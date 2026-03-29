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युद्ध से आगे की 'कहानी': अमेरिका-ईरान टकराव में कैसे 'नैरेटिव' तय कर रहा हार-जीत

होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से दुनिया के तेल का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है, अब एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान बन गया है.

Strait of Hormuz Tensions
शनिवार, 28 मार्च, 2026 को सियोल, दक्षिण कोरिया में ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमलों के खिलाफ एक रैली के दौरान राष्ट्रपति कार्यालय की ओर मार्च करते लोग. (AP)
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By Brig Rakesh Bhatia

Published : March 29, 2026 at 6:28 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि ऐसा न करने पर ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले किए जाएंगे. 23 मार्च 2026 को जैसे ही समय सीमा नजदीक आई, वाशिंगटन ने "सकारात्मक बातचीत" का हवाला देते हुए इसे पांच दिनों के लिए और बढ़ा दिया.

दूसरी ओर, ईरान ने इस समय सीमा के बढ़ाए जाने को इस सबूत के तौर पर पेश किया कि दबाव के आगे अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ गई है. ईरान ने तुरंत इसे अमेरिका के "अपमानजनक आत्मसमर्पण" के रूप में प्रचारित किया. होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से दुनिया के तेल का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है, अब न केवल एक समुद्री मार्ग बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान बन गया है.

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कुवैत में फ्यूल स्टोरेज पर ड्रोन हमले के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उठता धुआं. यह तस्वीर 25 मार्च, 2026 की है. (AP)

रणनीति के रूप में नैरेटिव, न कि केवल प्रतिक्रिया

दुनिया के लिए ईरान का संदेश एक स्पष्ट पैटर्न पर आधारित था- बातचीत से इनकार करना, विरोधी का मज़ाक उड़ाना और अपनी सफलता को निश्चित बताना. ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका को "खुद से ही बातचीत करने वाला" बताया और ट्रंप को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जिसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा.

यह सब अचानक नहीं है. यह इस गहरी समझ को दर्शाता है कि किसी घटना की 'व्याख्या' पर नियंत्रण पाना ही रणनीतिक परिणामों को तय करता है. ऑनलाइन विमर्श (नैरेटिव) केवल घटनाओं को दिखाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें संचालित भी करते हैं. ईरान युद्ध जीतने का इंतज़ार नहीं कर रहा है, बल्कि वह 'युद्ध के अर्थ' को जीतने की कोशिश कर रहा है.

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ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का एक सदस्य, एक ऑटो सर्विस सेंटर पर नुकसान का मुआयना कर रहा है. (AP)

युद्ध के मैदान की वास्तविकता बनाम नैरेटिव का फायदा

जमीनी स्तर पर, ईरान को भारी नुकसान हुआ है. उसकी हवाई रक्षा प्रणाली (एयर डिफेंस) कमजोर हो गई है. उसके मिसाइल लॉन्चरों और नौसैनिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया है. वरिष्ठ नेताओं और नागरिकों की जान भी गई है. फिर भी, शासन टिकी हुई है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंतरिक रूप से पहले से अधिक मजबूत दिखाई दे रहा है. कट्टरपंथी तत्वों ने नियंत्रण और मजबूत कर लिया है और घरेलू विरोध शांत हो गया है.

यह आधुनिक संघर्ष के एक प्रमुख सिद्धांत को दर्शाता है. कमजोर देशों के लिए, केवल 'बचे रहना' (सर्वाइवल) ही जीत बन जाता है. यह 'असममित युद्ध' की एक परिभाषित विशेषता है, जहां उद्देश्य विरोधी को पूरी तरह हराना नहीं, बल्कि उनकी सफलता को रोकना या उसे नकारना होता है.

मौजूदा अमेरिका-ईरान टकराव में यह तर्क स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. भारी सैन्य नुकसान झेलने के बावजूद, ईरान की टिके रहने की क्षमता, शासन पर नियंत्रण बनाए रखना और होर्मुज जलडमरूमध्य एवं क्षेत्रीय माध्यमों से दबाव जारी रखना, 'विमर्श की जंग' के जरिए एक रणनीतिक सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है. नुकसान सहकर और अपनी सहनशक्ति दिखाकर, ईरान ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया.

