्ध जनसुनवाई व परामर्श की प्रक्रियाएं अपनाई जाएं
  5. एक विकेंद्रीकृत शासन ढांचे की सिफारिश की जाए जो ग्राम सभाओं और स्थानीय संस्थाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाए.

अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और थार मरुस्थल (रेगिस्तान) को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने के लिए एक बेहद जरूरी प्राकृतिक दीवार का काम करती है. एक तंग और कम दूरदर्शी परिभाषा के जरिए इस पर्वत शृंखला को लगातार बर्बाद होने देना न केवल पर्यावरण नीति की नाकामी होगी, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ भी सरासर नाइंसाफी होगी.

मैं पूरी निष्ठा के साथ यह उम्मीद करता हूं कि यह 'हाई-पावर्ड कमेटी' अपनी इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएगी. इस प्राचीन और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र की लंबे समय तक सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि अभी क्या फैसले लिए जाते हैं- और क्या वे फैसले विज्ञान, सबको साथ लेकर चलने की भावना और जनहित के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता पर आधारित हैं या नहीं.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और विचार ईटीवी भारत (ETV Bharat) के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाते हैं.)

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