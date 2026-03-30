क्या आयातित यूरिया के बजाय 'पेशाब' से आत्मनिर्भर बन सकता है भारत?
जब से ईरान और जीसीसी देशों पर हमले तेज हुए हैं, तब से कृषि-रसायनों की उपलब्धता और उत्पादन को बड़ा झटका लगा है.
Published : March 30, 2026 at 5:30 PM IST
ईरान युद्ध ने भारत की खेती के लिए बेहद जरूरी नाइट्रोजन युक्त कृषि-रसायन 'यूरिया' की सप्लाई पर बुरा असर डाला है. हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और आसपास के समुद्री रास्तों की नाकेबंदी के कारण उर्वरकों की कीमतें आसमान छू रही हैं. जब से ईरान और जीसीसी देशों-जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं, के तेल और गैस बुनियादी ढांचे पर हमले तेज हुए हैं, तब से दुनिया भर में एलएनजी और कृषि-रसायनों की उपलब्धता और उत्पादन को बड़ा झटका लगा है.
पिछले साल के मुकाबले, ईरान से जुड़े संघर्ष के इस मौजूदा तनाव ने संकट को और अधिक गंभीर और वास्तविक बना दिया है. कतर सहित अन्य जीसीसी देशों पर जवाबी हमलों और हॉर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी ने भारतीय किसानों सहित आम लोगों में भारी चिंता पैदा कर दी है.
प्रमुख उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल आया है. यूरिया की कीमत 50% बढ़कर 720 डॉलर प्रति टन और अमोनिया की 600 डॉलर प्रति टन हो गई है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि डीएपी जैसे जटिल उर्वरकों की कीमत 1,000 डॉलर प्रति टन तक पहुंच सकती है. लंबे समय में यूरिया की कीमतें भी 1,000 डॉलर का आंकड़ा पार कर सकती हैं.
यह पहली बार नहीं है जब खाद बाजार इस तरह प्रभावित हुआ है. हाल के वर्षों में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भी कीमतें तेजी से बढ़ी थीं, क्योंकि रूस पर लगे प्रतिबंधों और काला सागर क्षेत्र में अस्थिरता ने कृषि सामग्री के निर्यात को रोक दिया था. रूस यूरिया, पोटाश, फास्फोरस आधारित उत्पादों और एनपीके (NPK) जैसे उर्वरकों का दुनिया का एक बड़ा सप्लायर है. उस दौरान सप्लाई में देरी और ऊंची लागत की वजह से कई देशों में खेती के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा था.
यूरिया प्लांटों पर पड़ी मार
भारत पहले से ही पर्याप्त रसोई गैस जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे में घरेलू यूरिया प्लांटों के लिए स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है. ये प्लांट मुख्य कच्चे माल के रूप में पूरी तरह खाड़ी देशों से आने वाली एलएनजी पर निर्भर हैं. सप्लाई कम होने से उत्पादन गिर गया है और अगर एलएनजी की किल्लत जारी रही, तो उत्पादन पूरी तरह ठप हो सकता है. पड़ोसी देशों में भी ऐसी ही स्थिति दिख रही है, जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान के कई प्लांट बंद हो चुके हैं.
भारत भी अपनी जरूरत की 60-70% एलएनजी के लिए खाड़ी क्षेत्र, विशेषकर कतर पर निर्भर है. व्यापार में रुकावट आने से भारतीय यूरिया और खाद कारखानों ने भी कम क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया है. युद्ध के शुरुआती दिनों में इन्होंने अपनी क्षमता घटाकर 70% कर दी थी और अब ये अपनी आधी क्षमता पर चल रहे हैं. अगर यह संघर्ष लंबा खिंचा, तो भारत में खाद उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जिसका असर अगले साल खाद्य निर्यात पर पड़ेगा और जरूरी कृषि-रसायनों की कमी के कारण इसमें 30-40% की कमी आ सकती है.
सल्फर एक और महत्वपूर्ण खनिज है जो खाड़ी देशों, मुख्य रूप से सऊदी अरब से मंगाया जाता है. हमारी कुल जरूरत का लगभग 80% हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से आयात के जरिए पूरा होता है.
अनुमान है कि 2020 से 2025 के बीच भारत ने अपनी यूरिया खाद का लगभग 49% हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से हासिल किया है. अकेले 2025 में, इस क्षेत्र से उर्वरक का आयात लगभग 3.7 अरब डॉलर रहा. इसमें से एनपीके जैसे मिश्रित उर्वरक 2.2 अरब डॉलर (कुल आयात का 31.1%) और नाइट्रोजन आधारित उर्वरक 1.5 अरब डॉलर (30.3%) थे.
अगर यह संघर्ष जारी रहता है, तो भारतीय किसानों को रासायनिक खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जबकि करदाताओं पर सब्सिडी का बोझ काफी बढ़ सकता है. स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि पिछले साल भी खाद की कमी को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखा गया था. मौजूदा परिस्थितियों में, इस साल यूरिया की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की पूरी संभावना दिख रही है.