यह भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पुराने दृष्टिकोण की याद दिलाता है. पाकिस्तान के लिए जीत का मतलब शायद ही कभी भारत को पूरी तरह से हराना रहा हो. इसके बजाय, उसका मकसद यथास्थिति बनाए रखना और भारत को किसी निर्णायक नतीजे तक पहुंचने से रोकना रहा है. वह सफलतापूर्वक जीत के पैमाने को युद्ध के मैदान के परिणामों से हटाकर 'अनुभूति' और 'दृढ़ता' की ओर ले जाता है.

डेविड पैट्रिकाराकोस अपनी किताब 'वॉर इन 140 कैरेक्टर्स' में लिखते हैं कि आधुनिक युद्ध "प्रतिस्पर्धी कहानियों के बारे में है जहां 'अनुभूति' ही मुख्य मैदान बन जाती है." ईरान की कहानी 'नुकसान' की नहीं, बल्कि 'चुनौती और अवज्ञा' की है.

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होर्मुज जलडमरूमध्य. (ETV Bharat)

होर्मुज जलडमरूमध्य: भूगोल से विमर्श की शक्ति तक

ईरान की सबसे बड़ी ताकत होर्मुज जलडमरूमध्य में छिपी है. उसने यह दिखा दिया है कि वह उस जलमार्ग को बाधित या बंद करने की क्षमता रखता है, जहां से दुनिया की लगभग पाचवां हिस्सा ऊर्जा आपूर्ति (तेल और गैस) गुजरती है.

लेकिन इसका असली प्रभाव मनोवैज्ञानिक है. संदेश बिल्कुल साफ है-ईरान के पास वह भौगोलिक स्थिति है जिससे वह वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम में डाल सकता है. होर्मुज में एक नए कानूनी शासन की ईरान की मांग इसी बात को पुख्ता करती है. वह न केवल नियंत्रण चाहता है, बल्कि उस नियंत्रण की वैश्विक मान्यता भी चाहता है.

यह भौगोलिक स्थिति को 'नैरेटिव अथॉरिटी' (विमर्श के अधिकार) में बदल देता है. ईरान अब केवल दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बल्कि वह खुद खेल के नियम तय कर रहा है.

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गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को कार्गो जहाज अरब की खाड़ी से संयुक्त अरब अमीरात में होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर जा रहे हैं. (AP)

दो अलग पटकथाएं, कोई साझा वास्तविकता नहीं

संयुक्त राज्य अमेरिका अपने कदमों को एक ऐसी रणनीति के रूप में पेश करता है जिसे दबाव बनाए रखते हुए तनाव को रोकने के लिए बनाया गया है. वहीं, ईरान इसे अमेरिकी कमजोरी के सबूत के तौर पर दिखाता है. एक महाशक्ति को एक 'बेबस' खिलाड़ी के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपनी इच्छा थोपने में असमर्थ है.

यह मतभेद युद्ध समाप्त करने की शर्तों तक भी फैला हुआ ह. ईरान की छह शर्तें भविष्य में युद्ध न होने की गारंटी, प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने, नुकसान के मुआवजे और होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसके नियंत्रण को मान्यता देने की मांग करती हैं. वे अपनी मिसाइल क्षमता को बनाए रखने और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ अभियान बंद करने पर भी जोर देते हैं.

दूसरी ओर, अमेरिका की योजना तकनीकी और दमनकारी है. इसमें ईरान के परमाणु ढांचे को पूरी तरह नष्ट करने, संवर्धित यूरेनियम को अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को सौंपने, संवर्धन पर स्थायी रोक, सख्त अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण, मिसाइल क्षमता पर सीमा और ईरान समर्थित समूहों को समर्थन खत्म करने के साथ-साथ होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी पाबंदी के खोलने की मांग शामिल है.

दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है. ईरान की शर्तें 'मान्यता और सुरक्षा की गारंटी' मांगती हैं, जबकि अमेरिका की शर्तें 'निशस्त्रीकरण और व्यवहार में बदलाव' चाहती हैं. संक्षेप में, एक पक्ष 'अपनी कथित जीत' के भरोसे बातचीत कर रहा है, तो दूसरा पक्ष 'वांछित नियंत्रण' पाने के लिए. यह दो ऐसी कहानियों के बीच की जंग है कि "आखिर जीत किसकी हुई है?"

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एक ऑटो सर्विस सेंटर में हुए नुकसान का एक दृश्य. (AP)

अमेरिका के सामने दोहरी दुविधा

संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने दोहरी दुविधा है. अगर वह तनाव बढ़ाता है, तो एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध और ऊर्जा संकट (तेल की कीमतों में उछाल) का खतरा है. वहीं, अगर वह संयम बरतता है, तो उसके कमजोर होने का भ्रम और गहरा सकता है. सैन्य सफलताओं के बावजूद, वाशिंगटन को अब तक कोई स्पष्ट रणनीतिक लाभ नहीं मिला है. राजनीतिक कीमत बढ़ रही है और घरेलू स्तर पर जनता का समर्थन भी अनिश्चित है.

यह एक 'नैरेटिव गैप' पैदा करता है. अमेरिका कार्रवाई तो कर सकता है, लेकिन वह अपनी कार्रवाइयों के उद्देश्य को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से समझाने में संघर्ष कर रहा है. प्रभाव का असली मतलब निर्णय लेने के माहौल को अपने पक्ष में ढालना होता है. इस मामले में, ईरान उस माहौल को अधिक प्रभावी ढंग से ढाल रहा है.

भारत के लिए क्या है सबक?

यह संघर्ष भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक सबक है. 'नैरेटिव वॉरफेयर' अब केवल एक सहायक हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि यह केंद्र में है. भारत का अपना अनुभव, जिसमें हालिया सैन्य अभियान भी शामिल हैं, यह दिखाता है कि 'नैरेटिव गैप' की वजह से सैन्य सफलताएं भी कमजोर पड़ सकती हैं.

अमेरिका-ईरान संकट इस जरूरत को और पुख्ता करता है कि सैन्य क्षमता के साथ-साथ एक एकीकृत 'सूचना रणनीति' का होना अनिवार्य है. भारत को केवल विमर्श पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, उसे अपने पक्ष में मोड़ने में निवेश करना चाहिए.

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मंगलवार, 24 मार्च, 2026 को तेल अवीव, इज़राइल में ईरानी मिसाइल हमले की जगह पर इज़राइली बचाव अधिकारी. (AP)

युद्ध से आगे चल रही है 'कहानी'

विमर्श की जंग (Narrative Battle) पहले से ही पूरी तरह शुरू हो चुकी है और ईरान इसमें पहली बाजी मार चुका है. उसने इस पूरी कहानी को अपनी 'प्रतिरोध की शक्ति' और 'अमेरिका के पीछे हटने' के रूप में स्थापित कर दिया है. वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी अपनी प्रतिक्रिया को सही आकार देने की कोशिश में जुटा है.

आधुनिक संघर्षों में यह क्रम बहुत मायने रखता है. जो पक्ष शुरुआत में ही 'अनुभूति' को परिभाषित कर देता है, उसे एक स्थायी बढ़त मिल जाती है. आज के दौर में युद्ध केवल हथियारों से तय नहीं होते. वर्तमान युद्ध शब्दों, छवियों और धारणाओं से आकार लेते हैं. और इस क्षेत्र में, फिलहाल ईरान आगे दिखाई दे रहा है.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

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शुक्रवार को इज़राइली एयरस्ट्राइक में मारे गए एक आदमी के रिश्तेदार, शनिवार, 28 मार्च, 2026 को दक्षिण लेबनान के साक्साकीयेह गांव में अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान विलाप करते हुए. (AP)

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