एलएनजी आयात का संकट
अगर भारत को मजबूरन अमेरिका से एलएनजी मंगानी पड़ती है, तो इसकी लागत और लॉजिस्टिक्स बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाएगी. खाड़ी देशों से एलएनजी लाने का खर्च (माल भाड़ा और बीमा) आमतौर पर लगभग 20 डॉलर प्रति टन आता है, जबकि अमेरिका से यही खर्च करीब 80 डॉलर प्रति टन बैठता है. इसके अलावा, डिलीवरी के समय में भी भारी अंतर है. खाड़ी देशों से माल आने में जहां 8-10 दिन लगते हैं, वहीं अमेरिका से आने में 45-60 दिन लग सकते हैं, जिससे पहले से ही दबाव झेल रही सप्लाई चेन पर बोझ और बढ़ जाएगा.
सरकार अब रूस, बेलारूस और यहां तक कि चीन से नई सप्लाई खोजने की जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि इन देशों के पास कृषि-रसायनों और जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) का पर्याप्त भंडार है. दुर्भाग्य से, अमेरिका के दबाव के बाद रूस और चीन के साथ भारत के रिश्तों में तनाव आया है, जिससे अब रूस से मिलने वाली पुरानी छूट (डिस्काउंट) मिलना मुश्किल हो रहा है. इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ के कारण भारत में खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी.
यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने भी चेतावनी दी है कि मौजूदा संकट किसानों के लिए "दोहरा झटका" है और इसके "मध्यम अवधि के प्रभाव अगले सीजन में दुनिया भर के किसानों को झेलने पड़ेंगे."
तो हमारे पास क्या विकल्प हैं?
सबसे पहले, हमें रूस और अपने अन्य ब्रिक्स (BRICS) भागीदारों- जिसमें ईरान और चीन शामिल हैं, के साथ संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा. इसका मतलब है कि हमें वैसी ही नीति अपनानी होगी जैसी हमने यूक्रेन संकट के समय अपनाई थी. भारत शुरू से रूस के साथ खड़ा रहा और जब अमेरिका ने दबाव डाला, तब भी भारत ने रूस के खिलाफ मतदान करने से परहेज किया.
इसी तरह, हमें ईरान में हो रहे युद्ध की निंदा करनी चाहिए और ईरान के साथ 'तेल और गैस के बदले अनाज' का विनिमय शुरू करना चाहिए. भारत के पास कृषि और खाद्य शक्ति है, जिसका उपयोग घरेलू कीमतों को गिरने से रोकने और अपने सभ्यतागत भागीदार ईरान की मदद करने के लिए एक 'लीवरेज' (हथियार) के रूप में किया जाना चाहिए.
अब चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और इज़राइल के प्रति तटस्थ रहने का समय आ गया है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इज़राइल ने महत्वपूर्ण मौकों पर हमारी मदद की है, लेकिन भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. ट्रंप शासन भारत के साथ सख्ती बरत रहा है और हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत इस वर्ष ब्रिक्स (BRICS) की मेजबानी कर रहा है, हमें जीवाश्म ईंधन, कृषि-रसायन, भोजन और पानी के प्रतिबंध-मुक्त व्यापार के लिए एक गैर-राजनीतिक कृषि मंच का प्रस्ताव देना चाहिए. खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए इस मंच को डॉलर का त्याग करना चाहिए और राष्ट्रीय या ब्रिक्स मुद्रा को चुनना चाहिए.
हैरानी की बात है कि 'यूरिया' शब्द फ्रांसीसी शब्द 'urée' से आया है, जिसकी जड़ें ग्रीक शब्द 'ouron' में हैं, जिसका सीधा अर्थ है 'मूत्र' (पेशाब). सौभाग्य से, 1.5 अरब की आबादी और मवेशियों की बढ़ती संख्या के साथ, हमारे पास मूत्र की कोई कमी नहीं है. पुराने समय में पेशाब से यूरिया निकालना एक जटिल और महंगी प्रक्रिया थी, लेकिन पिछले साल ही नई तकनीक के आने से यह तरीका बहुत सस्ता और आसान हो गया है.
इसके लिए केवल 100 वर्ग मीटर जमीन और मूत्र उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20,000 लोगों की जरूरत होती है. यहीं हमारे आधुनिक महानगर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरी केंद्र यूरिया उत्पादन के प्रमुख केंद्र बन सकते हैं.
ट्रायल के तौर पर, भारत सरकार को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, जहां रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं. शौचालयों में मामूली बदलाव करके ये हवाई अड्डे पेशाब को अलग कर सकते हैं और इसे पास की यूनिट्स में पाइप के जरिए भेज सकते हैं, जहां एक सरल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया का उपयोग करके ताजे मूत्र को 'परकार्बामाइड' (एक प्रकार का पेरोक्साइड) में बदला जा सकता है.
गौशालाएं भी इसी तरह गाय के मूत्र को नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में बदलने के लिए यही प्रक्रिया अपना सकती हैं. यदि सरकार गायों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है, तो कई जिलों में 'बायो-सीएनजी-टू-यूरिया' प्लांट विकसित किए जा सकते हैं. यह कदम लावारिस मवेशियों की समस्या को हल करेगा और भारत को यूरिया उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा.
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